ΗΠΑ: Ο Μπιλ Κλίντον στο Κογκρέσο για τον Έπσταϊν – «Λάθος πρόεδρος» καταθέτει λένε οι Δημοκρατικοί

Μία μέρα μετά τη σύζυγό του Χίλαρι, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον καταθέτει στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για την υπόθεση Έπσταϊν. Η κατάθεση γίνεται κεκλεισμένων των θυρών και ξεκίνησε με την εναρκτήρια δήλωση του Μπιλ Κλιντον προς τους βουλευτές.

Η Επιτροπή Εποπτείας ερευνά την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.

Κλίντον: «Θα τον είχα καταδώσει»

Στην εναρκτήρια ομιλία του, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα, ο Μπιλ Κλίντον αρνείται ότι γνώριζε οτιδήποτε για τη δράση του Έπσταϊν. Υποστηρίζει ότι, αν ήξερε, θα τον είχε παραδώσει ο ίδιος στις αρχές.

«Ως κάποιος που μεγάλωσε σε σπίτι με ενδοοικογενειακή βία, όχι μόνο δεν θα είχα πετάξει με το αεροπλάνο του αν είχα έστω και μια ιδέα για το τι έκανε. Θα τον είχα καταγγείλει ο ίδιος και θα είχα ηγηθεί της έκκλησης για δικαιοσύνη για τα εγκλήματά του, όχι για συμφωνίες αγάπης», έγραψε στο Χ, στο συνοδευτικό κείμενο.

As someone who grew up in a home with domestic abuse, not only would I not have flown on his plane if I had any inkling of what he was doing—I would have turned him in myself and led the call for justice for his crimes, not sweetheart deals. pic.twitter.com/0rX8cat5Pu — Bill Clinton (@BillClinton) February 27, 2026

Ο Μπιλ Κλίντον λέει μεταξύ άλλων: «Δεν είχα ιδέα για τα εγκλήματα που διέπραττε ο Έπσταϊν» και πως «ανεξάρτητα από το πόσες φωτογραφίες μου δείξετε, έχω δύο πράγματα που στο τέλος της ημέρας έχουν μεγαλύτερη σημασία από την ερμηνεία σας για αυτές τις φωτογραφίες 20 ετών.

«Ξέρω τι είδα και, το πιο σημαντικό, τι δεν είδα. Ξέρω τι έκανα και, το πιο σημαντικό, τι δεν έκανα. Δεν είδα τίποτα και δεν έκανα τίποτα κακό», πρόσθεσε.

Θέλουν να καταθέσει και ο Τραμπ

Οι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος έχουν ζητήσει να καταθέσει και ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έχουν καταγγείλει ότι έχουν αποκρυφθεί έγγραφα που τον αφορούν.

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία, ο κορυφαίος του Δημοκρατικού Κόμματος στην Επιτροπή Εποπτείας, επισήμανε:

«Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλέον δημιουργήσει ένα νέο προηγούμενο, το οποίο είναι να καλούν προέδρους και πρώην προέδρους για να καταθέσουν. Έτσι, θα επαναφέρουμε την πρόταση που κάναμε χθες. Ζητάμε και απαιτούμε από τον Πρόεδρο Τραμπ να έρθει επίσημα και να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας. Εμφανίζεται στα αρχεία του Έπσταϊν, δίπλα στον… Τζέφρι Έπσταϊν και την Γκισλέιν Μάξγουελ, σχεδόν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο».

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία είπε ότι ο Τραμπ θα πρέπει να λογοδοτήσει γι’ αυτό που αποκάλεσε «συγκάλυψη από τον Λευκό Οίκο» στην υπόθεση.

«Έτσι, ήρθε η ώρα ο πρόεδρος να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το γιατί λείπουν αρχεία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί υπήρξε συγκάλυψη από τον Λευκό Οίκο και γιατί συνεχίζουμε σε αυτή την κυβέρνηση να αποκαλούμε αυτή την έρευνα φάρσα», είπε.

Πολλές ερωτήσεις για τους Κλίντον

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζέιμς Κόμερ, δήλωσε σήμερα ότι έχει «πολλές ερωτήσεις» να θέσει στον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον για τον Έπσταϊν.

«Χρειαστήκαμε επτά μήνες για να φέρουμε τους Κλίντον. Αλλά επιτέλους τους έχουμε και ανυπομονούμε να τους θέσουμε πολλές ερωτήσεις», είπε.

Από την πλευρά τους οι Δημοκρατικοί βουλευτές επισήμαναν ότι αυτός που εξετάζεται «δεν είναι ο σωστός πρόεδρος». «Για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι ο σωστός πρόεδρος στον οποίο μιλάμε σήμερα. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν εκείνος που δεν δημοσιοποίησε 2,5 εκατομμύρια έγγραφα. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν εκείνος που μπλόκαρε την έρευνά μας. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να καταπνίξει αυτήν την υπόθεση», είπε ο βουλευτής Σούχας Σουμπραμανιάν.

Τι είπε η Χίλαρι Κλίντον

Η Χίλαρι Κλίντον, στην κατάθεσή της την Πέμπτη, επανέλαβε ότι δεν συναντήθηκε ποτέ με τον Τζέφρι Έπσταϊν και επιτέθηκε στους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές.

«Αν η Επιτροπή αυτή ήθελε στα σοβαρά να μάθει την αλήθεια για τα εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Έπσταϊν (…) θα ζητούσε ευθέως από τον νυν πρόεδρό μας να δώσει ενόρκως εξηγήσεις για τις χιλιάδες φορές που εμφανίζεται (το όνομά του) στην υπόθεση», είπε η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Γιατί καταθέτουν οι Κλίντον

Οι Κλίντον συμφώνησαν μόλις πρόσφατα να καταθέσουν στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχοντας προηγουμένως αντισταθεί στα αιτήματα να εμφανιστούν. Αρχικά, οι δύο περιέγραψαν τις κλήσεις τους να μιλήσουν ενώπιον της επιτροπής υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών ως πολιτικά υποκινούμενες και απέρριψαν τις κλήσεις που τους διέταζαν να καταθέσουν.

Τελικά συμφώνησαν, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων απείλησαν ότι θα τους κατηγορήσουν για περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον είχαν ζητήσει να καταθέσουν δημοσίως, ώστε να μην «εργαλειοποιηθούν» οι δηλώσεις τους από τους Ρεπουμπλικάνους. Ωστόσο, το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό.

Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο των καταθέσεων αναμένεται ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ώρα Ελλάδας.