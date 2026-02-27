newspaper
ΗΠΑ: Ο Μπιλ Κλίντον στο Κογκρέσο για τον Έπσταϊν – «Λάθος πρόεδρος» καταθέτει λένε οι Δημοκρατικοί
Κόσμος 27 Φεβρουαρίου 2026, 18:59

ΗΠΑ: Ο Μπιλ Κλίντον στο Κογκρέσο για τον Έπσταϊν – «Λάθος πρόεδρος» καταθέτει λένε οι Δημοκρατικοί

Ο Μπιλ Κλίντον αρνείται ότι γνώριζε για τη δράση του Έπσταϊν. Υποστηρίζει ότι ο ίδιος θα τον είχε καταδώσει στις αρχές. Οι Δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν πλέον να καταθέσει και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μία μέρα μετά τη σύζυγό του Χίλαρι, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον καταθέτει στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για την υπόθεση Έπσταϊν. Η κατάθεση γίνεται κεκλεισμένων των θυρών και ξεκίνησε με την εναρκτήρια δήλωση του Μπιλ Κλιντον προς τους βουλευτές.

Η Επιτροπή Εποπτείας ερευνά την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.

Κλίντον: «Θα τον είχα καταδώσει»

Στην εναρκτήρια ομιλία του, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα, ο Μπιλ Κλίντον αρνείται ότι γνώριζε οτιδήποτε για τη δράση του Έπσταϊν. Υποστηρίζει ότι, αν ήξερε, θα τον είχε παραδώσει ο ίδιος στις αρχές.

«Ως κάποιος που μεγάλωσε σε σπίτι με ενδοοικογενειακή βία, όχι μόνο δεν θα είχα πετάξει με το αεροπλάνο του αν είχα έστω και μια ιδέα για το τι έκανε. Θα τον είχα καταγγείλει ο ίδιος και θα είχα ηγηθεί της έκκλησης για δικαιοσύνη για τα εγκλήματά του, όχι για συμφωνίες αγάπης», έγραψε στο Χ, στο συνοδευτικό κείμενο.

Ο Μπιλ Κλίντον λέει μεταξύ άλλων: «Δεν είχα ιδέα για τα εγκλήματα που διέπραττε ο Έπσταϊν» και πως «ανεξάρτητα από το πόσες φωτογραφίες μου δείξετε, έχω δύο πράγματα που στο τέλος της ημέρας έχουν μεγαλύτερη σημασία από την ερμηνεία σας για αυτές τις φωτογραφίες 20 ετών.

«Ξέρω τι είδα και, το πιο σημαντικό, τι δεν είδα. Ξέρω τι έκανα και, το πιο σημαντικό, τι δεν έκανα. Δεν είδα τίποτα και δεν έκανα τίποτα κακό», πρόσθεσε.

Θέλουν να καταθέσει και ο Τραμπ

Οι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος έχουν ζητήσει να καταθέσει και ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έχουν καταγγείλει ότι έχουν αποκρυφθεί έγγραφα που τον αφορούν.

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία, ο κορυφαίος του Δημοκρατικού Κόμματος στην Επιτροπή Εποπτείας, επισήμανε:

«Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλέον δημιουργήσει ένα νέο προηγούμενο, το οποίο είναι να καλούν προέδρους και πρώην προέδρους για να καταθέσουν. Έτσι, θα επαναφέρουμε την πρόταση που κάναμε χθες. Ζητάμε και απαιτούμε από τον Πρόεδρο Τραμπ να έρθει επίσημα και να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας. Εμφανίζεται στα αρχεία του Έπσταϊν, δίπλα στον… Τζέφρι Έπσταϊν και την Γκισλέιν Μάξγουελ, σχεδόν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο».

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία είπε ότι ο Τραμπ θα πρέπει να λογοδοτήσει γι’ αυτό που αποκάλεσε «συγκάλυψη από τον Λευκό Οίκο» στην υπόθεση.

«Έτσι, ήρθε η ώρα ο πρόεδρος να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το γιατί λείπουν αρχεία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί υπήρξε συγκάλυψη από τον Λευκό Οίκο και γιατί συνεχίζουμε σε αυτή την κυβέρνηση να αποκαλούμε αυτή την έρευνα φάρσα», είπε.

Πολλές ερωτήσεις για τους Κλίντον

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζέιμς Κόμερ, δήλωσε σήμερα ότι έχει «πολλές ερωτήσεις» να θέσει στον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον για τον Έπσταϊν.

«Χρειαστήκαμε επτά μήνες για να φέρουμε τους Κλίντον. Αλλά επιτέλους τους έχουμε και ανυπομονούμε να τους θέσουμε πολλές ερωτήσεις», είπε.

Από την πλευρά τους οι Δημοκρατικοί βουλευτές επισήμαναν ότι αυτός που εξετάζεται «δεν είναι ο σωστός πρόεδρος». «Για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι ο σωστός πρόεδρος στον οποίο μιλάμε σήμερα. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν εκείνος που δεν δημοσιοποίησε 2,5 εκατομμύρια έγγραφα. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν εκείνος που μπλόκαρε την έρευνά μας. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να καταπνίξει αυτήν την υπόθεση», είπε ο βουλευτής Σούχας Σουμπραμανιάν.

Τι είπε η Χίλαρι Κλίντον

Η Χίλαρι Κλίντον, στην κατάθεσή της την Πέμπτη, επανέλαβε ότι δεν συναντήθηκε ποτέ με τον Τζέφρι Έπσταϊν και επιτέθηκε στους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές.

Η Χίλαρι Κλίντον κάνει δηλώσεις μετά την κατάθεσή της / REUTERS/Shannon Stapleton TPX IMAGES OF THE DAY

«Αν η Επιτροπή αυτή ήθελε στα σοβαρά να μάθει την αλήθεια για τα εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Έπσταϊν (…) θα ζητούσε ευθέως από τον νυν πρόεδρό μας να δώσει ενόρκως εξηγήσεις για τις χιλιάδες φορές που εμφανίζεται (το όνομά του) στην υπόθεση», είπε η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Γιατί καταθέτουν  οι Κλίντον

Οι Κλίντον συμφώνησαν μόλις πρόσφατα να καταθέσουν στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχοντας προηγουμένως αντισταθεί στα αιτήματα να εμφανιστούν. Αρχικά, οι δύο περιέγραψαν τις κλήσεις τους να μιλήσουν ενώπιον της επιτροπής υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών ως πολιτικά υποκινούμενες και απέρριψαν τις κλήσεις που τους διέταζαν να καταθέσουν.

Τελικά συμφώνησαν,  αφού οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων απείλησαν ότι θα τους κατηγορήσουν για περιφρόνηση του Κογκρέσου.

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον είχαν ζητήσει να καταθέσουν δημοσίως, ώστε να μην «εργαλειοποιηθούν» οι δηλώσεις τους από τους Ρεπουμπλικάνους. Ωστόσο, το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό.

Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο των καταθέσεων αναμένεται ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ώρα Ελλάδας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Stream newspaper
Ιράν: Ολόκληρη η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ – Το USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.02.26

Ολόκληρη η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν - Το USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ

Μέτρα προφύλαξης από ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Κίνα για τους πολίτες τους στη Μέση Ανατολή - Ο ΥΠΕΞ του Ομάν συναντά σήμερα τον Βανς - Ανακοίνωση ΔΟΑΕ για το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν 

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ
Δημοσκόπηση Gallup 27.02.26

Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ

Σε λίγα χρόνια, το χάσμα που χώριζε τους συμπαθούντες τους Ισραηλινούς από τους Παλαιστίνιους έχει υπερκαλυφθεί, κυρίως στο Δημοκρατικό Κόμμα. Αιτία οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά και ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Βρετανία: Έχασε την έδρα του στο Μάντσεστερ ο Στάρμερ – Στηρίζει την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια
Νέα ήττα 27.02.26

Βρετανία: Έχασε την έδρα του στο Μάντσεστερ ο Στάρμερ – Στηρίζει την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια

Η Αγγελική Στόγια γεννήθηκε στην Άρτα και μετανάστευσε στην Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του '90. Έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο Μάντσεστερ και από το 2012 εκλέγεται δημοτική σύμβουλος της πόλης

Σύνταξη
Πακιστάν – Αφγανιστάν: Οι φονικές μάχες στα σύνορα συνεχίζονται – Το Κατάρ προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει
«Ανοιχτός πόλεμος» 27.02.26

Οι φονικές μάχες στα σύνορα Πακιστάν και Αφγανιστάν συνεχίζονται - Το Κατάρ προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει

Για «μηδενική ανοχή» κάνει λόγο ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, το Αφγανιστάν υπόσχεται «ακόμη πιο αποφασιστική απάντηση» - Νέες διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
EE – Mercosur: Θεσμική εκτροπή φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 27.02.26

EE – Mercosur: Θεσμική εκτροπή φον ντερ Λάιεν

Πραξικόπημα της Δεξιάς χαρακτηρίζει την μονομερή απόφαση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για εφαρμογή της συμφωνίας Mercosur o αντιπρόεδρος της Left στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης. Προειδοποιεί για επικίνδυνη διατάραξη της θεσμικής ισορροπίας στην ΕΕ και εντοπίζει τα πολιτικά και νομικά κενά της επιλογής της Κομισιόν που μπορούν να λειτουργήσουν ως μπούμερανγκ

Σύνταξη
Mercosur: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» εκ μέρους της Κομισιόν η εφαρμογή της συμφωνίας, λέει ο Μακρόν
Έντονη δυσαρέσκεια 27.02.26

Mercosur: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» εκ μέρους της Κομισιόν η εφαρμογή της συμφωνίας, λέει ο Μακρόν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει με προσωρινό τρόπο την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Τι αποκάλυψε το τελευταίο συνέδριο για τα σχέδια διαδοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν
Κιμ Τζου Ε 27.02.26

«Το αγαπημένο παιδί»: Τι αποκάλυψε το συνέδριο στη Βόρεια Κορέα για τα σχέδια διαδοχής του Κιμ Γιονγκ Ουν

Πολλοί παρατηρητές εκτιμούν ότι ο Κίμ Γιονγκ Ουν έχει επιλέξει την κόρη του ως διάδοχο. Άλλοι λένε ότι η πολιτική των φύλων στη Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να εμποδίσει την πορεία της προς την εξουσία

Σύνταξη
Ισραήλ: «Εάν θέλετε να φύγετε, πρέπει να φύγετε σήμερα» – Η οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στους υπαλλήλους της
Κόσμος 27.02.26

«Εάν θέλετε να φύγετε, πρέπει να φύγετε σήμερα» - Οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στους υπαλλήλους της στο Ισραήλ

Με τα σύννεφα πολέμου να πυκνώνουν πάνω από τη Μέση Ανατολή η οδηγία της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ισραήλ προκαλεί περαιτέρω ανησυχία για ενδεχόμενη επίθεση

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατιωτικό διοικητή της Μέσης Ανατολής για τις επιλογές επίθεσης
Στενεύουν τα περιθώρια 27.02.26

Ο Τραμπ ενημερώθηκε από τον στρατό για τις επιλογές επίθεσης στο Ιράν μετά τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη δεν κατέρρευσαν, αλλά ο Τραμπ εξετάζει τις στρατιωτικές επιλογές που διαθέτει για επίθεση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Κόσμος 27.02.26

Ρωσία-Ουκρανία: Τοπική εκεχειρία για την πραγματοποίηση επισκευών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ρωσία και Ουκρανία έχουν συχνά κατηγορήσει η μία την άλλη ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του σταθμού με επιθέσεις που πραγματοποιούν στην περιοχή

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE
Νέα συνάντηση 27.02.26

Ο Μαμντάνι γοητεύει τον Τραμπ, προωθεί την προσιτή στέγαση και επιτυγχάνει την αποφυλάκιση φοιτήτριας από την ICE

Αν και ο Τραμπ κατηγόρησε επανειλημμένα τον Μαμντάνι ως «κομμουνιστή» κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο πρόεδρος φάνηκε γοητευμένος μετά την πρώτη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο
Μπάσκετ 27.02.26

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Μαυροβούνιο για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Άρης: Το φλουρί στον μαχητή Μιχάλη Βοριαζίδη (pic)
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Άρης: Το φλουρί στον μαχητή Μιχάλη Βοριαζίδη (pic)

Στον νεαρό μέσο έπεσε το φλουρί της πίτας του Άρη, στην κοπή που έγινε στο Νέο Ρύσιο, μετά την προπόνηση, παρουσία και του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος μίλησε και στους παίκτες.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες
Επικαιρότητα 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες

«Η ομοϊδεάτης και συνοδοιπόρος  του κ. Μητσοτάκη επέλεξε να παρακάμψει τα εκλεγμένα όργανα που αντιπροσωπεύουν τους Ευρωπαίους και να αγνοήσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια που συγκροτούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη
Ελλάδα 27.02.26

Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη

Η Λόρα φαίνεται να έμενε σε κάποιο κοινόβιο στο Βερολίνο και μετά από 49 ημέρες αποφάσισε να τον εγκαταλείψει και ενημέρωσε τις γερμανικές Αρχές - Τι λέει ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Βερολίνου στο Live News

Σύνταξη
Καλλιτεχνική κολύμβηση: Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια στην Αυστρία
Καλλιτεχνική κολύμβηση 27.02.26

Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια στην Αυστρία

Οι Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης αδερφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια καριέρας στην Αυστρία. Και στο βάθος... Λος Αντζελες!

Σύνταξη
Ιράν: Ολόκληρη η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ – Το USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.02.26

Ολόκληρη η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν - Το USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ

Μέτρα προφύλαξης από ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Κίνα για τους πολίτες τους στη Μέση Ανατολή - Ο ΥΠΕΞ του Ομάν συναντά σήμερα τον Βανς - Ανακοίνωση ΔΟΑΕ για το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν 

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές
Ελλάδα 27.02.26

Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας 17χρονου και τον τραυματισμό 19χρονου στο Λουτράκι - Η αστυνομία έχει προσχωρήσει στην προσαγωγή της μητέρας του φερόμενου δράστη και άλλων δέκα φίλων του

Σύνταξη
Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani
Ανιψιά 27.02.26

Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani

Η Σιλβάνα Αρμάνι και ο συνεργάτης / σύντροφος του Τζόρτζιο Αρμάνι, Λέο Ντελ’ Όρκο, έχουν πλέον αφήσει το παρασκήνιο βγαίνοντας το φως για το παρόν και το μέλλον του οίκου Armani.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ
Δημοσκόπηση Gallup 27.02.26

Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ

Σε λίγα χρόνια, το χάσμα που χώριζε τους συμπαθούντες τους Ισραηλινούς από τους Παλαιστίνιους έχει υπερκαλυφθεί, κυρίως στο Δημοκρατικό Κόμμα. Αιτία οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά και ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια
Ελλάδα 27.02.26

Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια

Όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ενημερώσει τις Αρχές από το 2021, αλλά κανείς δεν προστάτευσε την οικογένεια - Σοκάρει η ομολογία του 18χρονου

Σύνταξη
Βρετανία: Έχασε την έδρα του στο Μάντσεστερ ο Στάρμερ – Στηρίζει την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια
Νέα ήττα 27.02.26

Βρετανία: Έχασε την έδρα του στο Μάντσεστερ ο Στάρμερ – Στηρίζει την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια

Η Αγγελική Στόγια γεννήθηκε στην Άρτα και μετανάστευσε στην Βρετανία στα τέλη της δεκαετίας του '90. Έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο Μάντσεστερ και από το 2012 εκλέγεται δημοτική σύμβουλος της πόλης

Σύνταξη
Πακιστάν – Αφγανιστάν: Οι φονικές μάχες στα σύνορα συνεχίζονται – Το Κατάρ προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει
«Ανοιχτός πόλεμος» 27.02.26

Οι φονικές μάχες στα σύνορα Πακιστάν και Αφγανιστάν συνεχίζονται - Το Κατάρ προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει

Για «μηδενική ανοχή» κάνει λόγο ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, το Αφγανιστάν υπόσχεται «ακόμη πιο αποφασιστική απάντηση» - Νέες διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν
«Οι δικοί μου όροι» 27.02.26

Μην ακούτε κανέναν: Όταν η Τεγιάνα Τέιλορ αποφάσισε να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, όλοι την αποθάρρυναν

«Ακόμα κι αν φύγω από τα Όσκαρ με άδεια χέρια, θα έχω κερδίσει», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία διεκδικεί το πολυπόθητο βραβείο για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
