Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»
07 Μαρτίου 2026, 07:02

Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»

Μια αποκαλυπτική ένορκη κατάθεση φέρνει στο φως το ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, με τον δικηγόρο Σπένσερ Κούβιν να περιγράφει την ερώτηση που προκάλεσε ένταση και οδήγησε στη λήξη της διαδικασίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όταν ο καταδικασμένος παιδοβιαστής Τζέφρι Έπσταϊν φυλακίστηκε για πρώτη φορά το 2008, το καθεστώς κράτησής του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Παρότι κρατούνταν σε φυλακή της Φλόριντα, είχε τη δυνατότητα να βγαίνει με άδεια εργασίας έως και 12 ώρες την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα.

Την περίοδο εκείνη, ο δικηγόρος Σπένσερ Κούβιν, που εκπροσωπούσε ένα από τα θύματα του Έπσταϊν, συμμετείχε σε μια εξωδικαστική ένορκη κατάθεση στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Ο δικηγόρος Σπένσερ Κούβιν, που εκπροσωπούσε ένα από τα θύματα του Έπσταϊν, αξιοποίησε μια εξωδικαστική κατάθεση για να τον φέρει σε δύσκολη θέση, υποβάλλοντάς του –όπως περιέγραψε ο ίδιος– «την πιο ντροπιαστική ερώτηση που μπορούσε να γίνει».

Στο πρώτο ντοκιμαντέρ της νεοσύστατης δημοσιογραφικής μονάδας του ABC News με τίτλο «Diabolical: The Epstein Files», η βραβευμένη με Walkley δημοσιογράφος Γκρέις Τόμπιν ερευνά την υπόθεση από κοντά και συνομιλεί με πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, την ώρα που τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» αποκαλύπτονται σταδιακά.

«Ήμουν έτοιμος»

«Μπορείτε να μας πείτε το όνομά σας;», ρώτησε ο Κούβιν.

«Τζέφρι Έπσταϊν», απάντησε ο χρηματιστής.

Ωστόσο, όπως εξηγεί ο ίδιος ο δικηγόρος, ο πραγματικός του στόχος ήταν διαφορετικός.

«Ήθελα να καταλάβει ότι δεν με ενδιέφερε ποιος ήταν, ποια ήταν η δύναμή του ή το κοινωνικό του στάτους. Ήμουν έτοιμος να του κάνω την πιο ντροπιαστική ερώτηση που θα μπορούσα ποτέ να του κάνω», λέει.

Λίγο αργότερα, ο Κούβιν προχώρησε στην επίμαχη ερώτηση: «Αληθεύει, κύριε, ότι –όπως έχει περιγραφεί σε μαρτυρίες– το πέος σας έχει σχήμα αυγού;»

Ένταση στην αίθουσα

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντίδραση του Έπσταϊν ήταν άμεση.

«Με ακούει να του κάνω την ερώτηση και τον βλέπω να κοιτάζει τους δικηγόρους του σαν να λέει: “Το πιστεύετε ότι με ρωτάει αυτό;”», θυμάται.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο Κούβιν συνέχισε, αναφερόμενος σε μαρτυρία: «Μια μάρτυρας περιέγραψε το πέος σας ως οβάλ, λεπτό και μικρό προς την άκρη».

Οι συνήγοροι του Έπσταϊν αντέδρασαν αμέσως, χαρακτηρίζοντας την ερώτηση ανήθικη και προσβλητική.

«Αυτή η ερώτηση δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό πέρα από το να ντροπιάσει τον κύριο Έπσταϊν. Είναι απρεπής και απαράδεκτη», υποστήριξαν.

Ο Κούβιν, ωστόσο, υπερασπίστηκε τη στρατηγική του.

«Το ζήτημα ήταν απλό: πώς θα μπορούσε ένα 14χρονο κορίτσι να γνωρίζει τέτοιες λεπτομέρειες για τα γεννητικά του όργανα; Η ερώτηση σχετιζόταν άμεσα με τους ισχυρισμούς της υπόθεσης», εξηγεί.

«Η πιο σύντομη κατάθεση»

Λίγο μετά την αντιπαράθεση, η διαδικασία διακόπηκε.

«Η ένορκη κατάθεση τερματίζεται σε αυτό το σημείο», ακούγεται να λέγεται στο ντοκιμαντέρ.

Ο Έπσταϊν αποχώρησε.

«Ήταν η πιο σύντομη κατάθεση που έχω πάρει ποτέ», σχολιάζει ο Κούβιν.

Η δημοσιογράφος Γκρέις Τόμπιν, που ερευνά την υπόθεση στο ντοκιμαντέρ, τον ρωτά αν εκείνη τη στιγμή ο Έπσταϊν πίστευε ότι είχε ξεπεράσει τα χειρότερα.

«Πάνω-κάτω ναι», απαντά ο δικηγόρος. «Είχε ήδη εκτίσει την ποινή του και προχωρούσε με τις αστικές αγωγές πιστεύοντας ότι όλα είχαν τελειώσει».

