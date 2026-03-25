Πώς ο Έπσταϊν προσπαθούσε να «σβήσει» το παρελθόν του online
Φιλάνθρωπος & επιστήμονας; 25 Μαρτίου 2026, 11:20

Με emails, SEO και fake περιεχόμενο, ο Έπσταϊν επιχείρησε για χρόνια να «καθαρίσει» το όνομά του στο διαδίκτυο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκου και την αποφυλάκισή του το 2009, ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε κάτι πολύ πιο φιλόδοξο από μια απλή διαχείριση κρίσης: να εξαφανίσει το παρελθόν του από το διαδίκτυο.

Η αφετηρία ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2010, όταν έλαβε ένα email με μια ξεκάθαρη πρόταση: να «εξαφανιστεί» ουσιαστικά όλο το αρνητικό περιεχόμενο που εμφανιζόταν στη Google όταν κάποιος αναζητούσε το όνομά του. Λιγότερο από δύο ώρες αργότερα, απάντησε μονολεκτικά: «Ναι».

Αυτή η απάντηση έβαλε μπροστά μια πολυετή προσπάθεια αναδιαμόρφωσης της διαδικτυακής του εικόνας, σύμφωνα με χιλιάδες σελίδες emails, οικονομικών αρχείων και άλλων εγγράφων που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Έπσταϊν επένδυσε συστηματικά στο να κρύψει το ποινικό του παρελθόν από τα αποτελέσματα της Google και από τη Wikipedia.

Δεν κατάφερε ποτέ να «καθαρίσει» πλήρως την παρουσία του στο διαδίκτυο πριν συλληφθεί ξανά το 2019 με κατηγορίες για sex trafficking. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, η προσπάθεια αυτή του επέτρεψε να διατηρήσει μια εικόνα «σεβαστού» ανθρώπου και να κρατήσει κοινωνικές επαφές που πιθανότατα θα είχε χάσει αν τα εγκλήματά του εμφανίζονταν πιο έντονα online.

Από τον Σέκελ στους «ειδικούς»

Για να υλοποιήσει το σχέδιο, στράφηκε αρχικά στον αποστολέα του email, τον Άλ Σέκελ — έναν αυτοαποκαλούμενο ειδικό στις οπτικές ψευδαισθήσεις, που είχε σχέση με την αδελφή της Γκισλέιν Μάξγουελ, της στενής συνεργάτιδας του Έπσταϊν.

Με τον καιρό, γύρω από το project συγκεντρώθηκε μια ολόκληρη ομάδα: φίλοι, βοηθοί, επαγγελματίες SEO, άτομα που αυτοπροσδιορίζονταν ως χάκερ και ομάδες παραγωγής περιεχομένου στις Φιλιππίνες. Κάποιοι, όπως ο Σέκελ, εργάζονταν χωρίς αμοιβή, ενώ άλλοι χρέωναν δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι η ομάδα χειραγωγούσε τα αποτελέσματα αναζήτησης, ξενυχτούσε για να αλλοιώσει τη σελίδα του στη Wikipedia, προσπαθούσε να «θάψει» αρνητικά δημοσιεύματα, εξασφάλιζε κολακευτικά άρθρα σε μεγάλα μέσα και δημιουργούσε δεκάδες online προφίλ, έτοιμες («στημένες») συνεντεύξεις και ιστοσελίδες — όπως το jeffreyepsteinsports.com — που προωθούσαν μια ψεύτικη εκδοχή του.

Συλλογικά, αυτή η χαλαρά οργανωμένη ομάδα κατάφερε να υποβαθμίσει το ποινικό του παρελθόν και να τον παρουσιάσει ως φιλάνθρωπο και διανοούμενο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι κινήσεις φαίνεται να συνέβαλαν στο να διατηρήσει σχέσεις με πρόσωπα και οργανισμούς.

Επιρροή σε οργανισμούς και πρόσωπα

Μεταξύ 2012 και 2017, στελέχη του Media Lab του MIT δέχτηκαν δωρεές ύψους 750.000 δολαρίων από τον Έπσταϊν. Εσωτερική έρευνα του πανεπιστημίου ανέφερε ότι αλλαγές στη Wikipedia —οι οποίες «μπορούσαν να εκληφθούν ως αποδυνάμωση των κατηγοριών»— ενδέχεται να επηρέασαν την απόφαση να γίνουν δεκτά τα χρήματα.

Η Ναόμι Κάμπελ, που είχε σχέσεις με τον Έπσταϊν, δήλωσε μέσω του δικηγόρου της ότι «δεν γνώριζε πως ήταν καταγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης» μέχρι τη σύλληψή του το 2019.

Οι «sock puppets» και τα fake δίκτυα

Πολλές από τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν ξεπερνούσαν τα όρια της δεοντολογίας.

Μέλη της ομάδας δημιούργησαν δίκτυα ψεύτικων λογαριασμών στη Wikipedia («sock puppets») για να περνούν αλλαγές χωρίς να γίνονται αντιληπτές, ενώ επιχείρησαν ακόμη και να παρέμβουν σε λογαριασμούς διαχειριστών μέσω hacking. Παράλληλα, κατασκεύασαν ψεύτικες ιστοσελίδες και ανύπαρκτες ψηφιακές ταυτότητες αποκλειστικά για να ξεγελάσουν τους αλγορίθμους.

Οι πρακτικές αυτές μπορεί να μην παραβίαζαν απαραίτητα τον νόμο, αλλά θεωρούνται απαράδεκτες από πολλούς επαγγελματίες του χώρου.

«Αυτός ο κόσμος έχει και τη φωτεινή και τη σκοτεινή πλευρά του», δήλωσε ο Μπιλ Μπιούτλερ, του οποίου η εταιρεία βελτιώνει εταιρικές παρουσίες στη Wikipedia. Όπως εξήγησε, όσοι ακολουθούν τους κανόνες προτείνουν διαφανείς αλλαγές και δεν υπόσχονται θαύματα.

«Αυτό που έκανε η ομάδα του Έπσταϊν είναι το ακριβώς αντίθετο», πρόσθεσε.

«Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό»

Παρά την έκταση της επιχείρησης, ο Έπσταϊν δεν έμεινε ποτέ ικανοποιημένος.

Στα τέλη του 2010, σε ένα από τα emails του —συχνά γραμμένα με λάθη— ζητούσε πληροφορίες για άλλες εταιρείες που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν ακόμη περισσότερο: «Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για μένα», έγραφε.

Η «βιομηχανία» της φήμης

Η διαχείριση διαδικτυακής φήμης αποτελεί μια αγορά δισεκατομμυρίων. Εταιρείες και ιδιώτες χρησιμοποιούν εξειδικευμένες τεχνικές για να επηρεάζουν το πώς εμφανίζονται στο internet.

Η καταδίκη του Έπσταϊν το 2008 είχε αφήσει βαθύ αποτύπωμα. Σε ένα από τα πρώτα emails, ο Σέκελ του έγραφε ότι υπήρχαν περισσότερες από 75 σελίδες αποτελεσμάτων στη Google με αρνητικό περιεχόμενο.

«Δεν έχεις απολύτως καμία θετική αναφορά στο διαδίκτυο — τίποτα για να δείξεις προς όφελός σου. Ό,τι υπάρχει, είναι πολύ κακό», σημείωνε.

Το σχέδιο ήταν να δημιουργηθεί μια έντονα θετική, «ανθρωπιστική» εικόνα που θα κατακλύσει το διαδίκτυο — τόσο «βαρετή», όπως έλεγε, που θα αποθαρρύνει ακόμη και τους ταμπλόιντ δημοσιογράφους.

(Ο Σέκελ πέθανε στη Γαλλία το 2015, σε υπόθεση που οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν αυτοκτονία.)

Παρά το γεγονός ότι πολλές εταιρείες δεν ήθελαν να συνεργαστούν μαζί του λόγω της φύσης των εγκλημάτων του, ο Έπσταϊν, χάρη στον πλούτο και τις διασυνδέσεις του, έβρισκε πάντα ειδικούς πρόθυμους να τον εξυπηρετήσουν.

Συνέδρια, χρήματα και «χάκινγκ»

Την περίοδο που ο Σέκελ παρουσίασε το σχέδιό του, ο Έπσταϊν τον είχε ήδη πληρώσει με 25.000 δολάρια για να οργανώσει ένα συνέδριο σε ξενοδοχείο στις Παρθένες Νήσους, με επισκέψεις στο ιδιωτικό του νησί.

Σε email προετοιμασίας, ο Σέκελ περιέγραφε τους ομιλητές ως «πολύ έξυπνους, έξω από τα συνηθισμένα μυαλά». Ανάμεσά τους ήταν ο Πάμπλος Χόλμαν, που δηλώνει φουτουριστής και έχει συμβάλει σε τεχνολογίες όπως λέιζερ για την εξόντωση κουνουπιών και συστήματα διάγνωσης ελονοσίας με τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Χόλμαν επρόκειτο να κάνει επίδειξη διάρρηξης κλειδαριών στο συνέδριο και, σύμφωνα με τον Σέκελ, θα συμμετείχε και στο project «καθαρισμού» της φήμης. Ο Σέκελ ζήτησε από τον Έπσταϊν 20.000 δολάρια για να ξεκινήσει μια ομάδα «χάκινγκ», υποστηρίζοντας ότι δεν θα κρατούσε χρήματα για τον εαυτό του. Ταυτόχρονα, ζητούσε χρηματοδότηση για μη κερδοσκοπικό οργανισμό που είχε ιδρύσει, για άλλα projects, ακόμη και δάνειο 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Χόλμαν, απαντώντας σε ερώτημα των New York Times, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, χαρακτηρίζοντας τον Σέκελ «αναξιόπιστο και δόλιο».

Η επιχείρηση Google

Η Google αποτέλεσε βασική προτεραιότητα. Η ομάδα επεκτάθηκε με τη συμμετοχή του Μάικ Κίσλινγκ, ειδικού SEO από την Καλιφόρνια, τον οποίο ο Σέκελ περιέγραφε ως φίλο που θα χρέωνε λιγότερα λόγω προσωπικής υποχρέωσης.

Ο Έπσταϊν πλήρωσε τουλάχιστον 22.500 δολάρια — ποσά που σε οικονομικά έγγραφα εμφανίζονταν ως «δώρα».

Ο στόχος ήταν να προωθηθεί περιεχόμενο που θα έσπρωχνε τα αρνητικά αποτελέσματα εκτός πρώτης σελίδας. Δημιουργήθηκαν sites που πρόβαλλαν το ενδιαφέρον του για την επιστήμη και τη φιλανθρωπία, ενώ ενισχύθηκαν αποτελέσματα για άλλους ανθρώπους με το ίδιο όνομα — από πρώην CFO της Oracle μέχρι γιατρό μεταμόσχευσης μαλλιών.

Παράλληλα, δημιουργήθηκε μια «ψευδο-εκδοχή» του Έπσταϊν, με αθλητικό προφίλ, για να «θάψει» αρνητικό περιεχόμενο. Η πρακτική αυτή ονομαζόταν μεταξύ τους «pimping».

Η διαδικασία ήταν εξαντλητική. Τα sites —που ο ίδιος ο Σέκελ χαρακτήριζε «spam»— έπρεπε να φαίνονται φυσικά, με πρωτότυπο περιεχόμενο που ξαναγραφόταν εκατοντάδες φορές από ομάδες writers στις Φιλιππίνες.

Δημιουργήθηκαν επίσης sites όπως jeffreyepstein.org, jeffreyepsteinfoundation.com και jeffreyepstein.net, ενώ ο Έπσταϊν απέκτησε παρουσία σε Blogspot, LinkedIn, MySpace, Pinterest και Vimeo.

Media και Wikipedia

Η ομάδα εξασφάλισε επίσης θετικά άρθρα σε μέσα που τότε δέχονταν περιεχόμενο από εξωτερικούς συνεργάτες, όπως το HuffPost και το Forbes, τα οποία δεν ανέφεραν το ποινικό του παρελθόν. Παρακολουθούσαν στενά αν αυτά τα άρθρα ανέβαιναν στις αναζητήσεις και «έσπρωχναν» προς τα κάτω τα αρνητικά.

Το Forbes αφαίρεσε ένα τέτοιο άρθρο το 2019, ενώ το HuffPost διευκρίνισε ότι τα κείμενα προέρχονταν από πλατφόρμα συνεργατών χωρίς δημοσιογραφικό έλεγχο.

Η ομάδα προσπάθησε ακόμη και να αφαιρέσει «τοξικούς» όρους που πρότεινε αυτόματα η Google, όπως «φυλακή» και «παιδόφιλος».

Παράλληλα, επιχείρησε να «καθαρίσει» τη Wikipedia, όπου το 2010 η καταδίκη του αναφερόταν από την πρώτη παράγραφο και υπήρχε φωτογραφία σύλληψης.

Ο Σέκελ ισχυρίστηκε ότι κατάφερε να «μαλακώσει» το προφίλ — αντικαθιστώντας τη φωτογραφία και ενισχύοντας τις αναφορές σε φιλανθρωπία. Ωστόσο, 27 συντάκτες της Wikipedia παρακολουθούσαν τη σελίδα και επανέφεραν κάθε αλλαγή μέσα σε λίγα λεπτά.

Τελικά, πολλοί από τους ψεύτικους λογαριασμούς μπλοκαρίστηκαν.

«Η Wikipedia είναι μια διαρκής μάχη», έγραφε ο Κίσλινγκ.

Διαρκής δυσαρέσκεια

Ο Έπσταϊν παρέμενε ανικανοποίητος. Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη του project, έκανε λόγο για «μεγάλη αποτυχία», ζητώντας αναλυτικά στοιχεία για τα έξοδα.

Το 2012 πλήρωσε 2.499 δολάρια στην εταιρεία Integrity Defenders, αλλά λίγο μετά παραπονέθηκε ότι τα αποτελέσματα στη Google ήταν χειρότερα. Συνεργάτης του πρότεινε ακόμη και να ζητήσει πίσω τα χρήματα.

Αργότερα, πλήρωσε 12.500 δολάρια για δοκιμαστικό πρόγραμμα της Reputation Changer, που υποσχόταν να «πλημμυρίσει» τις πρώτες σελίδες των μηχανών αναζήτησης με θετικό περιεχόμενο. Τέσσερις μήνες μετά, παρέμενε δυσαρεστημένος, με τον λογιστή του να υποψιάζεται ότι η εταιρεία ίσως ενίσχυε αρνητικά άρθρα για να φαίνεται απαραίτητη.

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον ειδικό SEO Τάιλερ Σίαρς, πληρώνοντας έως και 51.000 δολάρια σε επτά μήνες. Παρότι επιτεύχθηκαν κάποιες βελτιώσεις, ο Έπσταϊν συνέχισε να παραπονιέται.

Ο Σίαρς πρότεινε να μειώσει δραστικά τις αμοιβές του, ακόμη και στα 1.000 δολάρια τον μήνα, αρκεί να συνεχιστεί η συνεργασία. Μάλιστα, εξέφρασε και προσωπικό θαυμασμό, ζητώντας συνάντηση.

Τέσσερις μήνες αργότερα, η απάντηση του Έπσταϊν ήταν η ίδια: «Τα αποτελέσματα παραμένουν πολύ κακά».

Η απάντηση που έλαβε συνοψίζει όλη την ιστορία: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες — συνεχίζω να δουλεύω για να το πετύχω».

*Με πληροφορίες από: The New York Times 

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε την αμερικανική πρόταση 15 σημείων για τερματισμό του πολέμου

Μέση Ανατολή: Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε την αμερικανική πρόταση 15 σημείων για τερματισμό του πολέμου

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον νέο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»
Βίντεο 25.03.26

Από το Late Show στη Μέση Γη: Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον επόμενο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Ο Στίβεν Κολμπέρ αλλάζει καριέρα και μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν, συνυπογράφοντας νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με την ομάδα του Πίτερ Τζάκσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»
Culture Live 25.03.26

Σίντνεϊ Σουίνι - Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»

Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Housemaid», η Lionsgate κινείται ταχύτατα για την παραγωγή της συνέχειας και οι Σίντνεϊ Σουίνι και Κίρστεν Ντανστ ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συνεργασία.

Σύνταξη
Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
Culture Live 24.03.26

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους

Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

Σύνταξη
Project Hail Mary: Τα 141 εκατ. στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ
Sci-fi baby 23.03.26

Ο ορισμός της ποπ κορν ταινίας: Τα 141 εκατ. του Project Hail Mary στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Η κόντρα 23.03.26

Πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων στο eBay - «Παράνομη εξαγωγή» λέει το Μεξικό

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Greek Diners» – Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s
Μετανάστευση 22.03.26

«Greek Diners» - Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης προς τιμήν του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς (Μάρτιος), μοιράστηκε τη συλλογή «Greek Diners» της φωτογράφου Kay Zakariasen.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν
Τεχνολογία 25.03.26

Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν

Η δίκη στην πολιτεία του Νιου Μέξικο είναι μια από τις πολλές που περιμένουν τη Meta και άλλες πλατφόρμες για ελλιπή προστασία των ανηλίκων.

Σύνταξη
Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά

«Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Πολιτική 25.03.26

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας

«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Σύνταξη
Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα
Κόσμος 25.03.26

Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα

«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Βίκτορ Όρμπαν

Σύνταξη
«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Κόσμος 25.03.26

«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στην ελληνική γλώσσα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Σύνταξη
Μέττε Φρέντερικσεν: Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα
Κόσμος 25.03.26

Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα

Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό την πρωθυπουργό των σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντερικσεν επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές στη Δανία, όμως δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία

Σύνταξη
Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Αλήθειες 25.03.26

Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

Σύνταξη
Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Aνατροπές στο πρόγραμμα Artemis της NASA
Πρόγραμμα Artemis 25.03.26

Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Η NASA ανακοινώνει ριζικές ανατροπές

To πρόγραμμα Artemis για επιστροφή στη Σελήνη έχει καθυστερήσει και η Κίνα πλησιάζει. To νέο σχέδιο επιταχύνει την προσπάθεια και ανοίγει το δρόμο για πυρηνική ενέργεια στο Διάστημα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του
Πολιτική 25.03.26

Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του

Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια

Σύνταξη
Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.
Ελλάδα 25.03.26

Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και μέσα σε συνθήκες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ξεκίνησε στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να κάνουν λόγο για εικόνες χάους και σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση της διαδικασίας

Σύνταξη
Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA ο Τζα Μοράντ
Μπάσκετ 25.03.26

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA ο Τζα Μοράντ

Η σεζόν στο NBA επί της ουσίας έχει ήδη τελειώσει για τους Γκριζλις, με την ομάδα του Μέμφις να ανακοινώνει παράλληλα και το ότι ο ηγέτης της, Τζα Μοραντ, δεν θα επιστρέψει φέτος στα παρκέ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»
Ελλάδα 25.03.26

Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, μετά την πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη, που έγινε στις 23 Μαρτίου, δηλώνει ότι «το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας»

Σύνταξη
Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός

«Ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός, που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούργιο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας για την εθνική επέτειο

Σύνταξη
25η Μαρτίου: Ολοκληρώθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εθνική επέτειος 25.03.26 Upd: 12:49

Ολοκληρώθηκε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 25η Μαρτίου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με τους καθιερωμένους 21 κανονιοβολισμούς στον Λυκαβηττό

Σύνταξη
Δένδιας για 25η Μαρτίου: «Η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου»
Εθνική επέτειος 25.03.26

«Η ιστορική μνήμη, οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου» - Δένδιας για 25η Μαρτίου

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημασία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

