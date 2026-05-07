Χαμογελάει σπάνια, κρύβει τις… σκέψεις της πίσω από τα μεγάλα μαύρα γυαλιά της και έχει την εικόνα της απρόσιτης – σε κάτι που βοήθησε και η ταινία Ο Διάβολος Φοράει Prada. Ίσως η Άννα Γουίντουρ να είναι όλα αυτά, ωστόσο ένα πράγμα που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς σε εκείνη είναι την αφοσίωση στους φίλους της.

Κάτι που τον δείχνει με τον δικό της, σκληρό, τρόπο. Όπως συνέβη και στο Met Gala.

Πολλοί ήταν αυτοί που αναρωτήθηκαν γιατί η «ιέρεια της μόδας» δεν συμπεριέλαβε στη λίστα των καλεσμένων μερικά διάσημα ονόματα που άξιζαν μια θέση στο φετινό event. Για παράδειγμα ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ, που κατά το παρελθόν έχουν φωτογραφηθεί στις διάσημες σκάλες του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης.

Η απάντηση είναι απλή και ξεκάθαρη, σύμφωνα με έναν ειδικό από τον χώρο της μόδας, που προτίμησε να κρατήσει την ανωνυμία του: η αφοσίωση στους φίλους της.

«Είναι Άννα είναι πιστή. Είναι για χρόνια φίλη με τους Μπέκαμ και από τους πρώτους που κλείνουν θέση στα σόου της Βικτόρια» είπε η πηγή, υπονοώντας ότι Μπρούκλιν και Νίκολα «τιμωρήθηκαν» για την κόντρα τους με την δεύτερη πιο αγαπημένη οικογένεια της Αγγλίας.

«Πολλοί έλεγαν ότι πέρσι η Νίκολα και ο Μπρούκλιν ήταν καλεσμένοι, αλλά επέλεξαν να μην πάνε. Δεν συνέβη ποτέ αυτό. Η Άννα τιμά και προστατεύει τους φίλους της» συμπλήρωσε.

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι. Η Άννα Γουίντουρ δεν έχει κρύψει τη σχέση της με τη βασιλική οικογένεια, ενώ κατά την περιοδεία του βασιλιά Καρόλου και της Καμίλα στις ΗΠΑ, ήταν από τις πρώτες που συναντήθηκε με τη βασίλισσα.

«Η Μέγκαν και ο Χάρι δεν έχουν προσκληθεί ποτέ στο Met Gala» τόνισε η πηγή. «Κι αν αυτό γινόταν, δεν νομίζω ότι θα ήθελαν να πληρώσουν» πρόσθεσε με μια δόση… κακίας και ειρωνείας.