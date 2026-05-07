Στο «Palau Municipal d’Esports» της Μπανταλόνα φιλοξενείται από σήμερα μέχρι το Σάββατο (9/5) το Final 4 του Basketball Champions League, όπου η ΑΕΚ φιλοδοξεί να κατακτήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, ενδιαφέρον έχει και το οικονομικό, με τα χρήματα που θα μοιραστεί κάθε ομάδα ανάλογα με τη θέση που θα λάβει.

Έτσι λοιπόν, η ομάδα που πάρει το τρόπαιο θα βάλει στα ταμεία της 900.000 ευρώ, με το ποσό αυτό να προκύπτει από τα 300.000 ευρώ που εξασφαλίζει ο σύλλογος με την πρόκριση στον τελικό, συν το μπόνους των 600.000 ευρώ για την κατάκτηση του τροπαίου. Ο φιναλίστ θα πάρει 300.000 ευρώ, ο τρίτος 100.000 ενώ ο τέταρτος θα φύγει με άδεια χέρια.

Πέρα από αυτά τα χρήματα, ωστόσο, οι ομάδες έχουν έσοδα και από τις προηγούμενες φάσεις της διοργάνωσης. Για παράδειγμα παίρνουν πριμ συμμετοχής στους ομίλους, για τις προκρίσεις στους «16» και τα προημιτελικά. Η απλή συμμετοχή στους ομίλους δίνει στην κάθε ομάδα από 50.000 ευρώ. Η πρόκριση στους «16» προσθέτει ακόμη 70.000 ευρώ, ενώ τα προημιτελικά εξασφαλίζουν 100.000 ευρώ. Άρα η πορεία μέχρι το Final Four αποφέρει περίπου 220.000 ευρώ.

Συνυπολογίζοντας, λοιπόν, όλα αυτά, στο σύνολο προκύπτουν τα εξής νούμερα: Ο πρωταθλητής παίρνει περίπου 1.120.000 ευρώ, ο φιναλίστ περίπου 520.000 ευρώ, ο τρίτος 320.000 ευρώ και ο τέταρτος 220.000 ευρώ.