«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;

Λίγο μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, μια άγνωστη ισλαμιστική οργάνωση έκανε την εμφάνισή της, αρχικά μέσω διαδικτύου.

Η ονομασία της είναι Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI), που σημαίνει «Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός».

Οι δύο τελευταίες λέξεις παραπέμπουν στην αναφορά στο Κοράνι για τους «εκλεκτούς» ή «δίκαιους» πιστούς, που την Ημέρα της Κρίσης θα λάβουν το βιβλίο των πράξεών τους στο δεξί τους χέρι και θα εισέλθουν στον Παράδεισο.

Μέσω Telegram, η φιλοϊρανική οργάνωση κοινοποίησε στις 9 Μαρτίου ότι είχε ξεκινήσει «στρατιωτικές επιχειρήσεις» εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Την ίδια ημέρα ανέλαβε την ευθύνη για μια έκρηξη σε συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου.

Δύο εβδομάδες αργότερα, ένα κανάλι Telegram που ισχυριζόταν ότι εκπροσωπεί την μυστηριώδη αυτή ομάδα ανήρτησε εξ ονόματός της ανάληψη ευθύνης για μια εμπρηστική επίθεση σε τέσσερα ασθενοφόρα εβραϊκής εθελοντικής οργάνωσης, στο Γκόλντερς Γκριν του Λονδίνου.

Στη συνέχεια, προτού το εν λόγω κανάλι διαγραφεί, δημοσίευσε βίντεο από άλλες τέσσερις φερόμενες εμπρηστικές επιθέσεις της HAYI κατά εβραϊκών στόχων, εντός του Μαρτίου, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, καθώς και στην Ελλάδα, σε απροσδιόριστο «σιωνιστικό στόχο», στις 11 Μαρτίου.

«Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία για τρομοκρατική επίθεση στην Ελλάδα εκείνη την ημερομηνία», επεσήμαναν τότε οι Times of Israel, με «ανάλυση του βίντεο να υποδηλώνει παραπληροφόρηση», καθώς οι εικόνες παρέπεμπαν «σε έκρηξη σε κτίριο κατοικιών στο Ρότερνταμ, στις 3 Μαρτίου».

Έκτοτε, ο συνολικός αριθμός των επιθέσεων, φερόμενων επιθέσεων και αποπειρών επίθεσης -την ευθύνη των οποίων έχει αναλάβει η HAYI μέσω της εφαρμογής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων Telegram- είναι τουλάχιστον 17, σε επτά ευρωπαϊκές χώρες.

Ένα βίντεο που αποδίδεται στη HAYI προειδοποίησε «όλους τους ανθρώπους και ειδικά στην ΕΕ να «αποστασιοποιηθούν αμέσως από όλα τα αμερικανικά και σιωνιστικά συμφέροντα, εγκαταστάσεις και ό,τι συνδέεται με αυτά».

Nach Anschlägen der Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya auf jüdische Einrichtungen in Liege (BE), Amsterdam und Rotterdam hat die Polizei einen Anschlag auf die Synagoge in Heemstede (NL, zw Haarlem und AMS) verhindert.

Tatverdächtig sind 2 männl. Teenager (14 und 17 Jahre). https://t.co/KUL3ZTJDwQ pic.twitter.com/yyNTIp5vyf — tali taltalim 🎗️ (@taltalim_tali) March 21, 2026

Η «υβριδοποίηση» της τρομοκρατίας

Η HAYI -ή οποίοι κρύβονται πίσω από αυτή- εστιάζει σε αστικά κέντρα με μεγάλες εβραϊκές κοινότητες, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη. Και δη με έμφαση στο Λονδίνο.

Έχει αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις ή απόπειρες επιθέσεων, πρωτίστως εμπρηστικές, σε πόλεις της Ολλανδίας και του Βελγίου, στο Παρίσι, στο Μόναχο, στα Σκόπια.

Στόχοι είναι συναγωγές και εγκαταστάσεις που συνδέονται με εβραϊκά ή ισραηλινά συμφέροντα.

Υποκαταστήματα αμερικανικών τραπεζών (έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στην Bank of New York Mellon στο Άμστερνταμ και απόπειρα βομβιστικής επίθεσης στο κτίριο της Bank of America στο Παρίσι).

Ιρανικά αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης (την έδρα της μητρικής εταιρείας του δικτύου Iran International στο Λονδίνο).

Η HAYI ισχυρίστηκε επίσης ότι επιχείρησε επίθεση με drone με «ραδιενεργά και καρκινογόνα» υλικά στην ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο.

Οι έρευνες της Μητροπολιτικής Αστυνομίας υπέδειξαν επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου.

Αν και σε καμία από τις μέχρι στιγμής επιθέσεις της δεν είχαν αναφερθεί θύματα, η HAYI έσπευσε να αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση με μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν του Λονδίνου, στις 29 Απριλίου, κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο εβραίοι.

Εφόσον αποδειχθεί ότι σχετίζεται, θα πρόκειται για σημαντική επιχειρησιακή κλιμάκωση.

Οι βρετανικές αρχές είναι ωστόσο επιφυλακτικές.

Ο συλληφθείς για απόπειρα ανθρωποκτονίας είναι ένας 45χρονος Βρετανός υπήκοος, γεννημένος στη Σομαλία, με ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας και βίας, ενταγμένος στο πρόσφατο παρελθόν στο πρόγραμμα πρόληψης της τρομοκρατίας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν προκύψει άμεσες διασυνδέσεις του με τη HAYI.

Το ίδιο ισχύει και για τους τουλάχιστον σαράντα τέσσερις συλληφθέντες σε ευρωπαϊκές χώρες για επιθέσεις, την ευθύνη των οποίων έχει αναλάβει η μυστηριώδης φιλοϊρανική οργάνωση.

Πρόκειται κυρίως για ανήλικους ή νεαρούς άνδρες, συνήθως ριζοσπαστικοποιημένους ή με ποινικό υπόβαθρο -όχι απαραίτητα σε ιδεολογική συνάφεια με τη HAYI ή το Ιράν- που στρατολογούνται μέσω εφαρμογών όπως το Telegram και το Snapchat για να φέρουν σε πέρας, επ’ αμοιβή, επιθέσεις χαμηλού κόστους, υβριδικού χαρακτήρα και βιντεοπροπαγάνδας.

8 more suspects arrested in connection with a series of attacks in #London claimed by Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya’s (#HAYI).

– 7 arrests (19–21 April) relate to an investigation into an alleged conspiracy to commit arson against a #Jewish community venue. The specific… pic.twitter.com/5jnwDBefpk — Adrian Shtuni (@Shtuni) April 21, 2026

«Πληρεξούσιος» του Ιράν;

Εξετάζοντας τη δράση της φιλοϊρανικής ομάδας, το Διεθνές Κέντρο για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (ICCT) επισήμανε «ύποπτα μοτίβα» που δείχνουν να είναι συντονισμένα με το διαδικτυακό οικοσύστημα του Ιράν.

Κάτι, που όπως επισημαίνει η δεξαμενή σκέψης με έδρα τη Χάγη, «εγείρουν το ερώτημα εάν η HAYI είναι μια πραγματική τρομοκρατική οργάνωση ή αν χρησιμεύει απλώς ως “βιτρίνα” για ιρανικές υβριδικές επιχειρήσεις, που επιτρέπουν την εύλογη άρνηση» στην Τεχεράνη.

Οι αρχές ασφαλείας και οι μυστικές υπηρεσίες διάφορων ευρωπαϊκών χωρών βρίσκονται στο πόδι, προσπαθώντας να βρουν αποδεικτικά στοιχεία, εν μέσω φόβων για ένα πιθανό υβριδικό μοντέλο τρομοκρατίας στην Ευρώπη.

«Οι δραστηριότητες της ΗAYI αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας κλασικής υβριδικής επιχείρησης παρενόχλησης τύπου πληρεξουσίου, αξιοποιώντας τακτικές τύπου των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν για την άσκηση διαρκούς, διαψεύσιμης πίεσης», γράφει σε ανάλυση για το Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον ο Άντριαν Στούνι, διακεκριμένος εμπειρογνώμονας σε θέματα τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού.

«Η ταχεία εμφάνιση της οργάνωσης, ο επιχειρησιακός ρυθμός της, οι χαμηλής τεχνολογίας μέθοδοι και η στόχευση συμβολικών στόχων αντανακλούν μια σκόπιμη στρατηγική βαθμονομημένης φθοράς», παρατηρεί.

Στόχος, εξηγεί, είναι η πρόκληση φόβου, η πρόκληση κοινωνικής ανησυχίας, η επιβάρυνση των μηχανισμών ασφάλειας και η παραγωγή προπαγάνδας στο Telegram και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφεύγοντας ταυτόχρονα να αγγίξει τα όρια «που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ενιαία δυτικά αντίποινα».

Κατά τα λοιπά, παρατηρεί ο Άντριαν Στούνι, η HAYI παραμένει ενεργή, έχει δείξει σημάδια πιθανής κλιμάκωσης και «η εξέλιξή της τις επόμενες εβδομάδες θα καθορίσει εάν θα λειτουργήσει ως ένα εργαλείο ιρανικών αντιποίνων περιορισμένης εμβέλειας που περιορίζεται στην Ευρώπη ή ως πρότυπο για διευρυμένες, διαψεύσιμες επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού».