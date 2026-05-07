Τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι – Παρασύρθηκε από ΙΧ
«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Κόσμος 07 Μαΐου 2026, 13:00

«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;

Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Λίγο μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, μια άγνωστη ισλαμιστική οργάνωση έκανε την εμφάνισή της, αρχικά μέσω διαδικτύου.

Η ονομασία της είναι Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI), που σημαίνει «Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός».

Οι δύο τελευταίες λέξεις παραπέμπουν στην αναφορά στο Κοράνι για τους «εκλεκτούς» ή «δίκαιους» πιστούς, που την Ημέρα της Κρίσης θα λάβουν το βιβλίο των πράξεών τους στο δεξί τους χέρι και θα εισέλθουν στον Παράδεισο.

Μέσω Telegram, η φιλοϊρανική οργάνωση κοινοποίησε στις 9 Μαρτίου ότι είχε ξεκινήσει «στρατιωτικές επιχειρήσεις» εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Την ίδια ημέρα ανέλαβε την ευθύνη για μια έκρηξη σε συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου.

Δύο εβδομάδες αργότερα, ένα κανάλι Telegram που ισχυριζόταν ότι εκπροσωπεί την μυστηριώδη αυτή ομάδα ανήρτησε εξ ονόματός της ανάληψη ευθύνης για μια εμπρηστική επίθεση σε τέσσερα ασθενοφόρα εβραϊκής εθελοντικής οργάνωσης, στο Γκόλντερς Γκριν του Λονδίνου.

Στη συνέχεια, προτού το εν λόγω κανάλι διαγραφεί, δημοσίευσε βίντεο από άλλες τέσσερις φερόμενες εμπρηστικές επιθέσεις της HAYI κατά εβραϊκών στόχων, εντός του Μαρτίου, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, καθώς και στην Ελλάδα, σε απροσδιόριστο «σιωνιστικό στόχο», στις 11 Μαρτίου.

«Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία για τρομοκρατική επίθεση στην Ελλάδα εκείνη την ημερομηνία», επεσήμαναν τότε οι Times of Israel, με «ανάλυση του βίντεο να υποδηλώνει παραπληροφόρηση», καθώς οι εικόνες παρέπεμπαν «σε έκρηξη σε κτίριο κατοικιών στο Ρότερνταμ, στις 3 Μαρτίου».

Έκτοτε, ο συνολικός αριθμός των επιθέσεων, φερόμενων επιθέσεων και αποπειρών επίθεσης -την ευθύνη των οποίων έχει αναλάβει η HAYI μέσω της εφαρμογής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων Telegram- είναι τουλάχιστον 17, σε επτά ευρωπαϊκές χώρες.

Ένα βίντεο που αποδίδεται στη HAYI προειδοποίησε «όλους τους ανθρώπους και ειδικά στην ΕΕ να «αποστασιοποιηθούν αμέσως από όλα τα αμερικανικά και σιωνιστικά συμφέροντα, εγκαταστάσεις και ό,τι συνδέεται με αυτά».

Η «υβριδοποίηση» της τρομοκρατίας

Η HAYI -ή οποίοι κρύβονται πίσω από αυτή- εστιάζει σε αστικά κέντρα με μεγάλες εβραϊκές κοινότητες, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη. Και δη με έμφαση στο Λονδίνο.

Έχει αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις ή απόπειρες επιθέσεων, πρωτίστως εμπρηστικές, σε πόλεις της Ολλανδίας και του Βελγίου, στο Παρίσι, στο Μόναχο, στα Σκόπια.

Στόχοι είναι συναγωγές και εγκαταστάσεις που συνδέονται με εβραϊκά ή ισραηλινά συμφέροντα.

Υποκαταστήματα αμερικανικών τραπεζών (έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στην Bank of New York Mellon στο Άμστερνταμ και απόπειρα βομβιστικής επίθεσης στο κτίριο της Bank of America στο Παρίσι).

Ιρανικά αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης (την έδρα της μητρικής εταιρείας του δικτύου Iran International στο Λονδίνο).

Η HAYI ισχυρίστηκε επίσης ότι επιχείρησε επίθεση με drone με «ραδιενεργά και καρκινογόνα» υλικά στην ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο.

Οι έρευνες της Μητροπολιτικής Αστυνομίας υπέδειξαν επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου.

Αν και σε καμία από τις μέχρι στιγμής επιθέσεις της δεν είχαν αναφερθεί θύματα, η HAYI έσπευσε να αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση με μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν του Λονδίνου, στις 29 Απριλίου, κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο εβραίοι.

Εφόσον αποδειχθεί ότι σχετίζεται, θα πρόκειται για σημαντική επιχειρησιακή κλιμάκωση.

Οι βρετανικές αρχές είναι ωστόσο επιφυλακτικές.

Ο συλληφθείς για απόπειρα ανθρωποκτονίας είναι ένας 45χρονος Βρετανός υπήκοος, γεννημένος στη Σομαλία, με ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας και βίας, ενταγμένος στο πρόσφατο παρελθόν στο πρόγραμμα πρόληψης της τρομοκρατίας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν προκύψει άμεσες διασυνδέσεις του με τη HAYI.

Το ίδιο ισχύει και για τους τουλάχιστον σαράντα τέσσερις συλληφθέντες σε ευρωπαϊκές χώρες για επιθέσεις, την ευθύνη των οποίων έχει αναλάβει η μυστηριώδης φιλοϊρανική οργάνωση.

Πρόκειται κυρίως για ανήλικους ή νεαρούς άνδρες, συνήθως ριζοσπαστικοποιημένους ή με ποινικό υπόβαθρο -όχι απαραίτητα σε ιδεολογική συνάφεια με τη HAYI ή το Ιράν- που στρατολογούνται μέσω εφαρμογών όπως το Telegram και το Snapchat για να φέρουν σε πέρας, επ’ αμοιβή, επιθέσεις χαμηλού κόστους, υβριδικού χαρακτήρα και βιντεοπροπαγάνδας.

«Πληρεξούσιος» του Ιράν;

Εξετάζοντας τη δράση της φιλοϊρανικής ομάδας, το Διεθνές Κέντρο για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (ICCT) επισήμανε «ύποπτα μοτίβα» που δείχνουν να είναι συντονισμένα με το διαδικτυακό οικοσύστημα του Ιράν.

Κάτι, που όπως επισημαίνει η  δεξαμενή σκέψης με έδρα τη Χάγη, «εγείρουν το ερώτημα εάν η HAYI είναι μια πραγματική τρομοκρατική οργάνωση ή αν χρησιμεύει απλώς ως “βιτρίνα” για ιρανικές υβριδικές επιχειρήσεις, που επιτρέπουν την εύλογη άρνηση» στην Τεχεράνη.

Οι αρχές ασφαλείας και οι μυστικές υπηρεσίες διάφορων ευρωπαϊκών χωρών βρίσκονται στο πόδι, προσπαθώντας να βρουν αποδεικτικά στοιχεία, εν μέσω φόβων για ένα πιθανό υβριδικό μοντέλο τρομοκρατίας στην Ευρώπη.

«Οι δραστηριότητες της ΗAYI αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας κλασικής υβριδικής επιχείρησης παρενόχλησης τύπου πληρεξουσίου, αξιοποιώντας τακτικές τύπου των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν για την άσκηση διαρκούς, διαψεύσιμης πίεσης», γράφει σε ανάλυση για το Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον ο Άντριαν Στούνι, διακεκριμένος εμπειρογνώμονας σε θέματα τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού.

«Η ταχεία εμφάνιση της οργάνωσης, ο επιχειρησιακός ρυθμός της, οι χαμηλής τεχνολογίας μέθοδοι και η στόχευση συμβολικών στόχων αντανακλούν μια σκόπιμη στρατηγική βαθμονομημένης φθοράς», παρατηρεί.

Στόχος, εξηγεί, είναι η πρόκληση φόβου, η πρόκληση κοινωνικής ανησυχίας, η επιβάρυνση των μηχανισμών ασφάλειας και η παραγωγή προπαγάνδας στο Telegram και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφεύγοντας ταυτόχρονα να αγγίξει τα όρια «που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ενιαία δυτικά αντίποινα».

Κατά τα λοιπά, παρατηρεί ο Άντριαν Στούνι, η HAYI παραμένει ενεργή, έχει δείξει σημάδια πιθανής κλιμάκωσης και «η εξέλιξή της τις επόμενες εβδομάδες θα καθορίσει εάν θα λειτουργήσει ως ένα εργαλείο ιρανικών αντιποίνων περιορισμένης εμβέλειας που περιορίζεται στην Ευρώπη ή ως πρότυπο για διευρυμένες, διαψεύσιμες επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού».

Τράπεζες: Στα 2 δισ. ευρώ η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»
Αναπροσανατολισμός στη σκιά Τραμπ – Το υπό πίεση ΝΑΤΟ, η Ευρώπη των διλημμάτων και η ΕΕ ως «πολύφερνη νύφη»

Οι συνεχείς απειλές Τραμπ στην Ευρώπη και η αβεβαιότητα στο ΝΑΤΟ εντείνουν τη συζήτηση στην ΕΕ και πέραν αυτής για τα όρια και την ταυτότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής
Ο Γερμανός καγκελάριος «είναι γυμνός» – Φρίντριχ Μερτς, ο αντιδημοφιλής

Μόλις ένα χρόνο μετά την επεισοδιακή εκλογή του στην καγκελαρία στη Γερμανία και εν μέσω κυβερνητικής δυστοκίας, τα ποσοστά αποδοχής του Φρίντριχ Μερτς βρίσκονται στο ναδίρ

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία

Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0

Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία
Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία

Η θεσμική μετάβαση στην Ουγγαρία υπό τον Πέτερ Μαγιάρ θα γίνει χωρίς πολιτικούς καριέρας, αλλά με πρόσωπα που υπόσχονται «απο-ορμπανοποίηση»

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο

Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο
ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο

Η προσέγγιση του γ.γ. του ΝΑΤΟ Ρούτε προς τον Τραμπ αμφισβητείται από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Εκτιμούν ότι σκάβει τα θεμέλια της συμμαχίας και υποβαθμίζει τη θέση της Ευρώπης.

Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ
Ουγγαρία: Ιστορική ήττα για τον Όρμπαν – Έδωσε συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγιάρ

Ο Όρμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε». Συνεχάρη τον ηγέτη του δεξιού Tisza, Πέτερ Μαγιάρ

Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν
Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνει το exit poll και ήττα για τον Βίκτορ Όρμπαν

Το Κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ φέρεται να λαμβάνει το 55,5% των ψήφων (131-139 έδρες), ενώ το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν προβλέπεται να λάβει το 37,9% (59-67 έδρες). Κοντά στο 80% η συμμετοχή.

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»
Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»

Καθώς οι πηγές προμήθειας της Ευρώπης σε ενέργεια μειώνονται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την ΕΕ.

Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της

Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Μόσχα: Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες – Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»
Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες - Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»

Η μυστική σχολή προετοιμάζει πράκτορες αντίστοιχους με αυτούς που έχουν χακάρει δυτικά κοινοβούλια, έχουν δηλητηριάσει αντιφρονούντες και έχουν παρέμβει σε εκλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Χανιά: Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε – «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε - «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ

Ο οδηγός του πατινιού νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά και ζητεί καταβολή μισθών, φιλοδωρημάτων, εξόδων διατροφής, ιατρικών εξόδων και ηθικής βλάβης συνολικού ποσού 11.420,50 ευρώ

Ο έρωτας της Τζέιν Φόντα και του Τεντ Τέρνερ – «Η ζωή είναι πολύ σύντομη για τσακωμούς»
Ο έρωτας της Τζέιν Φόντα και του Τεντ Τέρνερ - «Η ζωή είναι πολύ σύντομη για τσακωμούς»

Η ηθοποιός, Τζέιν Φόντα, και ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, Τεντ Τέρνερ, ο οποίος απεβίωσε στις 6 Μαΐου σε ηλικία 87 ετών, ήταν παντρεμένοι από το 1991 έως το 2001. Αλλά ο τεντ ήταν άπιστος.

Κρουαζιερόπλοιο MV Hondius: Εν πλω προς τα Κανάρια – «Όλοι θα μείνουν μέσα μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών»
Εν πλω προς τα Κανάρια Νησιά το MV Hondius - «Όλοι θα παραμείνουν στο πλοίο μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών»

Η απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius, όπου ξέσπασε ο χανταϊός, έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα, ενώ το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια το Σάββατο

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»

Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Άνδρος: Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» – Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών
Στα 40 μέτρα το ναυάγιο «Corsage C» - Σήμερα η επιχείρηση ειδικών συνεργείων δυτών

Το φορτηγό πλοίο «Corsage C» προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου - Η εκτεταμένη εισροή υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να χάσει γρήγορα τη στεγανότητά του και τελικά να βυθιστεί

Μητσοτάκης στην ΚΟ ΝΔ: «Κλείνει» το μάτι στους «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βάζει «κόφτη» στην εσωκομματική κριτική
Μητσοτάκης στην ΚΟ ΝΔ: «Κλείνει» το μάτι στους «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βάζει «κόφτη» στην εσωκομματική κριτική

Σε μία κρίσιμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτική συγκυρία, συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να κατευνάσει τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στους χειρισμούς του Μαξίμου για μία σειρά θεμάτων - Πάνω από 40 βουλευτές θα λάβουν το λόγο

NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)
NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)

Μετά το break των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο πρώτο ματς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν τους «Λύκους» με 38 πόντους διαφοράς στο Game 2, για το 1-1 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA – Σημαντικό προβάδισμα για τους Νικς μετά το 2-0 επί των Σίξερς.

Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία

Σε άρθρο γνώμης της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz σημειώνεται ότι «όταν σπίτια πυρπολούνται με τους κατοίκους τους μέσα, πρόκειται για ισραηλινή τρομοκρατία».

Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης
Κουτσούμπας: Αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης

«Δεν μπορεί τα ΕΛΠΕ να έχουν φτάσει να έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο κέρδη το 2025 και να υπάρχουν όμηροι εργαζόμενοι, οι οποίοι παράγουν όλο αυτόν τον πλούτο», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

