Σε τέσσερις συλλήψεις υπόπτων έχει προχωρήσει η ολλανδική αστυνομία, μετά την έκρηξη από βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε εβραϊκή συναγωγή του Ρότερνταμ, προκαλώντας πυρκαγιά και ζημιές στο κτίριο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

«Δεν θα ανεχτούμε τον αντισημιτισμό, τον εκφοβισμό και τη βία» διεμήνυσε ο ολλανδός υπουργός Δικαιοσύνης

Μετά την έκρηξη, οι αστυνομικοί παρακολούθησαν άλλες συναγωγές ως προληπτικό μέτρο και στο πλαίσιο των ελέγχων σταμάτησαν ένα όχημα κοντά σε άλλο κτίριο, με τέσσερις επιβαίνοντες. Ο οδηγός ταίριαζε με την περιγραφή ενός από τους υπόπτους, αναφέρουν οι The Times of Israel.

«Δεν είναι ακόμα σαφές αν οι ύποπτοι σχεδίαζαν να πυροδοτήσουν εκρηκτικό ή να βάλουν φωτιά και σε άλλη συναγωγή», αναφέρει η αστυνομία σε δήλωσή της. Οι συλληφθέντες είναι νεαροί άνδρες, – δύο 19χρονοι, ένας 18χρονος και ένας 17χρονος. Οι Αρχές ανέφεραν ότι ξεκινούν «μεγάλης κλίμακας έρευνα για αυτό το σοβαρό περιστατικό» και κάλεσαν πιθανούς μάρτυρες να επικοινωνήσουν μαζί τους.

Vreselijk nieuws over de brandstichting bij een synagoge in Rotterdam. Antisemitisme, intimidatie en geweld mogen we niet tolereren. De veiligheid van de synagoges wordt door het lokaal gezag bewaakt. Steun aan de Joodse gemeenschap, zij moeten zich veilig voelen in Nederland. — David van Weel (@ministerjenv) March 13, 2026

Ολλανδία: Οπτικοακουστικό υλικό εξετάζει η Αστυνομία

Η Αστυνομία εξετάζει μεταξύ άλλων και ένα μη επαληθευμένο βίντεο που δείχνει μια έκρηξη κοντά σε ένα κτίριο που μοιάζει με τη συναγωγή που έγινε στόχος, το οποίο έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ολλανδός υπουργός Δικαιοσύνης, Ντέιβιντ φαν Βιλ, δήλωσε με ανάρτησή του στο Χ: «Δεν θα ανεχτούμε τον αντισημιτισμό, τον εκφοβισμό και τη βία. Οι τοπικές αρχές διασφαλίζουν την ασφάλεια των συναγωγών». Ο ίδιος εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς την ολλανδική εβραϊκή κοινότητα, τονίζοντας ότι «πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς στην Ολλανδία».

PAÍSES BAJOS, ATAQUE ANTISEMITA Incendio intencional esta mañana en la entrada de la sinagoga de Rotterdam. Un grupo islámico se atribuyó la responsabilidad del incendio. pic.twitter.com/loaFvI9mcr — Dani Lerer (@danilerer) March 13, 2026

Η δήμαρχος του Ρότερνταμ, Κάρολα Σχάουτεν, δήλωσε από την πλευρά της ότι η επίθεση προκάλεσε «μεγάλη ανησυχία στους εβραίους συμπολίτες μας. Δεν υπάρχει χώρος για αντισημιτισμό, εκφοβισμό, βία ή μίσος προς τις θρησκευτικές κοινότητες της πόλης μας».

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις δύο επιθέσεις που έλαβαν χώρα στο Μίσιγκαν και τη Βιρτζίνια, σε συναγωγή και πανεπιστήμιο αντίστοιχα, πρόσθετα μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί στη Γερμανία για την προστασία κυρίως εβραϊκών, ισραηλινών και αμερικανικών θεσμών.