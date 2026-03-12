Συναγερμός σήμανε στο Τρόντχαϊμ, στη Νορβηγία, ταυτόχρονα με ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στη συναγωγή Temple Israel στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά «ύποπτη συμπεριφορά» που αναφέρθηκε στο σημείο

Πάνοπλοι αστυνομικοί ξεκίνησαν μεγάλη επιχείρηση σε μια συναγωγή μετά από αναφορές για ύποπτη δραστηριότητα. Την πληροφορία επιβεβαίωσε σχεδόν άμεσα (VG) ο Jon Arne Moen, επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας στο Τρόντχαϊμ.

Μία σύλληψη και ανθρωποκυνηγητό για δεύτερο ύποπτο

Λίγα λεπτά μετά την αστυνομική επιχείρηση οι αρχές προχώρησαν σε μια σύλληψη υπόπτου ενώ ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό καθώς αναζητείται και δεύτερος ύποπτος.

UPDATE 🚨 Police have arrested one person in connection with the synagogue incident. A large police presence remains at the site, but authorities say central Trondheim is currently safe. pic.twitter.com/ylrJE6QoSQ — NorthScope OSINT (@NorthScope) March 12, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού ανέφεραν σε τοπική εφημερίδα πως υπήρξε μεγάλη παρουσία πάνοπλων αστυνομικών (κεντρική φωτογραφία: VG/Bertil Lernæs) με αλεξίσφαιρα γιλέκα και κράνη.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση και μετά το συμβάν η περιοχή αποκλείστηκε.

Ασφαλής για τους πολίτες του Τρόντχαϊμ η περιοχή

Αφού η αστυνομία ολοκλήρωσε τους ελέγχους ανακοίνωσε πως η κατάσταση είναι ασφαλής για τους πολίτες του Τρόντχαϊμ.

Η αστυνομία είχε ανακοινώσει την ενίσχυση της ασφάλειας στη συναγωγή του Τρόντχαϊμ μετά την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο στις 8 Μαρτίου.