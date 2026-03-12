Πυροβολισμοί σε συναγωγή του Μίσιγκαν: Νεκρός ο δράστης, εκρηκτικά βρέθηκαν στο αυτοκίνητό του

Ο ένοπλος που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε συναγωγή του Γουέστ Μπλούμφιλντ του Μίσιγκαν, έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυρών με τους φύλακες, όπως μεταδίδουν τα δίκτυα CNN και Fox News που επικαλούνται πηγές από την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

Ο δράστης της επίθεσης οδήγησε το όχημά του στην είσοδο της συναγωγής, είπε αστυνομικός στο CNN. Ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με τους φύλακες κατά τη διάρκεια της οποίας ο ένοπλος σκοτώθηκε. Ένας φύλακας τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Σε εικόνες που μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης διακρίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται από το κτίριο όπου βρίσκεται η συναγωγή «Temple Israel». Το CNN, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, μετέδωσε ότι στο αυτοκίνητο του δράστη βρέθηκαν εκρηκτικά και κλήθηκαν πυροτεχνουργοί.

Βίντεο από το σημείο:

🚨 DEVELOPING: CAR CRASHES INTO JEWISH SYNAGOGUE IN MICHIGAN – ACTIVE SHOOTER REPORTED • Vehicle deliberately driven into Temple Israel in West Bloomfield, Michigan, officials say

• Reports indicate shots were fired after the crash

• The vehicle caught fire after striking the… pic.twitter.com/lAtCANZZb5 — Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026

🇺🇸 Reports of an active shooter at Temple Israel in West Bloomfield, Michigan. A car also drove into the building and caught fire. pic.twitter.com/d1qJ2FDHXB — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 12, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί για το περιστατικό στη συναγωγή του Μίσιγκαν, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Στους χώρους του Temple Israel, που αριθμεί περισσότερα από 12.000 μέλη, λειτουργεί μεταξύ άλλων βρεφονηπιακός σταθμός. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί παιδιών και προσωπικού.

Οι συναγωγές σε όλη τη χώρα έχουν αυστηροποιήσει τα μέτρα ασφαλείας μετά την 28η Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να εξαπολύουν αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν, προκαλώντας ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Συζητούσαμε εδώ και δύο εβδομάδες για το ενδεχόμενο, δυστυχώς, να συμβεί κάτι τέτοιο. Επομένως, δεν υπήρχε έλλειψη προετοιμασίας», δήλωσε ο σερίφης Μάικλ Μπουσάρντ.

«Ο αντισημιτισμός και η βία δεν έχουν θέση στο Μίσιγκαν», υπογραμμίζει η κυβερνήτρια της πολιτείας Γκρέτσεν Γουίτμερ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ άγνωστα παραμένουν για την ώρα το κίνητρο και η ταυτότητα του δράστη.