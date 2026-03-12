newspaper
12.03.2026 | 18:12
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Πληροφορίες για έναν νεκρό
Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου πάνω στο κτήριο
Κόσμος 12 Μαρτίου 2026, 19:32

Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου πάνω στο κτήριο

Συναγερμός στο Μίσιγκαν. «Ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κτήριο της συναγωγής και έπεσαν πυροβολισμοί. Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή νεκρούς. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη».

Σύνταξη
Upd:12.03.2026, 20:16
Spotlight

Για αναφορές για άτομο που άνοιξε πυρ, αφότου ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κτήριο συναγωγής στο Μίσιγκαν, κάνει λόγο η αστυνομία.

Το περιστατικό λαμβάνει χώρα στο Temple Israel (Ναός του Ισραήλ) στο Γουέστ Μπλούμφιλντ, που βρίσκεται περίπου 25 μίλια βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ, σύμφωνα με την Detroit Free Press.

Βίντεο από το σημείο:

«Ένα περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Newsweek. «Ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κτήριο της συναγωγής και έπεσαν πυροβολισμοί. Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή νεκρούς. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη».

Η τοπική αστυνομία απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν μακριά από την περιοχή, ενώ πολλά σχολεία στο Γουέστ Μπλούμφιλντ έχουν εκδώσει σύσταση για παραμονή σε ασφαλή εσωτερικό χώρο.

Πολυάριθμοι αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της πολιτειακής αστυνομίας και δυνάμεων από κοντινές πόλεις.

Ένας άνθρωπος ανέφερε ότι έγινε μάρτυρας ισχυρής παρουσίας των αρχών επιβολής του νόμου στο σημείο, διακρίνοντας αστυνομικούς με προτεταμένα τα όπλα τους, σύμφωνα με το WXYZ. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή τραυματισμοί.

«Είμαστε ενήμεροι για ένα ενεργό περιστατικό ασφαλείας στο Temple Israel», ανέφερε σε δήλωσή της η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ, σύμφωνα με το ABC News. «Οι αρχές επιβολής του νόμου επεμβαίνουν. Οι εβραϊκοί μας οργανισμοί βρίσκονται αυτήn τη στιγμή σε προληπτικό αποκλεισμό».

Το Temple Israel, στο οποίο στεγάζεται ένα νηπιαγωγείο, έχει περιγραφεί ως ένα από τις μεγαλύτερες «μεταρρυθμιστικές (φιλελεύθερες) εβραϊκές κοινότητες» στη χώρα.

«Είμαι τρομοκρατημένος μέχρι θανάτου για τους φίλους μου», δήλωσε ένα μέλος της συναγωγής σε συνεργαζόμενο σταθμό του NBC News. «Αυτό είναι παράλογο. Είναι παράλογο… Πρέπει να είμαστε καλύτεροι από αυτό.»

Ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι η υπηρεσία βρίσκεται «στο σημείο» και επεμβαίνει στην «προφανή επίθεση με όχημα και άτομο που άνοιξε πυρ». Η Κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Ουίτμερ, δήλωσε ότι παρακολουθεί τις αναφορές για το περιστατικό, το οποίο χαρακτήρισε «σπαρακτικό».

«Μπροστά στα ίδια μας τα μάτια, ένας Ναός στο Γουέστ Μπλούμφιλντ δέχεται επίθεση», έγραψε στο X η βουλευτής Χέιλι Στίβενς, Δημοκρατική από το Μίσιγκαν. «Όπως πολλοί από εσάς, λαμβάνω αναφορές σε πραγματικό χρόνο. Προς όλους στην 11η περιφέρεια του Μίσιγκαν, συνεχίστε να ακολουθείτε τις οδηγίες των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου. Προς την εβραιοαμερικανική κοινότητα στο Μίσιγκαν και ευρύτερα, στεκόμαστε στο πλευρό σας».

Το CNN αναφέρει πως ένα άτομο εισέβαλε στη συναγωγή ρίχνοντας το όχημα που οδηγούσε σε είσοδο του κτηρίου και στη συνέχεια άνοιξε πυρ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο δράστης της επίθεσης είναι νεκρός. Εξακολουθούν να μην υπάρχουν αναφορές θα θύματα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Aegean: Μόλις το 4-5% της χωρητικότητας επηρεάζεται από την πολεμική σύγκρουση

Aegean: Μόλις το 4-5% της χωρητικότητας επηρεάζεται από την πολεμική σύγκρουση

Κόσμος
Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

Stream newspaper
Σύνταξη
Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν
Κυνισμός 12.03.26

Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν

Ο Λευκός Οίκος «ανέβασε» βίντεο στα social media που μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι, με την κάθε βολή σε μία σειρά αθλημάτων - τένις, ράγκμπι, μπάσκετ - να μετατρέπεται σε αμερικανό πλήγμα στο Ιράν

Σύνταξη
O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;
Προς τη Μεσόγειο 12.03.26

O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν κλιμακώνεται, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Αθήνα, η Σόφια και το Βουκουρέστι, βρίσκονται πλέον εντός της εμβέλειας του οπλοστασίου της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Frontex: Ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 52% τους δύο πρώτους μήνες του 2026
Κόσμος 12.03.26

Frontex: Ο αριθμός των παράτυπων εισόδων στην ΕΕ μειώθηκε κατά 52% τους δύο πρώτους μήνες του 2026

Την ίδια περίοδο, ωστόσο, το «ανθρώπινο κόστος» συνέχισε να αυξάνεται. Με βάση στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που επικαλείται ο Frontex, περίπου 660 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο

Σύνταξη
Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει τις επιλογές της για ανάπτυξη ναρκαλιευτικών στον Κόλπο
Μέση Ανατολή 12.03.26

Βρετανία: Η κυβέρνηση εξετάζει τις επιλογές της για ανάπτυξη ναρκαλιευτικών στον Κόλπο

Το Βασιλικό Ναυτικό ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το τελευταίο ναρκαλιευτικό του, το HMS Middleton, που έδρευε στο Μπαχρέιν, επέστρεψε στην Βρετανία την 1η Μαρτίου

Σύνταξη
ΕΕ: Ανάγκη «ανάπτυξης και αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας» – Κοινή ανακοίνωση των κρατών μελών
Κόσμος 12.03.26

Ανάγκη «ανάπτυξης και αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας» - Κοινή ανακοίνωση των κρατών μελών της ΕΕ

Στην κοινή ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η πυρηνική ενέργεια είναι βασικό στοιχείο των εθνικών στρατηγικών για την απαλλαγή από τον άνθρακα, την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Σύνταξη
Γκάνα: Ψήφισμα στον ΟΗΕ να αναγνωριστεί η δουλεία ως «το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία»
Ώρα για λογοδοσία 12.03.26

Γκάνα: Ψήφισμα στον ΟΗΕ να αναγνωριστεί η δουλεία ως «το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία»

Η πρωτοβουλία της Γκάνας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αφρικανικών κρατών να ζητήσουν λογοδοσία για τις ιστορικές αδικίες που συνδέονται με την αποικιοκρατία και τη δουλεία

Σύνταξη
Τουλάχιστον 60 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Νότια Αιθιοπία
Κόσμος 12.03.26

Τουλάχιστον 60 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Νότια Αιθιοπία

Οι επιστήμονες έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η κλιματική αλλαγή κάνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα - όπως οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις - πιο συχνά και πιο επικίνδυνα

Σύνταξη
Ρωσία: Ισόβια σε 15 άντρες για την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στη Μόσχα που στοίχισε τη ζωή σε 149 άτομα
Crocus city hall 12.03.26

Ρωσία: Ισόβια σε 15 άντρες για την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στη Μόσχα που στοίχισε τη ζωή σε 149 άτομα

Στις 22 Μαρτίου 2024, ένοπλοι εισέβαλαν στη συναυλιακή αίθουσα Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, άνοιξαν πυρ και έβαλαν φωτιά, δολοφονώντας περίπου 150 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 600

Σύνταξη
Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης
Κρίσιμη καμπή 12.03.26

Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης

Τα αντίποινα του Ιράν, ο γρίφος των Στενών του Ορμούζ και το υπό απειλή οικονομικό μοντέλο των αραβικών πετρομοναρχιών, καθώς ο Κόλπος βυθίζεται σε σπιράλ αστάθειας εν μέσω του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Μακρόν την Παρασκευή στο Παρίσι
Κόσμος 12.03.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Μακρόν την Παρασκευή στο Παρίσι

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί αύριο στο Παρίσι με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν - Για «εποικοδομητική συνάντηση» με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Φλόριντα έκανε λόγο ο Ρώσος απεσταλμένος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 12.03.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Ολυμπιακός για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης
Επικαιρότητα 12.03.26

Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης

Ο Αναστάσιος Γκόνης προάχθηκε το 1989 ως πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1993, οπότε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σύνταξη
LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο

LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στουτγκάρδη – Πόρτο για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Επίσημο: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Επίσημο: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί (vid, pics)

Ο Ελ Κααμπί ανανέωσε με τον Ολυμπιακό, με την πειραϊκή ΠΑΕ να ανακοινώνει την παραμονή του με ένα εντυπωσιακό βίντεο από το «ερυθρόλευκο» μουσείο, δίπλα στον ηγέτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα

LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιλ – Άστον Βίλα για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Μπολόνια – Ρόμα

LIVE: Μπολόνια – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Ρόμα για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα
«Και ομερτά» 12.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές υπεκφυγές, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: «Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
Ευρωκοινοβούλιο 12.03.26

«Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Καταγγελία για «προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη» με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, «μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να διαχέσει τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης από το Δημόσιο έκρινε ο Άρειος Πάγος
Το Εργατικό Τμήμα 12.03.26

Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης από το Δημόσιο έκρινε ο Άρειος Πάγος

Ο Άρειος Πάγος, με την υπ' αριθμ. 83/2026 απόφασή του, δικαίωσε απολυθέντες συνταξιούχους και παράλληλα εργαζόμενους στην «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου»,

Σύνταξη
Μετά την «πτήση» στα 6,17μ. ο Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο (vid)
Άλλα Αθλήματα 12.03.26

Μετά την «πτήση» στα 6,17μ. ο Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για τον Φεβρουάριο (vid)

Κορυφαίος αθλητής για τον μήνα Φεβρουάριο ο αθλητής του Ολυμπιακού, Εμμανουήλ Καραλής μετά το σπουδαίο άλμα του στα 6,17μ. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου και η αντίδραση του «Μανόλο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση
«Σχεδόν αόρατος» 12.03.26

Ο Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα – Όχι στο στίγμα, ναι στην έκφραση

Ο Γιώργος Λάνθιμος παρακολούθησε την πρόβα των μαθητριών στα Σχολεία Γυναικείων Φυλακών Ελεώνα βιντεοσκοπώντας τη διαδικασία, ενώ φωτογραφήθηκε μαζί με τις γυναίκες που συμμετείχαν στο εργαστήριο.

Σύνταξη
Νίκος Ζήσης: «Δεν υπήρχαν εγωισμοί στην Εθνική του 2005 – Γι’ αυτό κερδίζαμε» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 12.03.26

Νίκος Ζήσης: «Δεν υπήρχαν εγωισμοί στην Εθνική του 2005 – Γι’ αυτό κερδίζαμε» (vid)

Μια συζήτηση γεμάτη αναμνήσεις, παρασκήνιο και σκέψεις για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, μέσα από την οπτική ενός ανθρώπου που υπήρξε πρωταγωνιστής σε μία από τις πιο χρυσές εποχές της Εθνικής

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο – Αυτά προβλέπει η συμφωνία
Αθλητισμός & Σπορ 12.03.26

ΠΑΟΚ: Έπεσαν οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο – Αυτά προβλέπει η συμφωνία

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, το Καυτανζόγλειο παραχωρήθηκε προς χρήση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι δηλώσεις που έγιναν.

Σύνταξη
Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα
«Δεν ήξερα» 12.03.26

Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα

Ο επί χρόνια λογιστής του Τζέφρι Έπσταϊν, Ρίτσαρντ Καν, κατέθεσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του χρηματιστή, ενώ στην κατάθεση αναφέρθηκαν ισχυροί επιχειρηματίες και αποζημιώσεις θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
