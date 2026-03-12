Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου πάνω στο κτήριο

Για αναφορές για άτομο που άνοιξε πυρ, αφότου ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κτήριο συναγωγής στο Μίσιγκαν, κάνει λόγο η αστυνομία.

Το περιστατικό λαμβάνει χώρα στο Temple Israel (Ναός του Ισραήλ) στο Γουέστ Μπλούμφιλντ, που βρίσκεται περίπου 25 μίλια βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ, σύμφωνα με την Detroit Free Press.

Βίντεο από το σημείο:

🚨 DEVELOPING: CAR CRASHES INTO JEWISH SYNAGOGUE IN MICHIGAN – ACTIVE SHOOTER REPORTED • Vehicle deliberately driven into Temple Israel in West Bloomfield, Michigan, officials say

• Reports indicate shots were fired after the crash

• The vehicle caught fire after striking the… pic.twitter.com/lAtCANZZb5 — Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026

🇺🇸 Reports of an active shooter at Temple Israel in West Bloomfield, Michigan. A car also drove into the building and caught fire. pic.twitter.com/d1qJ2FDHXB — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 12, 2026

«Ένα περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Newsweek. «Ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κτήριο της συναγωγής και έπεσαν πυροβολισμοί. Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή νεκρούς. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη».

Η τοπική αστυνομία απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν μακριά από την περιοχή, ενώ πολλά σχολεία στο Γουέστ Μπλούμφιλντ έχουν εκδώσει σύσταση για παραμονή σε ασφαλή εσωτερικό χώρο.

Πολυάριθμοι αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της πολιτειακής αστυνομίας και δυνάμεων από κοντινές πόλεις.

Ένας άνθρωπος ανέφερε ότι έγινε μάρτυρας ισχυρής παρουσίας των αρχών επιβολής του νόμου στο σημείο, διακρίνοντας αστυνομικούς με προτεταμένα τα όπλα τους, σύμφωνα με το WXYZ. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή τραυματισμοί.

«Είμαστε ενήμεροι για ένα ενεργό περιστατικό ασφαλείας στο Temple Israel», ανέφερε σε δήλωσή της η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ, σύμφωνα με το ABC News. «Οι αρχές επιβολής του νόμου επεμβαίνουν. Οι εβραϊκοί μας οργανισμοί βρίσκονται αυτήn τη στιγμή σε προληπτικό αποκλεισμό».

Το Temple Israel, στο οποίο στεγάζεται ένα νηπιαγωγείο, έχει περιγραφεί ως ένα από τις μεγαλύτερες «μεταρρυθμιστικές (φιλελεύθερες) εβραϊκές κοινότητες» στη χώρα.

«Είμαι τρομοκρατημένος μέχρι θανάτου για τους φίλους μου», δήλωσε ένα μέλος της συναγωγής σε συνεργαζόμενο σταθμό του NBC News. «Αυτό είναι παράλογο. Είναι παράλογο… Πρέπει να είμαστε καλύτεροι από αυτό.»

Ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι η υπηρεσία βρίσκεται «στο σημείο» και επεμβαίνει στην «προφανή επίθεση με όχημα και άτομο που άνοιξε πυρ». Η Κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Ουίτμερ, δήλωσε ότι παρακολουθεί τις αναφορές για το περιστατικό, το οποίο χαρακτήρισε «σπαρακτικό».

«Μπροστά στα ίδια μας τα μάτια, ένας Ναός στο Γουέστ Μπλούμφιλντ δέχεται επίθεση», έγραψε στο X η βουλευτής Χέιλι Στίβενς, Δημοκρατική από το Μίσιγκαν. «Όπως πολλοί από εσάς, λαμβάνω αναφορές σε πραγματικό χρόνο. Προς όλους στην 11η περιφέρεια του Μίσιγκαν, συνεχίστε να ακολουθείτε τις οδηγίες των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου. Προς την εβραιοαμερικανική κοινότητα στο Μίσιγκαν και ευρύτερα, στεκόμαστε στο πλευρό σας».

Το CNN αναφέρει πως ένα άτομο εισέβαλε στη συναγωγή ρίχνοντας το όχημα που οδηγούσε σε είσοδο του κτηρίου και στη συνέχεια άνοιξε πυρ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο δράστης της επίθεσης είναι νεκρός. Εξακολουθούν να μην υπάρχουν αναφορές θα θύματα.