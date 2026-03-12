Αστυνομική επιχείρηση σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας
Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει την ενίσχυση της ασφάλειας στη συναγωγή του Τρόντχαϊμ μετά την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο στις 8 Μαρτίου.
Ένοπλοι αστυνομικοί ξεκίνησαν μεγάλη επιχείρηση σε μια συναγωγή στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας, μετά από αναφορές για ύποπτη δραστηριότητα. Το συμβάν συνέβη ταυτόχρονα με ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στη συναγωγή Temple Israel στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών.
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Νορβηγίας
«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στη συναγωγή», δήλωσε (VG) ο Jon Arne Moen, επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας στο Τρόντχαϊμ.
Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες και η κατάσταση ασαφής, σύμφωνα με τον Moen.
Η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά «ύποπτη συμπεριφορά» που αναφέρθηκε στο σημείο.
Πάνοπλοι αστυνομικοί στην περιοχή
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν σε τοπική εφημερίδα πως υπάρχει μεγάλη παρουσία πάνοπλων αστυνομικών με αλεξίσφαιρα γιλέκα και κράνη (κεντρική φωτογραφία: VG/Bertil Lernæs).
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση στη συναγωγή και αυτή τη στιγμή κανείς δεν επιτρέπεται να εισέλθει ή να εξέλθει από την περιοχή που έχει αποκλειστεί.
Καθώς η αστυνομία αξιολογεί την κατάσταση, η κατάσταση είναι ασφαλής για τους κατοίκους του Τρόντχαϊμ στο κέντρο της πόλης, ενημέρωσαν οι δυνάμεις ασφαλείας.
Η αστυνομία είχε ανακοινώσει την ενίσχυση της ασφάλειας στη συναγωγή του Τρόντχαϊμ μετά την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο στις 8 Μαρτίου.
