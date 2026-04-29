Λονδίνο: Η στιγμή που ο δράστης χτυπά το ένα από τα δύο θύματά του – Φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ»

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4) στο Λονδίνο, μετά από νέα επίθεση με στόχο Εβραίους. Ένας 45χρονος άνδρας μαχαίρωσε και τραυμάτισε δύο άτομα, φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ».

Τα δύο θύματα, ένας άνδρας περίπου 70 ετών και ένας ακόμη γύρω στα 30, νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο δράστης συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, όπως ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Highfield Avenue, ενώ, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο ύποπτος επιχείρησε να επιτεθεί και σε αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του. Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση taser προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι η επίθεση σημειώθηκε σχεδόν μπροστά από το σπίτι του, επισημαίνοντας πως «ο ένας άνδρας μαχαιρώθηκε έξω από καταστήματα και ο άλλος δέχθηκε επίθεση σε έναν παράδρομο, έξω από συναγωγή».

Το βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης σοκάρει

⚠️GRAPHIC CONTENT: Scenes from the stabbing attack targeting Jews outside a synagogue in Golders Green, London. Two people were seriously injured in the attack. A knife-wielding assailant attacked two Jews outside a synagogue in London’s Golders Green neighborhood, Shomrim… pic.twitter.com/Dy5A3tUE1Y — StandWithUs Canada (@StandWithUsCA) April 29, 2026

Την ίδια ώρα, μιλώντας στη Βουλή, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, τόνισε ότι πρόκειται για «εξαιρετικά ανησυχητικό» περιστατικό.

«Έχει ξεκινήσει αστυνομική έρευνα και πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε αυτή την έρευνα και να είμαστε απολύτως σαφείς όσον αφορά την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε από αυτά τα αδικήματα, τα οποία έχουμε δει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό», είπε.

Η στιγμή της σύλληψης

CRAZY FOOTAGE 🔴 LONDON: The Islamist man who had just targeted and stabbed two visibly Jewish men (seriously wounded) near a synagogue chased away 2 London police officers, who initially ran back. Moments later, they used a Taser, causing the attacker to fall to the ground,… pic.twitter.com/dWS3ZHs24s — Open Source Intel (@Osint613) April 29, 2026

Ανακοίνωση του ισραηλινού ΥΠΕΞ

«Μετά από επιθέσεις σε συναγωγές, εβραϊκούς θεσμούς, ασθενοφόρα της κοινότητας και πλέον σε Εβραίους πολίτες στο Golders Green, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί πλέον να υποστηρίζει ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο» τονίζει το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ίδια ανάρτηση υπογραμμίζεται ότι οι Εβραίοι πολίτες στη Βρετανία δεν θα έπρεπε να χρειάζονται περιπολίες ασφαλείας ή εθελοντικές ομάδες έκτακτης ανάγκης για να ζουν ανοιχτά ως μέλη της κοινότητάς τους.

«Αρκετά με τα λόγια. Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να δράσει αποφασιστικά και επειγόντως» καταλήγει το ισραηλινό ΥΠΕΞ.

Οι επιθέσεις σε εβραϊκούς στόχους

Οι επιθέσεις με μαχαίρι ακολουθούν μια σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σε εβραϊκούς στόχους στο Λονδίνο τις τελευταίες εβδομάδες. Τον περασμένο Οκτώβριο, δύο άνθρωποι και ο δράστης σκοτώθηκαν σε επίθεση σε συναγωγή στην πόλη του Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία.

Τον περασμένο μήνα, η αστυνομία του Λονδίνου συνέλαβε περισσότερους από 20 ανθρώπους στο πλαίσιο των ερευνών για επιθέσεις σε σημεία που σχετίζονται με την εβραϊκή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων εμπρησμών ασθενοφόρων και απόπειρας εμπρησμού σε συναγωγές.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά πιθανούς ιρανικούς δεσμούς με κάποια από τα περιστατικά και ότι η φιλοϊρανική οργάνωση Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya έχει αναλάβει την ευθύνη για κάποιες από αυτές τις επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης, ένας τοίχος καλυμμένος με πορτρέτα διαδηλωτών που σκοτώθηκαν κατά την καταστολή από τις αρχές στο Ιράν έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης τη Δευτέρα, η οποία δεν προκάλεσε ζημιές.

Τα γραφεία του τηλεοπτικού σταθμού Iran International που εκπέμπει στην περσική γλώσσα, ο οποίος χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Τεχεράνη, έγιναν επίσης στόχος εμπρηστικής απόπειρας.