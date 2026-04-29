Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (28/4) στο Λονδίνο, όταν δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν, έξω από συναγωγή. Ο ύποπτος εντοπίστηκε να τρέχει σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, επιχειρώντας να επιτεθεί σε Εβραίους περαστικούς.

Σύμφωνα με την οργάνωση έκτακτης ανάγκης Shomrim, μέλη της έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον ύποπτο. Λίγο αργότερα έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του.

Η στιγμή της σύλληψης του δράστη στο Λονδίνο

🇬🇧 At least two people were stabbed in a terrorist attack in Golders Green, a Jewish district in London A knife-wielding terrorist was seen running through the area, deliberately targeting Jewish people. One victim is in critical condition. The suspect has been arrested. pic.twitter.com/hUBDWdH3Kk — Visegrád 24 (@visegrad24) April 29, 2026

Οι δύο άνδρες φέρουν σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου 300 μέτρα από το σημείο όπου τον περασμένο μήνα είχε καταγραφεί εμπρησμός σε ασθενοφόρα της Hatzola, τα πλησιέστερα στο σημερινό περιστατικό, και περίπου 500 μέτρα από τοίχο μνήμης για τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου και Ιρανούς διαδηλωτές που έχασαν τη ζωή τους, ο οποίος πυρπολήθηκε χθες, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ασθενοφόρα και αστυνομία στο σημείο μετά την επίθεση

Την ίδια ώρα, μιλώντας στη Βουλή, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, τόνισε ότι πρόκειται για «εξαιρετικά ανησυχητικό» περιστατικό.

«Έχει ξεκινήσει αστυνομική έρευνα και πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε αυτή την έρευνα και να είμαστε απολύτως σαφείς όσον αφορά την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε από αυτά τα αδικήματα, τα οποία έχουμε δει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό», ξεκίνησε.