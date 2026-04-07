Κόσμος 07 Απριλίου 2026, 11:21

Καθηγήτρια σε σχολείο στη Ρωσία υπέκυψε στα τραύματά της αφού δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 17χρονο μαθητή της

Καθηγήτρια σε σχολείο υπέκυψε στα τραύματά της αφού δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 17χρονο μαθητή της στη ρωσική περιφέρεια του Περμ, στα Ουράλια, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την Ρωσική Επιτροπή Έρευνας, η γυναίκα, ήταν υπεύθυνη της τάξης στην οποία φοιτούσε ο μαθητής που της επιτέθηκε

Η Ολέσια Μπαγκούτα, καθηγήτρια ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας σε σχολείο της Ντομπριάνκα, στην περιφέρεια του Περμ, εισήχθη στο νοσοκομείο σήμερα το πρωί “σε πολύ σοβαρή κατάσταση” αφού μαχαιρώθηκε κοντά στην είσοδο του σχολείου στο οποίο δίδασκε, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ντμίτρι Μαχόνιν.

“Η καθηγήτρια τραυματίστηκε με μαχαίρι από έναν έφηβο 17 ετών”, έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, στην οποία διευκρίνισε ότι “ο επιτιθέμενος συνελήφθη από την αστυνομία”.

“Δυστυχώς παρ’όλες τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να σώσουν” τη ζωή της Ολέσια Μπαγκούτα, ανέφερε ο κυβερνήτης σε μήνυμα που ανήρτησε περίπου δύο ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με την Ρωσική Επιτροπή Έρευνας, η γυναίκα, γεννηθείσα το 1970, ήταν υπεύθυνη της τάξης στην οποία φοιτούσε ο μαθητής που της επιτέθηκε, τα κίνητρα του οποίου δεν έχουν προς το παρόν γίνει γνωστά.

Από την αρχή της χρονιάς, οι ρωσικές αρχές έχουν αναφέρει αρκετά βίαια περιστατικά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκ των οποίων κυρίως δύο επιθέσεις με μαχαίρι σε πανεπιστήμιο των Ουραλίων και σε σχολείο στη Σιβηρία, όπως και επίθεση με αεροβόλο στην κεντρική Ρωσία.

Δελτίο καυσίμων στην Ευρώπη: Τα μυστικά σχέδια για την κρίση 

Το Ισραήλ απειλεί με πλήγματα σε τρένα και σταθμούς στο Ιράν

Μέσα στις υπόγειες πυραυλικές πολιτείες του Ιράν – «Ο γρανίτης που τις προστατεύει είναι εκατομμυρίων ετών»
Δυτικοί αναλυτές εξηγούν την αδιαπέραστη αντοχή σύμφωνα με την οποία κατασκευάστηκαν οι υπόγειες πυραυλικές υποδομές του Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Τζέι Ντι Βανς: Έφτασε στη Βουδαπέστη και ξεκινά προεκλογικό αγώνα για τον Όρμπαν
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον ακροδεξιό Όρμπαν ενόψει των εκλογών της Κυριακής στην Ουγγαρία - Στη Βουδαπέστη ο Τζέι Ντι Βανς

Το Ισραήλ απειλεί με πλήγματα σε τρένα και σταθμούς στο Ιράν – Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι σε κώμα
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκπνοή του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, απειλώντας ότι  να εξαφανίσει τη χώρα σε ένα βράδυ χτυπώντας γέφυρες και υποδομές ενέργειας - Η Τεχεράνη προειδοποίησε με σκληρή απάντηση - Όλες οι εξελίξεις στο in

EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα
Οι φτωχότερες χώρες και πολίτες της Ευρώπης ανεβαίνουν στην εισοδηματική κλίμακα - και τα στοιχεία δείχνουν ότι η EE είναι πιο συνεκτική από ό,τι ισχυρίζονται οι επικριτές της

Νατάσα Ρουγγέρη
Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα: Σκοτώθηκε συμβασιούχος του ΠΟΥ – Αναστέλλει τις διακομιδές του στην Αίγυπτο ο Οργανισμός
Ο ΠΟΥ είναι «συγκλονισμένος που επιβεβαιώνει» ότι συμβασιούχος του για την παροχή υπηρεσιών στη Γάζα «σκοτώθηκε σε συμβάν ασφαλείας» και αναστέλλει τις ιατρικές διακομιδές στην Αίγυπτο.

Στενά του Ορμούζ: Ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ σε σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα
Σε ψηφοφορία τίθεται σήμερα στο ΣΑ του ΟΗΕ σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο «απαιτεί», μεταξύ άλλων, το Ιράν να «σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πλοίων».

Ρωσία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στο Νταγκεστάν
Ολόκληρα χωριά μετατράπηκαν σε απέραντες λίμνες στο Νταγκεστάν εξαιτίας των πλημμυρών, που είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και χιλιάδες να εκτοπιστούν.

Ιράν: Σε «αδιέξοδο» βρίσκεται ο «ανισσόροπος» Τραμπ – «Καμία επίπτωση» από τις «ανυπόστατες απειλές του»
Το Ιράν απαντά στην «αλαζονική ρητορική» του Τραμπ, τον οποίο χαρακτηρίζει «ανισόρροπο», επισημαίνοντας ότι οι «ανυπόστατες απειλές του» δεν έχουν την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις του.

Ουκρανία: Παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών προτείνει το Κίεβο στη Μόσχα
«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα στον ενεργειακό μας τομέα, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο» δηλώνει ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κοινοποιηθεί στη Μόσχα.

Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι καταδικασθέντες ως τρομοκράτες από την Δυτική Όχθη θα τιμωρούνται αυτόματα με τη θανατική ποινή, με δικαίωμα ένστασης. Από άλλες περιοχές θα ισχύει θανατική ποινή ή ισόβια

Μέσα στις υπόγειες πυραυλικές πολιτείες του Ιράν – «Ο γρανίτης που τις προστατεύει είναι εκατομμυρίων ετών»
Δυτικοί αναλυτές εξηγούν την αδιαπέραστη αντοχή σύμφωνα με την οποία κατασκευάστηκαν οι υπόγειες πυραυλικές υποδομές του Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…
Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Γιώργος Νοικοκύρης
Τζέι Ντι Βανς: Έφτασε στη Βουδαπέστη και ξεκινά προεκλογικό αγώνα για τον Όρμπαν
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον ακροδεξιό Όρμπαν ενόψει των εκλογών της Κυριακής στην Ουγγαρία - Στη Βουδαπέστη ο Τζέι Ντι Βανς

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;
Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φέρνει στο φως emails και SMS με τον επί χρόνια μουσικό πατραγωγό της Sony Music, Τόμι Μοτόλα, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια και τη φύση της σχέσης τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Outfits για το Πάσχα: Ιδέες για όλη τη μέρα
Ιδέες για άνετα και στιλάτα outfits για το Πάσχα, με προτάσεις που ταιριάζουν από το πρωί μέχρι το πασχαλινό τραπέζι και τις καθιερωμένες βόλτες των ημερών.

Ρόδος: Γονείς πήραν το άρρωστο βρέφος τους χωρίς έγκριση από το νοσοκομείο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο
Οι εξετάσεις στο βρέφος στη Ρόδο έδειξαν σηπτική καταπληξία και σοκ, πιθανότατα λόγω πνευμονίας, μια κατάσταση που απειλούσε άμεσα τη ζωή του

Δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε τη συνεπιμέλεια του κατοικιδίου – Τι ισχύει σε άλλες χώρες
Δικαστήριο στην Ελλάδα δέχθηκε ότι ο σκύλος είναι μέλος της οικογένειας. Κι όταν τα μέλη της αποφασίζουν να ζήσουν χωριστά, το ζώο αποκτά συναισθηματική ανασφάλεια.

Τζούλη Τούντα
NBA: Ασταμάτητοι οι Σπερς παρά τον τραυματισμό του Γουεμπανιάμα – Νέο τριπλ-νταμπλ του Γιόκιτς
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν τους Σίξερς αλλά είδαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να αποχωρεί από το ματς τραυματίας, την ώρα που Νάγκετς νικούσαν τους Μπλέιζερς με μια ακόμη μυθική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς. - Τα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα σε έναν ανεμοστρόβιλο; – «Σαν χίλιοι κινητήρες τζετ»
Ένας ατμοσφαιρικός επιστήμονας o Πέρι Σάμσον, περιγράφει την τρομακτική εμπειρία του να τον καταπίνει ένα σύννεφο συντριμμιών και ισχυρών ανέμων μέσα σε ένα ανεμοστρόβιλο

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΒ’)
Ο «συλλογισμός», η συναγωγή συμπερασμάτων διαμέσου διανοητικής εργασίας, είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς όρους στο τεχνικό λεξιλόγιο του Αριστοτέλη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ολιστικό σχέδιο για το Δημογραφικό, με τους Δήμους στην «πρώτη γραμμή».
Άρθρο παρέμβαση του Λάζαρου Κυρίζογλου για το δημογραφικό. «Στους 11 από τους 17 Δήμους της Ηπείρου δεν καταγράφηκε ούτε μια γέννηση το πρώτο δίμηνο του 2026» αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Βασίλης Μάγγος: Αρχίζει η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια – «Να μη φιμωθεί η φωνή μας»
Ο πατέρας του αδικοχαμένου Βασίλη Μάγγου, Γιάννης Μάγκος, σε ανάρτησή του υπογραμμίζει την κρισιμότητα της δίκης καθώς θα αποφασιστεί εάν τα βασανιστήρια αιτιωδώς προκάλεσαν τον θάνατο του γιου του

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

