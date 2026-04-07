Καθηγήτρια σε σχολείο υπέκυψε στα τραύματά της αφού δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 17χρονο μαθητή της στη ρωσική περιφέρεια του Περμ, στα Ουράλια, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την Ρωσική Επιτροπή Έρευνας, η γυναίκα, ήταν υπεύθυνη της τάξης στην οποία φοιτούσε ο μαθητής που της επιτέθηκε

Η Ολέσια Μπαγκούτα, καθηγήτρια ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας σε σχολείο της Ντομπριάνκα, στην περιφέρεια του Περμ, εισήχθη στο νοσοκομείο σήμερα το πρωί “σε πολύ σοβαρή κατάσταση” αφού μαχαιρώθηκε κοντά στην είσοδο του σχολείου στο οποίο δίδασκε, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ντμίτρι Μαχόνιν.

“Η καθηγήτρια τραυματίστηκε με μαχαίρι από έναν έφηβο 17 ετών”, έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, στην οποία διευκρίνισε ότι “ο επιτιθέμενος συνελήφθη από την αστυνομία”.

“Δυστυχώς παρ’όλες τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να σώσουν” τη ζωή της Ολέσια Μπαγκούτα, ανέφερε ο κυβερνήτης σε μήνυμα που ανήρτησε περίπου δύο ώρες αργότερα.

Σύμφωνα με την Ρωσική Επιτροπή Έρευνας, η γυναίκα, γεννηθείσα το 1970, ήταν υπεύθυνη της τάξης στην οποία φοιτούσε ο μαθητής που της επιτέθηκε, τα κίνητρα του οποίου δεν έχουν προς το παρόν γίνει γνωστά.

Από την αρχή της χρονιάς, οι ρωσικές αρχές έχουν αναφέρει αρκετά βίαια περιστατικά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκ των οποίων κυρίως δύο επιθέσεις με μαχαίρι σε πανεπιστήμιο των Ουραλίων και σε σχολείο στη Σιβηρία, όπως και επίθεση με αεροβόλο στην κεντρική Ρωσία.