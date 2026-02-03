Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή

Μια 60χρονη καθηγήτρια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε μέσα στη σχολική τάξη. Δράστης της επίθεσης φέρεται να είναι μαθητής της Γ’ Τάξης του Γυμνασίου, στην πόλη Σαναρί-σιρ-Μερ, νοτιοανατολική Γαλλία.

Ο τραυματισμός της καθηγήτριας είναι πολύ σοβαρός, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Τουλόν. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβληθηκε σε χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε τέσσερα τραύματα από μαχαίρι.

Δεν υπάρχει θρησκευτικό ή πολιτικό κίνητρο

Ο εισαγγελέας που ερευνά την υπόθεση δήλωσε ότι προς το παρόν η επίθεση με μαχαίρι δεν φαίνεται να είχε θρησκευτικό ή πολιτικό κίνητρο. ο περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με «εντάσεις» μεταξύ του υπόπτου και του θύματος. «Προφανώς ήταν θυμωμένος μαζί της που τον κατήγγειλε», εξήγησε ο Ραφαέλ Μπάλαντ. κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο. Ο μαθητής δεν είχε ποινικό μητρώο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 14.00 τοπική ώρα (15.00 ώρα Ελλάδας) όταν μαθητής της Γ’ τάξης (τελευταία τάξη του γυμνασίου όπου φοιτούν μαθητές ηλικίας 14-15 ετών) μαχαίρωσε την καθηγήτρια τρεις ή τέσσερις φορές μέσα στη σχολική αίθουσα.

«Μαθητής της Γ΄Τάξης, γεννημένος τον Μάρτιο του 2011, μαχαίρωσε την 60χρονη καθηγήτρια καλλιτεχνικών τρεις ή τέσσερις φορές την ώρα του μαθήματος», δήλωσε ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 15χρονος ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι συνελήφθη και κρατείται ως ύποπτος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

«Βαθύ σοκ»

Ο Γάλλος υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο σημείο.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Εντουάρ Ζεφρέ, δήλωσε ότι «οι σκέψεις του είναι στο θύμα, την οικογένειά της και ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, το βαθύ σοκ της οποίας συμμερίζομαι».

Une professeure a été victime d’une agression au couteau dans un collège de Sanary-sur-Mer. Mes pensées vont immédiatement à la victime, à sa famille et à l’ensemble de la communauté éducative, dont je partage le vif émoi. Je me rends sur place immédiatement. — Édouard Geffray (@EdouardGeffray) February 3, 2026



Επίσης, ο εισαγγελέας Ραφαέλ Μπαλάντ και ο νομάρχης του Διαμερίσματος της Βαρ, όπου υπάγεται το Σαναρί-σιρ-Μερ, Σιμόν Μπαμπρ, δήλωσαν επίσης ότι θα μεταβούν στο σημείο όπου έγινε η επίθεση με μαχαίρι.

Πηγή του υπουργείου Παιδείας δήλωσε επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, «ενημερώνεται για την κατάσταση της εκπαιδευτικού και την εν εξελίξει κατάσταση».

Από την πλευρά του, με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε ότι συμμερίζεται «τη φρίκη της εκπαιδευτικής κοινότητας, της οικογένειας και των μαθητών». Πρόσθεσε ότι παραμένει «ενήμερος για τις εξελίξεις» σε επαφή με τον υπουργό Παιδείας.