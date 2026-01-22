Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Έξι άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στην Αμβέρσα, με δύο θύματα να δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή στο νοσοκομείο. Η επίθεση συνέβη κοντά στην πολυσύχναστη πλατεία Operaplein λίγο μετά τις 7 τοπική ώρα την Πέμπτη. Η αστυνομία συνέλαβε δύο υπόπτους, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τέσσερα τραυματισμένα άτομα βρέθηκαν στην ίδια την πλατεία, ενώ το πέμπτο και το έκτο θύμα ανακαλύφθηκαν σε κοντινή απόσταση. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε σε ενημέρωση ότι «Όλοι είχαν μαχαιρωθεί και δύο θύματα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», σύμφωνα με τοπικά μέσα.

🚨 MASS STABBING AT ANTWERP PROTEST: 6 Injured (2 Critical) Near Operaplein – Two Suspects Arrested A pro-Palestinian demonstration in Antwerp’s central Operaplein turned violent on January 22, 2026, when a group of protesters allegedly stabbed several counter-protesters in a… pic.twitter.com/Z41JATKVKZ — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) January 22, 2026

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της πόλης λιμανιού του Βελγίου, αστυνομία και διασώστες, έσπευσαν στο σημείο σε μεγάλους αριθμούς, με πολλές ιατρικές ομάδες να παρέχουν πρώτες βοήθειες πριν μεταφέρουν τους τραυματίες στο νοσοκομείο. «Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν απόψε στην Operaplein. Όλοι υπέστησαν μαχαιριές», επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Γούτερ Μπρούινς.

«Οι ιατρικές υπηρεσίες έφτασαν με αρκετές ομάδες για να παράσχουν πρώτες βοήθειες. Δύο ύποπτοι έχουν συλληφθεί». Οι αρχικές αναφορές υποδηλώνουν ότι οι ύποπτοι είχαν αναμειχθεί με διαδηλωτές σε μια κουρδική διαδήλωση που πραγματοποιούνταν στην πλατεία. «Ήταν ειρηνική και μόλις τελείωνε», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας, προσθέτοντας ότι η αστυνομία ήταν ήδη παρούσα με ένα περιπολικό όχημα για να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της διαδήλωσης.

Belçika’da Antwerp şehir merkezinde bıçaklı saldırıda altı kişi yaralandı, iki yaralının durumu kritik. Acil servis ekipleri bu akşam Operaplein’da yaşanan saldırıya müdahale ettiler. Saldırının, Suriye’de yaşananları protesto eden Kürtlere yönelik olduğu söyleniyor. pic.twitter.com/cBZUoJcbCZ — kskrck (@Kskrck) January 22, 2026

Σκηνές «απόλυτου χάους» εκτυλίχθηκαν στην Αμβέρσα

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού καθώς η βία ξεσπούσε έξω από την Όπερα. «Οι άνθρωποι έτρεχαν προς όλες τις κατευθύνσεις, ήταν απόλυτο χάος», είπε ένας μάρτυρας. Ένας άλλος ισχυρίστηκε ότι μια ομάδα που περνούσε από εκεί ξαφνικά έβγαλε μαχαίρια και άρχισε να μαχαιρώνει άτομα που κάθονταν στα σκαλιά του κτιρίου.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει πλήρη έρευνα, συμπεριλαμβανομένων εγκληματολογικών εξετάσεων, και προτρέπει το κοινό να αποφύγει την Operaplein και τη γύρω περιοχή καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης κυμάτιζαν σημαίες των Κούρδων και του PKK. «Η διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν διακόσια έως τριακόσια άτομα, ήταν αρχικά ειρηνική. Η αστυνομία ήταν ήδη παρούσα για να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της διαδήλωσης. Οι αστυνομικοί μπόρεσαν να παράσχουν πρώτες βοήθειες, ενώ αρκετές ιατρικές ομάδες έφτασαν στον τόπο του συμβάντος».

Στον τόπο του συμβάντος διεξάγεται εκτενής έρευνα, ενώ και το εγκληματολογικό διενεργεί έρευνες στο σημείο. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή η καταγωγή των δραστών.