«Δεν θα εγκαταλείψουμε τους Κούρδους» της Συρίας, διαβεβαίωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Γαλλία παραμένει «δεσμευμένει» στη διαδικασία υποστήριξης μιας Συρίας που θα ενσωματώνει όλες τις μειονότητες.

«Δεν εγκαταλείπουμε τους Κούρδους, ξέρουμε τι τους οφείλουμε. Είναι αδελφοί μας στα όπλα» είπε ο Πασκάλ Κονφαβρέ, την ώρα που οι κουρδικές δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με την προέλαση του συριακού στρατού στα βορειοανατολικά και ο Σύρος πρόεδρος, Άχμαντ αλ Σάρα, εμφανίζεται αποφασισμένος να επιβάλει την εξουσία του σε όλη τη χώρα.

Οι κουρδικές δυνάμεις διαδραμάτισαν ρόλο-κλειδί στην ήττα του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, στο πλευρό του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Την Κυριακή. υπογράφηκε μια συμφωνία με στόχο την ενσωμάτωση των πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών των Κούρδων στο συριακό κράτος. Η συμφωνία αυτή σβήνει τις ελπίδες της μειονότητας για αυτονομία.

Οι Κούρδοι είχαν ιδρύσει μια αυτόνομη ζώνη, στη βόρεια και τη βορειοανατολική Συρία, τη Ροζάβα, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (2011-24), αφού εκδίωξαν το Ισλαμικό Κράτος.

Η Δαμασκός θέλει να αναλάβει το συριακό κράτος την ευθύνη για τους κρατούμενους τζιχαντιστές του ΙΚ και η κουρδική διοίκηση να «ενταχθεί στους κρατικούς θεσμούς».

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, περισσότεροι από 134.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν στη βορειοανατολική Συρία, λόγω των συγκρούσεων μεταξύ του στρατού και των κουρδικών δυνάμεων, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους.

Ταραχές στη Μασσαλία μετά από διαδήλωση – Τραυματίες και συλλήψεις

Στην Γαλλία, η κουρδική κοινότητα πολλαπλασίασε τις τελευταίες ημέρες τις διαδηλώσεις της, θεωρώντας ότι οι γαλλικές αρχές «την πρόδωσαν». Στη Μασσαλία, περίπου 2.500 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης και, προς το τέλος της διαδήλωσης, ξέσπασαν ταραχές μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, ανέφερε η τοπική αστυνομία, που έκανε λόγο για δύο συλλήψεις και δέκα τραυματίες αστυνομικούς.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν καμένες μοτοσικλέτες, στάσεις λεωφορείων και τραμ κατεστραμμένες και κάμερες ασφαλείας ξεριζωμένες. Η πυροσβεστική ανέφερε επίσης ότι πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας προστατεύουν όσους επιθυμούν να διαδηλώσουν ειρηνικά, όμως δεν θα γίνει ανεκτή καμία διασάλευση της τάξης», προειδοποίησε ο περιφερειάρχης της Μπους-ντε-Ρον, Ζακ Βιτκοφσκί.