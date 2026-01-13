Συρία: Χιλιάδες Κούρδοι βγαίνουν στους δρόμους για να καταγγείλουν για τις σφαγές στο Χαλέπι

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν υπό βροχή στη βορειοανατολική Συρία την Τρίτη, διαμαρτυρόμενοι για την εκδίωξη των Κούρδων μαχητών από την πόλη του Χαλεπίου την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από ημέρες αιματηρών συγκρούσεων.

Η βία στο Χαλέπι έχει εντείνει μία από τις κύριες διαμάχες στη Συρία, όπου η υπόσχεση του προέδρου Αχμέντ αλ-Σαράα να ενοποιήσει τη χώρα υπό μία ηγεσία μετά από 14 χρόνια πολέμου έχει αντιμετωπίσει αντίσταση από τις κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες είναι επιφυλακτικές απέναντι στην ισλαμιστική κυβέρνησή του.

Πέντε ημέρες συγκρούσεων άφησαν τουλάχιστον 23 νεκρούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Συρίας, και οδήγησαν περισσότερους από 150.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις δύο κουρδικές περιοχές της πόλης.

Οι τελευταίοι Κούρδοι μαχητές έφυγαν από το Χαλέπι τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Ιανουαρίου.

❗⚠🇹🇷 – Images show recent protests by young Kurds in several Turkish cities, including Diyarbakır (Amed), Istanbul, Van (Wan), Kızıltepe (Qoser), and Adana, expressing solidarity with Kurds in Syria’s Rojava region and the Kurdish neighborhoods of Aleppo. Demonstrators are… pic.twitter.com/jRWnojunWU — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 13, 2026

Την Τρίτη, αρκετές χιλιάδες Σύριοι Κούρδοι διαδήλωσαν στη βορειοανατολική πόλη Καμισλί.

Κρατούσαν πανό με τα λογότυπα των κουρδικών δυνάμεων και τα πρόσωπα των μαχητών που έχασαν τη ζωή τους στις συγκρούσεις.

Φόβοι για επέκταση της σύγκρουσης

Άλλες αφίσες έδειχναν τα πρόσωπα του Σαράα και του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, διαγραμμένα με κόκκινα «Χ» και με τη λεζάντα «Δολοφόνοι του κουρδικού λαού».

Η Τουρκία κατηγορεί τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις – την κύρια κουρδική μαχητική δύναμη που διοικεί μια ημιαυτόνομη ζώνη στη βορειοανατολική Συρία – για συνδέσεις με το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα, το οποίο η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.

Πολλοί Κούρδοι λένε ότι η αιματοχυσία της περασμένης εβδομάδας έχει εντείνει τον σκεπτικισμό τους σχετικά με τις υποσχέσεις του Σαράα να κυβερνήσει για όλους τους Σύριους.

«Αν αγαπούν πραγματικά τους Κούρδους και αν λένε ειλικρινά ότι οι Κούρδοι είναι επίσημο και θεμελιώδες συστατικό της Συρίας, τότε τα δικαιώματα του κουρδικού λαού πρέπει να αναγνωριστούν στο σύνταγμα», δήλωσε ο Χασάν Μοχάμεντ, επικεφαλής του Συμβουλίου Θρησκειών και Πιστεύσεων στη βορειοανατολική Συρία, ο οποίος συμμετείχε στη διαμαρτυρία της Τρίτης.

My question to those who remain silent about what is happening in Aleppo, Rojava is simple: If the people ISIS is killing right now were not Kurds, but Persians, or any other ethnicity, would you react differently? Why do politicians and social media influencers always stay… pic.twitter.com/1DY564dt9v — Ashti Waissi (@ashtiwai) January 10, 2026

Άλλοι ανησυχούν ότι η αιματοχυσία θα επιδεινωθεί.

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας κήρυξε την Τρίτη τα ανατολικά τμήματα του Χαλεπίου που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των SDF «κλειστή στρατιωτική ζώνη» και διέταξε όλες τις ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή να αποσυρθούν πιο ανατολικά.

Ο Ιδρίς αλ-Χαλίλ, κάτοικος του Καμισλί που διαδήλωσε την Τρίτη, δήλωσε ότι η βία στο Χαλέπι του θύμισε τις θρησκευτικές δολοφονίες πέρυσι της μειονότητας των Αλαουιτών στην ακτή της Συρίας και της μειονότητας των Δρούζων στο νότο της χώρας.

«Όσον αφορά τους φόβους για έναν πλήρη πόλεμο, αν θέλουν έναν πλήρη πόλεμο, ο λαός θα υποφέρει ακόμη περισσότερο και αυτό θα οδηγήσει σε διαίρεση μεταξύ των λαών της περιοχής, εμποδίζοντάς τους να ζήσουν μαζί ειρηνικά», δήλωσε ο Χαλίλ.