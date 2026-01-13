newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
13.01.2026 | 15:31
Συναγερμός στο νοσοκομείο Βόλου – Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό
Συρία: Χιλιάδες Κούρδοι βγαίνουν στους δρόμους για να καταγγείλουν για τις σφαγές στο Χαλέπι
Κόσμος 13 Ιανουαρίου 2026 | 16:55

Συρία: Χιλιάδες Κούρδοι βγαίνουν στους δρόμους για να καταγγείλουν για τις σφαγές στο Χαλέπι

Συγκρούσεις στο Χαλέπι μεταξύ Κούρδων και δυνάμεων της νέας κυβέρνησης του Αχμέντ αλ-Σαράα στη Συρία είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 23 άνθρωποι

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν υπό βροχή στη βορειοανατολική Συρία την Τρίτη, διαμαρτυρόμενοι για την εκδίωξη των Κούρδων μαχητών από την πόλη του Χαλεπίου την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από ημέρες αιματηρών συγκρούσεων.

Η βία στο Χαλέπι έχει εντείνει μία από τις κύριες διαμάχες στη Συρία, όπου η υπόσχεση του προέδρου Αχμέντ αλ-Σαράα να ενοποιήσει τη χώρα υπό μία ηγεσία μετά από 14 χρόνια πολέμου έχει αντιμετωπίσει αντίσταση από τις κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες είναι επιφυλακτικές απέναντι στην ισλαμιστική κυβέρνησή του.

Πέντε ημέρες συγκρούσεων άφησαν τουλάχιστον 23 νεκρούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Συρίας, και οδήγησαν περισσότερους από 150.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις δύο κουρδικές περιοχές της πόλης.

Οι τελευταίοι Κούρδοι μαχητές έφυγαν από το Χαλέπι τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Ιανουαρίου.

Την Τρίτη, αρκετές χιλιάδες Σύριοι Κούρδοι διαδήλωσαν στη βορειοανατολική πόλη Καμισλί.

Κρατούσαν πανό με τα λογότυπα των κουρδικών δυνάμεων και τα πρόσωπα των μαχητών που έχασαν τη ζωή τους στις συγκρούσεις.

Φόβοι για επέκταση της σύγκρουσης

Άλλες αφίσες έδειχναν τα πρόσωπα του Σαράα και του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, διαγραμμένα με κόκκινα «Χ» και με τη λεζάντα «Δολοφόνοι του κουρδικού λαού».

Η Τουρκία κατηγορεί τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις – την κύρια κουρδική μαχητική δύναμη που διοικεί μια ημιαυτόνομη ζώνη στη βορειοανατολική Συρία – για συνδέσεις με το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα, το οποίο η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.

Πολλοί Κούρδοι λένε ότι η αιματοχυσία της περασμένης εβδομάδας έχει εντείνει τον σκεπτικισμό τους σχετικά με τις υποσχέσεις του Σαράα να κυβερνήσει για όλους τους Σύριους.

«Αν αγαπούν πραγματικά τους Κούρδους και αν λένε ειλικρινά ότι οι Κούρδοι είναι επίσημο και θεμελιώδες συστατικό της Συρίας, τότε τα δικαιώματα του κουρδικού λαού πρέπει να αναγνωριστούν στο σύνταγμα», δήλωσε ο Χασάν Μοχάμεντ, επικεφαλής του Συμβουλίου Θρησκειών και Πιστεύσεων στη βορειοανατολική Συρία, ο οποίος συμμετείχε στη διαμαρτυρία της Τρίτης.

Άλλοι ανησυχούν ότι η αιματοχυσία θα επιδεινωθεί.

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας κήρυξε την Τρίτη τα ανατολικά τμήματα του Χαλεπίου που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των SDF «κλειστή στρατιωτική ζώνη» και διέταξε όλες τις ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή να αποσυρθούν πιο ανατολικά.

Ο Ιδρίς αλ-Χαλίλ, κάτοικος του Καμισλί που διαδήλωσε την Τρίτη, δήλωσε ότι η βία στο Χαλέπι του θύμισε τις θρησκευτικές δολοφονίες πέρυσι της μειονότητας των Αλαουιτών στην ακτή της Συρίας και της μειονότητας των Δρούζων στο νότο της χώρας.

«Όσον αφορά τους φόβους για έναν πλήρη πόλεμο, αν θέλουν έναν πλήρη πόλεμο, ο λαός θα υποφέρει ακόμη περισσότερο και αυτό θα οδηγήσει σε διαίρεση μεταξύ των λαών της περιοχής, εμποδίζοντάς τους να ζήσουν μαζί ειρηνικά», δήλωσε ο Χαλίλ.

Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Προσφορές πάνω από 51 δισ. ευρώ

Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Προσφορές πάνω από 51 δισ. ευρώ

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Ιράν: Το κύμα αμφισβήτησης ενισχύεται, αλλά το καθεστώς θα αντέξει, λένε αναλυτές
Reuters 13.01.26

Το κύμα αμφισβήτησης στο Ιράν ενισχύεται, αλλά το καθεστώς θα αντέξει, λένε αναλυτές

Επιβίωση του καθεστώτος, ωστόσο, δεν σημαίνει σταθερότητα, επισημαίνουν οι αναλυτές. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις από το 1979

Σύνταξη
Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν
Επιβολή στρατιωτικού νόμου 13.01.26

Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν

Στις 3 Δεκεμβρίου 2024, ο Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο, για πρώτη φορά στη Νότια Κορέα από την εποχή της στρατιωτικής δικτατορίας του Τσουν Ντου-Χουάν το 1980

Σύνταξη
Μικρά και μεγάλα τέρατα: ΜΚΟ καταγγέλλει εκμετάλλευση σε εργοστάσιο παραγωγής Labubu
Κίνα 13.01.26

Μικρά και μεγάλα τέρατα: ΜΚΟ καταγγέλλει εκμετάλλευση σε εργοστάσιο παραγωγής Labubu

Μια ΜΚΟ για τα εργασιακά δικαιώματα αναφέρει ότι βρήκε στοιχεία για εκμετάλλευση εργαζομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού της Labubus, των γούνινων παιχνιδιών που κατέκτησαν τον κόσμο το 2025

Σύνταξη
Ρωσία: Ποινική έρευνα για τον θάνατο εννέα βρεφών σε νοσοκομείο της Σιβηρίας
Κόσμος 13.01.26

Ποινική έρευνα για τον θάνατο εννέα βρεφών σε νοσοκομείο της Σιβηρίας

Το νοσοκομείο δήλωσε ότι έχει νοσηλεύσει 32 μωρά στη μονάδα εντατικής θεραπείας από την 1η Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των 17, που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση με «σοβαρές ενδομήτριες λοιμώξεις»

Σύνταξη
Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες
Κόσμος 13.01.26

Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες

Με ανακοίνωση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο απαντά στην επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Σύνταξη
Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν
Φόβος και συμφέροντα 13.01.26

Τουρκία: Γιατί λέει στη Δύση κάτω τα χέρια από το Ιράν

Για την Τουρκία, αν καταρρεύσει το συνορεύον Ιράν με τα 90 εκατομμύρια κατοίκων -εκ των οποίων τα οκτώ Κούρδοι- θα δημιουργηθεί μια άνευ προηγουμένου χαοτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την οποία θα πληρώσει εν πολλοίς και η Άγκυρα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιράν: Διαδηλωτής κινδυνεύει να εκτελεστεί την Τετάρτη – Αξιωματούχος μιλά για «περίπου 2.000 νεκρούς»
Οι τελευταίες εξελίξεις 13.01.26 Upd: 16:00

Διαδηλωτής κινδυνεύει να εκτελεστεί την Τετάρτη στο Ιράν - Αξιωματούχος μιλά για «περίπου 2.000 νεκρούς»

Οι αρχές του Ιράν κατηγορούν «τρομοκράτες» για τον θάνατο πολιτών και μελών των σωμάτων ασφαλείας - New York Times: Το Πεντάγωνο παρουσιάζει στον Τραμπ ευρεία γκάμα επιλογών για επίθεση

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπόσχεται να «σώσει» τους Ιρανούς – Οι επιλογές του και οι συνέπειές τους
The Economist 13.01.26

Ο Τραμπ υπόσχεται να «σώσει» τους Ιρανούς – Οι επιλογές του και οι συνέπειές τους

Τα ιστορικά παραδείγματα από στρατιωτικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες δεν είναι ενθαρρυντικά. Οι επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν και δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουν το αποτέλεσμα που θέλει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»
«Άγρια Δύση» 13.01.26

Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»

Με την επιβολή de facto ελέγχου στην πλουτοπαραγωγική Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ επιδιώκουν πολλά περισσότερα από τον έλεγχο του πετρελαίου, στέλνοντας μηνύματα ισχύος πρωτίστως σε Κίνα και Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: Η απάντησή του στον πολυπολικό κόσμο και ο «χάρτης» των αυριανών συγκρούσεων
Pax Americana 13.01.26

Η απάντηση του Τραμπ στον πολυπολικό κόσμο και ο «χάρτης» των αυριανών συγκρούσεων

Όταν η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθούσε την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η επικρατούσα εκτίμηση ήταν σχεδόν μονοδιάστατη, όμως η στάση του απέναντι στα πράγματα την διαψεύδει

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το βλέμμα της εξουσίας: Γιατί οι δυνάμεις καταστολής του Ιράν πυροβολούν τις διαδηλώτριες στα μάτια
Το βλέμμα της εξουσίας 13.01.26

Γιατί οι δυνάμεις καταστολής του Ιράν πυροβολούν τις διαδηλώτριες στα μάτια

Στο Ιράν, οι διαδηλωτές, και ιδίως οι γυναίκες διαδηλώτριες, υφίστανται εξαιρετικά βίαιη καταστολή, με την ιδιαιτερότητα ότι οι πυροβολισμοί συχνά στοχεύουν τα μάτια τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γροιλανδία: Γιατί ο στόχος του Τραμπ να ελέγξει τους πόρους της είναι επιστημονική φαντασία – Πού κάνει λάθος
Δημιουργεί εχθρούς… 13.01.26

Γροιλανδία: Γιατί ο στόχος του Τραμπ να ελέγξει τους πόρους της είναι επιστημονική φαντασία – Πού κάνει λάθος

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποκτήσει τη Γροιλανδία με κάθε τρόπο. Και μπορεί να μιλάει για λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά στην ουσία αυτό που θέλει είναι τα ορυκτά της και η απεξάρτηση από την Κίνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μπλόκα: Σοβαρές αιχμές για τους αποσχισθέντες αγρότες – Στο τραπέζι blackout σε κεντρικά οδικά σημεία
Ελλάδα 13.01.26

Σοβαρές αιχμές για τους αποσχισθέντες αγρότες - Στο τραπέζι blackout σε κεντρικά οδικά σημεία

Προς μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση οδηγούνται τα 62 αγροτικά μπλόκα, που αποφάσισαν να μην προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανακοίνωση με σοβαρές αιχμές για δύο συναδέλφους του που συντάχθηκαν με τους «προθύμους» από τον Αγροτικό Σύλλογο Δ. Αχαΐας.

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»
Μπάσκετ 13.01.26

Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»

Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι αναμένουν μία δύσκολη μάχη.

Σύνταξη
Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν
Επιβολή στρατιωτικού νόμου 13.01.26

Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν

Στις 3 Δεκεμβρίου 2024, ο Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο, για πρώτη φορά στη Νότια Κορέα από την εποχή της στρατιωτικής δικτατορίας του Τσουν Ντου-Χουάν το 1980

Σύνταξη
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ: «800 εκατ. από 64 δράσεις ΕΣΠΑ για ΜμΕ, μηδέν ευρώ δαπάνη – Είναι σκοπιμότητα, όχι ανικανότητα
«Συστημικό πρόβλημα» 13.01.26

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ: «800 εκατ. από 64 δράσεις ΕΣΠΑ για ΜμΕ, μηδέν ευρώ δαπάνη – Είναι σκοπιμότητα, όχι ανικανότητα

Πολλές δράσεις του ΕΣΠΑ, που αφορούν τις ΜμΕ, παραμένουν σε πλήρη ακινησία,«καθώς δεν έχει εκταμιευτεί ούτε ένα ευρώ», καταγγέλλουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μικρά και μεγάλα τέρατα: ΜΚΟ καταγγέλλει εκμετάλλευση σε εργοστάσιο παραγωγής Labubu
Κίνα 13.01.26

Μικρά και μεγάλα τέρατα: ΜΚΟ καταγγέλλει εκμετάλλευση σε εργοστάσιο παραγωγής Labubu

Μια ΜΚΟ για τα εργασιακά δικαιώματα αναφέρει ότι βρήκε στοιχεία για εκμετάλλευση εργαζομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού της Labubus, των γούνινων παιχνιδιών που κατέκτησαν τον κόσμο το 2025

Σύνταξη
Καρφιά για τους απόντες από τον Μητσοτάκη, με υποσχετικές για το μέλλον «γλυκαίνει» τους παρόντες
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Καρφιά για τους απόντες από τον Μητσοτάκη, με υποσχετικές για το μέλλον «γλυκαίνει» τους παρόντες

«Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρεώνοντας σε όσους δεν πήγαν και ιδιοτελείς σκοπούς. «Είμαστε εδώ να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν», είπε, χωρίς να αφήνει περιθώρια, ενώ μοιράζει υποσχετικές για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προαιρετική» διαφάνεια και υποχρεωτική συσκότιση – «Στον αέρα» οι πληρωμές των αγροτών
Επικαιρότητα 13.01.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προαιρετική» διαφάνεια και υποχρεωτική συσκότιση – «Στον αέρα» οι πληρωμές των αγροτών

«Η Νέα Αριστερά ζητά άμεσα πλήρη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που αφορούν τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της επιστολής παραίτησης του ορκωτού λογιστή»

Σύνταξη
Capital Economics: Ξεχάστε τις «σφαίρες επιρροής», το νου σας στα μπλοκ υπερδυνάμεων
Παγκόσμια σκακιέρα 13.01.26

Capital Economics: Ξεχάστε τις «σφαίρες επιρροής», το νου σας στα μπλοκ υπερδυνάμεων

Το δόγμα "Ντονρόε" αναζωπύρωσε τις συζητήσεις περί σφαιρών επιρροής, με τις ΗΠΑ να εστιάζουν στο Δυτικό Ημισφαίριο. Όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα, υποστηρίζει η Capital Economics.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο 16χρονος μαθητής που κατέκτησε Χρυσή Σφαίρα – Ο Όουεν Κούπερ ήρθε για να αλλάξει την υποκριτική
Culture Live 13.01.26

Ο 16χρονος μαθητής που κατέκτησε Χρυσή Σφαίρα – Ο Όουεν Κούπερ ήρθε για να αλλάξει την υποκριτική

Ο Όουεν Κούπερ στεκόταν καταμεσής της σκηνής των Χρυσών Σφαιρών, μπροστά στην ελίτ του Χόλιγουντ, λέγοντας ότι η εμπειρία «του φαινόταν απλά εξωπραγματική».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι
Επιστροφή στη φύση 13.01.26

Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι

Τα ποντίκια απελευθερώθηκαν από το άγχος που είχαν αναπτύξει στο εργαστήριο, εύρημα που αναδεικνύει τη σημασία των πλούσιων ερεθισμάτων και των προκλήσεων για την ψυχική υγεία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ξύλο σε αγώνα πρωταθλήματος Νέων στην Ισπανία – Εισέβαλαν στο γήπεδο και οι γονείς! (vids)
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Ξύλο σε αγώνα πρωταθλήματος Νέων στην Ισπανία – Εισέβαλαν στο γήπεδο και οι γονείς! (vids)

Ντροπιαστικές εικόνες για το ισπανικό ποδόσφαιρο σε αγώνα ομάδων νέων στη Γρανάδα, όταν ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε ρινγκ μετά από συμπλοκή των παικτών και την ταυτόχρονη είσοδο των γονιών στον αγωνιστικό χώρο...

Σύνταξη
