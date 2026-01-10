Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία
Στην Συρία, ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή Σέιχ Μακσούντ στο Χαλέπι, εκδιώκοντας τους Κούρδους μαχητές από την πόλη Ταμπάκα
Στην Συρία, οι επιθέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από τουρκικά drones, ανακοίνωσαν σήμερα (10/1) οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις υπό την διοίκηση των Κούρδων, ενώ η Τουρκία δεν σχολίασε άμεσα τον ισχυρισμό αυτό.
Παράλληλα, ο κυβερνητικός στρατός της Συρίας ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητές του στην περιοχή Σέιχ Μακσούντ στο Χαλέπι από τις 15:00 (τοπική ώρα) σήμερα, εκδιώκοντας τους Κούρδους μαχητές από την πόλη Ταμπάκα, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.
Νωρίτερα, ο συριακός στρατός ανακοίνωσε πως έχει ερευνήσει διεξοδικά τη συνοικία Σέιχ Μάκσουντ του Χαλεπιού, υποδηλώνοντας ότι κατέλαβε την περιοχή από τους Κούρδους μαχητές, αφού μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός, που κηρύχθηκε χθες Παρασκευή το πρωί, δεν κατάφερε να σταματήσει τις αιματηρές συγκρούσεις που μαίνονται σε αυτή την πόλη της βόρειας Συρίας από την Τρίτη.
Διαψεύδουν οι Κούρδοι τις συριακές αρχές
Σήμερα το πρωί, ο συριακός στρατός ανακοίνωσε, επίσης, ότι ολοκλήρωσε τις έρευνες στη συνοικία, αν και πρόσθεσε ότι ορισμένοι Κούρδοι μαχητές εξακολουθούν να κρύβονται εκεί.
«Ανακοινώνουμε το τέλος μιας ολοκληρωμένης επιχείρησης ασφαλείας στη συνοικία Σέιχ Μάκσουντ στο Χαλέπι», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Sana, με την οποία όμως προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.
Ωστόσο, οι Κούρδοι σε γραπτή τους ανακοίνωση διέψευσαν ότι οι συριακές αρχές κατέλαβαν τη συνοικία αυτή και επεσήμαναν ότι εξακολουθούν να αντιστέκονται.
«Το υπουργείο Άμυνας της Δαμασκού ανακοίνωσε ότι κατέλαβε το 90% της συνοικίας. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι», αντέδρασαν οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας των Κούρδων.
Ανταποκριτές του AFP δήλωσαν ότι άκουγαν ακόμη πυρά σήμερα το πρωί.
Η κατάληψη της Σέιχ Μάκσουντ από τον συριακό στρατό θα τερμάτιζε την κουρδική κυριαρχία σε τμήματα του Χαλεπιού, τα οποία ελέγχουν οι κουρδικές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου στη Συρία το 2011. Οι κουρδικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν μεγάλες περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.
Στο μεταξύ, ο Αμερικανός απεσταλμένος για την Συρία, Τομ Μπάρακ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ σήμερα ότι συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν αλ Σαφάντι, στο Αμάν, με στόχο να εδραιωθεί η εκεχειρία που κηρύχθηκε στις κουρδικές συνοικίες και να διασφαλιστεί «η ειρηνική απόσυρση» των κουρδικών δυνάμεων από το Χαλέπι.
