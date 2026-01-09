Οι Κούρδοι μαχητές ανακοίνωσαν σήμερα ότι αρνούνται να απομακρυνθούν από τις συνοικίες Ασραφίεχ και Σέιχ Μάκσουντ στο Χαλέπι, στη βόρεια Συρία, λέγοντας ότι «θα τις υπερασπιστούν», απορρίπτοντας τη σχετική πρόταση των συριακών αρχών με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων που μαίνονται στην πόλη αυτή από την Τρίτη.

Κρίσιμες ώρες στο Χαλέπι

Οι συγκρούσεις αυτές ξέσπασαν την ώρα που οι Κούρδοι και η συριακή κυβέρνηση προσπαθούν να θέσουν σε εφαρμογή τη συμφωνία που σύναψαν τον Μάρτιο η οποία προβλέπει την ένταξη των θεσμών της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης και της ένοπλης πτέρυγάς της, των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), στο νέο συριακό κράτος.

Το συριακό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει νωρίτερα εκεχειρία στις κουρδικές συνοικίες του Χαλεπιού και είχε δώσει διορία ως σήμερα το πρωί στους Κούρδους μαχητές για να τις εγκαταλείψουν.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Syrian authorities on Thursday announced a curfew in six Aleppo neighbourhoods including two Kurdish-majority districts, on the third day of heavy fighting between government and Kurdish-led forces. #conflict #curfew #kurds #minorities #syriahttps://t.co/GPc3p3wpM2 pic.twitter.com/isCarmELUy — NEWS.IQ (@OfficialNewsIQ) January 9, 2026

Φονικές συγκρούσεις

Οι συγκρούσεις μεταξύ των Κούρδων και του συριακού στρατού ξέσπασαν την Τρίτη και έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για τις πιο σοβαρές εχθροπραξίες που έχουν σημειωθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας μεταξύ των ισλαμιστικών αρχών που έχουν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και των Κούρδων, μιας σημαντικής εθνοτικής μειονότητας που ελέγχει μεγάλες περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας και κάποιες συνοικίες του Χαλεπιού.

Η εκεχειρία φαίνεται να παραμένει σε ισχύ, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP που βρίσκεται κοντά στην κουρδική συνοικία Ασραφίεχ.

Ο ίδιος είδε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Συρίας να εισέρχονται στη συνοικία με οχήματα για την απομάκρυνση των μαχητών. Μικρός αριθμός αμάχων επίσης εγκατέλειψε τη συνοικία.

«Στη διάρκεια των επόμενων ωρών τα στοιχεία των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF, στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι) θα μεταφερθούν με τα προσωπικά τους όπλα» προς την αυτόνομη κουρδική περιοχή, επεσήμαναν σε ανακοίνωσή τους οι τοπικές αρχές του Χαλεπιού.

«Αποφασίσαμε να παραμείνουμε στις συνοικίες και να τις υπερασπιστούμε», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι τοπικές επιτροπές των δύο συνοικιών, λέγοντας ότι αρνούνται οποιαδήποτε «παράδοση».

Ο επικεφαλής των SDF Μάζλουμ Άμπντι εκτίμησε χθες Πέμπτη το βράδυ ότι «οι απόπειρες εισβολής σε κουρδικές γειτονιές, εν μέσω διαπραγματεύσεων, υπονομεύουν τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας».