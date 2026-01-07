newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Συρία: 9 νεκροί σε συγκρούσεις Κούρδων με κυβερνητικές δυνάμεις στο Χαλέπι
Κόσμος 07 Ιανουαρίου 2026

Συρία: 9 νεκροί σε συγκρούσεις Κούρδων με κυβερνητικές δυνάμεις στο Χαλέπι

Συγκρούσεις στο Χαλέπι μεταξύ Κούρδων και δυνάμεων της νέας κυβέρνησης των τζιχαντιστών στη Συρία είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον εννιά άνθρωποι.

Σύνταξη
Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη κατά τη διάρκεια συγκρούσεων ανάμεσα σε δυνάμεις της de facto κυβέρνησης της Συρίας και των Κούρδων στο Χαλέπι, που χαρακτηρίζονται από τις πλέον πολύνεκρες ανάμεσα στα δυο μέρη τους τελευταίους μήνες (στη φωτογραφία του Reuters/Karam al-Masri, επάνω, παροχή φροντίδας σε κορίτσι που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων).

Εξαιτίας των βιαιοτήτων, που συνεχίζονταν χθες βράδυ, οι αρχές αποφάσισαν να αναστείλουν για 24 ώρες τις πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της μεγαλούπολης της βόρειας Συρίας και να κλείσουν σήμερα τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Εξαιτίας των βιαιοτήτων, ανεστάλησαν για 24 ώρες οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Χαλεπίου

Οι εχθροπραξίες ξέσπασαν καθώς κάνουν σημειωτόν οι συνομιλίες για την εφαρμογή συμφωνίας η οποία υπογράφηκε τον Μάρτιο και υποτίθεται ότι θα οδηγούσε ως τα τέλη του 2025 στην ένταξη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ, έχουν κυρίαρχο στοιχείο κουρδικές παρατάξεις) στους κρατικούς μηχανισμούς ασφαλείας.

Οι ΣΔΔ αρχικά ανακοίνωσαν πως δυνάμεις προσκείμενες στην κυβέρνηση στοχοποίησαν τη συνοικία Σέιχ Μασούντ, σκοτώνοντας έναν κάτοικο και τραυματίζοντας άλλους δύο.

Κατόπιν αναθεώρησαν τον απολογισμό σε τέσσερις άμαχους νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων δυο γυναικών κι ενός παιδιού, θυμάτων πυρών «πυροβολικού» και «πυραύλων» που κατ’ αυτές βλήθηκαν «στα τυφλά» στη Σέιχ Μασούντ και στην Ασράφια.

Οι δυο συνοικίες με κατά πλειονότητα κουρδικό πληθυσμό στο Χαλέπι παραμένουν υπό τον έλεγχο κουρδικής μονάδας προσκείμενης στις ΣΔΔ, παρότι τον Απρίλιο είχε κλειστεί συμφωνία βάσει της οποίας θα αποσυρόταν.

«Αθέτηση» της συμφωνίας

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA, το υπουργείο Αμυνας από την πλευρά του κατηγόρησε τις ΣΔΔ ότι στοχοποίησαν «αριθμό συνοικιών» του Χαλεπιού κοντά «σε περιοχές υπό τον έλεγχό τους».
Το SANA έκανε λόγο για πέντε νεκρούς από πυρά των ΣΔΔ, έναν στρατιώτη και τέσσερις αμάχους, ανάμεσά τους παιδί.

«Οι ΣΔΔ αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι δεν αναγνωρίζουν τη συμφωνία της 10ης Μαρτίου και προσπαθούν να την αθετήσουν», στηλίτευσε το υπουργείο.

Δυο εργαζόμενοι κέντρου έρευνας ήταν ανάμεσα στα θύματα, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας.

Ο κυβερνήτης του Χαλεπιού Αζάμ αλ Γαρίμπ επικαλέστηκε το ότι υπήρξε «στοχοποίηση νοσοκομείων και θεσμών από πυρά πυροβολικού των ΣΔΔ που βάλλονται αδιακρίτως» για να δικαιολογήσει το κλείσιμο των εκπαιδευτικών και δημόσιων δομών σήμερα, καθώς και την ακύρωση δημόσιων εκδηλώσεων.

Οι πτήσεις που είχαν προορισμό το Χαλέπι εξετράπησαν ή θα εκτραπούν στη Δαμασκό, σύμφωνα με τη συριακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Να «καταθέσουν τα όπλα»

Ο ηγέτης των σύρων κούρδων Μαζλούμ Αμπντι, ο επικεφαλής των ΣΔΔ, διεξήγαγε την Κυριακή νέες συνομιλίες για την ένταξη των δυνάμεών του στο κεντρικό κράτος, αλλά χωρίς να σημειωθεί σημαντική πρόοδος, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Οι Κούρδοι, μεγάλη εθνική μειονότητα στη Συρία, ελέγχουν πελώριους τομείς στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, πλούσιους σε πετρέλαιο και εύφορους.

Σύμμαχος των νέων συριακών αρχών, η Τουρκία απαίτησε από την πλευρά της χθες το PKK (Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν) να καταθέσει τα όπλα «και στη Συρία» για να συμμορφωθεί προς την απόφαση που ανακοινώθηκε τον Μάιο πως βάζει τέλος στον ένοπλο αγώνα.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε καμιά τρομοκρατική οργάνωση (…) να αποκτήσει ερείσματα στην περιοχή», πρόσθεσε, αναφερόμενη στις ΣΔΔ και στις Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά τους.

Οι ΣΔΔ εξάλλου κατηγόρησαν οργανώσεις προσκείμενες στον στρατό ότι επιτέθηκαν στην πόλη Ντέιρ Χαφέρ, περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά από το Χαλέπι, κοντά στο στρατηγικής σημασίας φράγμα του Τισρίν. Τόνισαν πως επιφυλάσσονται του δικαιώματος να «ανταποδώσουν (…) αυτές τις επιθέσεις».

Τεταμένες σχέσεις

Οι ΣΔΔ, που υποστηρίχθηκαν από τις ΗΠΑ, υπήρξαν αιχμή του δόρατος στον αγώνα εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), που ηττήθηκε στη Συρία το 2019.

Μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ τον Δεκέμβριο του 2024, οι Κούρδοι έχουν τεταμένες σχέσεις με την κεντρική Συρία όσον αφορά το μέλλον τους στη νέα Συρία.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε προηγούμενες συγκρούσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές στο Χαλέπι, με την Τουρκία να αξιώνει τότε οι ΣΔΔ να μην εγείρουν εμπόδια στη «σταθεροποίηση» της Συρίας.

Πηγή: ΑΠΕ

Χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 07.01.26

Μεγάλο μπλακ άουτ στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Χωρίς ρεύμα έμειναν αρκετές περιοχές στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εγκλωβισμοί σε ασανσέρ και να διακοπεί η ηλεκτροδότηση φωτεινών σηματοδοτών.

Σύνταξη
Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο
Απουσία δύο μηνών 07.01.26

Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο

«Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και επιστρέφω», είπε ο δήμαρχος Άη Στράτη Κωνσταντίνος Σινάνης, στην ομιλία τους προς τους συμπολίτες του, μετά τη λειτουργία αγιασμού των υδάτων.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων – Η ραγδαία εξέλιξη της TN αλλάζει την αγορά εργασίας
Θύματα της αυτοματοποίησης 07.01.26

Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Η ραγδαία εξέλιξη της αλλάζει την αγορά εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

Σύνταξη
Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή! (vid)

Αν κι έχανε από το 13΄ από αυτογκόλ, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε στο Λονδίνο της Γουέστ Χαμ με 2-1, χάρη στα τέρματα των Νικολάς Ντομίνγκες (55’) και Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (89’) και πήρε μεγάλη νίκη.

Σύνταξη
Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή
Stories 06.01.26

Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή

Η Καρολάιν Κένεντι, η γυναίκα που έγινε το σύμβολο της εθνικής απώλειας πριν καν κλείσει τα έξι της χρόνια, αποχαιρέτησε τη Δευτέρα την 35χρονη κόρη της, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, σε μια τελετή που ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν που όλοι ήλπιζαν πως είχε οριστικά περάσει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σύνταξη
