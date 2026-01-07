Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη κατά τη διάρκεια συγκρούσεων ανάμεσα σε δυνάμεις της de facto κυβέρνησης της Συρίας και των Κούρδων στο Χαλέπι, που χαρακτηρίζονται από τις πλέον πολύνεκρες ανάμεσα στα δυο μέρη τους τελευταίους μήνες (στη φωτογραφία του Reuters/Karam al-Masri, επάνω, παροχή φροντίδας σε κορίτσι που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων).

Εξαιτίας των βιαιοτήτων, που συνεχίζονταν χθες βράδυ, οι αρχές αποφάσισαν να αναστείλουν για 24 ώρες τις πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της μεγαλούπολης της βόρειας Συρίας και να κλείσουν σήμερα τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Strong condemnation of renewed attacks on Kurdish residential areas in Aleppo We strongly condemn the renewed brutal actions of the Jolani troops against the civilian population of the Kurdish districts of Sheikh Maqsoud and Ashrafiyah in Aleppo. The artillery and tank shelling… pic.twitter.com/mwCC8Ml1br — Kurdische Gemeinde Deutschland ☀ (@KGDOnline) January 6, 2026

Οι εχθροπραξίες ξέσπασαν καθώς κάνουν σημειωτόν οι συνομιλίες για την εφαρμογή συμφωνίας η οποία υπογράφηκε τον Μάρτιο και υποτίθεται ότι θα οδηγούσε ως τα τέλη του 2025 στην ένταξη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ, έχουν κυρίαρχο στοιχείο κουρδικές παρατάξεις) στους κρατικούς μηχανισμούς ασφαλείας.

Οι ΣΔΔ αρχικά ανακοίνωσαν πως δυνάμεις προσκείμενες στην κυβέρνηση στοχοποίησαν τη συνοικία Σέιχ Μασούντ, σκοτώνοντας έναν κάτοικο και τραυματίζοντας άλλους δύο.

Κατόπιν αναθεώρησαν τον απολογισμό σε τέσσερις άμαχους νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων δυο γυναικών κι ενός παιδιού, θυμάτων πυρών «πυροβολικού» και «πυραύλων» που κατ’ αυτές βλήθηκαν «στα τυφλά» στη Σέιχ Μασούντ και στην Ασράφια.

#Aleppo | From Sheikh Maqsoud

At 12:30 AM local time in Sheikh Maqsoud, the neighborhoods are experiencing a cautious calm after hours of shelling. Residents are temporarily breathing in a less tense atmosphere, while remaining on alert for any potential escalation…✌️ pic.twitter.com/RA1Pg0WsmD — Elî Rojava ✪ (@Eli_Rojava) January 6, 2026

Οι δυο συνοικίες με κατά πλειονότητα κουρδικό πληθυσμό στο Χαλέπι παραμένουν υπό τον έλεγχο κουρδικής μονάδας προσκείμενης στις ΣΔΔ, παρότι τον Απρίλιο είχε κλειστεί συμφωνία βάσει της οποίας θα αποσυρόταν.

«Αθέτηση» της συμφωνίας

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA, το υπουργείο Αμυνας από την πλευρά του κατηγόρησε τις ΣΔΔ ότι στοχοποίησαν «αριθμό συνοικιών» του Χαλεπιού κοντά «σε περιοχές υπό τον έλεγχό τους».

Το SANA έκανε λόγο για πέντε νεκρούς από πυρά των ΣΔΔ, έναν στρατιώτη και τέσσερις αμάχους, ανάμεσά τους παιδί.

«Οι ΣΔΔ αποδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι δεν αναγνωρίζουν τη συμφωνία της 10ης Μαρτίου και προσπαθούν να την αθετήσουν», στηλίτευσε το υπουργείο.

Breaking |

Damascus government factions are bringing tanks into the vicinity of the Sheikh Maqsoud and Ashrafieh neighborhoods in the city of Aleppo, in moves that signal a potential large-scale military escalation targeting two densely populated residential areas. pic.twitter.com/1XJWaDTxUL — Farhad Shami (@farhad_shami) January 6, 2026

Δυο εργαζόμενοι κέντρου έρευνας ήταν ανάμεσα στα θύματα, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας.

Ο κυβερνήτης του Χαλεπιού Αζάμ αλ Γαρίμπ επικαλέστηκε το ότι υπήρξε «στοχοποίηση νοσοκομείων και θεσμών από πυρά πυροβολικού των ΣΔΔ που βάλλονται αδιακρίτως» για να δικαιολογήσει το κλείσιμο των εκπαιδευτικών και δημόσιων δομών σήμερα, καθώς και την ακύρωση δημόσιων εκδηλώσεων.

Οι πτήσεις που είχαν προορισμό το Χαλέπι εξετράπησαν ή θα εκτραπούν στη Δαμασκό, σύμφωνα με τη συριακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Να «καταθέσουν τα όπλα»

Ο ηγέτης των σύρων κούρδων Μαζλούμ Αμπντι, ο επικεφαλής των ΣΔΔ, διεξήγαγε την Κυριακή νέες συνομιλίες για την ένταξη των δυνάμεών του στο κεντρικό κράτος, αλλά χωρίς να σημειωθεί σημαντική πρόοδος, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

SDF Press: HTS terrorists forcibly evicted residents of the Syriac Quarter in Aleppo from their homes, coinciding with the deployment of snipers and the positioning of tanks within the quarter pic.twitter.com/LJcAIpaThs — Rojava Network (@RojavaNetwork) January 6, 2026

Οι Κούρδοι, μεγάλη εθνική μειονότητα στη Συρία, ελέγχουν πελώριους τομείς στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, πλούσιους σε πετρέλαιο και εύφορους.

Σύμμαχος των νέων συριακών αρχών, η Τουρκία απαίτησε από την πλευρά της χθες το PKK (Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν) να καταθέσει τα όπλα «και στη Συρία» για να συμμορφωθεί προς την απόφαση που ανακοινώθηκε τον Μάιο πως βάζει τέλος στον ένοπλο αγώνα.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε καμιά τρομοκρατική οργάνωση (…) να αποκτήσει ερείσματα στην περιοχή», πρόσθεσε, αναφερόμενη στις ΣΔΔ και στις Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά τους.

Footage from the failed attempt by the STG to storm the Kurdish neighbourhoods in Aleppo. A military vehicle of the STG can be seen burning. pic.twitter.com/ufYPPFxttW — ScharoMaroof (@ScharoMaroof) January 6, 2026

Οι ΣΔΔ εξάλλου κατηγόρησαν οργανώσεις προσκείμενες στον στρατό ότι επιτέθηκαν στην πόλη Ντέιρ Χαφέρ, περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά από το Χαλέπι, κοντά στο στρατηγικής σημασίας φράγμα του Τισρίν. Τόνισαν πως επιφυλάσσονται του δικαιώματος να «ανταποδώσουν (…) αυτές τις επιθέσεις».

Τεταμένες σχέσεις

Οι ΣΔΔ, που υποστηρίχθηκαν από τις ΗΠΑ, υπήρξαν αιχμή του δόρατος στον αγώνα εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), που ηττήθηκε στη Συρία το 2019.

Μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ τον Δεκέμβριο του 2024, οι Κούρδοι έχουν τεταμένες σχέσεις με την κεντρική Συρία όσον αφορά το μέλλον τους στη νέα Συρία.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε προηγούμενες συγκρούσεις ανάμεσα στις δυο πλευρές στο Χαλέπι, με την Τουρκία να αξιώνει τότε οι ΣΔΔ να μην εγείρουν εμπόδια στη «σταθεροποίηση» της Συρίας.

Πηγή: ΑΠΕ