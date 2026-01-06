newspaper
Άγκυρα: Αφοπλισμό όλων των κουρδικών ομάδων, «συμπεριλαμβανομένων αυτών στη Συρία», ζητά ο Γκιουλέρ
Κόσμος 06 Ιανουαρίου 2026 | 20:59

Άγκυρα: Αφοπλισμό όλων των κουρδικών ομάδων, «συμπεριλαμβανομένων αυτών στη Συρία», ζητά ο Γκιουλέρ

«Θέλω να υπενθυμίσω για ακόμη μία φορά ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία τρομοκρατική οργάνωση να ριζώσει στην περιοχή» είπε ο Γκιουλέρ


Τον άμεσο αφοπλισμό των ένοπλων ομάδων των Κούρδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη Συρία, απαίτησε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, επαναλαμβάνοντας τη σκληρή στάση της Άγκυρας.

«Υπό την ηγεσία του Προέδρου μας έχει δρομολογηθεί η διαδικασία “Τουρκία χωρίς Τρομοκρατία”», δήλωσε ο Γκιουλέρ. «Θέλουμε ειλικρινά αυτή η διαδικασία να πετύχει. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, το PKK και όλες οι συνδεδεμένες με αυτό ομάδες πρέπει να σταματήσουν άμεσα κάθε τρομοκρατική δραστηριότητα σε όλες τις περιοχές όπου βρίσκονται, συμπεριλαμβανομένης της Συρίας, στο πλαίσιο μιας απόφασης διάλυσης, και να καταθέσουν άνευ όρων τα όπλα τους».

Τις δηλώσεις αυτές ο Γκιουλέρ τις έκανε κατά τη διάρκεια παρασημοφόρησης στρατιωτικού προσωπικού, και οι οποίες στη συνέχεια αναρτήθηκαν στον επίσημο λογαριασμό του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τονίζοντας την αποτρεπτική ισχύ του τουρκικού στρατού, ο Γκιουλέρ είπε ότι η αντίληψη της Τουρκίας για την ισχύ αποτυπώνεται πιο καθαρά στον αγώνα κατά των ένοπλων ομάδων, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες των τουρκικών δυνάμεων έχουν φέρει αυτή τη μάχη «στο χείλος της ολοκλήρωσης». Στη συνέχεια προσέθεσε: «Θέλω να υπενθυμίσω για ακόμη μία φορά ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία τρομοκρατική οργάνωση, και ιδιαίτερα σε PKK/PYD/YPG/SDF, να ριζώσει στην περιοχή».

Ο Γκιουλέρ υπογράμμισε ότι η διατήρηση ενός ισχυρού και προετοιμασμένου στρατού, ικανού να εκπληρώνει τα καθήκοντά του υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποτελεί θεμελιώδη ευθύνη για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης και της συνέχειας του κράτους.

Είπε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να εργάζονται «με αποφασιστικότητα και επιμονή» προς τους στόχους του «Αιώνα της Τουρκίας», αποτίοντας φόρο τιμής σε ιστορικούς ηγέτες και στρατιωτικούς διοικητές, από τον Μετέ Χαν έως τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Συμφωνία του Μαρτίου

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Μαρτίου 2025 είχε υπογραφεί συμφωνία μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) και της νέας κυβέρνησης της Συρίας. Η συμφωνία της 10ης Μαρτίου περιγράφει βήματα για την ενσωμάτωση των περιοχών που ελέγχονται από τις SDF στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων για συντονισμό στον τομέα της ασφάλειας, την επιστροφή κρατικών θεσμών στη βορειοανατολική Συρία και εγγυήσεων για τις τοπικές κοινότητες.

Η Τουρκία έχει επανειλημμένα εκφράσει τη στήριξή της στην εφαρμογή της συμφωνίας, θεωρώντας τη ως οδό για τη μείωση της ένοπλης δραστηριότητας κοντά στα σύνορά της, ενώ έχει προειδοποιήσει ότι καθυστερήσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν ευρύτερες προσπάθειες σταθεροποίησης.

Καθώς η Άγκυρα επαναλαμβάνει τις «κόκκινες γραμμές» της απέναντι στις ένοπλες ομάδες και υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής των περιφερειακών συμφωνιών, η στάση ασφαλείας της Τουρκίας συνεχίζει να διαμορφώνει τη διπλωματική της εμπλοκή με τις γειτονικές κυβερνήσεις και την προσέγγισή της στη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή.

Με πληροφορίες από Kurdistan24

Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη
Το ξέρει 06.01.26

Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη

Η ατζέντα του Τραμπ διακυβεύεται στις εκλογές του Νοεμβρίου, όταν θα κριθούν όλες οι έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και το ένα τρίτο των εδρών στη Γερουσία


Συμμαχία των Προθύμων: Τα σχέδια για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, μετά το τέλος του πολέμου
Συνέντευξη Τύπου 06.01.26 Upd: 21:02

Συμμαχία των Προθύμων: Τα σχέδια για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, μετά το τέλος του πολέμου

Συνέντευξη Τύπου της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, μετά τη σύνοδο στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι. Ζελένσκι, Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς μιλούν στα ΜΜΕ.


Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ
Απειλή πολέμου; 06.01.26

Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες αφότου οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι στηρίζουν τη Γροιλανδία έναντι των αμερικανικών βλέψεων, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι «οι Γροιλανδοί θα εξυπηρετούνταν καλύτερα» από την αμερικανική προστασία.


SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»
Deutsche Welle 06.01.26

SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»

Πληθώρα δημοσιευμάτων κυκλοφορούν στον γερμανικό Τύπο αναφορικά με τα προβλήματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στην εναέρια κυκλοφορία στην Ελλάδα.


Συμμαχία των Προθύμων: Πολυεθνική δύναμη θα διασφαλίσει την «αναγέννηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων»
Αν έρθει η ειρήνη 06.01.26

Συμμαχία των Προθύμων: Πολυεθνική δύναμη θα διασφαλίσει την «αναγέννηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων»

Η Συμμαχία των Προθύμων μελετά τη δημιουργία πολυεθνικής δύναμης, η οποία, στην περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Τι αναφέρει το προσχέδιο δήλωσης της συνόδου στο Παρίσι.


Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα
Deutsche Welle 06.01.26

Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα

Ο δισταγμός της Ευρώπης να καταδικάσει την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα αναδεικνύει πως το δίκαιο συχνά ταυτίζεται με την ισχύ – και πως η εξάρτηση συνεπάγεται περιορισμένη αυτονομία


Άναρχη παγκόσμια τάξη – Πόσο πιο πιθανός θα γίνει ένας Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος το 2026;
Οριακές ισορροπίες 06.01.26

Άναρχη παγκόσμια τάξη – Πόσο πιο πιθανός θα γίνει ένας Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος το 2026;

Καθώς οι διεθνείς θεσμοί αποδυναμώνονται, η διπλωματία καρκινοβατεί και ο εθνικισμός γιγαντώνεται, οι λάθος υπολογισμοί γίνονται πιο πιθανοί, το ίδιο ένας γενικευμένος πόλεμος στον 21ο αιώνα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γροιλανδία: Ο Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να την «αρπάξει» και να τη γλιτώσει – Ποιος θα τον σταματήσει;
Έχει δίκιο; 06.01.26

Γροιλανδία: Ο Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να την «αρπάξει» και να τη γλιτώσει – Ποιος θα τον σταματήσει;

Το ΝΑΤΟ χρειάζεται τις ΗΠΑ περισσότερο από ό,τι το χρειάζονται οι ΗΠΑ. Και καμία ευρωπαϊκή δύναμη δεν έχει ισχύ να αντιπαρατεθεί στρατιωτικά. Μήπως η Γροιλανδία είναι ο επόμενος στόχος του Τραμπ;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γροιλανδία καλεί εκ νέου τις ΗΠΑ σε διάλογο, ευχαριστώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξη
Δήλωση του Νίλσεν 06.01.26

Η Γροιλανδία καλεί εκ νέου τις ΗΠΑ σε διάλογο, ευχαριστώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξη

«Θέλω να καλέσω εκ νέου τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεκινήσουν διάλογο με σεβασμό μέσω των κατάλληλων διπλωματικών και πολιτικών οδών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν


Ντόναλντ Τραμπ: Η επίθεση στη Βενεζουέλα ήταν «κάτι εκπληκτικό» – Η ομιλία στους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες
Στο Κέντρο Κένεντι 06.01.26 Upd: 18:40

Ντόναλντ Τραμπ: Η επίθεση στη Βενεζουέλα ήταν «κάτι εκπληκτικό» – Η ομιλία στους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η επίθεση στη Βενεζουέλα ήταν «κάτι εκπληκτικό», παρά το γεγονός ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι. Μίλησε για μια «εντυπωσιακά στρατηγική επιχείρηση».


Πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Γαλλίας: «Χρειάζεται ειρήνη, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να νικήσουν»
«Συμφωνία τώρα!» 06.01.26

Πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Γαλλίας: «Χρειάζεται ειρήνη, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να νικήσουν»

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας είναι πεπεισμένος ότι η μόνη σωτηρία για το Κίεβο είναι η σύναψη μια συμφωνίας ειρήνης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πως άλλαξαν οι καιροί – Όταν οι ΗΠΑ προστάτευσαν τη Βενεζουέλα από ευρωπαϊκή επίθεση
Διαβολικές ομοιότητες 06.01.26

Πως άλλαξαν οι καιροί - Όταν οι ΗΠΑ προστάτευσαν τη Βενεζουέλα από ευρωπαϊκή επίθεση

Διαβάζοντας κανείς την τραγική μοίρα του Τσιπριάνο Κάστρο, ίσως αντιληφθεί ότι οι τελευταίες εξελίξεις με την απαγωγή Μαδούρο, είναι μια επανάληψη της ιστορίας στην πολύπαθη Βενεζουέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γερμανία: Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο – Αποχώρησαν οι βουλευτές της Σάρα Βάγκενκνεχτ
Γερμανία 06.01.26

Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο - Αποχώρησαν οι βουλευτές της Σάρα Βάγκενκνεχτ

Ο πρωθυπουργός του ομόσπονδου κρατιδίου της Γερμανίας διαβεβαίωσε ωστόσο ότι δεν τίθεται ζήτημα ακυβερνησίας για το κρατίδιο, καθώς σε πρώτη φάση οι υπουργοί θα παραμείνουν στις θέσεις τους















in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο