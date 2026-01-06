Άγκυρα: Αφοπλισμό όλων των κουρδικών ομάδων, «συμπεριλαμβανομένων αυτών στη Συρία», ζητά ο Γκιουλέρ

Τον άμεσο αφοπλισμό των ένοπλων ομάδων των Κούρδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη Συρία, απαίτησε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, επαναλαμβάνοντας τη σκληρή στάση της Άγκυρας.

«Υπό την ηγεσία του Προέδρου μας έχει δρομολογηθεί η διαδικασία “Τουρκία χωρίς Τρομοκρατία”», δήλωσε ο Γκιουλέρ. «Θέλουμε ειλικρινά αυτή η διαδικασία να πετύχει. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, το PKK και όλες οι συνδεδεμένες με αυτό ομάδες πρέπει να σταματήσουν άμεσα κάθε τρομοκρατική δραστηριότητα σε όλες τις περιοχές όπου βρίσκονται, συμπεριλαμβανομένης της Συρίας, στο πλαίσιο μιας απόφασης διάλυσης, και να καταθέσουν άνευ όρων τα όπλα τους».

Τις δηλώσεις αυτές ο Γκιουλέρ τις έκανε κατά τη διάρκεια παρασημοφόρησης στρατιωτικού προσωπικού, και οι οποίες στη συνέχεια αναρτήθηκαν στον επίσημο λογαριασμό του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τονίζοντας την αποτρεπτική ισχύ του τουρκικού στρατού, ο Γκιουλέρ είπε ότι η αντίληψη της Τουρκίας για την ισχύ αποτυπώνεται πιο καθαρά στον αγώνα κατά των ένοπλων ομάδων, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες των τουρκικών δυνάμεων έχουν φέρει αυτή τη μάχη «στο χείλος της ολοκλήρωσης». Στη συνέχεια προσέθεσε: «Θέλω να υπενθυμίσω για ακόμη μία φορά ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία τρομοκρατική οργάνωση, και ιδιαίτερα σε PKK/PYD/YPG/SDF, να ριζώσει στην περιοχή».

Ο Γκιουλέρ υπογράμμισε ότι η διατήρηση ενός ισχυρού και προετοιμασμένου στρατού, ικανού να εκπληρώνει τα καθήκοντά του υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποτελεί θεμελιώδη ευθύνη για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης και της συνέχειας του κράτους.

Είπε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να εργάζονται «με αποφασιστικότητα και επιμονή» προς τους στόχους του «Αιώνα της Τουρκίας», αποτίοντας φόρο τιμής σε ιστορικούς ηγέτες και στρατιωτικούς διοικητές, από τον Μετέ Χαν έως τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Συμφωνία του Μαρτίου

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Μαρτίου 2025 είχε υπογραφεί συμφωνία μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) και της νέας κυβέρνησης της Συρίας. Η συμφωνία της 10ης Μαρτίου περιγράφει βήματα για την ενσωμάτωση των περιοχών που ελέγχονται από τις SDF στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων για συντονισμό στον τομέα της ασφάλειας, την επιστροφή κρατικών θεσμών στη βορειοανατολική Συρία και εγγυήσεων για τις τοπικές κοινότητες.

Η Τουρκία έχει επανειλημμένα εκφράσει τη στήριξή της στην εφαρμογή της συμφωνίας, θεωρώντας τη ως οδό για τη μείωση της ένοπλης δραστηριότητας κοντά στα σύνορά της, ενώ έχει προειδοποιήσει ότι καθυστερήσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν ευρύτερες προσπάθειες σταθεροποίησης.

Καθώς η Άγκυρα επαναλαμβάνει τις «κόκκινες γραμμές» της απέναντι στις ένοπλες ομάδες και υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής των περιφερειακών συμφωνιών, η στάση ασφαλείας της Τουρκίας συνεχίζει να διαμορφώνει τη διπλωματική της εμπλοκή με τις γειτονικές κυβερνήσεις και την προσέγγισή της στη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή.

Με πληροφορίες από Kurdistan24