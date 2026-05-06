Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 07:56
Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου - Σώοι και οι 9 ναυτικοί
Παραδίδεται η Φοιτητική Εστία στο Καρπενήσι-Επίσκεψη Περιφερειάρχη
Αυτοδιοίκηση 06 Μαΐου 2026, 11:56

Ολοκληρώνεται η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας του Τμήματος Δασολογίας Καρπενησίου. Οι εργασίες, αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95% σύμφωνα με την Περιφέρεια.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός συμμετείχε την Τρίτη 05 Μαΐου 2026 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, ενώ επισκέφτηκε μεταξύ άλλων και τις φοιτητικές εστίες, όπου σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95%.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, παρουσιάστηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2026-2030 και συζητήθηκε με τον Δήμαρχο Καρπενησίου Χρήστο Κακαβά και τους Δημοτικούς Συμβούλους, η αξιοποίησή του, προκειμένου να κατακτηθούν οι αναπτυξιακοί και κοινωνικοί στόχοι της ευρύτερης περιοχής.

Μαζική και ουσιαστική ήταν η συμμετοχή Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων. Συμφωνήθηκε με πρόταση του Δημάρχου, να συγκεντρωθούν οι προτάσεις τους για έργα και δράσεις, να γίνει μια αρχική ιεράρχηση και να κοινοποιηθούν στην Περιφερειακή Αρχή, προκειμένου να επιδιωχθεί η χρηματοδότησή τους από το «ΠΠΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2026 – 2030» ή από τομεακά προγράμματα.

Κεντρικό ζήτημα στη συνεδρίαση ήταν φυσικά η κατασκευή του δρόμου Λαμία – Καρπενήσι με τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό να επισημαίνει ότι «είναι κορυφαία έγνοια όλων μας», να υπενθυμίζει πως «έχουμε επίσημη και ρητή δέσμευση του Πρωθυπουργού για τη χρηματοδότηση» και να τονίζει ότι η συγκεκριμένη δέσμευση: «Είναι εχέγγυο, είναι το αναγνωρισμένο δίκιο μας, ώστε να ενταχθεί το έργο και να προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης».

Πέραν αυτού, ο Περιφερειάρχης επικέντρωσε στα ακόλουθα κομβικά αναπτυξιακά έργα:

  • Αναβάθμιση Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την ανακατασκευή του σαλέ, οι στατικές παρεμβάσεις, η εξομάλυνση πιστών και η τοποθέτηση χιονοφραχτών. Ακολουθεί η υλοποίηση έργου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης (που πρέπει πλέον να μεταφερθεί σε τομεακό πρόγραμμα) για να καταστεί λειτουργικό και επισκέψιμο όλον τον χρόνο.
  • Εκσυγχρονισμός Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου: Προχωρούν από τον Δήμο με πόρους της Περιφέρειας οι επισκευές στο Προπονητήριο, η ανακατασκευή του χλοοτάπητα στο κεντρικό και στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου, η ολική αντικατάστασή του στίβου ελαστικού τάπητα (ταρτάν) στο κεντρικό γήπεδο και η επισκευή του στίβου στο βοηθητικό γήπεδο, αλλά και η ανακατασκευή των γηπέδων μπάσκετ, βόλεϊ, τένις και χάντμπολ. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 2.320.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και υλοποιείται από το Δήμο Καρπενησίου. Ο Φάνης Σπανός δεσμεύθηκε να καλυφθούν από την Περιφέρεια και όποιες άλλες χρηματοδοτικές ανάγκες προκύψουν με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού Τουρισμού.
  • Κατασκευή κελύφους προστασίας και ανάδειξη της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του Αγίου Λεωνίδη στο Κλαυσί: Ένα εμβληματικό έργο πολιτιστικής ανάπτυξης, που χρηματοδοτήθηκε με 5.773.900 ευρώ, από το Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027». Η υλοποίησή του προχωρά σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη του θρησκευτικού Τουρισμού.

Οι δεσμεύσεις του Περιφερειάρχη

Αποκρινόμενος σε αιτήματα και ζητήματα που έθεσε ο Δήμαρχος Χρήστος Κακαβάς και άλλοι, όπως ο πρώην Δήμαρχος Νίκος Σουλιώτης, ο πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος Μωυσής Μπερμπερής, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός δεσμεύθηκε -μεταξύ άλλων- όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας για:

  • Να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να εξευρεθεί χρηματοδότηση για το λεγόμενο «Γιαπί», προκειμένου να στεγαστούν υπηρεσίες και «να μετατραπεί από μουντζούρα στη ζωγραφιά του Καρπενησίου σε κόσμημα», όπως τόνισε.
  • Να επιχειρηθεί χρηματοδότηση από το «ΠΠΑ 2026 – 2030» ή από τομεακό πρόγραμμα για τη δημιουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού.
  • Να υλοποιηθεί πρόγραμμα επιδότησης για την αντικατάσταση στεγών αμιάντου από τον οικισμό Προφήτη Ηλία του Καρπενησίου.

Πριν τη συνεδρίαση, ο Περιφερειάρχης και οι Αντιπεριφερειάρχες, από κοινού με τον Δήμαρχο Χρήστο Κακαβά και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, πραγματοποίησαν αυτοψία σε έργα που ολοκληρώνονται, όπως:

  • Η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας του Τμήματος Δασολογίας Καρπενησίου. Οι εργασίες, αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95% και θα είναι στη διάθεση των φοιτητών τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά!
  • Το οδικό έργο Καρπενήσι – Προυσός – Ασπρόπυργος, με αρχικό προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ, που προχωρά ομαλά με βασικό στόχο την αντιμετώπιση των βραχοπτώσεων.

Επισημαίνεται από την ανακοίνωση, ότι στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καρπενησίου ολοκληρώθηκαν ή είναι σε εξέλιξη και άλλα σημαντικά έργα. Μεταξύ αυτών:

  • Ολοκληρώθηκε το οδικό δίκτυο Φιδάκια – Αγία Βλαχέρνα – όριο Νομού (προϋπ. 2.800.000 ευρώ) και προχωρά πλέον το οδικό έργο Πρόδρομος- Ροσκά, συνολικού προϋπολογισμού 7.900.000 ευρώ.
  • Ολοκληρώθηκε η λειτουργική ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Α’ Γυμνασίου -Γενικού Λυκείου και της Βασικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου, προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ.
  • Χρηματοδοτήθηκε με 1.450.000 ευρώ η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Καρπενησίου.
  • Επεκτάθηκε ως το Καρπενήσι και ενεργοποιήθηκε το δίκτυο φυσικού αερίου με το 44,84% της χρηματοδότησης του έργου να προέρχεται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
  • Ολοκληρώθηκαν οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογών Α.Π.Ε. στο Νοσοκομείο Καρπενησίου, αρχικού προϋπολογισμού 1.245.000 ευρώ, ενώ χρηματοδοτήθηκε με 1.150.000 ευρώ και προχωρά η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευρυτανίας.

Δήμος Πάργας: Τριετής συμφωνία για την αναβάθμιση του Ενετικού Κάστρου Πάργας
Αυτοδιοίκηση 05.05.26

Ο Δήμος Πάργας αναλαμβάνει τη συντήρηση και τον ευπρεπισμό του ιστορικού μνημείου, με στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναβάθμιση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών.

Δήμος Φιλιατών: Αίτημα για ειδικό ποσοστό εισαγωγής στις Πανελλαδικές για τους μαθητές της περιοχής
Αυτοδιοίκηση 05.05.26

Το αίτημα βασίζεται στο γεγονός ότι ο Δήμος Φιλιατών κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, τόσο λόγω των πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή τον Νοέμβριο του 2025, όσο και λόγω του σεισμού της 8ης Μαρτίου 2026.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Αυτοδιοίκηση 05.05.26

Στόχος είναι η ανάδειξή τους ως αρχαιολογικών μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας, παράλληλα με την προστασία τους και την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκονται. 

Δήμαρχος Πάτμου στο in: Έχουμε σχέδιο ώστε το νησί να μην αντιμετωπίσει μελλοντικά θέματα επάρκειας νερού
Αυτοδιοίκηση 05.05.26

Ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης μίλησε στο in τόσο για την παράταση κήρυξης του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσο και για το μέλλον σε σχέση με την επάρκεια των υδάτινων πόρων.

Καταβολή επιδόματος σε γιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάρου αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο
Κοινωνική πολιτική 05.05.26

Νέα ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον τεσσάρων μόνιμων ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Βανδαλισμοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης
Μεγάλες καταστροφές 04.05.26

«Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις» τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης για τους βανδαλισμούς στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων
Πολιτική 06.05.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι φορές που έβαλε το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Η συκοφαντία κατά του Αλέξη Τσίπρα «ανταλλάξατε την Μακεδονία» δεν ήταν το μοναδικό του ατόπημα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Τα Νέα της Αγοράς 06.05.26

Η Betsson παρουσιάζει το 4ο επεισόδιο της σειράς προσωπικών συνεντεύξεων «Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά», συνεχίζοντας τον ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις αθέατες πλευρές του επαγγελματικού αθλητισμού

Τρέχουν να αποτρέψουν… αρρυθμίες στην ΚΟ της ΝΔ – Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή
Πολιτική 06.05.26

Με νωπή ακόμη την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ , στην κυβέρνηση επιχειρούν ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ να κρατήσουν τις ισορροπίες ώστε να μην εξωτερικευτούν φωνές διαμαρτυρίας για τις κυβερνητικές πολιτικές

Super League: Η ΚΕΔ όρισε τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ο Όσμερς σφυρίζει στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Ο Ισπανός Elite διαιτητής, Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ θα σφυρίξει στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των Play offs της Super League, ενώ στο ΑΕΚ – Παναθηναϊκός ορίστηκε ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς

Γιατί η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τo The White Lotus; Χάος και παρασκήνιο με τον Μάικ Γουάιτ
Πίσω από τις κάμερες 06.05.26

Λίγες μέρες μετά την έναρξη των γυρισμάτων της επερχόμενης τέταρτης σεζόν του The White Lotus, η Βρετανίδα σταρ αποχώρησε από το καστ λόγω διαφωνιών με τον δημιουργό της σειράς, Μάικ Γουάιτ.

Ηλεκτρικά πατίνια: «Μπήκαν αδόμητα, μας αιφνιδίασαν» – Τι λένε οι ειδικοί για τους κινδύνους
«Σύγχρονες σκοτώστρες» 06.05.26

Το 2025 τραυματίστηκαν 400 παιδιά, εκ των οποίων τα 200 στα δύο μεγάλα νοσοκομεία Παίδων όπου μεταφέρονται οι πιο σοβαρές περιπτώσεις, τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος για τους τραυματισμούς με πατίνια

Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού εντοπίστηκε σε δύο ανθρώπους που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Κόσμος 06.05.26

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Κανάριων Νησιών είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού

Οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης: Πόρισμα κόλαφος – Πλημμελής φροντίδα ασθενών και «χέρι» στις συντάξεις τους
Δυτική Ελλάδα 06.05.26

Ευρήματα που σοκάρουν από τον έλεγχο σε οικοτροφείο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στη Δυτική Ελλάδα - Κακομεταχείριση, παραβιάσεις, και «χέρι» σε συντάξεις ασθενών

Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ
Πριγκίπισσα της ποπ 06.05.26

Μετά από 17 άλμπουμ, δύο βραβεία Grammy και πάνω από 80 εκατ. πωλήσεις δίσκων, η «πριγκίπισσα της ποπ» Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Ο Σιμεόνε παραδέχθηκε την Άρσεναλ: «Άξιζε να προκριθεί, δεν αποκλειστήκαμε λόγω διαιτησίας»
Champions League 06.05.26

Το Άρσεναλ – Ατλέτικο δεν αποτέλεσε εξαίρεση και η κουβέντα για την διαιτησία του Γερμανού Ζίμπερτ ήταν... έντονη, ωστόσο ο Ντιέγκο Σιμεόνε την «τελείωσε» με μια σπουδαία παραδοχή για την ομάδα του Αρτέτα...

Τα φωτοβολταϊκά ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση – Έκθεση προβλέπει φθηνότερο ρεύμα
Περιβάλλον 06.05.26

Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά μπορεί να αποτρέψει εισαγωγές φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή στην ΕΕ, μεταξύ 2026 και 2030, αξίας 223 δισ. ευρώ, λέει νέα έκθεση της SolarPower Europe

Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Οι λύσεις 06.05.26

Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

ΠΑΣΟΚ: Επίσημη πρώτη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Τα «μέτωπα» με Μαξίμου και… Καστανίδη
Πολιτική 06.05.26

Να αφήσει πίσω του τη νέα εσωκομματική αντιπαράθεση λόγω παραίτησης Καστανίδη, θα επιχειρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στον «μονομέτωπο» αγώνα κατά της Νέας Δημοκρατίας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική «ατζέντα» του Κινήματος.

Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης
Champions League 06.05.26

Μπάγερν και Παρί είναι έτοιμες μετά το απίθανο 5-4 της Γαλλίας, κοντράρονται απόψε στις 22:00 (MEGA) στο Μόναχο σε μια μάχη που θα καθορίσει τον δεύτερο φιναλίστ του Champions League.

Η Αντζελίνα Τζολί πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο Χόλιγουντ για 30 εκατ. δολάρια
Νέο κεφάλαιο 06.05.26

Μετά από περίπου μια δεκαετία εκεί, η σταρ της μεγάλης οθόνης Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται όχι απλά να αφήσει το Χόλιγουντ, αλλά και τις ΗΠΑ

NBA: Οι Θάντερ ισοπέδωσαν τους Λέικερς, 1-0 και για τους Πίστονς (vids)
Μπάσκετ 06.05.26

Οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ διέλυσαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 108-90 και έκαναν το 1-0 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA, ενώ το προβάδισμα πήραν και οι Πίστονς επί των Καβαλίερς στην Ανατολή.

Greek Banks Reshape Insurance Sector With New Deals
English edition 06.05.26

A wave of bancassurance deals is transforming Greece’s insurance market, as major banks deepen partnerships and acquisitions to boost revenues and close the gap with European peers

Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο τραυματίζοντάς την σοβαρά στο πόδι
Στη Σαλαμίνα 06.05.26

Το ανήλικο κορίτσι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της - Την ώρα του τροχαίου φέρεται να διέσχιζε τη διάβαση πεζών έξω από το σχολείο στη Σαλαμίνα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

