Παραδίδεται η Φοιτητική Εστία στο Καρπενήσι-Επίσκεψη Περιφερειάρχη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός συμμετείχε την Τρίτη 05 Μαΐου 2026 στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, ενώ επισκέφτηκε μεταξύ άλλων και τις φοιτητικές εστίες, όπου σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95%.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, παρουσιάστηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας 2026-2030 και συζητήθηκε με τον Δήμαρχο Καρπενησίου Χρήστο Κακαβά και τους Δημοτικούς Συμβούλους, η αξιοποίησή του, προκειμένου να κατακτηθούν οι αναπτυξιακοί και κοινωνικοί στόχοι της ευρύτερης περιοχής.

Μαζική και ουσιαστική ήταν η συμμετοχή Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων. Συμφωνήθηκε με πρόταση του Δημάρχου, να συγκεντρωθούν οι προτάσεις τους για έργα και δράσεις, να γίνει μια αρχική ιεράρχηση και να κοινοποιηθούν στην Περιφερειακή Αρχή, προκειμένου να επιδιωχθεί η χρηματοδότησή τους από το «ΠΠΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2026 – 2030» ή από τομεακά προγράμματα.

Κεντρικό ζήτημα στη συνεδρίαση ήταν φυσικά η κατασκευή του δρόμου Λαμία – Καρπενήσι με τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό να επισημαίνει ότι «είναι κορυφαία έγνοια όλων μας», να υπενθυμίζει πως «έχουμε επίσημη και ρητή δέσμευση του Πρωθυπουργού για τη χρηματοδότηση» και να τονίζει ότι η συγκεκριμένη δέσμευση: «Είναι εχέγγυο, είναι το αναγνωρισμένο δίκιο μας, ώστε να ενταχθεί το έργο και να προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης».

Πέραν αυτού, ο Περιφερειάρχης επικέντρωσε στα ακόλουθα κομβικά αναπτυξιακά έργα:

Αναβάθμιση Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την ανακατασκευή του σαλέ, οι στατικές παρεμβάσεις, η εξομάλυνση πιστών και η τοποθέτηση χιονοφραχτών. Ακολουθεί η υλοποίηση έργου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης (που πρέπει πλέον να μεταφερθεί σε τομεακό πρόγραμμα) για να καταστεί λειτουργικό και επισκέψιμο όλον τον χρόνο.

Εκσυγχρονισμός Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου: Προχωρούν από τον Δήμο με πόρους της Περιφέρειας οι επισκευές στο Προπονητήριο, η ανακατασκευή του χλοοτάπητα στο κεντρικό και στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου, η ολική αντικατάστασή του στίβου ελαστικού τάπητα (ταρτάν) στο κεντρικό γήπεδο και η επισκευή του στίβου στο βοηθητικό γήπεδο, αλλά και η ανακατασκευή των γηπέδων μπάσκετ, βόλεϊ, τένις και χάντμπολ. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 2.320.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και υλοποιείται από το Δήμο Καρπενησίου. Ο Φάνης Σπανός δεσμεύθηκε να καλυφθούν από την Περιφέρεια και όποιες άλλες χρηματοδοτικές ανάγκες προκύψουν με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του για την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού Τουρισμού.

Κατασκευή κελύφους προστασίας και ανάδειξη της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του Αγίου Λεωνίδη στο Κλαυσί: Ένα εμβληματικό έργο πολιτιστικής ανάπτυξης, που χρηματοδοτήθηκε με 5.773.900 ευρώ, από το Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027». Η υλοποίησή του προχωρά σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη του θρησκευτικού Τουρισμού.

Οι δεσμεύσεις του Περιφερειάρχη

Αποκρινόμενος σε αιτήματα και ζητήματα που έθεσε ο Δήμαρχος Χρήστος Κακαβάς και άλλοι, όπως ο πρώην Δήμαρχος Νίκος Σουλιώτης, ο πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος Μωυσής Μπερμπερής, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός δεσμεύθηκε -μεταξύ άλλων- όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας για:

Να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να εξευρεθεί χρηματοδότηση για το λεγόμενο «Γιαπί», προκειμένου να στεγαστούν υπηρεσίες και «να μετατραπεί από μουντζούρα στη ζωγραφιά του Καρπενησίου σε κόσμημα», όπως τόνισε.

Να επιχειρηθεί χρηματοδότηση από το «ΠΠΑ 2026 – 2030» ή από τομεακό πρόγραμμα για τη δημιουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Να υλοποιηθεί πρόγραμμα επιδότησης για την αντικατάσταση στεγών αμιάντου από τον οικισμό Προφήτη Ηλία του Καρπενησίου.

Πριν τη συνεδρίαση, ο Περιφερειάρχης και οι Αντιπεριφερειάρχες, από κοινού με τον Δήμαρχο Χρήστο Κακαβά και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, πραγματοποίησαν αυτοψία σε έργα που ολοκληρώνονται, όπως:

Η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας του Τμήματος Δασολογίας Καρπενησίου. Οι εργασίες, αρχικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95% και θα είναι στη διάθεση των φοιτητών τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά!

Το οδικό έργο Καρπενήσι – Προυσός – Ασπρόπυργος, με αρχικό προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ, που προχωρά ομαλά με βασικό στόχο την αντιμετώπιση των βραχοπτώσεων.

Επισημαίνεται από την ανακοίνωση, ότι στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καρπενησίου ολοκληρώθηκαν ή είναι σε εξέλιξη και άλλα σημαντικά έργα. Μεταξύ αυτών: