Χρηματοδότηση έως 16.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την υλοποίηση δράσης, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα: «Στερεά Ελλάδα 2021–2027» και συμβάλλει στον “Ειδικό Στόχο RSO1.3”, που αφορά την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω παραγωγικών επενδύσεων.

Σκοποί της δράσης, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, είναι οι εξής:

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της ανθεκτικότητας των μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Παραγωγή νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών παραγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης και εφαρμογή διαδικασιών κυκλικής οικονομίας.

Υλοποίηση πράσινων επενδύσεων φιλικών προς το περιβάλλον.

Δημιουργία και διατήρηση νέων θέσεων εργασίας.

Η δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα», μέσω της “ΑΝ.ΔΙΑ.”, η οποία είναι εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 12.000.000 ευρώ, με δυνατότητα εντάξεων έως 16.000.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται έως 75%. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων διαμορφώνεται ως εξής:

από 30.000 έως 400.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο του Κανονισμού De minimis,

από 200.000 έως 800.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ).

Ποιοι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί πριν από τις 30/06/2023, διαθέτουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2023 & 2024) και προτίθενται να υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, «τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέονται αποκλειστικά με έναν τομέα της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026 και ώρα 13:00 και ολοκληρώνεται στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 15:00».

Με αφορμή την προκήρυξη της δράσης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε μεταξύ άλλων: «Αξιοποιούμε μεθοδικά τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους του Προγράμματος “Στερεά Ελλάδα 2021–2027” για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεών μας, δημιουργώντας παράλληλα νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

»Στόχος μας είναι μια ισχυρή, ανθεκτική και βιώσιμη περιφερειακή οικονομία, με ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για όλους!»