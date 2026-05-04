Ο Δήμαρχος Τανάγρας εκλέχθηκε νέος πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας
Ο Βασίλης Περγάλιας αναλαμβάνει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ελλάδας μετά την παραίτηση του Νίκου Σουλιώτη.
- Εφιάλτης για γυναίκα στη Βρετανία: Πρώην της έφτιαξε ψεύτικο προφίλ με φωτογραφίες της και έστελνε άνδρες στο σπίτι της
- Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ στο Ηράκλειο
- Σοκ στη Χαλκιδική: Ουκρανός μαχαίρωσε οικογένεια επειδή τους πέρασε για... Ρώσους
- Αλέξης Δαμιανός: Έμαθα γιατί οι Μοίρες είναι τρεις
Με την εκλογή νέου προέδρου, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας ξεκινάει μια νέα εποχή. Ο Δήμαρχος Τανάγρας Βασίλης Περγάλιας ανέλαβε τα ηνία της ΠΕΔ, στη θέση του Νίκου Σουλιώτη που παραιτήθηκε προ ημερών, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του και με μήνυμά του υπογράμμισε τις προτεραιότητες και τις βασικές κατευθύνσεις της νέας διοίκησης
«Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες μου, προς τους συναδέλφους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδος, για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, η οποία ομόφωνα εκφράστηκε με την εκλογή μου στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μετά από μια πολυετή διαδρομή στην τοπική αυτοδιοίκηση, αναλαμβάνω την θέση αυτή, με γνώση των απαιτήσεων και των αναγκών των τοπικών κοινωνιών, τις οποίες εκπροσωπούμε, ως οι πρώτοι και άμεσοι αποδέκτες των καθημερινών προβλημάτων των δημοτών μας.
Η αυτοδιοίκηση βρίσκεται σήμερα μπροστά σε σύνθετες και επιτακτικές προκλήσεις, που απαιτούν καθαρό σχέδιο, σταθερό προσανατολισμό και κυρίως συλλογική διεκδίκηση.
Το όραμά μου είναι μια ΠΕΔ ισχυρή, σύγχρονη και δραστήρια, μια ΠΕΔ, που θα αποτελεί ενεργό συνομιλητή και όχι απλό παρατηρητή ή σχολιαστή των εξελίξεων.
Οι αλματωδώς αυξανόμενες υποχρεώσεις των Δήμων, χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση των πόρων τους, τα δυσθεώρητα πλέον λειτουργικά κόστη, η υποστελέχωση, η διαχείριση των απορριμμάτων, η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον και την πολιτική προστασία, είναι ενδεικτικά κάποια προβλήματα κοινά και μόνο ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδος, πρέπει να είναι αρωγός για τα μέλη της και τους πολίτες.
Ευχαριστώ τέλος τον απερχόμενο Πρόεδρο και φίλο στην αυτοδιοίκηση, κύριο Νίκο Σουλίωτη, και ευελπιστώ στη στήριξή του, από την θέση του Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ».
- Συρμός του ΗΣΑΠ βγήκε εκτός αποβάθρας – Οι επιβάτες κατέβηκαν στον επόμενο σταθμό
- ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ με τους «ακροδεξιούς ψάλτες» του ΛΑ.Ο.Σ. δεν είναι σε θέση να κάνει πολιτικές νουθεσίες
- Νέα Φιλαδέλφεια: Ξυλοδαρμός 17χρονου μαθητή στο φάσμα του αυτισμού για ένα… σπρώξιμο
- Φραντσέσκα Αλμπανέζε: «Η Ελλάδα οφείλει να παύσει κάθε υποστήριξη προς το Ισραήλ»
- Επείγουσα ειδοποίηση για πιθανή επίθεση από πυραύλους έλαβαν οι κάτοικοι των ΗΑΕ
- Ουγγαρία – Ελλάδα 9-14: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στα τελικά του World Cup η Εθνική πόλο Γυναικών
- Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική – Έκρυβαν κοκαΐνη και κάνναβη στο ταμπλό αυτοκινήτου
- Ο (πολύ) σημαντικός λόγος για το 3-0
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις