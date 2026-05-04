Ο Δήμαρχος Τανάγρας εκλέχθηκε νέος πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας

Με την εκλογή νέου προέδρου, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας ξεκινάει μια νέα εποχή. Ο Δήμαρχος Τανάγρας Βασίλης Περγάλιας ανέλαβε τα ηνία της ΠΕΔ, στη θέση του Νίκου Σουλιώτη που παραιτήθηκε προ ημερών, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του και με μήνυμά του υπογράμμισε τις προτεραιότητες και τις βασικές κατευθύνσεις της νέας διοίκησης

«Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες μου, προς τους συναδέλφους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδος, για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, η οποία ομόφωνα εκφράστηκε με την εκλογή μου στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από μια πολυετή διαδρομή στην τοπική αυτοδιοίκηση, αναλαμβάνω την θέση αυτή, με γνώση των απαιτήσεων και των αναγκών των τοπικών κοινωνιών, τις οποίες εκπροσωπούμε, ως οι πρώτοι και άμεσοι αποδέκτες των καθημερινών προβλημάτων των δημοτών μας.

Η αυτοδιοίκηση βρίσκεται σήμερα μπροστά σε σύνθετες και επιτακτικές προκλήσεις, που απαιτούν καθαρό σχέδιο, σταθερό προσανατολισμό και κυρίως συλλογική διεκδίκηση.

Το όραμά μου είναι μια ΠΕΔ ισχυρή, σύγχρονη και δραστήρια, μια ΠΕΔ, που θα αποτελεί ενεργό συνομιλητή και όχι απλό παρατηρητή ή σχολιαστή των εξελίξεων.

Οι αλματωδώς αυξανόμενες υποχρεώσεις των Δήμων, χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση των πόρων τους, τα δυσθεώρητα πλέον λειτουργικά κόστη, η υποστελέχωση, η διαχείριση των απορριμμάτων, η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον και την πολιτική προστασία, είναι ενδεικτικά κάποια προβλήματα κοινά και μόνο ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδος, πρέπει να είναι αρωγός για τα μέλη της και τους πολίτες.

Ευχαριστώ τέλος τον απερχόμενο Πρόεδρο και φίλο στην αυτοδιοίκηση, κύριο Νίκο Σουλίωτη, και ευελπιστώ στη στήριξή του, από την θέση του Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ».