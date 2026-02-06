newspaper
06.02.2026 | 14:05
Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία
06.02.2026 | 09:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας
Αυτοδιοίκηση 06 Φεβρουαρίου 2026, 14:32

Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας

Οι Ενώσεις Δήμων Ελλάδας και Κύπρου στο ίδιο τραπέζι διαλόγου και διεύρυνσης του πεδίου συνεργασίας τους με κοινό ορίζοντα την θεσμική τους ενίσχυση.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η διατροφή που προστατεύει από εγκεφαλικό

Η διατροφή που προστατεύει από εγκεφαλικό

Spotlight

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με αντιπροσωπεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου, σε συνέχεια της διαρκούς και ουσιαστικής επικοινωνίας των δύο φορέων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θεσμικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Ελλάδα και Κύπρο, οικονομικά θέματα που απασχολούν τους Δήμους, καθώς και η προοπτική διοργάνωσης κοινών εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.

Από πλευράς ΚΕΔΕ συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Καφαντάρης και στελέχη της Ένωσης. Από πλευράς Ένωσης Δήμων Κύπρου συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ένωσης και Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Προύντζος και ο Διευθυντής της Ένωσης Δήμων Κύπρου Δρ. Μιχάλης Σωκράτους.

Οι σχέσεις των δύο Ενώσεων είναι διαχρονικά βαθιές και στηρίζονται στην αμοιβαία εκτίμηση και τον κοινό προσανατολισμό για ισχυρή, σύγχρονη και αποτελεσματική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τόσο ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου όσο και ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Καφαντάρης, καθώς και στελέχη της ΚΕΔΕ, παρευρίσκονται συστηματικά στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης Δήμων Κύπρου στην Κύπρο. Αντίστοιχα, το Προεδρείο και στελέχη της Ένωσης Δήμων Κύπρου δίνουν σταθερά το «παρών» στα ετήσια συνέδρια της ΚΕΔΕ στην Ελλάδα.

Μεταφορά τεχνογνωσίας

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης τόνισε:

«Η συνεργασία μας με την Ένωση Δήμων Κύπρου δεν είναι τυπική· είναι ουσιαστική, διαρκής και στρατηγική. Κινούμαστε με κοινό βηματισμό σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση και εργαζόμαστε από κοινού για την ενίσχυση του θεσμικού της ρόλου.»

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι: «Η ΚΕΔΕ παραμένει σταθερά στο πλευρό της Ένωσης Δήμων Κύπρου και είναι έτοιμη να παρέχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία της σε κάθε τομέα όπου αυτό ζητηθεί. Η ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών αποτελεί βασικό εργαλείο για την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών μας.»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου και Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας δήλωσε:

«Ήταν μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση με θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Μεταξύ άλλων, συζητήσαμε τον τρόπο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στην Ελλάδα και ανταλλάξαμε απόψεις για κρίσιμα θεσμικά και οικονομικά ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους μας. Παράλληλα, θέσαμε στο επίκεντρο την επόμενη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, την οποία επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε στα πρότυπα του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θεσμική μας λειτουργία και την εξωστρέφεια της Αυτοδιοίκησης.»

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη βούληση των δύο πλευρών για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας και ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Ελλάδα και Κύπρο.

World
UBS: Θετικά τα ευρωπαϊκά ομόλογα – Ποιες μετοχές προτιμά μετά την ΕΚΤ  

UBS: Θετικά τα ευρωπαϊκά ομόλογα – Ποιες μετοχές προτιμά μετά την ΕΚΤ  

Economy
Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Δήμος ανησυχεί για την εμφάνιση λύκων και αγριόχοιρων στον αστικό ιστό και ζητάει την απομάκρυνση τους
Το αίτημα 06.02.26

Δήμος ανησυχεί για την εμφάνιση λύκων και αγριόχοιρων στον αστικό ιστό και ζητάει την απομάκρυνση τους

Ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για την απομάκρυνση των αγριόχοιρων και των λύκων από τις κατοικημένες περιοχές, εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη.

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991
Φόρος τιμής 05.02.26

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991

H ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τους 63 Πεσόντες Αεροπόρους τελέστηκε στο μνημείο που βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων Αεροπόρων και Πεσόντων C-130, στον Πειραιά.

Σύνταξη
Υπέγραψε και το Μαρούσι την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες
Κοινωνική πολιτική 04.02.26

Υπέγραψε και το Μαρούσι την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου υπογράφοντας την Ευρωπαϊκή Χάρτα, δήλωσε ότι «αποδέχεται τη διευρυμένη μορφή της και δεσμεύεται για την εφαρμογή των επικαιροποιημένων διατάξεών της».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής
«Νερό - εμπόρευμα» 04.02.26

ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής

«Μια ακόμη απόδειξη της κυβερνητικής αδιαφορίας για το κόστος ζωής, την τοπική αυτοδιοίκηση και το δημόσιο συμφέρον» οι πρόσφατες αυξήξεις στο νερό για τους ΟΤΑ, λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 04.02.26

Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά

Το τελικό Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο να αποτελέσει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο ανάπτυξης, προς όφελος των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επόμενων γενεών, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης
«ICE OUT» 06.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης

Αναβρασμός στην Ιταλία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων - Διαδηλωτές/ριες ζητούν οι πράκτορες της ICE, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα για «λόγους προστασίας» να φύγουν από τις γειτονιές τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής, ο 28χρονος επιθετικός Κριστιάν Κουαμέ, προκειμένου να υπογράψει στον Άρη.

Σύνταξη
ΗΠΑ – Ιράν: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες στο Ομάν – Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της
Δηλώσεις Αραγτσί 06.02.26

Σε εξέλιξη οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στο Ομάν - Η Τεχεράνη δηλώνει «έτοιμη» να υπερασπιστεί τον εαυτό της

Στις σημερινές διαπραγματεύσεις τις ΗΠΑ εκπροσωπεί ο απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, ενώ το Ιράν ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας
«Ένιωσα ευάλωτη» 06.02.26

«Δεν έχει να κάνει με αυτόν τον ηλίθιο, αλλά με εμένα»: Η Ρεμπέκα Φέργκιουσον για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας

H 42χρονη ηθοποιός Ρεμπέκα Φέργκιουσον μίλησε για το bullying που δέχτηκε στα γυρίσματα μιας ταινίας από έναν πρωτοκλασάτο ηθοποιό - χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ήπειρος: Πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο – Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός
Σοβαρά προβλήματα 06.02.26

Πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου - Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός

Στην περιοχή σημειώνονται και άλλες κατολισθήσεις ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία παράπλευρης οδικής πρόσβασης - Βράχοι έπεσαν στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Μαυροματίου

Σύνταξη
Τιμωρία μιας αγωνιστικής και πρόστιμο στον Ηλιόπουλο για το επεισόδιο με τον Μεντιλίμπαρ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Τιμωρία μιας αγωνιστικής και πρόστιμο στον Ηλιόπουλο για το επεισόδιο με τον Μεντιλίμπαρ

Ποινή μιας αγωνιστικής επιβλήθηκε από τη Super League στον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, για το επεισόδιο που είχε με τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το τέλος του πρόσφατου ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων.

Σύνταξη
Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα

Η Huawei διακρίθηκε από τον διεθνή οργανισμό Top Employers Institute, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος

Σύνταξη
Παραιτήθηκε η Αννα Στρατινάκη, ο σύζυγός της εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου
Ελλάδα 06.02.26

Παραιτήθηκε η Αννα Στρατινάκη, ο σύζυγός της εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου

Την παραίτησή της από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου για την Αγορά υπέβαλε η διορισμένη ως υποδιοικήτρια, Άννα Στρατινάκη, με το σύζυγό της να εμπλέκεται στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου

Σύνταξη
Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για τις υποκλοπές: Προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων
Σημαντική εξέλιξη 06.02.26

Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για τις υποκλοπές: Προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή των κατηγορουμένων Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιου και Γιάννη Λαβράνου στη δίκη για τις υποκλοπές 

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Έφυγε» η «φωνή του σνούκερ», ο θρυλικός Τζον Βίργκο (vids, pics)
Άλλα Αθλήματα 06.02.26

«Έφυγε» η «φωνή του σνούκερ», ο θρυλικός Τζον Βίργκο (vids, pics)

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του σνούκερ Τζον Βίργκο, ο οποίος συνέδεσε τη φωνή και το όνομά του με τις τηλεοπτικές περιγραφές του σπορ για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Aνεμοδαρμένα Ύψη»
Αγάπη, φιλία 06.02.26

Ο Τζέικομπ Ελόρντι σπεύδει να προστατεύσει την Μάργκοτ Ρόμπι από τη βροχή στην πρεμιέρα της ταινίας «Aνεμοδαρμένα Ύψη»

Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των Τζέικομπ Ελόρντι και Μάργκοτ Ρόμπι αντικατοπτρίζει μια σκηνή από την ταινία «Aνεμοδαρμένα Ύψη» που εμφανίστηκε αρχικά στο τρέιλερ.

Σύνταξη
Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία – Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης
Στοιχεία Eurostat 06.02.26

Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία - Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τη μεταπανδημική ανάκαμψη στα εισοδήματα στην Ευρώπη και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το ΝΑΤΟ και ο βρετανικός νόμος για απόστρατους που εργάζονται στην Κίνα
Πολιτική 06.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το ΝΑΤΟ και ο βρετανικός νόμος για απόστρατους που εργάζονται στην Κίνα

Η ρύθμιση για αυτούς που μπορούν να κηρυχθούν έκπτωτοι της ελληνικής ιθαγένειας, ο συναγερμός στο ΝΑΤΟ και τις χώρες της Συμμαχίας και τα μέτρα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup

Η Betsson ανακοινώνει τη νέα πολυετή συνεργασία της με το Davis Cup, ως Επίσημος Στοιχηματικός Χορηγός της κορυφαίας διεθνούς ομαδικής διοργάνωσης στο ανδρικό τένις

Σύνταξη
