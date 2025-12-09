Κάλεσμα συμμετοχής της ΚΕΔΕ στη συγκέντρωση της 16ης Δεκεμβρίου

O Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Λάζαρος Κυρίζογλου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εφαρμογή της απόφασης του Τακτικού Συνεδρίου της Αλεξανδρούπολης, καλούν σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων όλης της χώρας την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα που θα ψηφιστεί ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026, καθώς και σε συμμετοχή του Αιρετού Αυτοδιοικητικού Προσωπικού, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί έξω από τη Βουλή των Ελλήνων (επί της Οδού Βασ. Σοφίας) την ίδια ημέρα, στις 12:00 το μεσημέρι.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ προσθέτει: «Προβάλλοντας το μήνυμα «Οικονομικά Ισχυροί Δήμοι, διαρκώς δίπλα στον πολίτη», η ΚΕΔΕ διεκδικεί να γίνει επιτέλους πράξη μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στο Κράτος και την Αυτοδιοίκηση, που θα στηρίζεται στην συνταγματική πρόβλεψη για Δήμους με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, σε ένα νέο, αποκεντρωμένο μοντέλο κρατικής λειτουργίας .

Ένα νέο μοντέλο, που θα επιτρέπει στους δήμους να δίνουν άμεσες και πρακτικές λύσεις στα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών κι όχι ένα μοντέλο όπως το σημερινό, που περιορίζει την Αυτοδιοίκηση, σε ρόλο διαχειριστή μιας μίζερης πραγματικότητας.

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου, «η συμμετοχή όλων των αιρετών αυτοδιοικητικών στην κινητοποίηση της 16ης Δεκεμβρίου, έξω απο τη Βουλή, θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού να διεκδικήσουμε μόνιμες και βιώσιμες λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν διαχρονικά , τη λειτουργία των Δήμων όλης της χώρας»».

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ για το νέο Κώδικα στις 17 Δεκεμβρίου

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, καλούνται όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Δ.Ε. να συμμετάσχουν την επόμενη ημέρα της κινητοποίησης, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί σε ξενοδοχείο των Αθηνών , ώρα 09.00 π.μ., με θέμα «Ο νέος Κώδικας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», παρουσία της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

*πηγή φωτογραφίας ΚΕΔΕ