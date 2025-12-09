newspaper
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 12:00
Προειδοποίηση του ΕΟΦ για βρεφικό γάλα
Κάλεσμα συμμετοχής της ΚΕΔΕ στη συγκέντρωση της 16ης Δεκεμβρίου
Αυτοδιοίκηση 09 Δεκεμβρίου 2025 | 11:50

Κάλεσμα συμμετοχής της ΚΕΔΕ στη συγκέντρωση της 16ης Δεκεμβρίου

Η ΚΕΔΕ διεκδικεί-όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, να γίνει πράξη η μεταρρύθμιση στο Κράτος και την Αυτοδιοίκηση, που θα στηρίζεται στην συνταγματική πρόβλεψη για Δήμους με διοικητική-οικονομική αυτοτέλεια.

Σύνταξη
O Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Λάζαρος Κυρίζογλου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εφαρμογή της απόφασης του Τακτικού Συνεδρίου της Αλεξανδρούπολης, καλούν σε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων όλης της χώρας την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα που θα ψηφιστεί ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026, καθώς και σε συμμετοχή του Αιρετού Αυτοδιοικητικού Προσωπικού, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί έξω από τη Βουλή των Ελλήνων (επί της Οδού Βασ. Σοφίας) την ίδια ημέρα, στις 12:00 το μεσημέρι.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ προσθέτει: «Προβάλλοντας το μήνυμα «Οικονομικά Ισχυροί Δήμοι, διαρκώς δίπλα στον πολίτη», η ΚΕΔΕ διεκδικεί να γίνει επιτέλους πράξη μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στο Κράτος και την Αυτοδιοίκηση, που θα στηρίζεται στην συνταγματική πρόβλεψη για Δήμους με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, σε ένα νέο, αποκεντρωμένο μοντέλο κρατικής λειτουργίας .

Ένα νέο μοντέλο, που θα επιτρέπει στους δήμους να δίνουν άμεσες και πρακτικές λύσεις στα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών κι όχι ένα μοντέλο όπως το σημερινό, που  περιορίζει την Αυτοδιοίκηση, σε ρόλο διαχειριστή μιας μίζερης πραγματικότητας.

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου, «η συμμετοχή όλων των αιρετών αυτοδιοικητικών στην κινητοποίηση της 16ης Δεκεμβρίου, έξω απο τη Βουλή, θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού να διεκδικήσουμε μόνιμες και βιώσιμες λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν διαχρονικά , τη λειτουργία των Δήμων όλης της χώρας»».

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ για το νέο Κώδικα στις 17 Δεκεμβρίου

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση,  καλούνται όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Δ.Ε. να συμμετάσχουν την επόμενη ημέρα της κινητοποίησης, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί σε ξενοδοχείο των Αθηνών , ώρα 09.00 π.μ., με θέμα «Ο νέος Κώδικας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», παρουσία της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

*πηγή φωτογραφίας ΚΕΔΕ

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο

Πληθωρισμός: Στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο

Business
Warner Bros. Discovery: Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal

Warner Bros. Discovery: Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal

inWellness
inTown
Μια νέα διαδρομή στην ιστορία της Βέροιας
Τοπόσημα 08.12.25

Μια νέα διαδρομή στην ιστορία της Βέροιας

Δημιουργήθηκε μια ενιαία διαδρομή από το Βυζαντινό Μουσείο στα νοτιο-ανατολικά τείχη της πόλης της Βέροιας, έως τη δυτική όχθη του ποταμού Τριποτάμου στο Δήμο Βέροιας.

Σύνταξη
Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά
Πολιτική Προστασία 08.12.25

Τύρναβος: Κίνδυνος για την ομαλή λειτουργία του φράγματος τα φερτά υλικά

Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση της Δημοτικής Αρχής Τυρνάβου, στο φράγμα της Γυρτώνης καταγράφεται μεγάλος όγκος φερτών υλικών, ο οποίος περιορίζει σημαντικά τη ροή νερού,εγκυμονώντας κινδύνους υπερχείλισης

Σύνταξη
Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με φόντο την πρόταση της κυβέρνησης για το νέο εκλογικό σύστημα ανάδειξης των δημάρχων. «Συστηματικοποιεί την συνδιαλλαγή και οδηγεί σε ευάλωτες πλειοψηφίες και κατά συνέπεια σε ευάλωτους δημάρχους» τονίζει

Σύνταξη
Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Special Olympics Hellas
Κοινωνική πολιτική 08.12.25

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Μυτιλήνης και Special Olympics Hellas

Δήμαρχος Μυτιλήνης: «Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας σηματοδοτεί την εκκίνηση ενός προπονητικού προγράμματος,  που θα δώσει νέες και ουσιαστικές ευκαιρίες άθλησης στα άτομα με αναπηρία στο νησί μας».

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην έναρξη των εργασιών αποξήλωσης του δικτύου τρόλεϊ στον Πειραιά
Τέλος εποχής 08.12.25

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην έναρξη των εργασιών αποξήλωσης του δικτύου τρόλεϊ στον Πειραιά

Γ. Μώραλης: «Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα βελτιώσει αισθητά την εικόνα της πόλης, θα μειώσει τα σημεία οπτικής όχλησης και θα διευκολύνει τις κυκλοφοριακές ροές στους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά».

Σύνταξη
Η ΚΕΔΕ στη Σύνοδο Ηγετών του CEMR στη Μάλτα – Στο ευρωπαϊκό τραπέζι το δημογραφικό ζήτημα
Οι προτάσεις 07.12.25

Η ΚΕΔΕ στη Σύνοδο Ηγετών του CEMR στη Μάλτα – Στο ευρωπαϊκό τραπέζι το δημογραφικό ζήτημα

Η ΚΕΔΕ στην διάσκεψη της Μάλτας, μεταξύ άλλων πρότεινε την θέσπιση φορολογικών, οικονομικών και μισθολογικών κινήτρων για νέους κατοίκους σε περιοχές με μείωση πληθυσμού.

Σύνταξη
Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;
Αυτοδιοίκηση 06.12.25

Κουρέτας: Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;

«Θα ζητήσουμε τις επόμενες ημέρες συνάντηση με τον Πρωθυπουργό γιατί θέλουμε απαντήσεις. Πρέπει να απαντηθεί που οδηγήθηκαν τα 50 εκατ. τα οποία διέθεσε η Ένωση Τραπεζών για τις μελέτες του υδατικού προβλήματος στη Θεσσαλία» είπε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά τη συνάντησή του με αγρότες.

Σύνταξη
«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)
Champions League 09.12.25

«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)

Ποια είναι η κατάσταση έξω από την «Astana Arena» λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Καϊράτ - Ολυμπιακός - Στους -19 η θερμοκρασία, βγάζουν χιόνι οι εκσκαφείς...

Σύνταξη
Χαρίτσης: Επικίνδυνη η κυβέρνηση, έχει μετατρέψει την εξαπάτηση σε επάγγελμα – Να μην έχει 3η ευκαιρία
Σφοδρά πυρά 09.12.25

Χαρίτσης: Επικίνδυνη η κυβέρνηση, έχει μετατρέψει την εξαπάτηση σε επάγγελμα – Να μην έχει 3η ευκαιρία

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει τους αγρότες απέναντι στην κοινωνία, προσπαθεί να χτίσει την στρατηγική της έντασης, και αυτή είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης - Επανέλαβε ότι «πρέπει να υπάρξει μια συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων χωρίς αποκλεισμούς στη βάση ενός προγράμματος»

Σύνταξη
Ο σιωπηλός» γενετικός κίνδυνος για την καρδιά που απειλεί εκατομμύρια άτομα χωρίς να το γνωρίζουν
Σύσταση για εξετάσεις 09.12.25

Ο σιωπηλός κίνδυνος για την καρδιά που απειλεί εκατομμύρια άτομα χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη μελέτη ερευνητών της Κλινικής Mayo με Ελληνα επικεφαλής δείχνει ότι σχεδόν το 90% των ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία παραμένουν αδιάγνωστοι –  η γενετική ανάλυση για τη διαταραχή πρέπει να μετατραπεί σε ρουτίνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Χατζηδάκης: Πρόσκληση σε επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Χατζηδάκης: Πρόσκληση σε επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα

Πρόσκληση σε περισσότερες αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα μας, απηύθυνε ο κ. Χατζηδάκης, θριαμβολογώντας (ξανά) για τις ενεργειακές συμφωνίες και αναφέροντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα και οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής

Σύνταξη
Πώς θα παίξει η Καϊράτ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τα πλάνα του Ουραζμπαχτίν για την ενδεκάδα
Champions League 09.12.25

Πώς θα παίξει η Καϊράτ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τα πλάνα του Ουραζμπαχτίν για την ενδεκάδα

Οι επιλογές του Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν για την ενδεκάδα της Καϊράτ, κόντρα στον Ολυμπιακό (9/12, 17;30) μοιάζουν… κλειδωμένες, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό.

Σύνταξη
Ευρώπη: Άνισο το παιχνίδι μεταξύ των δύο φύλων – Γιατί δεν κλείνει το χάσμα
Μειονότητα οι γυναίκες 09.12.25

Άνισο το παιχνίδι μεταξύ των δύο φύλων - Τι εμποδίζει την Ευρώπη να καλύψει το χάσμα

Το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι ακόμη υπαρκτό στην Ευρώπη. Οι γυναίκες αποτελούν γενικά μειονότητα στα κοινοβούλια, στις μεγαλύτερες εταιρείες και σε κοινωνικούς θεσμούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επίθεση των Ταλιμπάν σκοτώνει έξι Πακιστανούς στρατιώτες – Δοκιμάζεται η εύθραυστη εκεχειρία με το Αφγανιστάν
Κόσμος 09.12.25

Επίθεση των Ταλιμπάν σκοτώνει έξι Πακιστανούς στρατιώτες – Δοκιμάζεται η εύθραυστη εκεχειρία με το Αφγανιστάν

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν ξέσπασαν τον Οκτώβριο, όταν μια εβδομάδα επιθέσεων και βομβαρδισμών προκάλεσε τον θάνατο περίπου 70 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων.

Σύνταξη
Απεργία στο εργοτάξιο του Ελληνικού μετά το εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό
Ελλάδα 09.12.25

Απεργία στο εργοτάξιο του Ελληνικού μετά το εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό

Σε 48χωρη απεργία από σήμερα έχουν προχωρήσει οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού στο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου με έναν 26χρονο εργάτη νεκρό

Σύνταξη
Γιάννης Λάλας: Εξαρθρώθηκε ομάδα εκτελεστών – Είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του
Συμβόλαια θανάτου 09.12.25

Εξαρθρώθηκε ομάδα εκτελεστών - Είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γιάννη Λάλα

Ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε πριν από λίγους μήνες στην Αράχοβα - Οι αρχές εξάρθρωσαν ομάδα εκτελεστών που είχαν συμμετάσχει σε αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του

Σύνταξη
Μεγάλο σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο: Προφυλακίστηκαν 20 ύποπτοι για παράνομο στοιχηματισμό, ανάμεσά τους και παίκτες
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Μεγάλο σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο: Προφυλακίστηκαν 20 ύποπτοι για παράνομο στοιχηματισμό, ανάμεσά τους και παίκτες

Η τουρκική δικαιοσύνη συνεχίζει να ερευνά το μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού στο ποδόσφαιρο, παίρνοντας αποφάσεις για προφυλάκιση ακόμα και πρωτοκλασάτων ποδοσφαιριστών.

Σύνταξη
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε γιατί κυκλοφορεί συνεχώς με κρυμμένο το πρόσωπό του – «Εξαφανίσου όσο περισσότερο μπορείς»
Undercover 09.12.25

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε γιατί κυκλοφορεί συνεχώς με κρυμμένο το πρόσωπό του – «Εξαφανίσου όσο περισσότερο μπορείς»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποφάσισε να δώσει απάντηση σε ένα ερώτημα που απασχολούσε πολλούς θαυμαστές του: γιατί κρύβει τόσο συχνά το πρόσωπό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χολαργός: Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο – «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»
Χολαργός 09.12.25

Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο - «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»

«Ναι το παραδέχομαι. Έχουμε ποινικό μητρώο, αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει» - Η κυνική ομολογία του νεαρού που μαχαίρωσε τον 14χρονο στο Χολαργό

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε πανικό
Editorial 09.12.25

Κυβέρνηση σε πανικό

Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την καταστολή θα κάμψει τις κινητοποιήσεις της αγροτιάς είναι μάλλον γελασμένη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 2-0: Ήττα στο Καζακστάν και… αναμονή για την πρόκριση (vids)
Youth League 09.12.25

Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 2-0: Ήττα στο Καζακστάν και… αναμονή για την πρόκριση (vids)

Ο Ολυμπιακός Κ19 δεν τα κατάφερε στην Αστάνα, ηττήθηκε με 2-0 από την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League και περιμένει τη διεξαγωγή των υπόλοιπων αναμετρήσεων για να μάθει αν θα βρεθει στα νοκ-άουτ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το τηλεφώνημα στον Ζελένσκι για «γη και ύδωρ» – Με αντιπρόταση απαντά το Κίεβο στις ΗΠΑ
Ουκρανία 09.12.25

Το τηλεφώνημα στον Ζελένσκι για «γη και ύδωρ» - Καθυστερήσεις από Κίεβο που στέλνει αντιπρόταση στο σχέδιο εκεχειρίας

Ο κλοιός σφίγγει γύρω από την Ουκρανία που επιχειρεί να καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις προκειμένου η άρνησή της να παραχωρήσει εδάφη να μην εκληφθεί ως απόρριψη της πρότασης Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

