23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Προϋπολογισμός: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνουν τα στοιχεία
Οικονομία 23 Νοεμβρίου 2025 | 08:37

Προϋπολογισμός: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Πόσο υποχώρησαν οι προθεσμιακές καταθέσεις – Τι συμβαίνει με τους μισθούς

Αλέξανδρος Κλώσσας
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Spotlight

Μέσα στις εκατοντάδες σελίδες του προϋπολογισμού υπάρχει ένα διάγραμμα που, χωρίς τυμπανοκρουσίες, αποκαλύπτει πλευρές της πραγματικής οικονομίας που δείχνει ότι πέρα από τις δημοσιονομικές επιτυχίες, υπάρχουν και τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας. Δεν αφορά τις επενδύσεις, ούτε τα πλεονάσματα, ούτε τους αναπτυξιακούς στόχους. Αφορά τις καταθέσεις των νοικοκυριών και την οικονομική πίεση που δέχονται στην καθημερινότητα τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού, οι προθεσμιακές καταθέσεις υποχώρησαν κατά 0,5%, ενώ οι καταθέσεις όψεως αυξήθηκαν κατά 8,2%. Η αριθμητική αυτή μεταβολή μοιάζει ίσως με μια τεχνική λεπτομέρεια, αλλά δεν είναι. Η μείωση των προθεσμιακών, σε μια περίοδο όπου τα αντίστοιχα επιτόκια είναι υψηλότερα από τα επιτόκια όψεως, δείχνει ότι τα νοικοκυριά χρειάζονται ρευστότητα. Και όταν η ανάγκη για ρευστότητα υπερισχύει της απόφασης για αποταμίευση, είναι αποτέλεσμα της καθημερινής πίεσης που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Σε μια οικονομία με σταθερά υψηλό κόστος ζωής, η τάση αυτή είναι απολύτως συμβατή με την πραγματικότητα των νοικοκυριών. Οι τιμές σε βασικά αγαθά, ενέργεια και στέγαση έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια με ρυθμούς μεγαλύτερους από την άνοδο των πραγματικών μισθών. Η σωρευτική απώλεια αγοραστικής δύναμης το 2022 και το 2023 δεν έχει ακόμη καλυφθεί. Οι μισθολογικές αυξήσεις που καταγράφει ο προϋπολογισμός αφορούν σε μεγάλο βαθμό ονομαστικές μεταβολές, οι οποίες αναπληρώνουν μόνο μέρος της πληθωριστικής πίεσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, δεν προκαλεί έκπληξη ότι η προθεσμιακή αποταμίευση υποχωρεί. Η αύξηση των καταθέσεων όψεως δεν αποτυπώνει δημιουργία νέου αποθέματος αλλά συγκέντρωση ρευστότητας, από μισθούς που εισρέουν στους λογαριασμούς, επιδόματα, συντάξεις, πληρωμές προμηθευτών κ.α. Η μετατόπιση αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη από το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την καθαρή αποταμίευση. Στη μεγάλη εικόνα, οι Έλληνες ξοδεύουν περισσότερο από όσο αποταμιεύουν, ενώ μειώνεται σταθερά η δυνατότητά τους να δεσμεύσουν χρήματα για έξι ή δώδεκα μήνες.

Το αποτέλεσμα είναι μια οικονομία όπου τα νοικοκυριά διατηρούν κάποια ρευστότητα για τις ανάγκες του μήνα, αλλά δυσκολεύονται να δημιουργήσουν αποταμιεύσεις. Όταν οι προθεσμιακές μειώνονται σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, η αιτία είναι ότι η αποταμίευση χρησιμοποιείται για να καλύψει το κόστος της ζωής.

Ρευστότητα χωρίς αποθέματα

Η σύνθεση των καταθέσεων έχει μεγαλύτερη σημασία από τον συνολικό τους όγκο. Η αύξηση των καταθέσεων όψεως θα μπορούσε, επιφανειακά, να διαβαστεί ως ένδειξη οικονομικής ανθεκτικότητας. Όμως στην πράξη δείχνει μια πιο εύθραυστη ισορροπία με τα νοικοκυριά να κρατούν ρευστό επειδή το χρειάζονται άμεσα. Αντίθετα, η μείωση των προθεσμιακών αποκαλύπτει ότι η σταθερή αποταμίευση υποχωρεί, παρά το γεγονός ότι η απόδοση των προθεσμιακών καταθέσεων είναι μεγαλύτερη.

Η ίδια η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, καταγράφει ότι οι καθαρές αμοιβές έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το 2019, όμως αυτό δεν συνεπάγεται ισχυρότερο αποταμιευτικό κίνητρο. Η αγοραστική δύναμη παραμένει περίπου στο 73% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόσταση αυτή αντανακλάται ακριβώς στη συμπεριφορά των καταθέσεων με τα εισοδήματα να αυξάνονται λογιστικά, αλλά τα νοικοκυριά να μην μπορούν να αποταμιεύσουν.

Σήμα για την επόμενη ημέρα

Το 2026 είναι έτος δημοσιονομικής αυστηροποίησης και, ταυτόχρονα, το τελευταίο έτος ουσιαστικών εκταμιεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε μια τέτοια συγκυρία, η πορεία των καταθέσεων αποκτά πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από την απλή καταγραφή της ρευστότητας. Αν η αποταμίευση υποχωρεί, η δυνατότητα των νοικοκυριών να στηρίξουν την κατανάλωση, να διατηρήσουν αποθέματα ασφαλείας ή να χρηματοδοτήσουν μικρές επενδύσεις μειώνεται. Παράλληλα, η οικονομία γίνεται πιο εξαρτημένη από την εξωτερική χρηματοδότηση σε μια στιγμή που το κόστος χρήματος παραμένει υψηλό, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όλα αυτά συνθέτουν μια λιγότερο αισιόδοξη εικόνα από εκείνη που παρουσιάζουν οι μακροοικονομικοί δείκτες του προϋπολογισμού. Η ελληνική οικονομία μπορεί να εμφανίζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ενίσχυση επενδύσεων, αλλά η πορεία των καταθέσεων φωτίζει τη διαδρομή των νοικοκυριών: μια διαδρομή όπου η καθημερινότητα εξακολουθεί να πιέζει, η αποταμίευση υποχωρεί και η ανάγκη για ρευστότητα υποκαθιστά την αίσθηση οικονομικής ασφάλειας.

Πηγή: OT

Economy
Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Καλαμάτα: Τρίχρονα παιδιά περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο – Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση
Στην Καλαμάτα 23.11.25

Τρίχρονα παιδιά περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο - Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση

Διερχόμενη γυναίκα που αντελήφθη τα νήπια ειδοποίησε τις Αρχές στην Καλαμάτα - Οι αστυνομικοί βρήκαν τους γονείς και αφού παρέδωσαν τα δύο παιδιά, συνέλαβαν τον πατέρα για παραμέληση εποπτείας

Σύνταξη
«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του
«Bloody hell» 23.11.25

«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του

Ο Ρούπερτ Γκρίντ αποκαλύπτει πως έγραψε προσωπική επιστολή στον νεαρό Άλασταρ Σταουτ, ενώ παραδέχεται ότι ο ρόλος που σημάδεψε τη ζωή του παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του

Σύνταξη
Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη
Κόσμος 23.11.25

Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη και το Κίεβο που θεωρούν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γερμανία: Συνταξιοδοτική «βόμβα» – «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς
Κόσμος 23.11.25

Συνταξιοδοτική «βόμβα» στη Γερμανία - «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς

Η βασική κριτική των νέων βουλευτών, αρχικά προς την σοσιαλδημοκράτη υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας, είναι ότι η μεταρρύθμιση που προτείνεται θα επιφέρει επιπλέον κόστος 120 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2032 και 2040, υπερβαίνοντας όσα είχαν προβλέπονταν στην προγραμματική συμφωνία.

Σύνταξη
Free Birth Society: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών
Free Birth Society 23.11.25

«Ελεύθερος τοκετός»: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών σε όλον τον κόσμο

Η Free Birth Society είναι μια κοινότητα που προωθεί τον τοκετό χωρίς ιατρική βοήθεια —μια πρακτική που μπορεί να φανεί φυσική και ελεύθερη, αλλά κρύβει σοβαρούς κινδύνους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό την Κυριακή – Πού συνεχίζονται οι καταιγίδες
Καιρός 23.11.25

Πτώση θερμοκρασίας και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό την Κυριακή - Πού συνεχίζονται οι καταιγίδες

Ευνοείται πρόσκαιρα η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά - Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ
Culture Live 23.11.25

Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ

Η UNESCO προωθεί την ιδέα ο πολιτισμός να αναγνωριστεί ως αυτόνομος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης — μια αλλαγή που θα αναβαθμίσει τον ρόλο του στις διεθνείς πολιτικές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας
The New York Times 23.11.25

Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας

Η τεχνολογία νευρωνικών εμφυτευμάτων και η τεχνητή νοημοσύνη προχωρούν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Ζητήματα ηθικής τίθενται για την προστασία τόσο των προσωπικών δεδομένων μας, όσο και του μυαλού μας

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γλυπτά: «Προσφέρονται» να μας… δανείσουν το 20% από τον διάκοσμο του Παρθενώνα
Επανένωση 23.11.25

«Προσφέρονται» να μας... δανείσουν το 20% των Γλυπτών

Η Ελλάδα αρνείται και διεκδικεί όλα τα Γλυπτά έως την οριστική επανένωση του συνόλου του διακόσμου που βρίσκεται στο Λονδίνο: 75 μέτρα από τη ζωφόρο, 15 μετόπες και 17 μορφές από τα αετώματα

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Νέα στοιχεία για το τροχαίο στο Παγκράτι – Βιαζόταν να απομακρυνθεί ο οδηγός γιατί είχε χτυπήσει άλλα ΙΧ
Ελλάδα 23.11.25

Νέα στοιχεία για το τροχαίο στο Παγκράτι – Βιαζόταν να απομακρυνθεί ο οδηγός γιατί είχε χτυπήσει άλλα ΙΧ

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατά την προσπάθειά του να ξεπαρκάρει ο 84χρονος προσέκρουσε σε άλλο όχημα, ενώ στη συνέχεια παραβίασε την προτεραιότητα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Μπορεί ο Έντι Μέρφι να μην έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά ετοιμάζεται να λάβει το πολυπόθητο βραβείο του AFI
Διαχρονικότητα 23.11.25

Μπορεί ο Έντι Μέρφι να μην έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά ετοιμάζεται να λάβει το πολυπόθητο βραβείο του AFI

Ο θρυλικός Έντι Μέρφι, πρόκειται να τιμηθεί με το βραβείο AFI Life Achievement Award, που θεωρείται η ύψιστη τιμητική διάκριση για τους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
