Στην κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 προχώρησε πριν από λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, παραδίδοντας το περιβόητο στικάκι με τα δημοσιονομικά στοιχεία της επόμενης χρονιάς.

Θα καταργηθεί από του χρόνου το περιβόητο στικάκι

Ο κ. Πιερακάκης ανακοίνωσε επίσης πως ο προϋπολογισμός κατατίθεται φέτος και με QR code στο cloud, γεγονός που σημαίνει ότι από την επόμενη χρονιά θα καταργηθεί το περιβόητο στικάκι.

Όπως, δε, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης, η συζήτηση στις επιτροπές της Βουλής θα γίνει σε τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις στις 27-28 Νοεμβρίου.

Στην Ολομέλεια πάντως ο προϋπολογισμός θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί το διάστημα μεταξύ 13 και 17 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού η Βουλή συνεδριάζει επί πέντε συνεχείς ημέρες, ενώ η ψήφισή του έχει τον χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης στη κυβέρνηση.