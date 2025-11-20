Προϋπολογισμός 2026: Κατατέθηκε στη Βουλή – Στις 13 με 17 Δεκεμβρίου η συζήτηση στην Ολομέλεια
Ο υπουργός των Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης παρέδωσε το περιβόητο στικάκι με τα δημοσιονομικά στοιχεία της επόμενης χρονιάς
Στην κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 προχώρησε πριν από λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, παραδίδοντας το περιβόητο στικάκι με τα δημοσιονομικά στοιχεία της επόμενης χρονιάς.
Θα καταργηθεί από του χρόνου το περιβόητο στικάκι
Ο κ. Πιερακάκης ανακοίνωσε επίσης πως ο προϋπολογισμός κατατίθεται φέτος και με QR code στο cloud, γεγονός που σημαίνει ότι από την επόμενη χρονιά θα καταργηθεί το περιβόητο στικάκι.
Όπως, δε, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης, η συζήτηση στις επιτροπές της Βουλής θα γίνει σε τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις στις 27-28 Νοεμβρίου.
Στην Ολομέλεια πάντως ο προϋπολογισμός θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί το διάστημα μεταξύ 13 και 17 Δεκεμβρίου.
Υπενθυμίζεται πως κατά τη διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού η Βουλή συνεδριάζει επί πέντε συνεχείς ημέρες, ενώ η ψήφισή του έχει τον χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης στη κυβέρνηση.
