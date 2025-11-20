Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2026 – Προκλήσεις και «αγκάθια»

Με μια σειρά αβεβαιοτήτων αλλά και εν μέσω μεγάλων γεωπολιτικών εντάσεων αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2026 από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της ΝΔ και το οικονομικό επιτελείο δείχνουν να κινούνται σε μια γραμμή αισιοδοξίας, η οποία δε συναντά την πραγματικότητα, όπως συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις. Στις παραδοχές του προϋπολογισμού περιλαμβάνεται η υποχώρηση του πληθωρισμού στον 2,2% το 2026, ίσως και λίγο παραπάνω. Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι οι προβλέψεις του ελληνικού οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης συχνά διαψεύδονται.

Τα βασικά μεγέθη

Ο προϋπολογισμός που θα κατατίθεται σήμερα έχει ως βασική παραδοχή πως η ανάπτυξη θα στηριχθεί κατά κύριο λόγο στη εκτίναξη των επενδύσεων στη χώρα. Η θεαματική άνοδος των επενδύσεων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού, θα ξεπεράσει το 10,6%. Πρόκειται για διπλάσια ταχύτητα σε σχέση με το 2025, με στόχο να καλυφθεί το επενδυτικό κενό που χωρίζει την Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Σε αυτή την εκτίμηση βασίζεται η κυβερνητική πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 2,4% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, αναμένεται να καταγραφεί μία πρόβλεψη για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία ούτως ή άλλως παράγει τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία. Ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2026 αναμένεται να είναι 3,2% του ΑΕΠ. Τούτο, την στιγμή που το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε ένα μήνα νωρίτερα, προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, η επιπλέον απόδοση αναμένεται να προέλθει από την ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία αναμένεται να φτάσει το 2,4% μέσω της αύξησης της ιδιωτικής ζήτησης κατά 1,7%, της αύξησης των επενδύσεων κατά 10,6% και των εξαγωγών κατά 4,5%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο τα έσοδα από την φοροδιαφυγή, τα οποία αναμένεται φέτος τα προσεγγίσουν τα 3 δισ. ευρώ. Τον επόμενο χρόνο, η προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, θα επεκταθεί στη διακίνηση καυσίμων και καπνικών προϊόντων.

Ερώτημα το Ταμείο Ανάκαμψης

Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση θέλει να δώσει τα…ρέστα της για την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, αν και σε αυτόν τον τομέα υπάρχει κίνδυνος.

Η ολοκλήρωση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα φέρει επενδύσεις στην οικονομίας ύψους 7,2 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίσει κανείς και τα δάνεια από το Ταμείο που θα διατεθούν για ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό τουλάχιστον υπολογίζουν βασικά στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, αν και το σκέλος των δανείων δεν αναμένεται να διατεθεί ολόκληρο.

Παράλληλα, θα «τρέξει» το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων, ύψους 9,25 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 6,2 δισ. ευρώ θα καλυφθούν με κοινοτικούς πόρους μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Πρόβλημα ο πληθωρισμός

«Αγκάθι» αποτελεί ο πληθωρισμός. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βλέπει τον δομικό πληθωρισμό να παραμένει επίμονα ψηλά στις υπηρεσίες, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προειδοποιήσει πως οι τιμές στην Ελλάδα ενδέχεται να κινηθούν υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Εάν η αποκλιμάκωση αποδειχθεί βραδύτερη, το διαθέσιμο εισόδημα θα πιεστεί και η επενδυτική απόδοση θα αποδυναμωθεί. Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν, ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί αργά, στο 2,8% το 2025 και στο 2,3% το 2026. Ενώ ο δείκτης που εξαιρεί τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων αναμένεται να μειωθεί, η προβλεπόμενη αύξηση των τιμών της ενέργειας εκτιμάται ότι θα διατηρήσει τον πληθωρισμό στο 2,4% το 2027.

Πηγή: OT