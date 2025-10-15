newspaper
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 08:35
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 9,35 δισ. το 9μηνο
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Οκτωβρίου 2025 | 12:05

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 9,35 δισ. το 9μηνο

Πάνω από 6,3 δισ. ευρώ τα φοροέσοδα τον Σεπτέμβριο - Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Σε 9,355 εκατ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 6,3 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, αυξημένα κατά 144 εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι του στόχου.

Ο προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.308 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 1.581 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2025 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025 και πλεονάσματος 1.568 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 9.355 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 5.209 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 8.735 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2024.

Σημειώνεται ότι ποσό 2.073 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών του τακτικού προϋπολογισμού και ποσό 650 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό των πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων, δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους.

Επιπλέον, ποσό ύψους 342 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων του πρώτου διμήνου προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2024. Εξαιρώντας τα ανωτέρω ποσά, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, εκτιμάται σε 1.081 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Τα έσοδα

Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 54.565 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 460 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Σημειώνεται ότι στο ύψος των καθαρών εσόδων εμπεριέχεται, τόσο στα έσοδα (στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών»), όσο και στις επιστροφές φόρων (ΦΠΑ), το ποσό των 784,8 εκατ. ευρώ από τις συναλλαγές που απαιτήθηκε να γίνουν κατά τον μήνα Ιανουάριο 2025 για την ολοκλήρωση της νέας Σύμβασης Παραχώρησης της Αττικής Οδού, οι οποίες αφορούν στο έτος 2024 και είναι δημοσιονομικά ουδέτερες.

Η αύξηση των καθαρών εσόδων έναντι του στόχου παρατηρείται, παρότι στη στοχοθεσία της εισηγητικής έκθεσης είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον μήνα Ιούνιο του τιμήματος ύψους 1.350 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών (3) κάθετων οδικών αξόνων, η οποία υπογράφηκε στις 29 Μαρτίου 2024, μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και του ΤΑΙΠΕΔ (νυν ΕΕΣΥΠ) και αφετέρου της εταιρείας «ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» ως Παραχωρησιούχου. Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας έως την καταβολή του τιμήματος αναμένεται να ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες. Εξαιρουμένου του ανωτέρω ποσού, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 1.810 εκατ. ευρώ ή 3,4% έναντι του στόχου, εξαιτίας κυρίως των αυξημένων φορολογικών εσόδων.

Τα έσοδα από φόρους προ επιστροφών ανήλθαν σε 52.819 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.185 εκατ. ευρώ ή 4,3% έναντι του στόχου, κυρίως εξαιτίας της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (φόροι εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΦΚ, κ.λπ.) όσο και από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2025.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 6.764 εκατ. ευρώ και ενσωματώνουν το ποσό επιστροφής ΦΠΑ ύψους 784,8 εκατ. ευρώ από τη νέα Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού, όπως προαναφέρθηκε, το οποίο δημοσιονομικά επηρεάζει το έτος 2024. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 5.979 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 353 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (5.626 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα καθαρά έσοδα από φόρους μετά επιστροφών την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 εμφανίζονται αυξημένα κατά 1.832 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού. Όπως προαναφέρθηκε, ποσό ύψους 342 εκατ. ευρώ φορολογικών εσόδων του πρώτου διμήνου προσμετράται δημοσιονομικά στο έτος 2024.

Το ΠΔΕ

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2.874 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 571 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3.445 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2025 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6.107 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 277 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 6.300 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 144 εκατ. ευρώ ή 2,3% έναντι του στόχου. Σημειώνεται ότι μέρος του φόρου εισοδήματος εισπράχθηκε εμπροσθοβαρώς τους προηγούμενους μήνες, λόγω του ότι τέθηκε σε λειτουργία ήδη από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 583 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 332 εκατ. ευρώ από τον μηνιαίο στόχο (915 εκατ. ευρώ) εξαιτίας της αυξημένης επιστροφής φόρων του προηγούμενου μηνός, λόγω εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 182 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 178 εκατ. ευρώ από τον στόχο (360 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν στα 52.257 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.429 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (55.686 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 2.927 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 3.291 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των μεταβιβαστικών πληρωμών προς τους ΟΚΑ και λοιπούς φορείς γενικής κυβέρνησης κατά 2.073 εκατ. ευρώ και των ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά 650 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται, ότι τα προαναφερθέντα ποσά δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους.

Αξιοσημείωτες μεταβιβάσεις είναι οι ακόλουθες:

  • οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και τις ΥΠΕ-ΠΕΔΥ ύψους 952 εκατ. ευρώ,
  • η μεταβίβαση ύψους 400 εκατ. ευρώ για την κάλυψη κόστους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (ΥΚΩ), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 55 του Ν.4508/2017 (Α’ 200),
  • η επιχορήγηση ύψους 463 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων,
  • οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) ύψους 282 εκατ. ευρώ και
  • η επιχορήγηση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ύψους 153 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 8.186 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 138 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2024 κατά 948 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 2.629 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 240 εκατ. ευρώ έναντι των στόχων.

Πηγή: ΟΤ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Business
Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

inWellness
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση
ΥΠΕΝ 15.10.25

Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση

Αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης μέχρι τέλος Οκτωβρίου - Τι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θέμα του GSI και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Η Κομισιόν φέρνει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
Το δικαίωμα στη στέγη 15.10.25

Η Κομισιόν προαναγγέλλει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις - «Τεράστιο πρόβλημα» η στεγαστική κρίση

Αντιμέτωποι με τη στεγαστική κρίση είναι οι Ευρωπαίοι με την Κομισιόν να ανακοινώνει ότι θα λάβει μέτρα περιορισμού το προβλήματος

Σύνταξη
Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τιμές «από το χωράφι στο ράφι» – Πώς αντέδρασε η αγορά
Υπουργείο Ανάπτυξης 14.10.25

Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τιμές «από το χωράφι στο ράφι» – Πώς αντέδρασε η αγορά

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε υπουργική απόφαση, που θα υποχρεώνει τα σούπερ μάρκετ να αναγράφουν και την τιμή παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Διευκρινίσεις ζητάει η αγορά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Eurostat: Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα στην απορρόφηση νέων πτυχιούχων – Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα
Στοιχεία Eurostat 14.10.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα σε απορρόφηση νέων πτυχιούχων - Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα (Γραφήματα)

Παρά τη σημασία της ανώτατης εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, η ένταξη των νέων πτυχιούχων αποτελεί πρόκληση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat- Υψηλή η απορρόφηση σε βόρεια και κεντρική Ευρώπη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή τους – Πότε εκπνέει η προθεσμία
Πλατφόρμα MyCar 14.10.25

Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026 - Προθεσμία και πρόστιμα

Δεν αναμένεται να δοθεί κάποια παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς από πέρυσι ισχύει το νέο σύστημα των κλιμακωτών προστίμων στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής

Σύνταξη
Τραμπ ο «ειρηνοποιός»: Μετά τη Γάζα, ακολουθεί η Ουκρανία;
Αφαιρώντας τα αγκάθια 14.10.25

Τραμπ ο «ειρηνοποιός»: Μετά τη Γάζα, ακολουθεί η Ουκρανία;

Αμερικανός αναλυτής εκτιμά πως ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός που μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, θεωρώντας τον Πούτιν πιο «μετριοπαθή» από όσο δείχνει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γερμανία: «Δώρο» έως και 2.000 ευρώ σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου
Από 1ης Ιανουαρίου 14.10.25

Ποια χώρα δίνει «δώρο» σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου

Το ποσό θα αφορά σε μηνιαίο αφορολόγητο και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 - Η κυβέρνηση στη Γερμανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό

Σύνταξη
Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας
Στη Βοιωτία 15.10.25

Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας

Ο 27χρονος που είχε αποδράσει από τις φυλακές Κασσάνδρας χθες Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Βοιωτίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica και ένα κινητό τηλέφωνο

Σύνταξη
Ο κύβος ερρίφθη στο ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» των επιτροπών συνεδρίου
Όλα τα ονόματα 15.10.25

Ο κύβος ερρίφθη στο ΠΑΣΟΚ: Ποια είναι τα πρόσωπα «κλειδιά» των επιτροπών συνεδρίου

Τα πρόσωπα «κλειδιά» στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), στις επιτροπές καταστατικού, διακήρυξης και προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η Χαριλάου Τρικούπη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κρυπτονομίσματα: Γιγαντιαία απάτη ύψους 14 δισ. δολαρίων – Απαγγέλθηκαν κατηγορίες
Στις ΗΠΑ 15.10.25

Γιγαντιαία απάτη σε κρυπτονομίσματα, ύψους 14 δισ. δολαρίων - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες

Η απάτη περιελάμβανε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας - Τα κρυπτονομίσματα κατασχέθηκαν σε κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου - Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον ιδρυτή της Prince Group

Σύνταξη
«Παίρνω το 112»: Το διαδίκτυο «γλεντάει» την Κιμ Καρντάσιαν άλλη μια φορά – Η καμπάνια με τριχωτά εσώρουσα της Skims διχάζει
Φωτογραφίες 15.10.25

«Παίρνω το 112»: Το διαδίκτυο «γλεντάει» την Κιμ Καρντάσιαν άλλη μια φορά – Η καμπάνια με τριχωτά εσώρουσα της Skims διχάζει

Από τα σουτιέν με ψεύτικες ρώγες στα εσώρουχα με ψεύτικες ηβικές τρίχες. Η Κιμ Καρντάσιαν ξαναγράφει το manual της πρόκλησης, λανσάροντας το «The Ultimate Bush» — και φυσικά έγινε sold out.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση
ΥΠΕΝ 15.10.25

Παπασταύρου: Στη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας το πετρέλαιο θέρμανσης – Έρχεται ΚΥΑ για επιδότηση

Αναμένεται να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης μέχρι τέλος Οκτωβρίου - Τι είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θέμα του GSI και της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου

Σύνταξη
ΠΑΓΝΗ: «Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» – Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα
Κρίσιμες ώρες 15.10.25

«Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» - Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα το χειρουργείο στο κοριτσάκι, μετά τα ίχνη εγκεφαλικής λειτουργίας που φάνηκαν στη νέα αξονική - Παραμένει στη ΜΕΘ το παιδί - Τι δήλωσε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
Μόρνος: Νέα υποχώρηση των νερών της λίμνης – Ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχές, λέει ο Λαγουβάρδος
Καμπανάκι 15.10.25

Νέα υποχώρηση των νερών του Μόρνου - Για ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχοπτώσεις κάνει λόγο ο Λαγουβάρδος

Ο Μόρνος στην επιφάνειά του παρουσιάζει μείωση κατά 44% σχετικά με τον μέσο όρο της έκτασής της για τον Οκτώβριο την περίοδο 2016-2024, εξηγεί μεταξύ άλλων ο Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;
Αξιολόγηση τεχνολογίας υγείας 15.10.25

Ποια φάρμακα θεωρούνται πραγματικά καινοτόμα από τις αρχές διεθνώς;

Οι ελεγκτικοί οργανισμοί από την Αμερική και την Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία δεν αξιολογούν τα ίδια δεδομένα για τις εγκρίσεις τους – Ο ρόλος των μελετών με δεδομένα πραγματικού κόσμου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Στεγαστική κρίση: Η Κομισιόν φέρνει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
Το δικαίωμα στη στέγη 15.10.25

Η Κομισιόν προαναγγέλλει μέτρα για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις - «Τεράστιο πρόβλημα» η στεγαστική κρίση

Αντιμέτωποι με τη στεγαστική κρίση είναι οι Ευρωπαίοι με την Κομισιόν να ανακοινώνει ότι θα λάβει μέτρα περιορισμού το προβλήματος

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

