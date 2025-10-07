newspaper
Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Οκτωβρίου 2025

Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Ο προϋπολογισμός προβλέπει περαιτέρω μείωση της ανεργίας για το 2026 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα

Ονομαστική αύξηση του μέσου μισθού κατά 3,7% στον ιδιωτικό τομέα, αυξήσεις στις συντάξεις το κόστος των οποίων θα φθάσει τα 629 εκατομμύρια ευρώ και περαιτέρω μείωση της ανεργίας – κατά μισή ποσοστιαία μονάδα – ώστε να διαμορφωθεί στο 8,6%, προβλέπει ο προϋπολογισμός για το το 2026 που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο πραγματικός μέσος μισθός προβλέπεται να κινηθεί ανοδικά για τρίτη διαδοχική χρονιά το 2026, με τον ρυθμό αύξησής του να επιταχύνεται σε 1,5% από 0,5% το 2025

Τι προβλέπει ο προϋπολογισμός για τους μισθούς

Μισθοί: Κατά το επόμενο έτος θα γίνει νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026. Μετά την αύξηση ο νέος ονομαστικός μέσος μισθός αναμένεται να αυξηθεί το 2026 κατά 3,7%, όσο και το 2025. Έτσι, οι αμοιβές θα έχουν αυξηθεί – συνολικά – κατά 21,6% σε σχέση με το επίπεδο του έτους 2019.

Εάν ληφθούν υπόψη οι διαδοχικές μειώσεις της φορολογίας εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών, εκτιμάται ότι οι καθαρές κατά κεφαλήν αμοιβές το 2026 θα έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% σε σχέση με το 2019.

Ο πραγματικός μέσος μισθός προβλέπεται να κινηθεί ανοδικά για τρίτη διαδοχική χρονιά το 2026, με τον ρυθμό αύξησής του να επιταχύνεται σε 1,5% από 0,5% το 2025.

Η παραγωγικότητα εργασίας προβλέπεται επίσης να εισέλθει σε τροχιά επιτάχυνσης, με τον ρυθμό ετήσιας αύξησής της να διαμορφώνεται σε 1,9% από 1,5% το 2025, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Οι αυξήσεις των αποδοχών συνταξιούχων από το νέο έτος θα προέλθουν από τρία μέτρα της κυβέρνησης συνολικού κόστους  629 εκατ. ευρώ

Ο προϋπολογισμός για τις συντάξεις

Συντάξεις: Οι αυξήσεις των αποδοχών συνταξιούχων από το νέο έτους θα προέλθουν από τρία μέτρα της κυβέρνησης συνολικού κόστους  629 εκατ. ευρώ, πέραν της ωφέλειας που θα προκύψει στους συνταξιούχους λόγω της φορολογικής μεταρρύθμισης αλλά και εξαιτίας της οικονομικής ενίσχυσης που θα δοθεί κατά το μήνα Νοέμβριο.

Έτσι για το 2026 θα υπάρξει πρώτον, περαιτέρω αύξηση των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ. Δεύτερον, μη συνυπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων λόγω της εργασίας τους κατά τον υπολογισμό της ΕΑΣ.

Και τρίτον, μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης της σύνταξης με την προσωπική διαφορά από τον Ιανουάριο 2026, πλήρης δε κατάργηση του συμψηφισμού από τον Ιανουάριο 2027. Το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι θα ωφελήσει άμεσα περίπου 671.000 συνταξιούχους.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2025 εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

-Αύξηση των συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ κατά 2,4%, με δημοσιονομικό κόστος 474 εκατ. ευρώ.

-Ετήσια αναπροσαρμογή των ορίων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), ώστε οι συνταξιούχοι που υπάγονται σε αυτή να λαμβάνουν το πλήρες ποσό της αύξησης της σύνταξης.

-Επέκταση από το 2025 της απαλλαγής από τη φαρμακευτική δαπάνη στους χαμηλοσυνταξιούχους.

Και καθιέρωση κοινωνικής ενίσχυσης ποσού 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο για συνταξιούχους άνω των 65 ετών με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια (14.000 ευρώ για άγαμους και 26.000 ευρώ για έγγαμους) καθώς και για ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, με ετήσιο κόστος 360 εκατ. ευρώ.

Η απασχόληση εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά το 2026 κατά 0,4% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των μισθωτών κατά 0,6%

Ανεργία και απασχόληση

Ανεργία – Απασχόληση: Το ποσοστό ανεργίας, έχοντας υποχωρήσει σε μονοψήφιο αριθμό, ήδη από το 2025, προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω το 2026 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα του εργατικού δυναμικού, διαμορφούμενο σε 8,6%. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από ανεργίας μετά το 2008.

Η απασχόληση εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά το 2026 κατά 0,4% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των μισθωτών κατά 0,6%.

Ο αριθμός των μισθωτών το 2026 αναμένεται να ανέλθει σε 3,9 εκατομμύρια περίπου, επίπεδο υψηλότερο κατά 659 χιλιάδες άτομα από το αντίστοιχο επίπεδο του 2008, πριν την οικονομική κρίση χρέους στην Ελλάδα.

Αντίστοιχα, ο αριθμός των συνολικά απασχολούμενων αναμένεται να ανέλθει σε 5,2 εκατομμύρια, επίπεδο υψηλότερο από εκείνο του 2008 κατά 297 χιλιάδες άτομα, το οποίο αποδίδεται εξ ολοκλήρου στην προοδευτική βελτίωση από το 2022 και εφεξής.

Πηγή: ot.gr

Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Οικονομία 07.10.25

Προϋπολογισμός: Ψαλιδίζει τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Πιο συγκρατημένο από την κυβέρνηση είναι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στις προβλέψεις του για ανάπτυξη το 2026. Χτυπάει καμπανάκι για πληθωρισμό, εξωτερικούς κινδύνους και τα έργα του ΤΑΑ.

Σύνταξη
ΦΠΑ: Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων – Κύριος μοχλό τόνωσης των εσόδων
Ιανουάριος–Ιούλιος 2025 07.10.25

Ο καλύτερος «φίλος» των κρατικών ταμείων - «Σωσίβιο» του κρατικού προϋπολογισμού ο ΦΠΑ

Γεμίζουν από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών τα κρατικά ταμεία. Σχεδόν εμμονική η στάση της κυβέρνησης στο αίτημα της κοινωνίας για μείωση του ΦΠΑ, ειδικά σε βασικά αγαθά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χαστούκι από ΟΚΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο: Οι περισσότερες ώρες εργασίας δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα
13ωρο 06.10.25

Χαστούκι από ΟΚΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο: Οι περισσότερες ώρες εργασίας δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα

Το εργασιακό νομοσχέδιο κατατέθηκε χωρίς να προηγηθεί ευρύς και ποιοτικός κοινωνικός διάλογος, τονίζει η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας. Κόλαφος οι παρατηρήσεις για την παραγωγικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Προϋπολογισμός 2026: Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις
Τι περιλαμβάνει 06.10.25

Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις στον προϋπολογισμό του 2026

Με βάση το προσχέδιο προϋπολογισμού, η οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Σύνταξη
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ακρίβεια: Σταγόνα στον ωκεανό η λίστα 1.000 κωδικών με μειωμένες τιμές – Απουσιάζουν κρέας, φρούτα, λαχανικά
Οικονομικές Ειδήσεις 06.10.25

Ακρίβεια: Σταγόνα στον ωκεανό η λίστα 1.000 κωδικών με μειωμένες τιμές – Απουσιάζουν κρέας, φρούτα, λαχανικά

Η πολυδιαφημιζόμενη μείωση τιμών σε μια λίστα με 1.000 προϊόντα, αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας που παραμένει νούμερο 1 πρόβλημα των νοικοκυριών

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
