Τα τελευταία πέντε χρόνια ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει εκτοξευθεί κατά 30%, ενώ προ ημερών γνωστοποιήθηκε νέα αύξηση τιμών στη στέγαση, γεγονότα που καθιστούν την ακρίβεια το κυρίαρχο -και άλυτο- πρόβλημα των πολιτών.

Αγαθά πρώτης ανάγκης είναι πλέον απλησίαστα στα σούπερ μάρκετ, ενώ το κόστος τους παραμένει δυσβάστακτο ακόμη και στις λαϊκές αγορές, επιβαρύνοντας σοβαρά τα νοικοκυριά. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ δεν δίνουν λύση στα βασικά προβλήματα, υποστηρίζουν πολίτες μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, που επισημαίνουν ότι η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά.

Η ακρίβεια θερίζει τα εισοδήματα, με τους πολίτες να βλέπουν τον μισθό τους να εξανεμίζεται, καθώς πληρώνουν αποκλειστικά λογαριασμούς και πάγια έξοδα. Ενδεικτικά, τον Αύγουστο οι αυξήσεις τιμών ήταν έντονες στο κρέας (+11,31%), τα ζαχαρώδη και τις σοκολάτες (+9,02%), τα ψάρια και τα θαλασσινά (+5,69%), καθώς και στα είδη πρωινού (+5,61%).

«Η κυβέρνηση μοιράζει ψίχουλα»

Σε νέα δημοσκόπηση, πολίτες δήλωσαν σε ποσοστό 35,4% ότι τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός ευνοούν τα υψηλά εισοδήματα, ενώ σε ποσοστό 29,6% δήλωσαν ότι δεν ευνοούν κανέναν. Σε άλλη νέα δημοσκόπηση, πολίτες δήλωσαν σε ποσοστό 51% ότι βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με έναν χρόνο πριν (το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων μηνών), ενώ μόνο το 14% απάντησε ότι είναι σε καλύτερη.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με νέα στοιχεία της ΤτΕ, οι αυξήσεις στις τιμές των διαμερισμάτων συνεχίστηκαν με υψηλή ταχύτητα και το β´ τρίμηνο του 2025. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι οι αυξήσεις ήταν μεγαλύτερες για τα παλαιότερα διαμερίσματα και για τη Θεσσαλονίκη σε σχέση με τις αυξήσεις των νέων και στην Αθήνα.

Παράλληλα, νέα μελέτη της ΤτΕ δείχνει επιδείνωση των προβλέψεών της αναφορικά με τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με την έκθεση, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,1% το 2025 (2,9% σύμφωνα με προηγούμενη πρόβλεψη). Θυμίζουμε ότι η ΕΚΤ έχει θέσει ως στόχο το 2% για να μην υπάρξουν περαιτέρω μέτρα με τα επιτόκια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η κούρσα της ακρίβειας προκαλεί ίλιγγο στα λαϊκά νοικοκυριά, που με τους πενιχρούς μισθούς βγάζουν με το ζόρι το 20ήμερο του μήνα. Σύμφωνα με νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Αύγουστο, σημειώθηκαν ανατιμήσεις σε προϊόντα διατροφής, καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο πρωθυπουργός απέρριψε κάθε σκέψη για μείωση ΦΠΑ και ξέκοψε κάθε συζήτηση για 13ο μισθό

Οι τιμές στα φρούτα αυξήθηκαν κατά 11,6%, στα κρέατα κατά 7,5%, στον καφέ κατά 18% και στις σοκολάτες κατά 23%. Επίσης τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 10,9% και τα ασφάλιστρα υγείας κατά 7%. Τα αεροπορικά εισιτήρια ακρίβυναν 18,1%, ενώ το πακέτο διακοπών 6,4%.

Επιπλέον αυξήθηκαν οι τιμές σε πίτσες και πίτες κατά 5,1%, στα ψάρια κατά 4,9% και στα λαχανικά κατά 4,8%. Συνολικά οι ανατιμήσεις που ροκανίζουν ολοένα και περισσότερο το λαϊκό εισόδημα δεν έχουν λένε να κοπάσουν, με τους πολίτες να καταγγέλλουν στην πλειονότητά τους ότι η κυβέρνηση μοιράζει ψίχουλα.

Σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε προ ημερών, ο πρωθυπουργός απέρριψε κάθε σκέψη για μείωση ΦΠΑ και ξέκοψε κάθε συζήτηση για 13ο μισθό, ενώ για το μεγάλο πρόβλημα των υπέρογκων ενοικίων, το οποίο τροφοδοτεί η κυβέρνηση, ξέκοψε κάθε σκέψη για στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών λέγοντας ότι «μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν».

Σε αντιπολιτευτικά πυρά σημειώνεται ότι, όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να «ντύσει» με ωραίο «περιτύλιγμα» την πολιτική της κυβέρνησής του, δεν θα μπορέσει να αποφύγει τη δυσαρέσκεια που δυναμώνει μέσα στον λαό, καθώς τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν μπορούν στο ελάχιστο να αντισταθμίσουν την ακρίβεια και τη φοροληστεία, ενώ προσθέτουν και νέα βάρη, με πιο εμβληματικό παράδειγμα το νομοσχέδιο για τη 13ωρη εργασία.