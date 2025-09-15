Το «πακέτο Μητσοτάκη» στη ΔΕΘ, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, στοχεύει στην φοροελάφρυνση των πολιτών και την αντιστροφή του πολιτικού κλίματος που εδώ και μήνες είναι «βαρύ» για τη Νέα Δημοκρατία. Στις πρώτες μετρήσεις κοινής γνώμης η κυβέρνηση συλλέγει χαμηλό βαθμό με την ακρίβεια να παραμένει «νούμερο ένα» πρόβλημα. Το φθινόπωρο έρχεται με σημαντικές προκλήσεις για την ελληνική οικονομία και τρεις σημαντικούς δείκτες ικανούς να αποτελέσουν το «καύσιμο» του πληθωρισμού.

Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα έχουν μια «στοχευμένη ωφέλεια για κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα» όμως από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει μεγάλος δρόμος να διανυθεί

Ενοίκια, διατροφή, υπηρεσίες «εξατμίζουν» τα εισοδήματα. Ειδικά στα είδη διατροφής, ξεχωρίζουν οι αυξήσεις τιμών σε φρούτα (11,6%), σοκολάτες (23,2%) και καφέ (18,5%). Επίσης ανατιμήσεις υπήρξαν, μεταξύ άλλων, σε ενοίκια κατοικιών (10,9%), ένδυση- υπόδηση (7,7%), μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (18,1%), πακέτο διακοπών (6,4%) και ασφάλιστρα υγείας (7%).

Με τον πληθωρισμό να «τρέχει» τον Αύγουστο με 2,9% (ΕΛΣΑΤ) και διψήφιες ανατιμήσεις σε κάποια προϊόντα και υπηρεσίες ο Σεπτέμβριος έρχεται με «καλπασμό» τιμών κυρίως λόγω των αναμενόμενων αυξήσεων των μισθών και των ενοικίων, των πιέσεων από την υψηλή τουριστική ζήτηση και των έμμεσων φόρων.

Επιτακτική ανάγκη αποκλιμάκωσης

Αν ανατρέξουμε και στους δείκτες που αποτελούν «κινητήριο μοχλό» οι εξελίξεις για το πώς θα κλείσει ο δείκτης τιμών καταναλωτή το 2025, αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστικός. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφει ετήσια αύξηση 2,9% τον Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024.

Με το ενδεχόμενο ο μέσος ετήσιος δείκτης να διαμορφωθεί πάνω από τον στόχο του 2,5-2,6% (η Τράπεζα της Ελλάδος, στην έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική, προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί περίπου στο 2,5% το 2025) η κυβέρνηση εμφανίζεται διατεθειμένη να λάβει επιπλέον μέτρα, με νέες παρεμβάσεις, στα ράφια των super market. Την ίδια ώρα παρακολουθεί στενά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που συνεχίζει να προκαλεί δέος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αν και ελαφρώς παρατηρούμε μια μια μικρή μείωση τιμών.

Εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα

Ένας δεύτερος δείκτης που απασχολεί αφορά τις εισαγωγές τροφίμων. Ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 6,9% τον Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αυτή η αύξηση «τροφοδότησε» αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, στα ράφια των super market.

Παρά την αύξηση των εξαγωγών τροφίμων, οι εισαγωγές παραμένουν σημαντικά υψηλότερες, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα. Συγκεκριμένα, το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα εκτινάχθηκε στα 528,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα υπήρχε πλεόνασμα. Αυτή η εξέλιξη υποδηλώνει μια αυξανόμενη εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές για την κάλυψη των διατροφικών της αναγκών.

Το φθινόπωρο ξεκινά με μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα και ειδικά στον καφέ και στο μοσχαρίσιο κρέας αλλά και αύξηση στην τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι που μπορεί να ανατρέψει την πτωτική πορεία των τιμών λιανικής και να οδηγήσει σε αυξήσεις από τον Οκτώβριο.

Ο εισαγόμενος πληθωρισμός

Τέλος, ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία, παρουσίασε ετήσια μείωση 2,1%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2024. Αυτή η πτώση είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του 2024 (-1,6%), και οφείλεται κυρίως στις εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωζώνης (-3,2%), ενώ από χώρες της Ευρωζώνης η μείωση ήταν οριακή (-0,4%). Μηνιαία όμως ο δείκτης αυξήθηκε κατά 1,5% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, λόγω εποχικών παραγόντων και διακυμάνσεων σε ενεργειακά προϊόντα.

Ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο γενικό δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 3,6% έναντι μείωσης 5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ο δείκτης αποτελεί βασικό δείκτη για την παρακολούθηση του εισαγόμενου πληθωρισμού, καθώς αντικατοπτρίζει το κόστος πρώτων υλών, ενδιάμεσων αγαθών και τελικών προϊόντων που εισάγονται για τη βιομηχανία. Οι κύριες κατηγορίες περιλαμβάνουν ενέργεια, μέταλλα, χημικά, τρόφιμα, και μηχανήματα.

Η μείωση του δείκτη (-2,1%) υποδηλώνει χαμηλότερο κόστος εισαγωγών, που βοηθά στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Ωστόσο, οριακές αυξήσεις σε κατηγορίες όπως τα τρόφιμα δείχνουν ότι ορισμένοι τομείς παραμένουν ευάλωτοι σε παγκόσμιες διακυμάνσεις.