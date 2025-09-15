newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ακρίβεια: Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Ακρίβεια: Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο

Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να αποτελεί το «νούμερο ένα» πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών η ελληνική οικονομία θα δοκιμαστεί και κρίσιμοι δείκτες θα αποτελέσουν προάγγελο για το τι μέλλει γενέσθαι.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Spotlight

Το «πακέτο Μητσοτάκη» στη ΔΕΘ, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, στοχεύει στην φοροελάφρυνση των πολιτών και την αντιστροφή του πολιτικού κλίματος που εδώ και μήνες είναι «βαρύ» για τη Νέα Δημοκρατία. Στις πρώτες μετρήσεις κοινής γνώμης η κυβέρνηση συλλέγει χαμηλό βαθμό με την ακρίβεια να παραμένει «νούμερο ένα» πρόβλημα. Το φθινόπωρο έρχεται με σημαντικές προκλήσεις για την ελληνική οικονομία και τρεις σημαντικούς δείκτες ικανούς να αποτελέσουν το «καύσιμο» του πληθωρισμού.

Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα έχουν μια «στοχευμένη ωφέλεια για κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα» όμως από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει μεγάλος δρόμος να διανυθεί

Ενοίκια, διατροφή, υπηρεσίες «εξατμίζουν» τα εισοδήματα. Ειδικά στα είδη διατροφής, ξεχωρίζουν οι αυξήσεις τιμών σε φρούτα (11,6%), σοκολάτες (23,2%) και καφέ (18,5%). Επίσης ανατιμήσεις υπήρξαν, μεταξύ άλλων, σε ενοίκια κατοικιών (10,9%), ένδυση- υπόδηση (7,7%), μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (18,1%), πακέτο διακοπών (6,4%) και ασφάλιστρα υγείας (7%).

Με τον πληθωρισμό να «τρέχει» τον Αύγουστο με 2,9% (ΕΛΣΑΤ) και διψήφιες ανατιμήσεις σε κάποια προϊόντα και υπηρεσίες ο Σεπτέμβριος έρχεται με «καλπασμό» τιμών κυρίως λόγω των αναμενόμενων αυξήσεων των μισθών και των ενοικίων, των πιέσεων από την υψηλή τουριστική ζήτηση και των έμμεσων φόρων.

Επιτακτική ανάγκη αποκλιμάκωσης

Αν ανατρέξουμε και στους δείκτες που αποτελούν «κινητήριο μοχλό» οι εξελίξεις για το πώς θα κλείσει ο δείκτης τιμών καταναλωτή το 2025, αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστικός. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφει ετήσια αύξηση 2,9% τον Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024.

Με το ενδεχόμενο ο μέσος ετήσιος δείκτης να διαμορφωθεί πάνω από τον στόχο του 2,5-2,6% (η Τράπεζα της Ελλάδος, στην έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική, προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί περίπου στο 2,5% το 2025) η κυβέρνηση εμφανίζεται διατεθειμένη να λάβει επιπλέον μέτρα, με νέες παρεμβάσεις, στα ράφια των super market. Την ίδια ώρα παρακολουθεί στενά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που συνεχίζει να προκαλεί δέος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αν και ελαφρώς παρατηρούμε μια μια μικρή μείωση τιμών.

Εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα

Ένας δεύτερος δείκτης που απασχολεί αφορά τις εισαγωγές τροφίμων. Ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 6,9% τον Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αυτή η αύξηση «τροφοδότησε» αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, στα ράφια των super market.

Παρά την αύξηση των εξαγωγών τροφίμων, οι εισαγωγές παραμένουν σημαντικά υψηλότερες, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα. Συγκεκριμένα, το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα εκτινάχθηκε στα 528,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα υπήρχε πλεόνασμα. Αυτή η εξέλιξη υποδηλώνει μια αυξανόμενη εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές για την κάλυψη των διατροφικών της αναγκών.

Το φθινόπωρο ξεκινά με μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα και ειδικά στον καφέ και στο μοσχαρίσιο κρέας αλλά και αύξηση στην τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι που μπορεί να ανατρέψει την πτωτική πορεία των τιμών λιανικής και να οδηγήσει σε αυξήσεις από τον Οκτώβριο.

Ο εισαγόμενος πληθωρισμός

Τέλος, ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία, παρουσίασε ετήσια μείωση 2,1%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2024. Αυτή η πτώση είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του 2024 (-1,6%), και οφείλεται κυρίως στις εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωζώνης (-3,2%), ενώ από χώρες της Ευρωζώνης η μείωση ήταν οριακή (-0,4%). Μηνιαία όμως ο δείκτης αυξήθηκε κατά 1,5% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, λόγω εποχικών παραγόντων και διακυμάνσεων σε ενεργειακά προϊόντα.

Ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο γενικό δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 3,6% έναντι μείωσης 5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ο δείκτης αποτελεί βασικό δείκτη για την παρακολούθηση του εισαγόμενου πληθωρισμού, καθώς αντικατοπτρίζει το κόστος πρώτων υλών, ενδιάμεσων αγαθών και τελικών προϊόντων που εισάγονται για τη βιομηχανία. Οι κύριες κατηγορίες περιλαμβάνουν ενέργεια, μέταλλα, χημικά, τρόφιμα, και μηχανήματα.

Η μείωση του δείκτη (-2,1%) υποδηλώνει χαμηλότερο κόστος εισαγωγών, που βοηθά στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Ωστόσο, οριακές αυξήσεις σε κατηγορίες όπως τα τρόφιμα δείχνουν ότι ορισμένοι τομείς παραμένουν ευάλωτοι σε παγκόσμιες διακυμάνσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο ημερομηνίες που περιμένουν οι long

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο ημερομηνίες που περιμένουν οι long

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Business
ΜμΕ: «Μάχη» με τα υψηλά κόστη και την έλλειψη ρευστότητας

ΜμΕ: «Μάχη» με τα υψηλά κόστη και την έλλειψη ρευστότητας

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών
Οικονομία 15.09.25

To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών

Oι μεμονωμένοι ταξιδιώτες παραμένουν για περισσότερες ημέρες από αυτούς που ταξιδεύουν με οργανωμένα πακέτα, ωστόσο και εδώ η τάση είναι πτωτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Το deal των πολλών δισεκατομμυρίων – Βρετανία και ΗΠΑ υπογράφουν συμφωνία τεχνολογίας
Επίσκεψη Τραμπ 14.09.25

Το deal των πολλών δισεκατομμυρίων – Βρετανία και ΗΠΑ υπογράφουν συμφωνία τεχνολογίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φθάνει την Τρίτη στη Βρετανία για τριήμερη επίσημη επίσκεψη – Μαζί του τα αφεντικά των Nvidia και OpenAI. Στόχος μια μεγάλη συμφωνία για την τεχνολογία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Η Γαλλία είναι το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης – Οι ευθύνες του Μακρόν για τη δημοσιονομική κρίση
Financial Times 14.09.25

Η Γαλλία είναι το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης – Οι ευθύνες του Μακρόν για τη δημοσιονομική κρίση

Οικονομολόγοι αξιολογούν τις ευθύνες του Εμανουέλ Μακρόν στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η γαλλική οικονομία. Μέρος αυτής, οι δαπάνες κατά την πανδημία, αλλά και οι μεγάλες φοροαπαλλαγές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διαδικτυακή παρακολούθηση από τους εργοδότες: Η τάση που εξαπλώνεται και τι ισχύει στην Ελλάδα
Ηλεκτρονικά «μάτια» 14.09.25

Εργοδότες σε ρόλο «Μεγάλου Αδερφού»: Η τάση που προκαλεί ανησυχία στους εργαζομένους - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Τι πληκτρολογούν οι εργαζόμενοι, τι λένε στα chat, ποιες σελίδες επισκέπτονται; Όλα αυτά, υπάρχει περίπτωση να τα γνωρίζουν οι εργοδότες τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τουρισμός: Οι πρωτοφανείς πιέσεις στις υποδομές και το «αντάρτικο» της τοπικής αυτοδιοίκησης
Οικονομία 14.09.25

Οι πρωτοφανείς πιέσεις στις υποδομές και το «αντάρτικο» της τοπικής αυτοδιοίκησης στις τουριστικές επενδύσεις

Ο τουρισμός και η συνεπαγόμενη επέκταση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων ασκεί πρωτοφανείς πιέσεις σε υποδομές, περιβάλλον και φυσικούς πόρους

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%
Ζήτημα δικαιοσύνης 14.09.25

«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%

Εν μέσω δημοσιονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στη Γαλλία, η φορολόγηση των πολύ πλούσιων για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών
Οικονομία 15.09.25

To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών

Oι μεμονωμένοι ταξιδιώτες παραμένουν για περισσότερες ημέρες από αυτούς που ταξιδεύουν με οργανωμένα πακέτα, ωστόσο και εδώ η τάση είναι πτωτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών
Πρεμιέρα 15.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών

Στις 12:00 κάνει πρεμιέρα η εξεταστική επιτροπή - πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών που θα διερευνήσει την υπόθεση από... την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ 1998 έως και σήμερα

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία
Περιβάλλον 15.09.25

Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία από την κλιματική αλλαγή

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο από τα 27 εκατ. κατοίκους της χώρας - ηπείρου ζουν σε τομείς που αναμένεται να πληγούν από την άνοδο του επιπέδου των υδάτων ως το 2050, σύμφωνα με την εθνική έκθεση αποτίμησης για την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»
Ελλάδα 15.09.25

Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Στα τέλη Αυγούστου το δικαστήριο άκουσε την πρόταση της Εισαγγελέα της Έδρας Ειρήνης Πελεκάνου, η οποία ζήτησε την ενοχή των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη για την υπόθεση Novartis

Σύνταξη
Τέμπη: Η πολιτική συνθήκη και το φαινόμενο Καρυστιανού
Τέμπη 15.09.25

Η πολιτική συνθήκη και το φαινόμενο Καρυστιανού

Το ευρύτερο ρήγμα στην κοινωνία που δημιούργησαν τα Τέμπη και ο «σεισμός» των πανελλαδικών συγκεντρώσεων του Φεβρουαρίου τροφοδοτούν μια δυναμική που μπορεί να αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης Στυλιανίδη στη Ρηγίλλης
Παρασκήνιο 15.09.25

Τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης Στυλιανίδη στη Ρηγίλλης

Οι προσκλήσεις στον νυν και όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές. Ο τόπος της εκδήλωσης, καθώς και οι φορείς που έχουν ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, με προέδρους προερχόμενους από τη ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς
Ανησυχία κλιμάκωσης 15.09.25

Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς

Η κυβέρνηση Ερντογάν φέρεται να μετράει τις πιθανότητες το Ισραήλ να επιχειρήσει να πλήξει μέλη της Χαμάς σε τουρκικό έδαφος. Αιτία, η υποστήριξη από την Τουρκία στους Παλαιστινίους και στη Χαμάς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Συναγερμός μετά την κατάργησή τους στις ΗΠΑ
«Η ανησυχία είναι μεγάλη» 15.09.25

Συναγερμός μετά την κατάργηση των υποχρεωτικών εμβολιασμών στις ΗΠΑ

Οι επιδημικές εξάρσεις που αναμένονται και γιατί δεν θα περιοριστούν εντός των ΗΠΑ - «Μια πιθανή παύση θα μας πήγαινε δεκαετίες πίσω, καταγράφοντας πολλά θύματα και αναπήρους από τις επιδημίες»

Μάρθα Καϊτανίδη
Χρυσός στην Έρημο
Μεγάλες προσδοκίες 15.09.25

Χρυσός στην Έρημο

Η απίστευτη ανακάλυψη χρυσού 30 γραμμαρίων ανά τόνο στη Σαχάρα αλλάζει τα δεδομένα για το Μαρόκο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι
On Field 15.09.25

Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει να ταιριάξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα Ελ Κααμπί – Ταρέμι για να μπορεί να βασιστεί και σε σχήμα με δύο επιθετικούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δυναστεία Μέρντοχ: Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή – Ανώτερο του Succession
Ανώτερο του Succession 15.09.25

Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή στη μιντιακή δυναστεία Μέρντοχ

Πώς ο 54χρονος γιος του, Λάχλαν Μέρντοχ, κατάφερε να αποκτήσει εκείνος τον έλεγχο των ΜΜΕ που ο πατέρας του έχτισε κατά τη διάρκεια καριέρας 70 ετών

Γιώργος Κανελλόπουλος
Κύπρος: «Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»
Ασύλληπτες διαστάσεις 15.09.25

«Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»

Ακόμα και μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ινδίας κάνουν λόγο για το νέο αμυντικό σύστημα που φέρεται να απέκτησε η Κύπρος από το Ισραήλ, και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «τριπλασίασαν» τις κατασκοπευτικές πτήσεις τους – «Πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο»
«Κατασκοπευτικές πτήσεις» 15.09.25

«Πρόθεση των ΗΠΑ να προκαλέσουν πόλεμο», βλέπει η Βενεζουέλα

Συνεχίζονται «οι επιχειρήσεις κατασκοπείας από αεροσκάφη του στρατού των ΗΠΑ», δηλώνει ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι «Ξέρουμε τι κάνουν (...) με πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο».

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Νέα επιδημία του Εμπολα – Ξεκίνησε ο εμβολιασμός
Αρχισε εμβολιασμός 15.09.25

Νέα επιδημία του Εμπολα στη ΛΔ Κονγκό

Στη ΛΔ Κονγκό μέχρι χθες Κυριακή είχαν καταγραφεί 28 θάνατοι επί συνόλου 81 κρουσμάτων του Εμπολα αφότου επιβεβαιώθηκε το πρώτο, την 20ή Αυγούστου, σε έγκυο 34 ετών.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο