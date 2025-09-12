Ακρίβεια που τσακίζει νοικοκυριά και κάνει απρόσιτα ακόμη και βασική είδη εξακολουθεί να μαστίζει τη χώρα, ενώ, σύμφωνα με νέες έρευνες, μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας κρίνει ότι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δεν θα τους απαλλάξει από την οικονομική ασφυξία.

Ειδικά στα είδη διατροφής, ξεχωρίζουν οι αυξήσεις τιμών σε φρούτα (11,6%), σοκολάτες (23,2%) και καφέ (18,5%). Επίσης ανατιμήσεις υπήρξαν, μεταξύ άλλων, σε ενοίκια κατοικιών (10,9%), ένδυση- υπόδηση (7,7%), μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (18,1%), πακέτο διακοπών (6,4%) και ασφάλιστρα υγείας (7%).

Αλλά και μεταξύ Αυγούστου και Ιουλίου, τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν επιπλέον κατά 0,5%. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλες ανεξαιρέτως τις ομάδες αγαθών και υπηρεσιών καταγράφηκαν αυξήσεις.

Το 73,1% των πολιτών δεν βλέπει ουσιαστική ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Θυμίζουμε πως ο πληθωρισμός τον Αύγουστο ανήλθε στο 2,9%, ενώ, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις για σταθεροποίηση της οικονομίας και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, το διαθέσιμο εισόδημα συνεχίζει να συρρικνώνεται με αμείωτο ρυθμό.

6 στους 10 πολίτες κρίνει αρνητικά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Σύμφωνα, δε, με μεγάλη έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τo 59,8% των πολιτών κρίνει αρνητικά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ σχετικά με τα μέτρα στήριξης.

Όσον αφορά στην Αττική, για 2 στους 3 πολίτες του λεκανοπεδίου το εισόδημα δεν επαρκεί για τον μήνα, ενώ το 73,1% των πολιτών δεν βλέπει ουσιαστική ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ).

Παράλληλα, η πλειοψηφία των πολιτών βλέπει την οικονομία σε στασιμότητα ή επιδείνωση· το κλίμα δυσπιστίας διαπερνά το σύνολο των κατοίκων του Νομού Αττικής , σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.

Για 2 στους 3 πολίτες της Αττικής, λοιπόν, το εισόδημα δεν επαρκεί ούτε για τον μήνα. Πιο συγκεκριμένα, το 66% των ερωτώμενων δήλωσε ότι το εισόδημα αρκεί για 3 από τις 4 εβδομάδες του μήνα ενώ το 32,2 αρκεί για τις 15 πρώτες ημέρες του μήνα. Υπάρχει ένα 23,9% των ερωτώμενων που δηλώνουν ότι μπορούν με άνεση να ανταποκριθούν στα έξοδα του μήνα, ενώ το 7,7% έχει και την δυνατότητα αποταμίευσης.

Οι περικοπές δαπανών επικεντρώνονται σε ελαστικές δαπάνες, όπως π.χ. διασκέδαση, ψυχαγωγία, αλλά και σε βασικές κατηγορίες όπου διατίθεται σεβαστό ποσοστό του εισοδημάτων των νοικοκυριών όπως τρόφιμα/ειδή πρώτης ανάγκης και ενέργεια καύσιμα. Σε αυτό το πλαίσιο δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστες και οι διακοπές των πολιτών. Περίπου 1 στους 2 (45%) ερωτώμενων δήλωσε ότι έχει επηρεαστεί τόσο η διάρκεια όσο και η ποιότητα των διακοπών τους.

Το 73,1% των κατοίκων του Νομού Αττικής δεν βλέπει ουσιαστική ενίσχυση των ΜμΕ από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ.

Τα βασικά προβλήματα των ΜμΕ είναι:

Μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών -> 55,9%

Υψηλό λειτουργικό κόστος -> 45,9%

Οφειλές σε τράπεζες/δημόσιο -> 43,1%

Έλλειψη ρευστότητας -> 38,5%

Έτσι, οι ΜμΕ στον νομό Αττικής αισθάνονται πολύπλευρη πίεση. Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα συγκεντρώνει καθολική αποδοχή (72,9%), αποκαλύπτοντας την προτεραιότητα για άμεσα μέτρα στο καλάθι του νοικοκυριού.

Η τεράστια ακρίβεια παραμένει το υπ’ αριθμόν έναν -άλυτο- πρόβλημα των πολιτών, σε μεγάλο ποσοστό, όπως φανερώνει και νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, με το 56,6% των πολιτών να δηλώνει ότι η ακρίβεια είναι το σοβαρότερο πρόβλημα στη χώρα.

Σοβαρά προβλήματα θεωρούνται επίσης η οικονομία σε ποσοστό 30%, η κατάσταση στο ΕΣΥ κατά 14,1%, η απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου κατά 12,8%, οι τιμές και το κόστος ενέργειας κατά 11,6%, η διαφθορά κατά 11,2%, το ύψος των εισοδημάτων κατά 9,5%, και ακολουθούν τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά κατά 9,3%, το δημογραφικό κατά 8,8%, η Παιδεία κατά 8,3%, η στεγαστική κρίση κατά 7,5%, το μεταναστευτικό κατά 7,3%, η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας κατά 6,9% και η ανεργία κατά 6,6%.

Η αντιπολίτευση ζητεί άμεση λήψη μέτρων, όπως την άμεση παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια στα τρόφιμα, τη διαφάνεια και αυστηρούς ελέγχους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από το χωράφι έως το ράφι, τη μείωση ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και την ουσιαστική στήριξη των μικρών και μεσαίων παραγωγών.

Θυμίζουμε, επιπλέον, πως η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Αύγουστο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

2,2% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, πίτσες και πίτες, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), λαχανικά κατεψυγμένα, σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο, λαχανικά νωπά, πατάτες, σάλτσες- καρυκεύματα.

1,2% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

7,7% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

3,7% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

0,6% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.

0,6% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

1,6% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

1,7% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων.

1,2% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μικρά είδη αναψυχής-άνθη- κατοικίδια ζώα, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό- υπολογιστές- επισκευές.

2,6% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

6,2% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία.

0,2% στην ομάδα «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ασφάλιστρα υγείας. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης σημείωσε αύξηση 0,1% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025, έναντι αύξησης 0,3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός παρουσίασε αύξηση 3,1% τον Αύγουστο εφέτος σε σχέση με τον Αύγουστο πέρυσι, έναντι αύξησης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023. Ενώ, παρουσίασε μείωση 0,6% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025, έναντι μηδενικής μεταβολής που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.