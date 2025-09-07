newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Θεοχάρης: Τα μέτρα στοχεύουν καταρχήν την ακρίβεια
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:47

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Θεοχάρης: Τα μέτρα στοχεύουν καταρχήν την ακρίβεια

«Είναι στην ευχέρειά μας να ορίσουμε το όριο (το οποίο ορίζεται έως τις 85.000 ευρώ από την ΕΕ)», είπε o Χάρης Θεοχάρης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στην 89η ΔΕΘ έχουν ξεκάθαρη στόχευση την Ελλάδα των επόμενων ετών, είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, Χάρης Θεοχάρης, από το στούντιο του ΟΤ Forum.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Αλεξάνδρα Φωτάκη, ο Χάρης Θεοχάρης επισήμανε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στοχεύουν καταρχάς την ακρίβεια, επικεντρώνοντας σε τρεις συγκεκριμένους τομείς: την στήριξη των νέων, την στήριξη των οικογενειών και τέλος την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η οδηγία για τον ΦΠΑ που δεν ξέρει ο Μητσοτάκης

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο υφυπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία που προβλέπει την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ εάν ο τζίρος τους είναι κάτω από 85.000 ευρώ. Όπως είπε, οι επιχειρήσεις μέχρι αυτό το όριο τζίρου «μπορούν» να λειτουργούν με τον συγκεκριμένο τρόπο. Σύμφωνα με τον Χάρη Θεοχάρη στην Ελλάδα έχει καθοριστεί αυτό για τις επιχειρήσεις έως 10.000 ευρώ, όριο το οποίο εξετάζεται να ανέβει.

«Είναι στην ευχέρειά μας να ορίσουμε το όριο (το οποίο ορίζεται έως τις 85.000 ευρώ από την ΕΕ)», είπε σημειώνοντας παράλληλα ότι το όριο έχει καθοριστεί χαμηλότερα στην Ελλάδα γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και θα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα.

Σχετικά με τα μέτρα, ο Χάρης Θεοχάρης είπε ότι η μεσαία τάξη πρέπει να είναι ο κύριος στόχος της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι πρόκειται μεν για ουσιαστική προσπάθεια ενίσχυσης αλλά δεν είναι το μόνο που πρέπει να γίνει. Όπως είπε θα πρέπει μαζί με τα οικονομικά μέτρα να υπάρχουν και άλλα μέτρα στήριξης, όπως για παράδειγμα στήριξη των νέων οικογενειών με βρεφονηπιακούς σταθμούς κλπ.

«Άρα θα πρέπει να πλαισιωθούν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και με άλλες δράσεις, όπως από το υπουργείο Οικογένειας ή για την ανακούφιση του στεγαστικού κλπ», είπε.

Η ακρίβεια είναι το Νο1 πρόβλημα των Ελλήνων

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο κ. Θεοχάρης είπε ότι είναι αποτέλεσμα και του τέλους της παγκοσμιοποίησης, που προέκυψε από έναν συνδυασμό παραγόντων, «το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε». Όπως διαπίστωσε, η ακρίβεια είναι το Νο1 πρόβλημα των Ελλήνων και από την αντιμετώπισή του θα κριθεί και η κυβέρνηση.

«Πιστεύω  ότι έως το 2027 θα έχουμε επιτύχει η πολιτική μας και τότε θα κριθούμε από τον ελληνικό λαό», κατέληξε.

Σχετικό με το σχέδιο Εξωστρέφεια, τόνισε καταρχήν τη σημασία του λέγοντας ότι «πτωχεύσαμε γιατί είχαμε δημοσιονομικό έλλειμμα και έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών», πέρα από την δημιουργία πλεονασμάτων για την επίλυση του δεύτερου ελλείματος θα πρέπει να τονωθούν οι εξαγωγές, είπε. Το σχετικό σχέδιο κινείται σε 5 άξονες για την αύξηση των εξαγωγών, από τους οποίους ξεχώρισε δύο.

Αναγκαία η συνεργασία των μικρών

Καταρχήν, με την ενίσχυση του Enterprise Greece, οργανισμός που γίνεται πλέον ακόμη πιο εξωστρεφής και συγχρόνως θα φέρνει καλύτερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. «Θέλουμε να αλλάξουμε ταχύτητα», είπε χαρακτηριστικά. Ο δεύτερος σημαντικότερος άξονας είναι με την ενεργοποίηση του Export Credit Greece για προχρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων. «Στόχος είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να ανταποκρίνονται», είπε.

«Πρέπει να υπάρχουν και συνεργασίες μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να αυξήσουν την εξωστρέφειά τους», είπε.

Τέλος, αναφερόμενος στον τομέα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, ο Χάρης Θεοχάρης είπε ότι «έχουμε τις περισσότερες άμεσες επενδύσεις από το εξωτερικό σε επίπεδο ΕΕ», αλλά σημείωσε ότι αυτό δεν είναι αρκετό, πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα. «Η Ελλάδα πλέον είναι ελκυστικός τόπος επενδύσεων, μόνο από τα Εμιράτα έχουν επενδυθεί 4 δισ. ευρώ», είπε για να καταλήξει ότι «θα δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι της προσέλκυσης επενδύσεων».

