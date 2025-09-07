newspaper
Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:38

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Τι συμβαίνει με το έργο του GSI (Great Sea Interconnector) - Οι αντιφατικές δηλώσεις της Λευκωσίας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, προκαλεί δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες και προβληματισμό στην Αθήνα.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Έντονη κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την εμπλοκή που έχει προκύψει στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου (GSI: Great Sea Interconnector), με την Κομισιόν να πιέζει ώστε να μην ναυαγήσει το έργο και να στέλνει σαφές μήνυμα προς τη Λευκωσία ότι  αναμένει την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου, καθώς «περαιτέρω καθυστέρηση είναι εις βάρος των εμπλεκομένων μερών, και ειδικά της Κύπρου, η οποία είναι ο κύριος ωφελούμενος του έργου αυτού».

Η αβεβαιότητα για την υλοποίηση του έργου, που προκαλούν οι αντιφατικές δηλώσεις που έρχονται από τη Λευκωσία σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του GSI, προκαλεί δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες και προβληματισμό στην Αθήνα.

Για το θέμα αυτό και για τις κινήσεις που γίνονται από ελληνικής πλευράς,  μίλησαν στο ΟΤ FORUΜ στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, τόσο ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης όσο και ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος και ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης.

«Η Κύπρος πρέπει πρωτίστως να στηρίξει τον GSI»

Την Παρασκευή, ο κ. Γεραπετρίτης κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το καλώδιο GSI επανέλαβε ότι «σε κάθε περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί έχουμε επανειλημμένως δηλώσει τη στήριξή μας στο έργο αυτό».

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, τονίζοντας ότι είναι αυτονόητο ότι και η κυπριακή πλευρά θα πρέπει να το στηρίξει χωρίς καμία αμφισβήτηση , διότι πρωτίστως αφορά την Κύπρο. «Το έργο αίρει την ενεργειακή της απομόνωση της Κύπρου», ανέφερε.

Ο υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι εάν τίθενται ζητήματα που αφορούν την οικονομική βιωσιμότητα και μάλιστα με επίκληση μελετών, είναι ένα ζήτημα διότι η οικονομική βιωσιμότητα είναι προαπαιτούμενο του έργου.

`

Ερωτηθείς αν η ελληνική κυβέρνηση ξαφνιάστηκε από τις εξελίξεις απάντησε: «Πράγματι δεν τα γνωρίζαμε το ζήτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, το οποίο ανέδειξε η κυπριακή πλευρά. Διασαφηνίστηκε ότι δεν αφορά την τρέχουσα διαχείριση του έργου, αλλά την διαχείρισή του πριν αναλάβει ως φορέας υλοποίησης ο ΑΔΜΗΕ»

Ενεργειακός κόμβος

«Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε την τελευταία εξαετία, έχει καταστεί ένας ευρωπαϊκός ενεργειακός κόμβος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ενεργειακού μας προγραμματισμού, μεγάλα έργα διασυνδεσιμότητας, τα οποία είτε είναι στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Είχαμε τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Κρήτη, έχουμε τη διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου, που είναι επίσης μείζονος σημασίας και γεωστρατηγικά. Άρα αυτήν τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος στρατηγικός ενεργειακός σχεδιασμός για την Ελλάδα. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου είναι κάτι από το οποίο είναι αμοιβαία επιθυμητό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης.

Οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις της Τουρκίας επεσήμανε: «Τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Όπως γνωρίζετε, το έργο αυτό είναι ευρωπαϊκό. Στο έργο αυτό συμμετέχουν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος είναι επίσης η Γαλλία, η Ιταλία, οι οποίες συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου. Επίσης, είναι ένα έργο το οποίο προστατεύεται απολύτως από το διεθνές δίκαιο»

«Είμαι πάρα πολύ σαφής. Το έργο δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει εξαιτίας του γεγονότος ότι η Τουρκία έχει αντιδράσεις. Θέλω να είμαι πολύ σαφής, δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση αυτό το οποίο σας λέω. Έχουμε αποδείξεις ότι όταν πρόκειται για την υποστήριξη των εθνικών δικαίων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τέτοιου τύπου δεύτερες σκέψεις δεν υπάρχουν», τόνισε και πρόσθεσε ότι αν υπήρχαν τέτοιες δεύτερες σκέψεις, δεν θα προκηρύσσαμε τα θαλάσσια οικόπεδα, δεν θα είχαμε πάει σε χωροταξικό σχεδιασμό, ούτε στα θαλάσσια πάρκα.

«Αναμένουμε από τη Λευκωσία να ξεκαθαρίσει»

Από την πλευρά του χθες Σάββατο, ο κ. Τσιάφος τόνισε ότι το ζήτημα με την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο είναι ένα θέμα εν εξελίξει: «Υπήρχε μία ρυθμιστική απόφαση από την κυπριακή πλευρά, η οποία για να το πούμε έτσι πολύ απλά αναγνώριζε έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπήρχε μία πληρωμή από την κυπριακή πλευρά για αυτό το μεγάλο έργο που είναι υπό κατασκευή. Παράλληλα είχαμε κάποιες διαφορετικές δηλώσεις από μέλη της κυπριακής κυβέρνησης, οπότε αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε την εικόνα και να καταλάβουμε ακριβώς ποια είναι η η στάση της κυπριακής κυβέρνησης»

Ο κ. Τσάφος υπογράμμισε ότι η Αθήνα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τη Λευκωσία ώστε να αποσαφηνιστεί αυτή αυτή η εικόνα.

Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ερωτηθείς για την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αν αυτή μπορεί να φρενάρει διαδικασίες και εξελίξεις, ο υφυπουργός Ενέργειας επανέλαβε ότι «είμαστε όλοι σε μία αξιολόγηση αυτών των νέων, προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε ακριβώς τι ερευνάται».

«Θα έλεγα ότι δεν έχουμε ακόμα την πλήρη εικόνα τι έχει γίνει για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τι επιπτώσεις έχει αυτή η αυτή η έρευνα», εξήγησε

«Η Κύπρος είναι το ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής αγοράς, το οποίο είναι απομονωμένο από το υπόλοιπο σύστημα και αν σκεφτείτε ότι εμείς ως ελληνική κυβέρνηση λέμε ότι το να είμαστε εμείς στο άκρο της Ευρώπης μας κοστίζει, πόσο μάλλον σκεφτείτε τι επιπτώσεις έχει αυτό για μία χώρα που δεν είναι καν διασυνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό σύστημα. Οπότε υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά και να ενσωματωθεί πλήρως η Κύπρος το στο ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας», υπογράμμισε.

«Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI»

Για την εμπλοκή που έχει προκύψει στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου μίλησε στο OT FORUM και ο Μάνος Μανουσάκης, πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, στο περιθώριο της 89ης ΔΕΘ.

«Εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε κανονικά, αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε αυτό που από την αρχή του καλοκαιριού είχαμε πει όταν σταματήσαμε να πληρώνουμε τον κατασκευαστή καλωδίου, ότι για να συνεχίσουμε την πληρωμή πρέπει οπωσδήποτε να βγουν οι κατάλληλες ρυθμιστικές αποφάσεις. Κάναμε 10 συσκέψεις με την Κομισιόν και τον ρυθμιστή όλο το καλοκαίρι. Θεωρούσαμε ότι είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα βγουν οι ρυθμιστικές αποφάσεις και δυστυχώς είχαμε αυτή την έκπληξη στο τέλος», εξήγησε ο κ. Μανουσάκης, μιλώντας στους δημοσιογράφους του ΟΤ, Χρήστου Κολώνα και Ελένη Στεργίου.

Ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ τόνισε ότι η εμπλοκή του έργου έχει κάποια «πολιτικά χαρακτηριστικά», οπότε «θεσμικά» δεν μπορεί σχολιάσει: «σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, χωρίς τη ρυθμιστική απόφαση που αναμένουμε, δεν μπορούμε να πληρώσουμε την επόμενη δόση του κατασκευαστή και αυτό σίγουρα δημιουργεί ένα μεγάλο κίνδυνο για τη συνέχεια του έργου, καθώς ο κατασκευαστής όπως ενημέρωσε και ο ίδιος όταν μίλησε με τους επενδυτές έχει κάποιο συγκεκριμένο capacity με βάση τα χρήματα που έχει λάβει για να συνεχίσει την κατασκευή».

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση την οποία αναμένουμε, τόνισε ότι πρόκειται για περίπλοκα τεχνικά θέματα και εξήγησε: «Υπάρχει μία απόφαση που λέγεται απόφαση εσόδου που επί της αρχής λέει ότι θα σου δώσει [χρήματα]. Μετά υπάρχει μία άλλη απόφαση που λέει τόσα χρήματα θα είναι το Σεπτέμβριο, τόσα τον Οκτώβρη. Αυτή η δεύτερη απόφαση δεν βγαίνει, άρα χρήματα δεν υπάρχουνε. Εκεί είμαστε», τόνισε.

Προφάσεις τα της Κύπρου για την καθυστέρηση στο καλώδιο

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Ο κ. Αποστολάκης, αφού ανέφερε «προσπαθήσαμε να σκεπάσουμε το τουρκολιβυκό μνημόνιο με την υπογραφή της συμφωνίας ΑΟΖ με την Αίγυπτο», είπε ότι είναι προφάσεις τα της Κύπρου για την καθυστέρηση στο καλώδιο. «Λειτουργήσαμε υποχωρητικά και το ιταλικό πλοίο για την όδευση του καλωδίου ζήτησε άδεια από την Τουρκία (…) εγώ θεωρώ ότι όσο καθυστερούμε, τόσο χάνουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αφενός, αλλά δημιουργούμε και ένα ιστορικό προηγούμενο που αφήνουμε περιθώρια στην Τουρκία κάθε φορά να να έρχεται και να λέει ότι δεν θα γίνεται τίποτα στην Ανατολική Μεσόγειο, εάν δεν το κρίνω εγώ».

Πηγή: ΟΤ

