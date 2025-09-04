Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη συμμετοχή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Στο μέγαρο Μαξίμου έχουν επενδύσει πολύ στην ομιλία και τις παροχές που θα εξαγγείλει κρίνοντας πως πρόκειται για μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αντιστρέψει το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα, όμως ο ορίζοντας όχι μόνο δεν είναι καθαρός αλλά εσχάτως έγινε και… ηλεκτρισμένος.

Εξελίξεις με την ηλεκτρική σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο

Το διπλωματικό θρίλερ που εξελίσσεται με το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κυπριακής Δημοκρατίας πρόσθεσε ένα ακόμα «πονοκέφαλο» στην κυβέρνηση. Οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνού, επί της ουσίας δείχνουν πως τελικά η Λευκωσία είναι έτοιμη να εγκαταλείψει το έργο.

Με την υλοποίηση ενός κρίσιμου ενεργειακού έργου να ακροβατεί στο «παζλ» ήρθε να προστεθεί και η ευρωπαϊκή εισαγγελία που διερευνά πιθανά ποινικά αδικήματα σχετικά για την κατασκευή του.

Τι απαντά ο Π. Μαρινάκης για το καλώδιο

Για όλα αυτά ρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, παρέπεμψε αρχικά στις τοποθετήσεις των καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργών ή εκπροσώπων των αντίστοιχων υπουργείων.

Θέλησε όμως να σχολιάσει και τις δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού που «δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου (…)». Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στα όσα είχε πει ο πρωθυπουργός περί επιθυμίας της Ελλάδας να προχωρήσει ένα πολύ σημαντικό έργο, καίριας σημασίας που φέρει μια σημαντική διάσταση: τον επιμερισμό του κόστους.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που πιστεύει ή προτείνει είτε από τους δημοσιολογούντες είτε από τα πολιτικά κόμματα, ότι πρέπει το έργο αυτό να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο. Άρα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Από κει και πέρα, δεν έχουν τεθεί υπ’ όψιν οι μελέτες βιωσιμότητας, στις οποίες αναφέρθηκε και ο υπουργός της Κύπρου», υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται μερικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, «είναι μείζονος σημασίας ιδιαιτέρως για την Κύπρο» σημείωσε ο κυβερνητικός αξιωματούχος λέγοντας πως η Ελλάδα θέλει το έργο, θέλει τη συνέχιση του και υπενθύμισε και τις προ ημερών δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για «το πλαίσιο ενός συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού που έχει ως προτεραιότητα τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών μας, της Κρήτης με την Αττική, των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

Επίσης, με βάση και την ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρθηκε και στο πολύ σημαντικό για το έργο διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου, που επίσης χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ευρωπαίοι εισαγγελείς διερευνούν πιθανά ποινικά αδικήματα

Με τους ευρωπαίους εισαγγελείς να διερευνούν πιθανά ποινικά αδικήματα σχετικά με ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να πει πως «στην ελληνική κυβέρνηση δεν έχει περιέλθει η οποιαδήποτε όχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τον GSI».

Στο ερώτημα αν θυμάται μια εμβληματική φράση του Ανδρέα Παπανδρέου: «Η Λευκωσία αποφασίζει, η Αθήνα συμπαρίσταται. Η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμπαρίσταται» και αν ισχύει το δόγμα αυτό με το οποίο πορεύτηκε 51 χρόνια τώρα η ελληνική πολιτική ο κ. Μαρινάκης έσπευσε να τονίσει πως «η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και είναι προφανές ότι με την Κύπρο μας συνδέουν στενότατοι δεσμοί και υποστηρίζουμε τις κυπριακές θέσεις για τα μεγάλα, τα εθνικά, ως απολύτως εθνικές θέσεις. Οι κυπριακές θέσεις είναι και δικές μας εθνικές θέσεις. Αυτό είναι το μείζον».

Τώρα, από εκεί και πέρα, είπε, υπάρχουν ζητήματα, τα οποία έχουν τις δικές τους προεκτάσεις. «Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να παραβλέψει πολύ σημαντικές λεπτομέρειες ενός έργου που δεν έχουν, δεν αναφέρονται στη γεωπολιτική του διάσταση, γιατί διαφορετικά δεν θα κινείτο υπέρ της προάσπισης των συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών, των Ελλήνων φορολογουμένων. Αυτή είναι η ουσία της συζήτησης εν προκειμένω».

Το έργο θα προχωρήσει λέει το ΥΠΕΞ

H εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, η οποία επέμεινε στις εκπεφρασμένες θέσεις της Αθήνας πως «η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και το Ισραήλ είναι ένα έργο γεωστρατηγικής σημασίας. Έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή υποστήριξη. Είναι ένα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος έργο. Το έργο αυτό πέρα από την ευρωπαϊκή υποστήριξη, εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο. Το έργο θα προχωρήσει βάσει προγραμματισμού».

Great Sea Interconnector

Ο ελληνικός φορέας εκμετάλλευσης του ηλεκτρικού δικτύου ΑΔΜΗΕ κατασκευάζει το καλώδιο Great Sea Interconnector για να συνδέσει τα ευρωπαϊκά και κυπριακά δίκτυα μεταφοράς και αργότερα να επεκταθεί στο Ισραήλ. Η Ελλάδα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στο έργο τον Μάρτιο, μετά από αναφορές ότι είχε σταματήσει για οικονομικές και γεωπολιτικές ανησυχίες.

Με την ολοκλήρωσή του, οι φορείς υλοποίησης του έργου λένε ότι η σύνδεση θα είναι «το μακρύτερο» καλώδιο υψηλής τάσης στον κόσμο, μήκους 1.240 χλμ. (770,5 μίλια) και επίσης το βαθύτερο, μήκους 3.000 μέτρων.