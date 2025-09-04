Reuters: Η ευρωπαϊκή εισαγγελία επιβεβαιώνει την έρευνα για το Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Οι ευρωπαίοι εισαγγελείς διερευνούν πιθανά ποινικά αδικήματα σχετικά με ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ (2 δισεκατομμύρια δολάρια) για την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει την Ευρώπη με την ανατολική Μεσόγειο, δήλωσαν ο πρόεδρος της Κύπρου και η εισαγγελική αρχή, γράφει σήμερα το Reuters.

Σύμφωνα με το διεθνές μέσο ενημέρωσης, «Η EPPO (European Public Prosecutor’s Office) μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει έρευνα», αναφέρει η υπηρεσία σε γραπτή απάντηση προς το Reuters. «Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτήν τη στιγμή, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας», προσθέτει.

Ο ελληνικός φορέας εκμετάλλευσης του ηλεκτρικού δικτύου ΑΔΜΗΕ κατασκευάζει το καλώδιο Great Sea Interconnector για να συνδέσει τα ευρωπαϊκά και κυπριακά δίκτυα μεταφοράς και αργότερα να επεκταθεί στο Ισραήλ, γράφει ο συντάκτης, προσθέτοντας πως το έργο έχει πληγεί από πολλαπλές καθυστερήσεις και η Λευκωσία ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του.

Η Ελλάδα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στο έργο τον Μάρτιο, μετά από αναφορές ότι είχε σταματήσει για οικονομικές και γεωπολιτικές ανησυχίες.

Ο κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε στους δημοσιογράφους αργά την Τετάρτη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για «πιθανά ποινικά αδικήματα».

Στην Αθήνα, ο ΑΔΜΗΕ αρνήθηκε να σχολιάσει, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο, ενώ ένας εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζει ενεργά το έργο, δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν είχε λάβει καμία συμβουλευτική ενημέρωση σχετικά με την έρευνα.

Ο Πιότρ Σεραφίν, επίτροπος της ΕΕ για θέματα προϋπολογισμού και καταπολέμησης της απάτης στην Κύπρο, αρνήθηκε να σχολιάσει την Πέμπτη, επικαλούμενος την ανεξαρτησία της EPPO. Δήλωσε ότι δεν γνώριζε καμία ανησυχία που εξέφρασε το γραφείο του σχετικά με το έργο.

Με την ολοκλήρωσή του, οι φορείς υλοποίησης του έργου λένε ότι η σύνδεση θα είναι «το μακρύτερο» καλώδιο υψηλής τάσης στον κόσμο, μήκους 1.240 χλμ. (770,5 μίλια) και επίσης το βαθύτερο, μήκους 3.000 μέτρων.