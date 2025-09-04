Reuters: Η ευρωπαϊκή εισαγγελία επιβεβαιώνει την έρευνα για το Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Σε γραπτή απάντησή της σε ερώτημα του Reuters η ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφέρει: «Η EPPO (European Public Prosecutor’s Office) μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει έρευνα»
- Μόνο 1 στους 4 κρατούμενους από τη Γάζα αναγνωρίζεται ως μαχητής - Απόρρητα στοιχεία των Ισραηλινών
- Συνεχίζεται η παροχολογία για την αντιστροφή κλίματος από το Μαξίμου – Διαρροές για πακέτο ΔΕΘ ύψους 1,7 δισ.
- Αλλαγές στο ωράριο του Μετρό σήμερα λόγω συναυλίας - Μέχρι τι ώρα θα λειτουργεί
- Η οργάνωση και η δομή της κρητικής μαφίας - Αρχηγοί, υπαρχηγοί, «street dealers» και... ένστολοι
Οι ευρωπαίοι εισαγγελείς διερευνούν πιθανά ποινικά αδικήματα σχετικά με ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ (2 δισεκατομμύρια δολάρια) για την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει την Ευρώπη με την ανατολική Μεσόγειο, δήλωσαν ο πρόεδρος της Κύπρου και η εισαγγελική αρχή, γράφει σήμερα το Reuters.
Σύμφωνα με το διεθνές μέσο ενημέρωσης, «Η EPPO (European Public Prosecutor’s Office) μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγει έρευνα», αναφέρει η υπηρεσία σε γραπτή απάντηση προς το Reuters. «Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτήν τη στιγμή, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας», προσθέτει.
Ο ελληνικός φορέας εκμετάλλευσης του ηλεκτρικού δικτύου ΑΔΜΗΕ κατασκευάζει το καλώδιο Great Sea Interconnector για να συνδέσει τα ευρωπαϊκά και κυπριακά δίκτυα μεταφοράς και αργότερα να επεκταθεί στο Ισραήλ, γράφει ο συντάκτης, προσθέτοντας πως το έργο έχει πληγεί από πολλαπλές καθυστερήσεις και η Λευκωσία ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του.
Η Ελλάδα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στο έργο τον Μάρτιο, μετά από αναφορές ότι είχε σταματήσει για οικονομικές και γεωπολιτικές ανησυχίες.
Ο κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε στους δημοσιογράφους αργά την Τετάρτη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για «πιθανά ποινικά αδικήματα».
Στην Αθήνα, ο ΑΔΜΗΕ αρνήθηκε να σχολιάσει, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο, ενώ ένας εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζει ενεργά το έργο, δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν είχε λάβει καμία συμβουλευτική ενημέρωση σχετικά με την έρευνα.
Ο Πιότρ Σεραφίν, επίτροπος της ΕΕ για θέματα προϋπολογισμού και καταπολέμησης της απάτης στην Κύπρο, αρνήθηκε να σχολιάσει την Πέμπτη, επικαλούμενος την ανεξαρτησία της EPPO. Δήλωσε ότι δεν γνώριζε καμία ανησυχία που εξέφρασε το γραφείο του σχετικά με το έργο.
Με την ολοκλήρωσή του, οι φορείς υλοποίησης του έργου λένε ότι η σύνδεση θα είναι «το μακρύτερο» καλώδιο υψηλής τάσης στον κόσμο, μήκους 1.240 χλμ. (770,5 μίλια) και επίσης το βαθύτερο, μήκους 3.000 μέτρων.
- Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
- Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»
- Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε
- Ο «πόλεμος» συνεχίζεται για τον Φρανσίσκο: «Έχω δεχθεί χιλιάδες ρατσιστικά μηνύματα»
- Γάζα: Μόνο 1 στους 4 κρατούμενους από τη Γάζα αναγνωρίζεται ως μαχητής – Απόρρητα στοιχεία των Ισραηλινών
- Ελληνική Κουζίνα: Αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις