Ο Κεραυνός «έκαψε» το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Τι θα κάνει η Αθήνα

Σε διπλωματικό θρίλερ που επηρεάζει άμεσα τις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας εξελίσσεται το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά και τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνού, οι οποίες επί της ουσίας δείχνουν πως τελικά η Λευκωσία είναι έτοιμη να εγκαταλείψει το έργο.

Ο Κεραυνός είναι ο αρμόδιος υπουργός που θα πρέπει να δώσει την τελική έγκριση για την ανάκτηση από τον ΑΔΜΗΕ των 25 εκατ. ευρώ που ενέκρινε μετά από σειρά ενστάσεων η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου (ΡΑΕΚ), αμφισβήτησε ευθέως για μία ακόμα φορά τη βιωσιμότητα του έργου, κόστους 1,9 δισ. ευρώ.

Ο Κεραυνός και το καλώδιο

Πιο συγκεκριμένα ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών σε δηλώσεις του (Καθημερινή Κύπρου) ανέφερε χαρακτηριστικά «έχω ενώπιόν μου δύο μελέτες από ανεξάρτητους και σοβαρούς οργανισμούς, οι οποίες καταλήγουν στο ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους».

Το έργο θα προχωρήσει λέει το ΥΠΕΞ

Για το θέμα ρωτήθηκε σχετικά κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών, μετά τις δηλώσεις Κεραυνού, και η εκπρόσωπος του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, η οποία επέμεινε στις εκπεφρασμένες θέσεις της Αθήνας πως «η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και το Ισραήλ είναι ένα έργο γεωστρατηγικής σημασίας. Έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή υποστήριξη. Είναι ένα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος έργο. Το έργο αυτό πέρα από την ευρωπαϊκή υποστήριξη, εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο. Το έργο θα προχωρήσει βάσει προγραμματισμού».

Όσον αφορά το ζήτημα του καλωδίου έχει απαντήσει επανειλημμένα – τελευταία φορά τη Δευτέρα – και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, (Action24) σημειώνοντας πως «οι έρευνες αυτές θα συνεχιστούν. Η πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδος-Κύπρου είναι ένα σημαντικό έργο, το οποίο κυρίως αφορά την Κύπρο, επειδή αίρει την ενεργειακή της απομόνωση. Θα συνεχιστεί και είναι, αν θέλετε, ένα κομμάτι από το γεωστρατηγικό παζλ στην Ανατολική Μεσόγειο».

Τις απαντήσεις ωστόσο αναμένεται να δώσει αρμοδίως το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Θα επιμείνει το Μαξίμου και γιατί;

Με το ερώτημα που τίθεται πλέον να είναι κατά πόσο η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να επιμένει σε ένα έργο που ο ωφελούμενος, στην προκειμένη περίπτωση η Κυπριακή Δημοκρατία, έχει δείξει τόσο με τις καθυστερήσεις και την κωλυσιεργία της σε διάφορα στάδια του έργου, όσο και με ευθείες δηλώσεις δείχνει ότι δεν το θέλει.

Ανάγκη στρατηγικής απεγκλωβισμού από το καλώδιο

Δεν είναι λίγοι άλλωστε εκείνοι εντός και εκτός Υπουργείου Εξωτερικών και ΚΥΣΕΑ, που σημειώνουν εδώ και αρκετό καιρό πως η Αθήνα θα πρέπει να σταματήσει να επιμένει και να εγκλωβίζεται στο συγκεκριμένο ζήτημα και να αναζητήσει μία στρατηγική εξόδου, αφού μόνο κόστος έχει από αυτό και τελικά πέφτει σε τοίχο που υψώνει πρωτίστως η Λευκωσία, επωμιζόμενη κριτική και για τις αντιδράσεις της Τουρκίας.

Είναι χαρακτηριστικό πως πηγές με γνώση των εξελίξεων τόνιζαν στο in πως η Ελλάδα μόνο κόστος επωμίζεται από το έργο και δεν θα έπρεπε να έχει αναλάβει τα σηκώσει το βάρος του καλωδίου, όταν η Κύπρος που θα έπρεπε να είναι ο βασικός ενδιαφερόμενος, αφού είναι αυτή που θα ωφεληθεί, δείχνει με διάφορους τρόπους ότι στην πραγματικότητα δεν θέλει να προχωρήσει.

Οι ίδιες πηγές υπογράμμιζαν πως με δεδομένο πως το Μέγαρο Μαξίμου και ακολούθως συνολικά η ελληνική κυβέρνηση και τα εμπλεκόμενα υπουργεία, έδωσαν μεγαλύτερο βάρος από ότι έπρεπε στο έργο, προκαλώντας ζημιά στην εικόνα της χώρας όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, ενώ ξεκίνησε και μία αντιπαράθεση με την Άγκυρα, που έχει κόστος και τελικά απειλείται να εξελιχθεί σε κενό γράμμα.

Όλοι αναγνωρίζουν πως ο απεγκλωβισμός της Ελλάδας από την ιστορία του καλωδίου δεν θα είναι εύκολος και θα έχει σημαντικό επικοινωνιακό κόστος για την κυβέρνηση, καθώς μπορεί να ερμηνευθεί ως υποχώρηση απέναντι στις τουρκικές κινήσεις, ακόμα και αν στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι.

Στο ίδιο πλαίσιο οι πηγές που μίλησαν στο in τόνιζαν ακόμα πως σε αυτή τη φάση η επιλογή της Τουρκίας να εμποδίσει το έργο – ακόμα και αν θεωρείται πολύ πιθανή – θα είχε σημαντικό κόστος και για την Άγκυρα, στις σχέσεις με την ΕΕ. Και σε κάθε περίπτωση θα ήταν μία δύσκολη εξίσωση..

Ο Κεραυνός δίνει τη λύση;

Η δήλωση Κεραυνού, εφόσον καταστεί τελεσίδικη και επίσημη θέση της Λευκωσίας, ίσως είναι η έξοδος που θα μπορούσε να αξιοποιήσει η Αθήνα.

Το ερώτημα είναι αν το Μέγαρο Μαξίμου θα συνεχίσει να δίνει τη γραμμή στα εμπλεκόμενα υπουργεία να απαντούν ότι το καλώδιο θα γίνει και οι έρευνες θα συνεχίσουν κανονικά. Και αν το κάνει για ποιο λόγο θα επιμείνει.

Γιατί αν ορισμένοι θεωρούν πως μπορούν να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο ζήτημα στα ελληνοτουρκικά και να δείξουν πως η Ελλάδα δεν υποχωρεί έναντι της Άγκυρας, με δεδομένη τη στάση της Λευκωσίας, μάλλον δίνουν μία μάχη που δεν θα έπρεπε, ενώ κινδυνεύουν να δημιουργήσουν ένταση χωρίς να υφίσταται λόγος εθνικού συμφέροντος. Με το καλώδιο να εξελίσσεται για το Μέγαρο Μαξίμου σε μία επικίνδυνη παγίδα με φόντο τα ελληνοτουρκικά και συνέπειες στο πεδίο των εθνικών ζητημάτων, όπου δεν χωρούν επιπόλαιοι χειρισμοί.