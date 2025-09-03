Στον αέρα φαίνεται πως βρίσκεται το έργο για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου καθώς η Λευκωσία διαμηνύει μέσω του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, ότι δεν είναι βιώσιμο.

Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή Κύπρου, ο κ. Κεραυνός επικαλέστηκε δύο ανεξάρτητες μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν, όπως είπε, ότι υπό τους συγκεκριμένους όρους το έργο Great Sea Interconnector (GSI) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Ερωτηθείς σχετικά για τη συζήτηση γύρω από το καλώδιο, ο κ. Κεραυνός είπε χαρακτηριστικά: «έχω ενώπιόν μου δύο μελέτες από ανεξάρτητους και σοβαρούς οργανισμούς, οι οποίες καταλήγουν στο ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους».

Συζητιέται από το 2010 και δεν προχωράει

Σε ερώτηση γιατί γίνεται συζήτηση ακόμη για το εάν το έργο είναι βιώσιμο ή όχι, ο υπουργός τόνισε πως «η συζήτηση γίνεται γιατί το έργο είναι πολύπλοκο με οικονομική, τεχνική και γεωπολιτική πτυχή. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω και κάτι άλλο. Έχει από το 2010 που συζητείται αυτό το έργο και χαρακτηρίζεται ευρωπαϊκό, καθώς η Κομισιόν αποφάσισε να το χρηματοδοτήσει με 650 εκατομμύρια. Το ερώτημα που θέτω είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαθέτει κονδύλια υπό αυστηρούς όρους και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μετά από τόσα χρόνια δεν διερωτάται γιατί δεν έγινε αυτό το έργο;».

Αναφορικά με τις πληρωμές και τα 25 εκατ. ευρώ για τα οποία άναψε και το πράσινο φως το προηγούμενο διάστημα η ΡΑΕΚ, ο κ. Κεραυνός υπογράμμισε ότι «με τα σημερινά οικονομικά, τεχνικά και γεωπολιτικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν το έργο, η πληρωμή του ποσού των 25 εκατ. δεν είναι μια απλή υπόθεση. Χρειάζεται πρώτα η διασφάλιση κάποιων σοβαρών παραμέτρων».