Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Εγκαταλείπει η Λευκωσία – «Δεν είναι βιώσιμο»
Διπλωματία 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:09

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Εγκαταλείπει η Λευκωσία – «Δεν είναι βιώσιμο»

Ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, ανέφερε ότι το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης με Ελλάδα και Ισραήλ δεν είναι βιώσιμο - Καλώδιο «υπό αυτούς τους όρους δεν θα γίνει»

Σύνταξη
Spotlight

Στον αέρα φαίνεται πως βρίσκεται το έργο για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου καθώς η Λευκωσία διαμηνύει μέσω του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, ότι δεν είναι βιώσιμο.

Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή Κύπρου, ο κ. Κεραυνός επικαλέστηκε δύο ανεξάρτητες μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν, όπως είπε, ότι υπό τους συγκεκριμένους όρους το έργο Great Sea Interconnector (GSI) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Ερωτηθείς σχετικά για τη συζήτηση γύρω από το καλώδιο, ο κ. Κεραυνός είπε χαρακτηριστικά: «έχω ενώπιόν μου δύο μελέτες από ανεξάρτητους και σοβαρούς οργανισμούς, οι οποίες καταλήγουν στο ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους».

Συζητιέται από το 2010 και δεν προχωράει

Σε ερώτηση γιατί γίνεται συζήτηση ακόμη για το εάν το έργο είναι βιώσιμο ή όχι, ο υπουργός τόνισε πως «η συζήτηση γίνεται γιατί το έργο είναι πολύπλοκο με οικονομική, τεχνική και γεωπολιτική πτυχή. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω και κάτι άλλο. Έχει από το 2010 που συζητείται αυτό το έργο και χαρακτηρίζεται ευρωπαϊκό, καθώς η Κομισιόν αποφάσισε να το χρηματοδοτήσει με 650 εκατομμύρια. Το ερώτημα που θέτω είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαθέτει κονδύλια υπό αυστηρούς όρους και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μετά από τόσα χρόνια δεν διερωτάται γιατί δεν έγινε αυτό το έργο;».

Αναφορικά με τις πληρωμές και τα 25 εκατ. ευρώ για τα οποία άναψε και το πράσινο φως το προηγούμενο διάστημα η ΡΑΕΚ, ο κ. Κεραυνός υπογράμμισε ότι «με τα σημερινά οικονομικά, τεχνικά και γεωπολιτικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν το έργο, η πληρωμή του ποσού των 25 εκατ. δεν είναι μια απλή υπόθεση. Χρειάζεται πρώτα η διασφάλιση κάποιων σοβαρών παραμέτρων».

Business
Metlen: Σήμερα η μεγάλη ημέρα – Αντικαθιστά την Taylor Wimpey στον FTSE 100

Metlen: Σήμερα η μεγάλη ημέρα – Αντικαθιστά την Taylor Wimpey στον FTSE 100

Business
Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Γεραπετρίτης: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Γ. Γεραπετρίτης 01.09.25

«Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν - «Συνέπειες αν εμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση καλωδίου»

O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πως είναι βάσιμο το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια
Απάντηση 29.08.25

Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις»

Σύνταξη
Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα
Ελληνοτουρκικά 29.08.25

Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα

«Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό», τόνισε, προκλητικά, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών
Διπλωματία 28.08.25

ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΥΠΕΞ για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, την οποία καταδίκασε απερίφραστα, ενώ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και το λαό της

Σύνταξη
ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα
Διπλωματία 26.08.25

ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα

Έκκληση στο ΥΠΕΞ και την κυβέρνηση από την ΕΣΗΕΑ να στηρίξει η Ελλάδα το ψήφισμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων με αιχμή το θάνατο 219 δημοσιογράφων στη Γάζα

Σύνταξη
Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 22.08.25

Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη

το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο που είναι γνωστό ως «E1», το οποίο προβλέπει την κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
Διπλωματία 19.08.25

Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο

Η Κύπρος τονίζει ότι η Λιβύη με το τουρκολιβυκό μνημόνιο «εσκεμμένα παραγνωρίζει την παρουσία και τα θαλάσσια δικαιώματα των παράκτιων κρατών της περιοχής, περιλαμβανομένων ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα»

Σύνταξη
Αυτή είναι η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ής Ιουνίου
«Απορρίπτεται στο σύνολό της» 16.08.25

Αυτή είναι η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ής Ιουνίου

Η Αθήνα κατέρριψε τους ισχυρισμούς της Λιβύης για τη μέση γραμμή στην ελληνική ΑΟΖ με δική της ρηματική διακοίνωση, που απέστειλε στις 5 Αυγούστου στον ΟΗΕ

Σύνταξη
Η προετοιμασία του Έβανς και η μεγάλη ευκαιρία του Κουμάτζε (vids)
Ολυμπιακός 03.09.25

Η προετοιμασία του Έβανς και η μεγάλη ευκαιρία του Κουμάτζε (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του με απουσίες, όμως η επιστροφή του Κίναν Έβανς και ο Καλίφα Κουμάτζε έχουν κλέψει τις εντυπώσεις στις πρώτες προπονήσεις…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Νίκος Παπανδρέου για 3η Σεπτεμβρίου: Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ριζικά την Ελλάδα
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Νίκος Παπανδρέου για 3η Σεπτεμβρίου: Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ριζικά την Ελλάδα

«H 3η του Σεπτέμβρη είναι η στιγμή που η κοινωνία πίστεψε πως μπορεί να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της», αναφέρει στο μήνυμά του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου

Σύνταξη
Ούτε Τζόρνταν, ούτε Λεμπρόν: Με… Σάλμα Χάγιεκ η κορυφαία πεντάδα του Τσετ Χόλμγκρεν!
Μπάσκετ 03.09.25

Ούτε Τζόρνταν, ούτε Λεμπρόν: Με… Σάλμα Χάγιεκ η κορυφαία πεντάδα του Τσετ Χόλμγκρεν!

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Τσετ Χόλγκρεν, ρωτήθηκε στα social media για τη δική του κορυφαία πεντάδα όλων των εποχών και η απάντησή του δεν ήταν η... αναμενόμενη!

Σύνταξη
Neuralink: Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα – Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής
«Τεχνικά είμαι cyborg...» 03.09.25

Ο Έλον Μασκ έβαλε ένα τσιπ στον εγκέφαλο ενός παράλυτου άνδρα - Τι λέει ο ίδιος ο ασθενής 18 μήνες μετά

Ένα ατύχημα άφησε παράλυτο τον Νόλαντ Άρμπαου, αλλά το εμφύτευμα εγκεφάλου Neuralink του Έλον Μασκ του επιτρέπει να ελέγχει υπολογιστές με τις σκέψεις του. Τι λέει ο ίδιος 18 μήνες μετά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη; – Πώς η τεχνολογία μετατρέπεται σε εργαλείο κινδύνου και στοιχίζει ζωές
AI 03.09.25

Ανεξέλεγκτη η τεχνητή νοημοσύνη; – Πώς η τεχνολογία μετατρέπεται σε εργαλείο κινδύνου και στοιχίζει ζωές

Μεγάλη είναι η ανησυχία για τις ανεξέλεγκτες συμβουλές των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς παρέχουν πληροφορίες για αυτοτραυματισμό αλλά και αυτοκτονία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μιχαηλίδου: Θα γίνουν εξαγγελίες για δημογραφικό στη ΔΕΘ – Τι είπε για το ν/σχ για την κοινωνική αντιπαροχή
Εξωραϊσμός πραγματικότητας 03.09.25

Παροχολογία ενόψει ΔΕΘ από Μιχαηλίδου - «Θα γίνουν εξαγγελίες για δημογραφικό», τι είπε για την κοινωνική αντιπαροχή

Η υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, είπε ότι και μέσα στο ‘26 θα έχουμε τα θεμέλια για τις πρώτες κατοικίες με κοινωνική αντιπαροχή. Το 70% θα το κρατήσουν οι εργολάβοι

Σύνταξη
Αλτσχάιμερ: Σύνδεση με τα μικροπλαστικά που συσσωρεύονται στον εγκέφαλο έδειξε νέα έρευνα
Έρευνα 03.09.25

Πώς συνδέονται τα μικροπλαστικά στον εγκέφαλο με τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ - Το κρίσιμο γονίδιο

Η νόσος Αλτσχάιμερ, που αποδίδεται σε έναν συνδυασμό γενετικών, περιβαλλοντικών και άλλων παραγόντων, φαίνεται να συνδέεται με υψηλή συσσώρευση μικροπλαστικών στον εγκέφαλο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το υπουργείο Ανάπτυξης απαντά στο ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Το υπουργείο Ανάπτυξης απαντά στο ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια

Το υπ. Ανάπτυξης απαντά στο ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια υποστηρίζοντας πως πολλές από τις αιτιάσεις του κόμματος είτε δεν συνοδεύονται από τεκμηριωμένα στοιχεία είτε αποσιωπούν κρίσιμες παρεμβάσεις

Σύνταξη
Σάντσεθ: Η αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας συνιστά αποτυχία
Διπλά στάνταρ 03.09.25

Η αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας συνιστά αποτυχία - Τι λέει ο Σάντσεθ για το μέλλον της Ένωσης

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μίλησε στον βρετανικό Guardian πριν από τη συνάντησή του με τον Κιρ Στάρμερ και τόνισε ότι τα διπλά στάνταρ της ΕΕ πλήττουν την αξιοπιστία της

Σύνταξη
Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»
Μπάσκετ 03.09.25

Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»

Πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι το παζλ των ομίλων του Eurobasket μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση τους – Οι ομάδες που έχουν περάσει και αυτές που διεκδικούν την πρόκριση…

Σύνταξη
Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας
Πλάτη στον τοίχο 03.09.25

Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας

Το «Dead Man’s Wire» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Άντονι Κυρίτση, ενός περιθωριοποιημένου άνδρα που αισθανόταν ότι εξαπατήθηκε από τους πλούσιους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεκμαρτό εισόδημα: Επαγγελματίες το αμφισβήτησαν και κατέληξαν με… έξτρα φόρους
Οικονομικές Ειδήσεις 03.09.25

Επαγγελματίες αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα και... φορολογήθηκαν παραπάνω

Η προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών όχι μόνο δεν δικαίωσε επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά κατέληξαν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο

Βασίλης Τσεκούρας
Κίνα – Στρατιωτική παρέλαση με νέα όπλα: Επίδειξη ισχύος από τον Σι υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ – Ενοχλημένος ο Τραμπ
Ενοχλημένος ο Τραμπ 03.09.25

Επίδειξη ισχύος από τον Σι της Κίνας - Παρουσίαση νέων όπλων στην παρέλαση υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ

Η Κίνα παρουσίασε νέα όπλα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση - Είμαστε ασταμάτητοι, δήλωσε ο Σι, υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
