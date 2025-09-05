Πολιτική κόντρα έχει προκαλέσει το καλώδιο για την ηλεκτρική σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας – «Κρίσιμο έργο»

Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση, με το ζήτημα του καλωδίου της ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας να περνάει από σαράντα κύματα.

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου Μάκη Κεραυνού, ο οποίος χαρακτήρισε το σχέδιο μη βιώσιμο, την ίδια ώρα που η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει που κατέληξαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διατέθηκαν για το έργο.

«Κρίσιμο» το έργο του καλωδίου της ηλεκτρικής σύνδεσης των δύο χωρών

«Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, που η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει και τηρεί όλες τις δεσμεύσεις της», σχολίασε ο βουλευτής ΝΔ Γιώργος Βρεττάκος, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο που θα ενισχύσει την Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως την Κύπρο.

«Για μία ακόμα φορά η ευρωπαϊκή εισαγγελία σε ένα κοινό έργο Ελλάδας – Κύπρου ξαναπαρεμβαίνει. Κινδυνεύουμε με ό,τι γίνεται στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο αν έχουμε την ευρωπαϊκή εισαγγελία», δήλωσε ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως εάν δεν πετύχει το συγκεκριμένο έργο, τότε θα πρόκειται για αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης.

«Είναι ένα κρίσιμο έργο για οικονομικούς, ενεργειακούς, περιβαλλοντικός και γεωπολιτικούς λόγους. Η Τουρκία με απειλές, με εκβιασμούς και επιθετικότητα, δεν θέλει να γίνει αυτό το έργο», σχολίασε ο γραμματέας ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός.

Τέλος, αναφερόμενος στη σημερινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, ο Διονύσης Καλαματιανός είπε πως η παρουσία βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, καθώς έχουν συμμετέχει στο παρελθόν στις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου Τσίπρα.