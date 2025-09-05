newspaper
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.09.2025 | 09:33
Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πολιτική κόντρα έχει προκαλέσει το καλώδιο για την ηλεκτρική σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας – «Κρίσιμο έργο»
Πολιτική 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:32

Πολιτική κόντρα έχει προκαλέσει το καλώδιο για την ηλεκτρική σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας – «Κρίσιμο έργο»

Προβληματισμός επικρατεί στην κυβέρνηση μετά τις πρόσφατες εξελίξεις για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Spotlight

Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση, με το ζήτημα του καλωδίου της ηλεκτρικής σύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας να περνάει από σαράντα κύματα.

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου Μάκη Κεραυνού, ο οποίος χαρακτήρισε το σχέδιο μη βιώσιμο, την ίδια ώρα που η ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσει που κατέληξαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διατέθηκαν για το έργο.

«Κρίσιμο» το έργο του καλωδίου της ηλεκτρικής σύνδεσης των δύο χωρών

«Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, που η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει και τηρεί όλες τις δεσμεύσεις της», σχολίασε ο βουλευτής ΝΔ Γιώργος Βρεττάκος, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο που θα ενισχύσει την Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως την Κύπρο.

«Για μία ακόμα φορά η ευρωπαϊκή εισαγγελία σε ένα κοινό έργο Ελλάδας – Κύπρου ξαναπαρεμβαίνει. Κινδυνεύουμε με ό,τι γίνεται στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο αν έχουμε την ευρωπαϊκή εισαγγελία», δήλωσε ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως εάν δεν πετύχει το συγκεκριμένο έργο, τότε θα πρόκειται για αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης.

«Είναι ένα κρίσιμο έργο για οικονομικούς, ενεργειακούς, περιβαλλοντικός και γεωπολιτικούς λόγους. Η Τουρκία με απειλές, με εκβιασμούς και επιθετικότητα, δεν θέλει να γίνει αυτό το έργο», σχολίασε ο γραμματέας ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός.

Τέλος, αναφερόμενος στη σημερινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, ο Διονύσης Καλαματιανός είπε πως η παρουσία βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, καθώς έχουν συμμετέχει στο παρελθόν στις εκδηλώσεις του Ινστιτούτου Τσίπρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αδ. Γεωργιάδης: Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας – Νέα Δημοκρατία ή χάος…
«Oυαί κι αλίμονο...» 04.09.25

Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας από τον Γεωργιάδη - Νέα Δημοκρατία ή χάος…

Σε μια χρονική περίοδο που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται «στα σχοινιά» ο υπουργός Υγείας ανέλαβε να τονώσει το ηθικό φίλων και μελών του κόμματος χωρίς να αποφύγει την κινδυνολογία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ευρωκοινοβουλίο: Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»
Στην Κομισιόν 04.09.25

Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»

«Κυβέρνηση ΝΔ και ΕΕ, εμφανίζουν τον ΑΤΑΚ ως ένα εργαλείο με το οποίο δήθεν θα εξασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις θα κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα πριν τη ΔΕΘ – Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
Κακό timing 04.09.25

Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση πριν τη ΔΕΘ - Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Ένας ακόμη «πονοκέφαλος» για την κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κυπριακής Δημοκρατίας. Η «σφήνα» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός και η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ
Έντεκα σημεία 04.09.25

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ

«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από καταστροφολογία και μηδενισμό», υπογραμμίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, απαντώντας στη «μαύρη βίβλο» που συνέταξε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων
Νέο «χτύπημα» 04.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στις «ορατές πολιτικές της και τις 'αόρατες' πρακτικές της»

Σύνταξη
ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς
«Κουβάρι ανταγωνισμών» 04.09.25

ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς

«Οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, στα γεγονότα στην Κάσο, και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα… εσωκομματικών – «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων
ΠΑΣΟΚ 04.09.25

Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα... εσωκομματικών - «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων

Ο Παύλος Γερουλάνος σχολίασε την περίοδο δημαρχίας του Χάρη Δούκα - Ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε ζητώντας από τον βουλευτή Α' Αθηνών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να είναι «δίπλα του»

Σύνταξη
Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ
Με τον Τσουκαλά 04.09.25

Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ

Από αρχές Οκτωβρίου ο κ. Τσουκαλάς θα αντιπαρατίθεται σε επίπεδο... ενημέρωσης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, παρουσιάζοντας σε άμεσο χρόνο τις θέσεις και τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;
Επικαιρότητα 04.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;

«Δεν περιμένουνε από την κυβέρνηση κάποια πειστική απάντηση. Είναι εθισμένη άλλωστε στην διαρκή συγκάλυψη των σκανδάλων της, στο ψέμα», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Οι 17 νεκροί και οι χιλιάδες πληγέντες του Daniel, απόδειξη της ανικανότητας της ΝΔ
Δύο χρόνια 04.09.25

Νέα Αριστερά: Οι 17 νεκροί και οι χιλιάδες πληγέντες του Daniel, απόδειξη της ανικανότητας της ΝΔ

«Οι ευθύνες δεν θάβονται. Βαραίνουν μια κυβέρνηση που απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες της», τονίζει η Νέα Αριστερά για τη θλιβερή επέτειο της καταστροφικής κακοκαιρίας Daniel

Σύνταξη
Με Μπ. Τζόνσον και Β. Μαρινάκη ξεκινά το Συνέδριο του Economist – Κλείνει τη διημερίδα ο Αλ. Τσίπρας
Θεσσαλονίκη 04.09.25

Με Μπ. Τζόνσον και Β. Μαρινάκη ξεκινά το Συνέδριο του Economist – Κλείνει τη διημερίδα ο Αλ. Τσίπρας

Με φόντο τη δεύτερη θητεία Τραμπ, τη γεωπολιτική ρευστότητα αλλά και τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα του εμπορίου, ξεκινούν οι εργασίες του 5ου Συνεδρίου «Thessaloniki Metropolitan Summit» που διοργανώνει ο Economist. Μπόρις Τζόνσον και Βαγγέλης Μαρινάκης ανοίγουν την αυλαία.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Επικίνδυνο πείραμα της κυβέρνησης ΝΔ – Παίζει με το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς νομικών
«Χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο» 04.09.25

ΠΑΣΟΚ: Επικίνδυνο πείραμα της κυβέρνησης ΝΔ – Παίζει με το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς νομικών

«Η κυβέρνηση αδειοδοτεί νέες νομικές σχολές σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, που όμως δημοσιοποιούν προγράμματα σπουδών αμφίβολης ποιότητας, όπου λείπουν βασικά μαθήματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Φάμελλος για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Απορώ πώς παραμένει ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης, η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη
ΣΥΡΙΖΑ 04.09.25

Φάμελλος για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Απορώ πώς παραμένει ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης, η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη

«Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κύπρος: Σεξ με τη μικρή αδελφή του έκανε 14χρονος και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους
Στην Κύπρο 05.09.25

Ανήλικος έκανε σεξ με τη μικρή αδελφή του και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους

Ο ανήλικος φέρεται να είχε προσκαλέσει και άλλους να κάνουν σεξ με την αδελφή του - Σε κινητό τηλέφωνο συμμαθητή του βρέθηκαν εννέα βίντεο με πορνογραφικό υλικό από τις αιμομικτικές συνευρέσεις

Σύνταξη
Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα
Culture Live 05.09.25

Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα

Όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς «Sex and the City», Κάρι Μπράντσο βλέπει τον Mr. Big να βγαίνει από μια πρεσβυτεριανή εκκλησία στο Μανχάταν, παρατηρεί με ιδιαίτερη ευλάβεια ότι «φορούσε Αρμάνι την Κυριακή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά – Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου
Στην ίδια πλευρά 05.09.25

Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά: Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Τραμπ μίλησε με Ευρωπαίους και Ζελένσκι ρίχνοντας περισσότερα πυρά σε αυτούς παρά στη Ρωσία - Τι επιδιώκει ο Πούτιν - Άλλη μια εβδομάδα όπου κυριαρχεί η στασιμότητα στις ειρηνευτικές προσπάθειες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα
Διεθνές κύρος 05.09.25

Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα

Η Ρωσία δείχνει να απέχει πολύ από τη διεθνή απομόνωση και, αντιθέτως, ενισχύει το κύρος της ως μεγάλη δύναμη αντιστεκόμενη στην αμερικανική πρωτοκαθεδρία, όσο μπορεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Υγειονομικοί: Άνοιξαν τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ
Δείτε φωτογραφίες 05.09.25

«Φτάνει πια»: Τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ άνοιξαν οι υγειονομικοί

Οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσλήψεις και αυξήσεις στους μισθούς - Το Σάββατο ακολουθούν νέες εργατικές κινητοποιήσεις εν όψει των εγκαινίων της ΔΕΘ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για αρπαγή ανήλικης
Είχε δηλωθεί εξαφάνιση 05.09.25

Συνελήφθη 19χρονος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για αρπαγή ανήλικης - Θα έφευγαν για Τουρκία

Οι αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες τη στιγμή που έβγαζε τα εισιτήρια στο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη - Η 15χρονη κοπέλα είχε δηλωθεί από την οικογένειά της ως αγνοούμενη τα προηγούμενα 24ωρα

Σύνταξη
Πάθος και διαχρονικά διλήμματα: Το Barcelona Flamenco Ballet παρουσιάζει μια διαφορετική Carmen
Culture Live 05.09.25

Πάθος και διαχρονικά διλήμματα: Το Barcelona Flamenco Ballet παρουσιάζει μια διαφορετική Carmen

Η εμβληματική όπερα Carmen, παίρνει σάρκα και οστά μέσα από μια εντυπωσιακή χορογραφία του φλαμένκο συγκροτήματος Barcelona Flamenco Ballet. Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο «Δόρα Στράτου».

Σύνταξη
Διδάξτε με, δεν είμαι τέλειος: Η απάντηση του Snoop Dogg στα «πυρά» για τα ομοφοβικά σχόλιά του στην ταινία Lightyear
LGBTQI+ 05.09.25

Διδάξτε με, δεν είμαι τέλειος: Η απάντηση του Snoop Dogg στα «πυρά» για τα ομοφοβικά σχόλιά του στην ταινία Lightyear

Ο Snoop Dogg προκάλεσε θύελλα με τα σχόλιά του για την ερωτική σχέση μεταξύ δύο γυναικών στην ταινία Lightyear. Τώρα παραδέχεται το λάθος του και ζητά να «διδαχθεί» από την κοινότητα

Σύνταξη
Ο Λαμίν Γιαμάλ και η «κόντρα» με τον Φλικ – Τι συμβαίνει με σταρ της Μπαρτσελόνα και τον Γερμανό προπονητή (vids)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ο Λαμίν Γιαμάλ και η «κόντρα» με τον Φλικ – Τι συμβαίνει με σταρ της Μπαρτσελόνα και τον Γερμανό προπονητή (vids)

Ο Λαμίν Γιαμάλ διαφώνησε δημόσια με τα σχόλια του Χάνσι Φλικ, με τους δύο τους να μην διανύουν και την καλύτερη περίοδο στις σχέσεις τους.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του – Συνελήφθησαν οι γονείς
Στη Θεσσαλονίκη 05.09.25

Μωρό μπουσουλούσε στη μέση του δρόμου δίπλα στο αδελφάκι του - Τα είδε οδηγός, συνελήφθησαν οι γονείς

Τα δύο μικρά παιδιά τα αντελήφθη διερχόμενος οδηγός σε δρόμο της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη - Οι γονείς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο