newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Κορομηλάς: Δεν υπάρχει φορολογική μεταρρύθμιση
OT FORUM 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:06

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Κορομηλάς: Δεν υπάρχει φορολογική μεταρρύθμιση

Για τα πολλά αρνητικά και τα ελάχιστα θετικά στοιχεία των εξαγγελιών του πρωθυπουργού, μίλησε στο OT FORUM ο Γιώργος Κορομηλάς, φοροτεχνικός, συνεργάτης του ΟΤ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Spotlight

Για τις ανάγκες των ΜμΕ, τα τεκμήρια και όσα τελικά δεν ειπώθηκαν στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, μίλησε ο Γιώργος Κορομηλάς, φοροτεχνικός, στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ, Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, ο κ. Κορομηλάς εξήγησε πως παρά τα όσα εξαγγέλθηκαν «αυτό που ακούσαμε δεν είναι μεταρρύθμιση. Έχουμε ακούσει πολλές φορές για τη διαδικασία της μεταρρύθμισης αλλά δεν υφίσταται κάτι τέτοιο ούτε αυτή τη φορά στη ΔΕΘ».

Έτεκεν μυν

«Θα χρειαζόταν μια πλήρης αλλαγή του φορολογικού συστήματος, στο οποίο συνεισφέρει κανείς ανάλογα με το εισόδημά του και το οποίο θα είναι δίκαιο και ίσο σε όλους», σχολίασε ο κ. Κορομηλάς.

«Υπάρχουν θετικά αλλά και πάρα πολλά αρνητικά – για παράδειγμα, δεν είδαμε τίποτα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Πρόπερσι είδαμε τα μέτρα για την δημιουργία των εταιρικών σχημάτων, πέρσι είδαμε το τεκμαρτό και την επαχθέστερη φορολόγηση και τώρα βλέπουμε να πριμοδοτούνται κάπως οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να γίνεται κάτι για τις νομικές μορφές».

Ο κ. Κορομηλάς σημείωσε πως «ειδικά το 2019, ήταν η χρονιά που έγιναν ουσιαστικές μειώσεις στις φορολογικές επιβαρύνσεις. Μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, κάναμε κάποια σενάρια επί χάρτου συνδυαστικά στις ατομικές και στα λοιπά φυσικά πρόσωπα και με παιδιά και είδαμε πως όντως υπάρχει όφελος ακόμη και 4 χιλιάδων ευρώ για εισοδήματα 30 χιλιάδων».

Τα τεκμήρια

«Αλλά για τη μικρομεσαία επιχείρηση, τίποτα ουσιαστικό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μίλησε για 30% μείωση στα τεκμήρια. Τι σημαίνει όμως αυτό; Τα τεκμήρια είναι ένα εφεύρημα του 1978, σήμερα όμως δεν υπάρχει λόγος να υφίστανται. Όλα καταγράφονται στην ΑΑΔΕ οπότε το μαύρο χρήμα κάπου θα καταναλωθεί ή θα αποθηκευτεί. Δεν έχει νόημα να υπολογίζει κανείς πόσο βγάζει ένα σπίτι/ εξοχικό που ενδεχομένως έχει κληρονομήσει συν ένα αυτοκίνητο. ‘Χτύπα’ τον εκεί που πονάει, καθώς υπάρχει η τεχνική ανάλυση ρευστότητας και αυτό θα έπρεπε να είναι το βασικό εργαλείο», διευκρίνισε ο κ. Κορομηλάς.

Ναι μεν, αλλά

Θετικές βλέπει ο κ. Κορομηλάς τις φοροελαφρύνσεις στους νέους, ωστόσο «δεν μου άρεσε το γενικότερο πλαίσιο. Τα δημόσια έξοδα και η αναδιανομή του πλούτου  θα έπρεπε να προχωρήσει και στα νομικά πρόσωπα, αλλά ακόμη πιο τολμηρά: να προχωρήσει και να επανεξετάσει μείωση στην άμεση φορολογία για να έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητα όλων».

«Ενώ υπάρχουν φωνές για τη μείωση του ΦΠΑ, ενώ κάποια έγιναν για να γίνουν, όπως τα τεκμήρια και τα νησιά. Το ερώτημα είναι αν θα φτάσουν εκεί που πρέπει», κατέληξε ο κ. Κορομηλάς.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Στην ίδια αποτυχημένη συνταγή κατά της ακρίβειας ο Μητσοτάκης

89η ΔΕΘ: Στην ίδια αποτυχημένη συνταγή κατά της ακρίβειας ο Μητσοτάκης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρόληψη στο… πιάτο: Τι μειώνει τον κίνδυνο Πάρκινσον κατά 50%;

Πρόληψη στο… πιάτο: Τι μειώνει τον κίνδυνο Πάρκινσον κατά 50%;

Economy
89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση, προαναγγέλλει ο Κικίλιας
OT FORUM 05.09.25

Σημαντικές ανακοινώσεις για τα σώματα ασφαλείας στη ΔΕΘ, προαναγγέλλει ο Κικίλιας

«Τα νησιά μας είναι στρατηγικό πλεονέκτημα και πηγή εσόδων και πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να τα στηρίζουμε», ανέφερε επίσης στο OT FORUM ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM, Παπαστεργίου: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο
OT FORUM 05.09.25

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν στο ζωικό κεφάλαιο, λέει ο Παπαστεργίου

«Έχουν γίνει πολλά πράγματα σε σχέση με πέρυσι», είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου σημειώνοντας ωστόσο ότι φέτος είναι μια κρίσιμη περίοδος, καθώς πλέον ολοκληρώνονται κρίσιμα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης επέλεξε συγκάλυψη και αλαζονεία – Εκτός τόπου και χρόνου ο πρωθυπουργός των καρτέλ
89η ΔΕΘ 07.09.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης επέλεξε συγκάλυψη και αλαζονεία – Εκτός τόπου και χρόνου ο πρωθυπουργός των καρτέλ

«Η σημερινή συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ήταν ένα μνημείο ωραιοποίησης της πραγματικότητας, λες και απευθυνόταν σε ανθρώπους που δεν ζουν στην Ελλάδα», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; – Η ανατριχιαστική ιστορία της οικογένειας πίσω από την ταινία The Conjuring: Last Rites
Σοκ 07.09.25

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; – Η ανατριχιαστική ιστορία της οικογένειας πίσω από την ταινία The Conjuring: Last Rites

Το «The Conjuring: Last Rites» φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ανατριχιαστική υπόθεση της οικογένειας Σμερλ, που στα μέσα της δεκαετίας του ’80 κατήγγειλε πως ένα κακόβουλο πνεύμα γέμιζε το σπίτι της

Σύνταξη
Ζοφερή πρόβλεψη από τον «νονό» της τεχνητής νοημοσύνης: Οι πλούσιοι θα αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με ΑΙ
AI 07.09.25

Ζοφερή πρόβλεψη από τον «νονό» της τεχνητής νοημοσύνης: Οι πλούσιοι θα αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με ΑΙ

Ο Τζέφρι Χίντον προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί από τους πλούσιους για να αντικαταστήσουν εργαζομένους, προκαλώντας μαζική ανεργία και βαθύτερες κοινωνικές ανισότητες.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΣΥΡΙΖΑ: Μητσοτάκης και ΝΔ το πιο βαθύ και το πιο σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής και του βαθέως κράτους
Αντιπολιτευτικά πυρά 07.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μητσοτάκης και ΝΔ το πιο βαθύ και το πιο σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής και του βαθέως κράτους

«Είναι φανερά πλέον ένας αυταρχικός, απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός. Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Τα δύο μηνύματα του Μέντι
On Field 07.09.25

Τα δύο μηνύματα του Μέντι

Ο Ισπανός τεχνικός θα μιλήσει στους παίκτες του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, εστιάζοντας σε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα μπετοναρισμένα ΜΜΕ σε διάταξη «στριμώχνουν» τον Μητσοτάκη, αποκλεισμός μη φίλιων ΜΜΕ
Κυβερνητικά τεχνάσματα 07.09.25

Τα μπετοναρισμένα ΜΜΕ σε διάταξη «στριμώχνουν» τον Μητσοτάκη, αποκλεισμός μη φίλιων ΜΜΕ

Σεφ χειραγώγησης ο Παύλος Μαρινάκης - Φιλοκυβερνητικά μέσα στη σειρά ανέλαβαν και τις «σκληρές ερωτήσεις» στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - 2 + 1 αναπάντητη σε αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ - Ένταση στο τέλος της συνέντευξης

Σύνταξη
Ο Αλεξάντερ Πέιν για τον ισχυρισμό ότι κριτής απείλησε να παραιτηθεί αν δοθεί βραβείο στο «Voice of Hind Rajab»
Η απόφαση 07.09.25

Ο Αλεξάντερ Πέιν για τον ισχυρισμό ότι κριτής απείλησε να παραιτηθεί αν δοθεί βραβείο στο «Voice of Hind Rajab»

H ταινία «The Voice of Hind Rajab» της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Kaouther Ben Hania αφορά την πραγματική ιστορία ενός πεντάχρονου κοριτσιού που σκοτώθησε από ισραηλινά πυρά, ενώ ικέτευε για βοήθεια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Greece to Phase out ‘Personal Difference’ in Pensions by 2027
English edition 07.09.25

Greece to Phase out ‘Personal Difference’ in Pensions by 2027

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis announced at the Thessaloniki International Fair that the pension adjustment known as the “personal difference” will be halved in 2026 and fully abolished in 2027, opening the way for more retirees to receive increases

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Αμετανόητο το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα
Δήλωση Τσουκαλά 07.09.25

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Αμετανόητο το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα

«Με διάπλατο χαμόγελο και κυνισμό σχολίασε σχετικά με την αύξηση των ενοικίων κατά 50% επί ημερών του, ότι "όταν ένας χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει" και βρήκε ως λύση στα υπέρογκα ενοίκια, τη συγκατοίκηση».

Σύνταξη
Η μεγαλύτερη μετανάστευση μεγάλων θηλαστικών στον κόσμο
Ζωικό «ποτάμι» 07.09.25

Η μεγαλύτερη μετανάστευση μεγάλων θηλαστικών στον κόσμο

Περίπου 300.000 αφρικανικές αντιλόπες, 346.000 γαζέλες Mongalla και 162.000 αντιλόπες Bohor reedbuck, διαμορφώνονουν ένα ζωικό «ποτάμι» ασύλληπτης κλίμακας, καθιστώντας τη μια εντυπωσιακή μετανάστευση ζώων.

Σύνταξη
LOTR: Ο εικονογράφος που ταξίδεψε στη Μέση Γη με το μολύβι του εξηγεί ποια πλάσματα είναι πιο δύσκολο να αποτυπωθούν
Culture Live 07.09.25

LOTR: Ο εικονογράφος που ταξίδεψε στη Μέση Γη με το μολύβι του εξηγεί ποια πλάσματα είναι πιο δύσκολο να αποτυπωθούν

Ο Καναδός εικονογράφος Τζον Χάου, βασικός συνεργάτης του Πίτερ Τζάκσον, χαρτογραφεί με το μολύβι του τη Μέση Γη του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, από το Μπαγκ Εντ έως τη Μόρντορ, σε ένα μοναδικό εικαστικό ταξίδι

Σύνταξη
Η ερώτηση που δεν απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
«Δεν γνωρίζω» 07.09.25

Η ερώτηση που δεν απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ακρίβεια καλπάζει κι ο Μητσοτάκης παίζει ξανά «τον ανήξερο» - Ο ισχυρισμός ότι «δεν γνωρίζει» τα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση μέχρι και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα φάρμακα

Σύνταξη
Παράπονα του Νούρκιτς για τη διαιτησία: «Έφαγα πολύ ξύλο και πήρα λίγα σφυρίγματα»
Eurobasket 2025 07.09.25

Παράπονα του Νούρκιτς για τη διαιτησία: «Έφαγα πολύ ξύλο και πήρα λίγα σφυρίγματα»

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς, σε δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό της Βοσνίας από τη συνέχεια του Eurobasket 2025, εξέφρασε τα παράπονά του στη διαιτησία του αγώνα κόντρα στην Πολωνία.

Σύνταξη
«Ματωμένο φεγγάρι»: Γύρω στις 20:30 θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη – Από πού πήρε την ονομασία του
Τα στάδια 07.09.25

Τι ώρα θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη της Σελήνης την Κυριακή - Γιατί το λέμε «ματωμένο φεγγάρι»

Η συνολική διάρκεια της έκλειψης, συμπεριλαμβανομένων της παρασκιάς και της μερικής φάσης, θα είναι 5 ώρες και 27 λεπτά - Με γυμνό μάτι θα είναι ορατό στην Ελλάδα το «ματωμένο φεγγάρι»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο