89η ΔΕΘ – OT FORUM – Κορομηλάς: Δεν υπάρχει φορολογική μεταρρύθμιση

Για τις ανάγκες των ΜμΕ, τα τεκμήρια και όσα τελικά δεν ειπώθηκαν στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, μίλησε ο Γιώργος Κορομηλάς, φοροτεχνικός, στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ, Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, ο κ. Κορομηλάς εξήγησε πως παρά τα όσα εξαγγέλθηκαν «αυτό που ακούσαμε δεν είναι μεταρρύθμιση. Έχουμε ακούσει πολλές φορές για τη διαδικασία της μεταρρύθμισης αλλά δεν υφίσταται κάτι τέτοιο ούτε αυτή τη φορά στη ΔΕΘ».

Έτεκεν μυν

«Θα χρειαζόταν μια πλήρης αλλαγή του φορολογικού συστήματος, στο οποίο συνεισφέρει κανείς ανάλογα με το εισόδημά του και το οποίο θα είναι δίκαιο και ίσο σε όλους», σχολίασε ο κ. Κορομηλάς.

«Υπάρχουν θετικά αλλά και πάρα πολλά αρνητικά – για παράδειγμα, δεν είδαμε τίποτα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Πρόπερσι είδαμε τα μέτρα για την δημιουργία των εταιρικών σχημάτων, πέρσι είδαμε το τεκμαρτό και την επαχθέστερη φορολόγηση και τώρα βλέπουμε να πριμοδοτούνται κάπως οι ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να γίνεται κάτι για τις νομικές μορφές».

Ο κ. Κορομηλάς σημείωσε πως «ειδικά το 2019, ήταν η χρονιά που έγιναν ουσιαστικές μειώσεις στις φορολογικές επιβαρύνσεις. Μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, κάναμε κάποια σενάρια επί χάρτου συνδυαστικά στις ατομικές και στα λοιπά φυσικά πρόσωπα και με παιδιά και είδαμε πως όντως υπάρχει όφελος ακόμη και 4 χιλιάδων ευρώ για εισοδήματα 30 χιλιάδων».

Τα τεκμήρια

«Αλλά για τη μικρομεσαία επιχείρηση, τίποτα ουσιαστικό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μίλησε για 30% μείωση στα τεκμήρια. Τι σημαίνει όμως αυτό; Τα τεκμήρια είναι ένα εφεύρημα του 1978, σήμερα όμως δεν υπάρχει λόγος να υφίστανται. Όλα καταγράφονται στην ΑΑΔΕ οπότε το μαύρο χρήμα κάπου θα καταναλωθεί ή θα αποθηκευτεί. Δεν έχει νόημα να υπολογίζει κανείς πόσο βγάζει ένα σπίτι/ εξοχικό που ενδεχομένως έχει κληρονομήσει συν ένα αυτοκίνητο. ‘Χτύπα’ τον εκεί που πονάει, καθώς υπάρχει η τεχνική ανάλυση ρευστότητας και αυτό θα έπρεπε να είναι το βασικό εργαλείο», διευκρίνισε ο κ. Κορομηλάς.

Ναι μεν, αλλά

Θετικές βλέπει ο κ. Κορομηλάς τις φοροελαφρύνσεις στους νέους, ωστόσο «δεν μου άρεσε το γενικότερο πλαίσιο. Τα δημόσια έξοδα και η αναδιανομή του πλούτου θα έπρεπε να προχωρήσει και στα νομικά πρόσωπα, αλλά ακόμη πιο τολμηρά: να προχωρήσει και να επανεξετάσει μείωση στην άμεση φορολογία για να έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητα όλων».

«Ενώ υπάρχουν φωνές για τη μείωση του ΦΠΑ, ενώ κάποια έγιναν για να γίνουν, όπως τα τεκμήρια και τα νησιά. Το ερώτημα είναι αν θα φτάσουν εκεί που πρέπει», κατέληξε ο κ. Κορομηλάς.

Πηγή: OT