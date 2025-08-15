newspaper
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η ακρίβεια στα τρόφιμα και το παράδειγμα της Πορτογαλίας: Πώς η μείωση ΦΠΑ πέρασε εξ ολοκλήρου στα ράφια
Οικονομία 15 Αυγούστου 2025 | 11:00

Η ακρίβεια στα τρόφιμα και το παράδειγμα της Πορτογαλίας: Πώς η μείωση ΦΠΑ πέρασε εξ ολοκλήρου στα ράφια

Ενώ η ακρίβεια σηκώνει κεφάλι και στα τρόφιμα, η κυβέρνηση είναι ανένδοτη: Καμία μείωση ΦΠΑ σε είδη διατροφής. Κι όμως το παράδειγμα της Πορτογαλίας δείχνει ότι το μέτρο δουλεύει. Υπό προϋποθέσεις.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Ενώ η κυβέρνηση ποντάρει στο πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ για να κάνει λίφτινγκ στο καταρρακωμένο (και όχι απλώς τσαλακωμένο) της προφίλ, η ακρίβεια καλπάζει ανενόχλητη.

Δεν είναι μόνο τα μηνύματα για τον πληθωρισμό από την ΕΛΣΤΑΤ και τη Εurostat που προκαλούν ανησυχία. Ο Σεπτέμβριος, που είναι κατεξοχήν μήνας αυξημένων υποχρεώσεων για τα νοικοκυριά, αναμένεται κρίσιμος.

Η άρση των μέτρων για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, που έπαψαν να είναι σε ισχύ από 1η Ιουλίου, έχει αρχίσει να καταγράφεται στα ράφια, με ανατιμήσεις σε επί μέρους προϊόντα. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το ελαιόλαδο, που ξαφνικά ακρίβυνε σε ένα μήνα κατά 9,5% – χωρίς αυτό να δικαιολογείται από τις τιμές παραγωγού, αφού πρόκειται για προϊόντα «στοκ». Τα νέα τιμολόγια των προμηθευτών που θα αρχίσουν να καταφθάνουν από φθινόπωρο, θα μεταφραστούν σταδιακά σε ανατιμήσεις και στη λιανική. Όσο και αν «καμουφλαριστούν» προσωρινά με προσφορές, αναπόφευκτα μέρος των αυξήσεων θα περάσει στον καταναλωτή.

Την ίδια στιγμή, τα φοροέσοδα του κράτους είναι «φουσκωμένα», ταϊζοντας το πλεόνασμα, ενώ μόνο οι εισπράξεις από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας – ΦΠΑ ξεπέρασαν τα 12,8 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2025 υπερβαίνοντας τους στόχους.

Καμία μείωση ΦΠΑ

Σε αυτό το κλίμα η κυβέρνηση υπόσχεται μεν φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, κωφεύει δε στο αίτημα για μείωση έμμεσων φόρων, όπως ο ΦΠΑ, σε είδη πρώτης ανάγκης. Η τελευταία «κόντρα» κυβέρνησης αντιπολίτευσης αφορά τις ευρωπαϊκές οδηγίες για μείωση του ΦΠΑ, σε τρόφιμα, στέγαση και σε μικρές επιχειρήσεις.

Στελέχη της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι η χώρα μας είναι ένα βήμα πριν το Ευρωπαϊκό δικαστήριο επειδή η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τις οδηγίες. Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης απάντησε ότι η χώρα μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις υποχρεωτικές διατάξεις των οδηγιών, ενώ το πώς δομείται ο ΦΠΑ εσωτερικά είναι θέμα κάθε χώρας. Τόνισε επίσης ότι «τα πράγματα με τον ΦΠΑ δεν είναι όπως παρουσιάζονται»,  και ότι μεσοσταθμικά δεν είναι υψηλότερος από άλλες χώρες της ΕΕ.

Μόνο που τα φτωχότερα νοικοκυριά, που ξοδεύουν το 55,8% του μηνιαίου προϋπολογισμού για στέγαση και διατροφή, πληρώνουν πιο «ακριβά» τον υψηλό ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, από ό,τι τα πλουσιότερα, που ξοδεύουν το 24,8%. Μήπως η μείωση του ΦΠΑ σε ακριβώς αυτά τα αγαθά που είναι απαραίτητα για τη διαβίωση των νοικοκυριών, θα είχε πιο απτά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της ακρίβειας, ειδικά στο λεγόμενο «πληθωρισμό των φτωχών»; Η κυβέρνηση επιμένει πως όχι. Διεθνείς έρευνες δείχνουν το αντίθετο. Μόνο που πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πολίτες ψωνίζουν σε σούπερ μάρκετ στη Λισαβονα – πηγή: Reuters

Το πείραμα της Πορτογαλίας

Τι συμβαίνει όταν η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους στα βασικά είδη διατροφής; Μειώνονται πραγματικά οι τιμές ή οι έμποροι τσεπώνουν τη διαφορά; Το 2023, η Πορτογαλία έθεσε το παραπάνω ερώτημα στην πράξη. Σε μια προσπάθεια να μετριάσει τον πληθωρισμό των τροφίμων, η πορτογαλική κυβέρνηση μείωσε προσωρινά τον ΦΠΑ σε 46 βασικά είδη διατροφής (από το ψωμί και τα ζυμαρικά έως τα λαχανικά και το γάλα) από 6% σε 0%. Η πολιτική αυτή τέθηκε σε εφαρμογή τον Απρίλιο και διήρκεσε έως τις αρχές Ιανουαρίου 2024.

Νέα έρευνα του πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, για την προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στην Πορτογαλία, καταλήγει ότι «το μέτρο λειτούργησε ακριβώς όπως προβλέφθηκε»: Οι τιμές έπεσαν αμέσως, παρέμειναν χαμηλές για μήνες και επανήλθαν στα αρχικά τους επίπεδα όταν ο ΦΠΑ επανήλθε.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, πρόκειται για ένα σπάνιο εύρημα. «Στις περισσότερες χώρες, οι μειώσεις των φόρων κατανάλωσης αντανακλώνται μόνο εν μέρει στις τιμές — και όταν οι φόροι επανέρχονται, οι τιμές συχνά αυξάνονται ακόμη περισσότερο από πριν. Όχι αυτή τη φορά».

Τι διαπίστωσαν οι ερευνητές

Χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό σύνολο δεδομένων με τις καθημερινές τιμές στο διαδίκτυο από τέσσερις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι ερευνητές παρακολούθησαν τις τιμές σε περισσότερα από 43.000 είδη διατροφής,  εκ των οποίων περισσότερα από 10.000  επηρεάστηκαν άμεσα από τη μείωση του ΦΠΑ.

Τα βασικά τους ευρήματα:

Άμεσος αντίκτυπος: Οι τιμές των ειδών που απαλλάχθηκαν από τον ΦΠΑ μειώθηκαν κατά το πλήρες ποσό του φόρου (περίπου 5,66%) μόλις τέθηκε σε ισχύ η μείωση.
Διατήρηση: Οι τιμές παρέμειναν χαμηλότερες για ολόκληρο το διάστημα των εννέα μηνών που ίσχυσε η πολιτική.
Συμμετρία: Όταν ο ΦΠΑ επανεισήχθη τον Ιανουάριο του 2024, οι τιμές ανέκαμψαν κατά περίπου 6%, επανερχόμενες  στα επίπεδα που είχαν πριν από τη μείωση.
Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική επέτυχε πλήρη, διαρκή και συμμετρική μετακύλιση στις τιμές καταναλωτή.

Γιατί λειτούργησε τόσο καλά;

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι δύο βασικοί παράγοντες εξηγούν την επιτυχία:

Υψηλή ορατότητα: Η μείωση του ΦΠΑ δημοσιοποιήθηκε ευρέως. Τα σούπερ μάρκετ επισήμαναν σαφώς τα προϊόντα που επηρεάζονταν, τα μέσα ενημέρωσης έκαναν εκτενή αναφορά στο θέμα και οι ομάδες καταναλωτών παρακολούθησαν στενά τις τιμές. Σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, οι αγοραστές ήδη πρόσεχαν πολύ τις τιμές των τροφίμων, γεγονός που έκανε οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές πιο αισθητή. Ο δημόσιος έλεγχος πιθανώς πίεσε τους λιανοπωλητές να μετακυλήσουν την εξοικονόμηση στους καταναλωτές.
Πτώση των τιμών χονδρικής: Την ίδια περίπου περίοδο, οι τιμές παραγωγού  μειώνονταν. Αυτό έδωσε στους λιανοπωλητές μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών για να μειώσουν τις τιμές χωρίς να επηρεάσουν τα περιθώρια

Ανάσα για τα νοικοκυριά – και τον πληθωρισμό

Η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στην Πορτογαλία δεν βοήθησε μόνο τους μεμονωμένους καταναλωτές, αλλά είχε επίσης αντίκτυπο στην εθνική οικονομία. Η πολιτική αυτή μείωσε τον πληθωρισμό κατά 0,68 ποσοστιαίες μονάδες. Για μια χώρα που προσπαθεί να μειώσει το κόστος ζωής, πρόκειται για ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Ωστόσο, η πολιτική αυτή είχε ένα κόστος: η κυβέρνηση παραιτήθηκε από φορολογικά έσοδα άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό είναι συγκρίσιμο με αυτό που δαπανήθηκε για κοινωνικές μεταβιβάσεις – π.χ. οικογενειακά επιδόματα την ίδια περίοδο. Οι επικριτές του μέτρου μπορεί να υποστηρίξουν ότι οι άμεσες ενισχύσεις είναι πιο στοχευμένες, αλλά η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της μείωσης του ΦΠΑ είναι δύσκολο να αγνοηθούν.

Πώς η Πορτογαλία ανέτρεψε τα δεδομένα

Το πείραμα της Πορτογαλίας με τον ΦΠΑ ξεχωρίζει. Σε πολλές χώρες, οι μειώσεις του ΦΠΑ μειώνουν μόνο εν μέρει τις τιμές και, όταν ο φόρος επανέρχεται, οι τιμές αυξάνονται περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Η περίπτωση της Πορτογαλίας δείχνει ότι, υπό τις σωστές συνθήκες (σαφής επικοινωνία, υψηλή ευαισθητοποίηση του κοινού και συνεργάσιμες – ανταγωνιστικές λιανικές αγορές), οι μειώσεις των φόρων μπορούν να μεταφραστούν άμεσα σε εξοικονόμηση χρημάτων για τα νοικοκυριά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

World
Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ρεκόρ 12ετίας για τα καταναλωτικά δάνεια
Οικονομικές Ειδήσεις 15.08.25

Ρεκόρ 12ετίας για τα καταναλωτικά δάνεια

Μεγαλύτερη η ζήτηση για μικρά ποσά, με υψηλό επιτόκιο, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, σε σύγκριση με φθηνότερη χρηματοδότηση, όπως στεγαστικά δάνεια, για επενδύσεις

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»
Οικονομία 15.08.25

Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στα ρεπορτάζ του γερμανικού Τύπου, με αφορμή τη 13ωρη εργασία και άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου Κεραμέως. «Οι μισθοί στην Ελλάδα δεν φτάνουν για να ζήσεις» γράφει το Focus.

Σύνταξη
Έρευνα: Τρέχει… η αγορά καλλυντικών
Έρευνα 15.08.25

Τρέχει... η αγορά καλλυντικών

Από τα σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία οι περισσότερες πωλήσεις - Σε ανοδική πορεία και οι αγορές μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων - Τι δείχνει έρευνα της ICAP CRI

Δήμητρα Σκούφου
Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς
ΗΠΑ 14.08.25

Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς

Από τυριά στο Σινσινάτι μέχρι ποδήλατα και περούκες στο Σεντ Λούις, οι δασμοί Τραμπ αγγίζουν το πορτοφόλι των καταναλωτών – με διαφορετική όμως ένταση σε κάθε πόλη

Νατάσα Σινιώρη
Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό – Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο
Ανοδική τάση 14.08.25

Νέο ιστορικό υψηλό για το Bitcoin - Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο

Η άνοδος του Bitcoin τροφοδοτείται από τη βεβαιότητα για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, τις συνεχείς θεσμικές αγορές και τις κινήσεις Τραμπ για χαλάρωση των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα

Σύνταξη
Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.
Οικονομικές Ειδήσεις 14.08.25

Πώληση ακινήτου προς 4 εκατ. ευρώ το τ.μ.

Σε επίπεδα - ρεκόρ κινούνται οι γονικές παροχές και κληρονομιές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ n Σε αντίστοχα υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι δωρεές και οι αγοραπωλησίες n Φόρος άνω των 308 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
inStream - Ροή Ειδήσεων
WSJ: Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια – Η μισή αλήθεια για την ειρήνη: Τι δεν λέγεται στη συνάντηση Αλάσκας
Wall Street Journal 15.08.25

Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια - Η μισή αλήθεια για την ειρήνη: Τι δεν λέγεται στη συνάντηση Αλάσκας

Το να επαναλάβεις επιτεύγματα της ιστορίας είναι δύσκολο και οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Όταν όμως δεν αναφέρεται όλη η αλήθεια ενόψει της συνάντησης της Αλάσκας, σίγουρα η ειρήνη θα αργήσει ακόμα περισσότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς
Μπάσκετ 15.08.25

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς

Η ΑΕΚ προχώρησε σε άλλη μία μεταγραφική κίνηση, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού γκαρντ, Αντόνις Αρμς.

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων με αφορμή τις φωτιές
Στο Ρέθυμνο 15.08.25

Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων - Ισχυριζόταν ότι περιπολεί για εμπρηστές

Ο άνδρας από το Ρέθυμνο της Κρήτης ισχυριζόταν ότι συγκροτεί ομάδες για εμπρηστές - Κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων

Σύνταξη
Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα
Online war 15.08.25

Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Ένα διαδικτυακό rollercoaster είναι οι τελευταίες μέρες για την influencer και επιχειρηματία Ιωάννα Τούνη, που είδε τον εορτασμό των 32ων γενεθλίων της στην Ίμπιζα να προκαλεί θύελλα online αντιδράσεων.

Σύνταξη
Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)
Europa League 15.08.25

Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)

Το Football Meets Data έβγαλε με βάση το υπολογιστικό του μοντέλο τα γκρουπ δυναμικότητας του Europa League. Πού βρίσκονται ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ εφόσον προκριθούν…

Σύνταξη
Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της
Sly & love 15.08.25

Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της

Γνωρίζονται εδώ και 37 χρόνια, ενώ είναι παντρεμένοι για περίπου τρεις δεκαετίες, ωστόσο ο έρωτας ανάμεσά τους καλά κρατάει. Κάτι που φάνηκε και από την ανάρτηση του Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γενέθλια της συζύγου του.

Σύνταξη
Δένδιας: Επιμνημόσυνη δέηση και ρίψη στεφάνου για τους πεσόντες του «Έλλη» – «Αιωνία τους η μνήμη»
Ανάρτηση για Δεκαπενταύγουστο 15.08.25

Επιμνημόσυνη δέηση παρουσία Δένδια για τους πεσόντες του «Έλλη» - «Αιωνία τους η μνήμη»

Τις ευχές του για τη γιορτή της Παναγίας έστειλε από την Τήνο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος εκπροσωπεί την κυβέρνηση στις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού της «Έλλης»

Σύνταξη
Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Χαμηλές προσδοκίες για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Τι πιστεύουν για τη Γάζα
Αναλυτικά 15.08.25

Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Απαισιόδοξοι για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης

Σε συντριπτικό ποσοστό οι Γερμανοί δηλώνουν απαισιόδοξοι για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Σύνταξη
Φάμελλος για Δεκαπενταύγουστο: «Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών»
«Αλληλεγγύη και ανθρωπιά» 15.08.25

«Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών» - Μήνυμα Φάμελλου για τον Δεκαπενταύγουστο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά για τον Δεκαπενταύγουστο, τονίζοντας την ανάγκη «να βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για έναν καλύτερο κόσμο»

Σύνταξη
Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»
Europa League 15.08.25

Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»

Ο βοηθός προπονητή της Σαχτάρ Ντόνετσκ Κερέμ Γιαβάς, στάθηκε στην ανωτερότητα των Ουκρανών και στα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό αλλά και την απόφαση της αποβολής.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Δεκαπενταύγουστο: Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή
Πολιτική 15.08.25

Ανδρουλάκης για Δεκαπενταύγουστο: Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή

Μήνυμα πίστης και αλληλεγγύης αλλά και αυστηρής κριτικής στην κρατική διαχείριση των πυρκαγιών έστειλε ο προέδρος του ΠαΣοΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του Kennedy Center από τον Ντόναλντ Τραμπ
Ναι, αλλά όχι! 15.08.25

Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του Kennedy Center Honor από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να συμπεριληφθεί στην πρώτη ομάδα των τιμώμενων προσώπων του Kennedy Center κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: «Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»
Από τα Χανιά 15.08.25

Μήνυμα Μητσοτάκη για τον Δεκαπενταύγουστο - «Είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»

«Εύχομαι να μπορούμε να βρίσκουμε τη δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα» τόνισε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του από τα Χανιά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα
Κακό παιδί 15.08.25

Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα

Τα έχει ζήσει όλα. Τα έχει κάνει όλα. Από την κορυφή βρέθηκε στον πάτο. Και τώρα είναι έτοιμος να πει την αλήθεια του. Αυτό είναι το ντοκιμαντέρ για τον Τσάρλι Σιν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαρουάν Μπαργούτι: Ο Μπεν Γκβιρ απειλεί τον «Παλαιστίνιο Μαντέλα» στο κελί του – Φόβοι για τη ζωή του
Νέα πρόκληση 15.08.25

Βίντεο με τον Μπεν Γκβιρ να απειλεί τον Μαρουάν Μπαργούτι στο κελί του - Φόβοι για τη ζωή του «Παλαιστίνιου Μαντέλα»

Ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο πιο δημοφιλής παλαιστίνιος πολιτικός, βρίσκεται φυλακισμένος πάνω από 20 χρόνια - Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός τον επισκέφθηκε για να τον απειλήσει στο κελί του

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Απόρρητο