Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Σεπτεμβρίου 2025

Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία

Με μέτρα «για τους πολλούς», και μικρό αντίκρισμα στην τσέπη επίσης για τους πολλούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέταξε προεκλογικά (;) πυροτεχνήματα στη ΔΕΘ, προσδοκώντας στην αντιστροφή του αρνητικού κλίματος για την κυβέρνηση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Spotlight

Με μία σειρά παροχών, μεταξύ των οποίων η μείωση των φορολογικών συντελεστών για όλους κατά 2% και επιπλέον μείωση για κάθε παιδί, ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος για νέους κάτω των 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 και οι αυξήσεις για ένστολους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε να αντιστρέψει το γενικευμένο κλίμα δυσαρέσκειας που επικρατεί στην κοινωνία, την ώρα που έξω από το Βελλίδειο στην Θεσσαλονίκη, όσο εκείνος μιλούσε χιλιάδες πολίτες διαδήλωναν κατά της κυβέρνησής του, αλλά και ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού για τα Τέμπη.

Με ύφος πομπώδες και σε κλίμα πανηγυρικό, με χειροκροτήματα στο τέλος κάθε φράσης, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωνε μείωση φορολογικών συντελεστών με το ποσοστό της μείωσης να αυξάνεται για κάθε παιδί. Ωστόσο από μια πρώτη ανάγνωση το όφελος για τους φορολογούμενους, δεδομένης της ακρίβειας, είναι μικρό. Για παράδειγμα για φορολογούμενο με δύο παιδιά και εισόδημα έως 20.000 το όφελος ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είναι 600 ευρώ, ποσό που έτσι ακούγεται ικανοποιητικό, χάνει όμως την αίγλη του αν το αντιστοιχίσει κανείς σε σε λιγότερο από 2 ευρώ τη μέρα ή συγκεκριμένα βασικά αγαθά για την επιβίωση μιας οικογένειας.

Εύστοχη και η κριτική της αντιπολίτευσης που είπε ότι ότι τη μικρή αυτή ελάφρυνση που προσφέρει τώρα η κυβέρνηση οι φορολογούμενοι την έχουν πληρώσει πολλαπλάσιες φορές μέσω των κοινωνικά άδικων έμμεσων φόρων και του φόρου εισοδήματος, συμβάλλοντας στον σχηματισμό υπέρογκων πρωτογενών πλεονασμάτων.

Μέτρο που προκάλεσε αντιδράσεις και ειρωνικά σχόλια είναι και ο μηδενισμός του συντελεστή της άμεσης φορολογίας στους νέους μέχρι 25 ετών, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων δουλεύουν στην καλύτερη των περιπτώσεων με τον κατώτατο μισθό, ή με ημιαπασχόληση ή με ‘μαύρη’, ανασφάλιστη εργασία.

Μητσοτάκης ως… μάγος με τα δώρα

«Ξέρουμε ότι πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Το κόστος ζωής έχει αυξηθεί. Για αυτό και κεντρική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση του εισοδήματος ως ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια», υποστήριξε ο πρωθυπουργός, ο οποίος, το μόνο που έκανε μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ήταν μία επιδοματική πολιτική και οι «μποναμάδες» με τα διάφορα «καλάθια»… Μέτρα που απέτυχαν παταγωδώς ενώ και σήμερα απέρριψε την μείωση των έμμεσων φόρων που μετ’ επιτάσεως ζητούν καταναλωτές, φορείς και η ίδια η αγορά.

Προσέθεσε πως «η ισχυρή ανάπτυξη φέρνει παραπάνω έσοδα, όπως και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Το μέρισμα της ανάπτυξης πρέπει να επιστρέφει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ωφεληθεί όσο άλλοι. Θα το κάνουμε με την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Μια παρέμβαση ύψους 1,6 δισ. ευρώ», όπως τόνισε.

«Αυξάνουμε εισόδημα – Μειώνουμε φόρους»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έκανε λόγο για «μόνιμη αύξηση εισοδήματος κάθε μήνα σε πολλούς, ιδίως όμως στις οικογένειες και τους νέους», ανακοίνωσε ότι «μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους», ενώ σημείωσε ότι θα γίνει «επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί».

Ειδικότερα, εξήγγειλε για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

– Από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

– Ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

– Ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «μειώνονται όλοι οι φορολογικοί συντελεστές κατά 2%. Για κάθε παιδί θα υποχωρεί άλλο ένα 2%. Μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής σε οικογένειες με 4 παιδιά. Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής για όσους επιστρέφουν στη χώρα».

Τι ανακοίνωσε για τους νέους

«Μηδενικό φόρο για εργαζόμενους ως 25 ετών και με εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ», εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης και εξειδίκευσε τα μέτρα για τους νέους ως εξής:

– Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ.

– Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ.

– Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ.

«Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια, όχι μόνο γιατί αυτό είναι το δίκιο, αλλά γιατί με αυτό τον τρόπο προσθέτουμε ένα ακόμα βέλος στην φαρέτρα μας στη μάχη εναντίον του δημογραφικού», σημείωσε επίσης.

Τα μέτρα για το στεγαστικό

«Θεσπίζουμε ένα χαμηλότερο συντελεστή 25% για ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ», ανακοίνωσε, τονίζοντας πως «αν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, ανοικτές θα είναι περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων. Χτίζουμε 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων. Το 25% σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το 75% θα αποδοθούν σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία».

Παράλληλα, δήλωσε ότι «από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο μισό και από το 2027 καταργείται για πρώτες κατοικίες σε οποιαδήποτε χωριό σε όλη την ελληνική επικράτεια», γιατί όπως επισήμανε, «χρέος μας είναι να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας».

Μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, ανέφερε επίσης.

Αυξήσεις για ένστολους διπλωμάτες

Εξήγγειλε αυξήσεις αποδοχών για ένστολους και διπλωμάτες, κάνοντας λόγο για «νέο αναβαθμισμένο μισθολόγιο στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχών του Διπλωματικού Σώματος» και προσθέτοντας ότι ο συνολικός αριθμός των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για «περαιτέρω απλοποίηση της αδειοδότησης, με αιχμή τις επενδύσεις στη βιομηχανία».

Τέλος η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους

«Προσωπική διαφορά τέλος για τους συνταξιούχους. Μειώνεται κατά το ήμισυ το 2026 και καταργείται εντελώς το 2027», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για «πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους – πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές».

Μειώνονται, σημείωσε, επίσης, κατά 30% τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα, για 500.000 φορολογούμενους.

Τέλος και χωρίς να πει κουβέντα για τα σκληρά εργασιακά νομοσχέδια, που γυρίζουν τους εργαζόμενους και τις συνθήκες εργασίας δεκαετίες πίσω, περιορίσθηκε στο να δηλώσει ότι «η ψηφιακή κάρτα ρύθμισε την αυθαιρεσία στον τομέα της εργασίας», ενώ «ο σύγχρονος ΕΦΚΑ αποδίδει τις συντάξεις σε δύο ή τρεις μήνες».

Και φυσικά, δεν παρέλειψε να… «καμαρώσει» για το νέο πειθαρχικό δίκαιο στο Δημόσιο, που προβλέπει έως και απόλυση για τους αρνητές της αξιολόγησης.

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
