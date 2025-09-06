newspaper
Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή
Πολιτική Γραμματεία 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:53

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

«Ανακοίνωσε οτι 'ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, της οικογένειας και των νέων', που επι 6 χρόνια αφαίμαξε φορολογικά και άφησε απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Spotlight

Σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες του από το Βελλίδειο, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, με δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κώστα Τσουκαλά.

«Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε απόψε στο βήμα της ΔΕΘ για να ‘αυτο-αποθεωθεί’ ως μεταρρυθμιστής και εγγυητής της σταθερότητας, ξεχνώντας ότι στον έβδομο χρόνο της διακυβέρνησής του, οι πολίτες δεν του αναγνωρίζουν τίποτα από τα δύο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Και σημείωσε πως «μας ανακοίνωσε ότι «ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, της οικογένειας και των νέων’, που επι έξι χρόνια αφαίμαξε φορολογικά και άφησε απροστάτευτους απέναντι στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση».

«Υπό το βάρος της κοινωνικής δυσαρέσκειας από τη διεύρυνση των ανισοτήτων, θυμήθηκε τις πολιτικές για μείωση των συντελεστών άμεσης φορολογίας, για τη νησιωτικότητα και την ορεινότητα αλλά και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, αντιγράφοντας τις προτάσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πέρυσι στη ΔΕΘ και τις οποίες λοιδορούσε ως ‘δημοσιονομικό λαϊκισμό’», υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς.

Επισήμανε, μάλιστα, ότι «τα μέτρα του πρωθυπουργού δεν είναι μέρισμα οικονομικής ανάπτυξης όπως δηλώνει, είναι επιστροφή ενός μικρού μέρους της υπερφορολόγησης που βίωσαν οι Έλληνες, λόγω μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας και λόγω εργαλειοποίησης του πληθωρισμού για υπεραποδόσεις στον ΦΠΑ».

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «ειδικά η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας αποτελεί την κύρια αιτία της πραγματικής φορολογικής επιβάρυνσης εκατομμυρίων μισθωτών», για να προσθέσει πως «οι μειωμένοι συντελεστές μόνο εν μέρει αντισταθμίζουν τον φόρο πληθωρισμού που πληρώνουν, ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι χωρίς παιδιά».

«Όσο για την ακρίβεια», σημείωσε χαρακτηριστικά, «ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για τα καρτέλ. Επανέλαβε απλώς τα γνωστά ευχολόγια, αρκούμενος στην ‘καλή προαίρεση’ της αγοράς να μειώσει τις τιμές».

Αν τον άκουσε ο Π. Μαρινάκης, θα τον χαρακτηρίσει «πολιτικό απατεώνα»

Παράλληλα, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός, «σήμερα, μάλιστα, κοστολόγησε μόνο τη φορολογική παρέμβαση – πολύ παραπάνω από όσο έλεγαν πως είναι οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας – ενώ ξέχασε να κοστολογήσει τα υπόλοιπα μέτρα, που ανακοίνωσε», προσθέτοντας δηκτικά: «Ελπίζουμε να μην τον άκουσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί αν είναι συνεπής με τα λεγόμενά του, φοβόμαστε ότι θα τον χαρακτηρίσει ‘πολιτικό απατεώνα’».

«Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κατασκηνώσει στη χώρα μας στέλνοντας σωρηδόν δικογραφίες με εμπλεκόμενους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης ανέσυρε την κασέτα των ‘χρόνιων παθογενειών’», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, υπογραμμίζοντας πως «το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν ξερίζωσε τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ότι επί των ημερών του οι παθογένειες έγιναν πάρτι διασπάθισης κοινοτικών πόρων με τη δική του πολιτική κάλυψη».

«Σήμερα προσπάθησε να εμφανιστεί ως αυτός που θα πατάξει τη διαφθορά, ενώ είναι ο βασικός υπεύθυνος της εκτίναξης των φαινομένων παρανομίας και σήψης», επισήμανε, διαμηνύοντας: «Ως εδώ με τα βαρίδια της ‘γαλάζιας’ διαφθοράς στην προοπτική της χώρας».

«Μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης»

«Τέλος, τον καλωσορίζουμε στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ για την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου και αναμένουμε έναν εθνικό διάλογο που θα καταλήξει σε μια ουσιαστική και τόσο αναγκαία μεταρρύθμιση, όπως συμφωνήθηκε επι της αρχής στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής κατόπιν πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ», σημείωσε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «η άρνησή του να αναγνωρίσει ακόμη και το στοιχειώδες, ποιος δηλαδή εκκίνησε αυτή τη διαδικασία επιτυγχάνοντας διακομματική συμφωνία, δείχνει την απύθμενη αλαζονεία και το θράσος ενός μετρ της διαστρέβλωσης και της εξαπάτησης».

Για να καταλήξει πως «ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του έχουν χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας. Δεν τους πιστεύει πλέον κανείς. Είναι ώρα για ένα συμβόλαιο αλήθειας με τους πολίτες. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΚΚΕ: Πίσω από τη «μαγική εικόνα» Μητσοτάκη βρίσκονται όλα αυτά για τα οποία διαδήλωναν οι εργαζόμενοι
«Κενό γράμμα» 06.09.25

ΚΚΕ: Πίσω από τη «μαγική εικόνα» Μητσοτάκη βρίσκονται όλα αυτά για τα οποία διαδήλωναν οι εργαζόμενοι

«Το μόνο στο οποίο ήταν ειλικρινής ο κ. Μητσοτάκης είναι η προσήλωσή του στις αντιλαϊκές οδηγίες της ΕΕ, στη δημοσιονομική πειθαρχία της, στην στροφή στην πολεμική οικονομία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση σε νέους και οικογένειες
ΔΕΘ 06.09.25

Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση σε νέους και οικογένειες

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της Μεταπολίτευσης. Μία παρέμβαση ύψους 1,6 δισ ευρώ. Ένα σχέδιο που θα μπορούσε να έχει πολλούς τίτλους η ώρα της μεσαίας τάξης, η ώρα της οικογένειας, η ώρα της νέας γενιάς».

Σύνταξη
ΔΕΘ: Τετ α τετ Φάμελλου-Δούκα στο συλλαλητήριο – «Αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση»
Στήριξη 06.09.25

ΔΕΘ: Τετ α τετ Φάμελλου-Δούκα στο συλλαλητήριο – «Αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση»

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος στον Χάρη Δούκα, όταν συναντήθηκαν στην πορεία έξω από το Βελλίδειο, όπου μιλάει ο κ. Μητσοτάκης, στην 89η ΔΕΘ, «πρέπει να δυναμώσει η φωνή της αυτοδιοίκησης»

Σύνταξη
Έδωσε «τα ρέστα του» (τα οποία δεν φτάνουν πια) ο Μητσοτάκης για την πολιτική επιβίωση του
ΔΕΘ 2025 06.09.25 Upd: 21:31

Έδωσε «τα ρέστα του» (τα οποία δεν φτάνουν πια) ο Μητσοτάκης για την πολιτική επιβίωση του

Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το πακέτο παροχών. Χωρίς «αλάτι» και μπόλικη «σάλτσα» το «φαγητό» που παρουσίασε.

Σύνταξη
Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους
Πιερία 06.09.25

Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους

«Δεν υπάρχει σχεδιασμός ώστε το τουριστικό προϊόν να μην έχει μόνο θερινό χαρακτήρα, αλλά να συνδυάζεται με τα πλούσια ιστορικά και φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε

Μιλώντας για κοινωνία χασμάτων, γενικευμένη διαφθορά, ρηχή και άδικη ανάπτυξη, παλιές χρεοκοπημένες συνταγές και ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, που «δεν έκανε τίποτα από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη». Η επιγραφή πάνω από τη χώρα γράφει «Προσοχή, Αδιέξοδο»!, τόνισε.

Σύνταξη
Για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή μίλησε ο Δένδιας στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπ. Εθνικής ‘Άμυνας
ΔΕΘ 06.09.25

Για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή μίλησε ο Δένδιας στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπ. Εθνικής ‘Άμυνας

«Είναι αυτή η μετάβαση στη νέα εποχή που υπηρετεί η «Ατζέντα 2030», ένας συνολικός μετασχηματισμός των ΕΔ που αναβαθμίζει τις αμυντικές μας δυνατότητες με ένα νέο δόγμα αποτροπής» τόνισε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Ούτε κουβέντα από Μητσοτάκη για τις ελλείψεις στο ΕΣΥ – «Σε δύο χρόνια ένα καλύτερο σύστημα υγείας…»
Η μπάλα στην εξέδρα 06.09.25

Ούτε κουβέντα από Μητσοτάκη για τις ελλείψεις στο ΕΣΥ – «Σε δύο χρόνια ένα καλύτερο σύστημα υγείας…»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε στις ελλείψεις που κάνουν το ΕΣΥ να στενάζει, όπως καταγγέλλουν οι υγειονομικοί - Επίσκεψη στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Είμαι εδώ για να υπηρετήσω την πατρίδα μου και όχι να γίνω αρεστός
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Γεραπετρίτης: Είμαι εδώ για να υπηρετήσω την πατρίδα μου και όχι να γίνω αρεστός

«Είμαι εδώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου όχι για να γίνω αρεστός. Εάν ήθελα θα ήμουν των λόγων και όχι της ουσίας. Θέλω να αφήσω ένα ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο κατακτήσαμε την τελευταία διετία» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Φάμελλος από τα Γιαννιτσά: «Απαιτείται να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Φάμελλος από τα Γιαννιτσά: «Απαιτείται να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα»

Στη συνάντηση με το «Δίκτυο Πολιτών για το Περιβάλλον» στα Γιαννιτσά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άκουσε τις ανησυχίες των μελών του Δικτύου για την έλλειψη πρασίνου στην πόλη

Σύνταξη
Με την απειλή της αποσταθεροποίησης και πακέτο 1,7 δισ. ψάχνει «σωσίβιο» ο Μητσοτάκης
Σήμερα η ομιλία στη ΔΕΘ 06.09.25

Με την απειλή της αποσταθεροποίησης και πακέτο 1,7 δισ. ψάχνει «σωσίβιο» ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει με κάθε πτυχή της ομιλίας του στη ΔΕΘ να στείλει το μήνυμα ότι χωρίς μια κυβέρνηση με τον ίδιο, η χώρα θα οδηγηθεί σε αποσταθεροποίηση

Σύνταξη
6 συν 1 χρόνια Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Οι παροχές, οι υποσχέσεις και η ακρίβεια που δεν τιθασεύτηκε ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

6 συν 1 χρόνια Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Οι παροχές, οι υποσχέσεις και η ακρίβεια που δεν τιθασεύτηκε ποτέ

Το πακέτο παροχών του για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η φετινή παρουσία στη Θεσσαλονίκη είναι ίσως η πιο δύσκολη απ΄όλες τις προηγούμενες λόγω της εκτεταμένης φθοράς της κυβέρνησης και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μονή Σινά: Επέστρεψε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Μαζί του στην ελληνική αποστολή και εννέα μοναχοί
Μονή Σινά 06.09.25

Επέστρεψε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Μαζί του στην ελληνική αποστολή και εννέα μοναχοί

Η ειδική πτήση από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh στην οποία επέβαινε ο Δαμιανός προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Ο Αλέξης στη Θεσσαλονίκη δαιμονίζει την κυβέρνηση, αλλάζει τώρα το τροπάρι ο Κυριάκος και τον βλέπει σαν παρέκκλιση
in Confidential 06.09.25

Ο Αλέξης στη Θεσσαλονίκη δαιμονίζει την κυβέρνηση, αλλάζει τώρα το τροπάρι ο Κυριάκος και τον βλέπει σαν παρέκκλιση

Σοφόν το σαφές από την παρουσία Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη. Αλλαγή γραμμής από το Μαξίμου στο πως αντιμετωπίζει τον πρώην πρωθυπουργό και τώρα κάνει πως δεν τον ξέρει. Το παιχνίδι τώρα δείχνει να αρχίζει...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αλέξης Τσίπρας: Παρέμβαση με ορίζοντα εκλογών – αλλαγή ρότας ή πορεία στα βράχια
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Παρέμβαση με ορίζοντα εκλογών – αλλαγή ρότας ή πορεία στα βράχια

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έβαλε το δίλλημα της αναμέτρησης με τον Μητσοτάκη, απευθύνθηκε σε ευρύτερα εκλογικά ακροατήρια, έκοψε τη όρεξη στο Μαξίμου για τοξική αντιπαράθεση

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Ιντιάνα [Βίντεο]
Κόσμος 07.09.25

Φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Ιντιάνα των ΗΠΑ

Ομάδες βιοχημικού πολέμου και πυροσβέστες στον σημείο χημικής πυρκαγιάς στο Νιούμπουργκ της Ιντιάνα. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλείς, εσωτερικούς χώρους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική να επεκταθούν
Στη Βενεζουέλα 07.09.25

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική να επεκταθούν

Λίγες μέρες μετά την επίθεση σε πλοίο από την Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε γράμμα στο Κογκρέσο αιτιολογώντας την επίθεση, αλλά χωρίς να δίνει χρονικό ορίζοντα των επιχειρήσεων

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Οι τέσσερις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στους «8» και ο δρόμος μέχρι τον τελικό
Μπάσκετ 07.09.25

Eurobasket 2025: Οι τέσσερις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στους «8» και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Τέσσερις ομάδες Τουρκία, Γερμανία, Λιθουανία και Φινλανδία προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 και περιμένουν να μάθουν αντίπαλο. Δείτε το «μονοπάτι» μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης…

Σύνταξη
ΔΕΘ 2025: O εμπορικός κόσμος για τα μέτρα της κυβέρνησης – «Σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα αιτήματα»
ΔΕΘ 2025 07.09.25

O εμπορικός κόσμος για τα μέτρα της κυβέρνησης - «Σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα αιτήματα»

«Η επιχειρηματικότητα και ειδικά το εμπόριο, ο ισχυρότερος κλάδος και μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, δεν βρήκαν τη θέση που τους αξίζει» στο πακέτο της ΔΕΘ, λέει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης

Σύνταξη
Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία
Προεκλογικό άρωμα 07.09.25

Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία

Με μέτρα «για τους πολλούς», και μικρό αντίκρισμα στην τσέπη επίσης για τους πολλούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέταξε προεκλογικά (;) πυροτεχνήματα στη ΔΕΘ, προσδοκώντας στην αντιστροφή του αρνητικού κλίματος για την κυβέρνηση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σερβία – Φινλανδία 86-92: «Βόμβα» από τους Φινλανδούς, πέταξαν έξω το μεγάλο φαβορί του Eurobasket! (vid)
Μπάσκετ 06.09.25

Σερβία – Φινλανδία 86-92: «Βόμβα» από τους Φινλανδούς, πέταξαν έξω το μεγάλο φαβορί του Eurobasket! (vid)

Η Φινλανδία έριξε... βόμβα μεγατόνων στο Eurobasket 2025, καθώς με ηγέτη τον τρομερό Μάρκανεν (29π.), απέκλεισε τη Σερβία από τη συνέχεια με 92-86 και πήρε εκείνη το «χρυσό εισιτήριο» για τους «8»!

Σύνταξη
Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς
1942 06.09.25

Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς

Ο Εντουαρντ Σαάτσι, διευθύνων σύμβουλος στούντιο παραγωγής ταινιών τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο IndieWire: «Ξεκινάμε με τον Όρσον Γουέλς επειδή είναι ο σημαντικότερος αφηγητής των τελευταίων 200 ετών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το Ελλάδα- Δανία: Πόσα έχουν απομείνει
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το Ελλάδα- Δανία: Πόσα έχουν απομείνει

Μετά την φοβερή εμφάνιση της Εθνικής μας κόντρα στην Λευκορωσία, «τρέλα» επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων και για το επόμενο ματς κόντρα στη Δανία, με το sold out να πλησιάζει.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Πίσω από τη «μαγική εικόνα» Μητσοτάκη βρίσκονται όλα αυτά για τα οποία διαδήλωναν οι εργαζόμενοι
«Κενό γράμμα» 06.09.25

ΚΚΕ: Πίσω από τη «μαγική εικόνα» Μητσοτάκη βρίσκονται όλα αυτά για τα οποία διαδήλωναν οι εργαζόμενοι

«Το μόνο στο οποίο ήταν ειλικρινής ο κ. Μητσοτάκης είναι η προσήλωσή του στις αντιλαϊκές οδηγίες της ΕΕ, στη δημοσιονομική πειθαρχία της, στην στροφή στην πολεμική οικονομία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο παίκτης από τη Λιθουανία που θέλει να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον προκριθεί η Εθνική
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο Λιθουανός που θέλει να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον προκριθεί η Ελλάδα

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και ο Αζουόλας Τουμπέλις έκαναν δηλώσεις μετά την πρόκριση της Εθνικής Λιθουανίας επί της Λετονίας και αναφέρθηκαν και στην πιθανή αναμέτρηση με την Ελλάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Στριμωγμένη ξανά 06.09.25

Νέα σύννεφα στην ΕΕ – Δύο «φρέσκιες» προτάσεις μομφής καταδιώκουν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Αριστερά και η ακροδεξιά πρόκειται να υποβάλουν δύο διαφορετικές προτάσεις μομφής κατά της ΕΕ - Η πρώτη ψηφοφορία αναμένεται τον Οκτώβριο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν
«Yπέροχο» 06.09.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι μιλά για την προετοιμασία που απαιτούσε η ενσάρκωση της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν

Η Σίντνεϊ Σουίνι ενσαρκώνει την θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν στην νέα βιογραφική ταινία «Christy» -ένα έργο που για να έρθει εις πέρας απαιτούσε αυστηρή προπόνηση, πειθαρχία και Chick-fil-A.

Σύνταξη
O Κώστας Αντετοκούνμπο αποκάλυψε σε ποιον παίκτη του Ισραήλ θα εστιάσει η Εθνική μας
Μπάσκετ 06.09.25

O Κώστας Αντετοκούνμπο αποκάλυψε σε ποιον παίκτη του Ισραήλ θα εστιάσει η Εθνική μας

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε στους δημοσιογράφους για το πρώτο νοκ-άουτ παιχνίδι της Εθνικής μας στο Eurobasket 2025 κόντρα Ισραήλ για τους «16», ενώ στάθηκε στον Ντένι Άβντιγια.

Σύνταξη
Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη
Αγανάκτηση 06.09.25 Upd: 21:55

Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη

Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
LIVE: Αυστρία – Κύπρος
Ποδόσφαιρο 06.09.25

LIVE: Αυστρία – Κύπρος

LIVE: Αυστρία – Κύπρος. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Αυστρία – Κύπρος για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
Ψυχρή λογική 06.09.25

Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος

Το μήνυμα που εκπέμπει η Κίνα, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal, είναι σαφές: ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις.

Σύνταξη
