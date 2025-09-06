Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση σε νέους και οικογένειες

«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους, με επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί», ανακοίνωσε κατά τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε:

«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους – επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί.

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

– Από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

– Ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

– Ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Γενναία τομή υπέρ των νέων: Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ – και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

– Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

– Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

– Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ».