newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΔΕΘ: Χαμηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις εξαγγελίες της κυβέρνησης – Τα εισοδήματα δεν επαρκούν ούτε για τον μήνα
Πολιτική Γραμματεία 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:27

ΔΕΘ: Χαμηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις εξαγγελίες της κυβέρνησης – Τα εισοδήματα δεν επαρκούν ούτε για τον μήνα

Οι πρώτες έρευνες κοινής γνώμης μετά «μέρισμα ανάπτυξης» ύψους 1,7 δισ. ευρώ που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τα ευρήματα κάθε άλλο παρά ικανοποιητικά είναι. Γκρίζα τα σύννεφα για το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αρνητικές σκέψεις: Συγκεκριμένοι τρόποι να τις «διώξουμε» από το μυαλό μας!

Αρνητικές σκέψεις: Συγκεκριμένοι τρόποι να τις «διώξουμε» από το μυαλό μας!

Spotlight

Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ σχετικά με τα μέτρα στήριξης των πολιτών έχουν εμπεδωθεί σε μεγάλο βαθμό από την ελληνική κοινωνία. Τα τελευταία τέσσερα 24ωρα κυβερνητικά στελέχη έχουν επιδοθεί σε έναν «αγώνα» ώστε οι εξαγγελίες να φτάσουν μέχρι και τον τελευταίο πολίτη.

Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα έχουν μια «στοχευμένη ωφέλεια για κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα» όμως μετά την εξειδίκευση των μέτρων φαίνεται πως δεν μπορούμε να μιλάμε για μια «τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση» και επ ουδενί «δίκαιη και έμπρακτη ενίσχυση των πολλών».

Αδύναμα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την αντιμετώπιση της εκτίναξης του κόστους ζωής

Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να αποτελεί το «νούμερο ένα» πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι έρευνες κοινής γνώμης για το πώς κρίνουν οι πολίτες το «πακέτο Μητσοτάκη» στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Πρώτο δείγμα αρνητικό

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών κάνει την αρχή με τη μεγάλη έρευνα που διεξήγαγε για λογαριασμό του η εταιρεία MRB στον Νομό Αττικής, αμέσως μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Τα ευρήματα της έρευνας κάθε άλλο παρά ικανοποιητικά είναι για την κυβέρνηση.

Με το δείκτη αισιοδοξίας για την ελληνική οικονομία σε ποσοστό 61,1% να δείχνει πως κινείται «αρκετά ή πολύ άσχημα» και μόνο ένα 15% να την αξιολογεί «πολύ ή αρκετά καλά» η έρευνα εξετάζει αρχικά τα σημαντικότερα προβλήματα διαβίωσης για τα νοικοκυριά.

Στην πρώτη θέση (68,4%) βρίσκεται το κόστος των ειδών πρώτης ανάγκης (εκτός από τα καύσιμα και το ηλεκτρικό) την ίδια ώρα που η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει σταθερά να απορρίπτει τα αιτήματα που εκφράζει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα.

Σχεδόν 6 στους 10 κρίνουν αρνητικά τα μέτρα

Το ύψος των εισοδημάτων, δηλαδή τα χαμηλά εισοδήματα, ακολουθούν με 47,5%, αναδεικνύοντας ένα ακόμα φλέγον ζήτημα που καλείται να αντιμετωπίσουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ακολουθούν το κόστος ενέργειας (37,6%), η αύξηση τιμών στα ενοίκια (20%) και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας προς όφελος της κοινωνίας (19,7%).

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, ως προς την αποτελεσματικότητά τους.

Μόνο ένα 28,7% τα κρίνει «πολύ θετικά (4,5%) ή αρκετά θετικά (24,2%)» όταν η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 59,8%, τα κρίνει (αρκετά αρνητικά (25,7%) ή «πολύ αρνητικά» (34,1%).

Δίνουν όμως λύσεις στα σημερινά προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών;

«Σε μικρό βαθμό» λέει το 40,8% και «καθόλου» το 40,5% ενώ μόνο ένα 12,3% απαντά «σε αρκετό βαθμό ή σε πολύ μεγάλο βαθμό».

Μπορούν να συμβάλλουν στη γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας;

«Σε μικρό βαθμό» απαντά το 39,9% και «καθόλου» το 36,9%. Μόνο ένα 14% απαντά σε «αρκετό βαθμό» και ένα ελάχιστο 1,8% που λέει «σε πολύ μεγάλο βαθμό».

Συντριπτικά αρνητικό είναι το ποσοστό των πολιτών που πιστεύει πως το «μέρισμα της ανάπτυξης» που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ δεν θα ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 73,1% λέει πως θα βοηθήσει «λίγο ή καθόλου». Μόνο το 8,9% πιστεύει «πολύ ή αρκετά».

Μείωση του ΦΠΑ

Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει σε κάθε τόνο πως δεν εξετάζει μειώσεις στους συντελεστές ΦΠΑ σε τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης κρίνοντας πως το μέτρο δεν θα φτάσει στον καταναλωτή.

Στην έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών το δείγμα έχει σαφώς διαφορετική άποψη. «Σίγουρα ναι» και «μάλλον ναι» σε μια αισθητή αποκλιμάκωση των τιμών που θα έρθει από τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης απαντά το 72,9%. «Μάλλον όχι και σίγουρα όχι» απαντά το 24,1%.

Για δύο στους τρεις πολίτες το εισόδημα στο Ν. Αττικής δεν επαρκεί ούτε για τον μήνα. Πιο συγκεκριμένα το 66% των ερωτώμενων δήλωσε ότι το εισόδημα αρκεί για 3 από τις 4 εβδομάδες του μήνα ενώ το 32,2 αρκεί για τις 15 πρώτες ημέρες του μήνα. Υπάρχει ένα 23,9% των ερωτώμενων που δηλώνουν ότι μπορούν με άνεση να ανταποκριθούν στα έξοδα του μήνα, ενώ το 7,7% έχει και την δυνατότητα αποταμίευσης.

Η διάρκεια και η ποιότητα των καλοκαιρινών διακοπών

Συμπερασματικά, η πλειοψηφία των πολιτών βλέπει την οικονομία σε στασιμότητα ή επιδείνωση· το κλίμα δυσπιστίας διαπερνά το σύνολο των κατοίκων του Νομού Αττικής, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.

Οι περικοπές δαπανών επικεντρώνονται σε ελαστικές δαπάνες όπως π.χ. διασκέδαση, ψυχαγωγία, αλλά και σε βασικές κατηγορίες όπου διατίθεται σεβαστό ποσοστό του εισοδημάτων των νοικοκυριών όπως τρόφιμα/ειδή πρώτης ανάγκης και ενέργεια καύσιμα. Σε αυτό το πλαίσιο δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστες και οι διακοπές των πολιτών. Περίπου 1 στους 2 (45%) ερωτώμενων δήλωσε ότι έχει επηρεαστεί τόσο η διάρκεια όσο και η ποιότητα των διακοπών τους.

Οι κάτοικοι του Νομού Αττικής κρίνουν αρνητικά τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός σε ποσοστό 59,8% και θετικά σε ποσοστό 28,7%.

Μόνο το 12% των πολιτών του Νομού Αττικής θεωρούν ότι τα μέτρα αντιμετωπίζουν τα σημερινά προβλήματα της καθημερινότητας σε «Πολύ Μεγάλο και Αρκετό» βαθμό.

Το 73,1% των κατοίκων του Νομού Αττικής δεν βλέπει ουσιαστική ενίσχυση των ΜμΕ από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ.

Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα συγκεντρώνει καθολική αποδοχή (72,9%), αποκαλύπτοντας την προτεραιότητα για άμεσα μέτρα στο καλάθι του νοικοκυριού.

«Μόνο κάποιες μειώσεις άμεσων φόρων δεν επαρκούν»

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δηλώνει ότι «τα ευρήματα της έρευνας δικαιώνουν τις θέσεις που εκφράσαμε μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων και ειδικά για την απουσία ουσιαστικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Τα στοιχεία, λέει, δείχνουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα. «Αυτά πρέπει να εστιάζουν στις μειώσεις των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και στις ενέργειες που απαιτούνται για την περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών αλλά και στη στήριξη των ΜμΕ» αναφέρει. «Μόνο κάποιες μειώσεις άμεσων φόρων δεν επαρκούν για να βελτιώσουν το κλίμα στην αγορά», καταλήγει.

Λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι οι πολίτες

Αρνητικά είναι η εικόνα και στη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα «Political». Στην ερώτηση «πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ», «πολύ/αρκετά» απαντά το 22% και «λίγο/καθόλου» το 77%.

Στην ερώτηση «ποιο από τα παρακάτω ζητήματα σας δυσκολεύει πιο πολύ στην καθημερινότητά σας;», το 37% απαντά «οι αγορές στο σουπερμάρκετ», το 31% «οι λογαριασμοί της ενέργειας», το 13% «η έκτακτη δαπάνη», το 12% «το ενοίκιο/κοινόχρηστα», το 4% «οι λογαριασμοί τηλεφώνου».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αρνητικές σκέψεις: Συγκεκριμένοι τρόποι να τις «διώξουμε» από το μυαλό μας!

Αρνητικές σκέψεις: Συγκεκριμένοι τρόποι να τις «διώξουμε» από το μυαλό μας!

Ενέργεια
Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βουλή: Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Βουλής η απόφαση του προέδρου, Νικήτα Κακλαμάνη, για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τα σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 11.09.25

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης

Ο κ. Παπανδρέου απαρίθμησε τις επεκτατικές και παράνομες κινήσεις του καθεστώτος Ερντογάν, το οποίο βρίσκεται πίσω από το ψευδοκράτος, σε πολλά κράτη της περιοχής

Σύνταξη
Κουτσούμπας στη ΔΕΘ: Αναγκαιότητα η ύπαρξη μητροπολιτικού πάρκου για τον λαό της Θεσσαλονίκης
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Κουτσούμπας στη ΔΕΘ: Αναγκαιότητα η ύπαρξη μητροπολιτικού πάρκου για τον λαό της Θεσσαλονίκης

Με αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΔΕΘ και εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων συναντήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος εξέφρασε τις ανησυχίες του ΚΚΕ για τα νέα πρότζεκτ και σχέδια που αφορούν στην Έκθεση

Σύνταξη
Φαραντούρης: Όσο συζητάμε στην ΕΕ για πόλεμο, στην Ελλάδα μαίνεται ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης
«Οξύ ζήτημα» 11.09.25

Φαραντούρης: Όσο συζητάμε στην ΕΕ για πόλεμο, στην Ελλάδα μαίνεται ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης

«Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 111.000 μέσα σε 7 χρόνια, δηλαδή σχεδόν 19% πτώση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Θα παρουσιάσω το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη Θεσσαλονίκη, για να δώσουμε δημιουργική πνοή
Συνάντηση με Αγγελούδη 11.09.25

Ανδρουλάκης: Θα παρουσιάσω το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη Θεσσαλονίκη, για να δώσουμε δημιουργική πνοή

«Πρέπει να δώσουμε δημιουργική πνοή και τη θέση που αξίζει στη Θεσσαλονίκη μας στο οικονομικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για τα κενά στα σχολεία: Επιτακτική η ταχύτατη ολοκλήρωση της Β’ φάσης προσλήψεων
Πρώτο κουδούνι 11.09.25

ΠΑΣΟΚ για τα κενά στα σχολεία: Επιτακτική η ταχύτατη ολοκλήρωση της Β’ φάσης προσλήψεων

«Για το καλό της εκπαίδευσης», το ΠΑΣΟΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας «να αναγνωρίσει την αδυναμία του να σχεδιάσει 'επιτελικά' και να εγκαταλείψει τους ερασιτεχνισμούς» για την κάλυψη των κενών

Σύνταξη
Φάμελλος στο in: Ούτε ο Τσίπρας ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ φοβόμαστε τη συζήτηση για το ’15 – Βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Φάμελλος στο in: Ούτε ο Τσίπρας ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ φοβόμαστε τη συζήτηση για το ’15 – Βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια

«Μια από τις πολύτιμες παρακαταθήκες είναι ότι μπορεί τα πράγματα να γίνουν αλλιώς και ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει τον τρόπο.. Γιατί το κάναμε το 2015 -2019» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος απαντώντας σε ερώτηση του in

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη
Θεσσαλονίκη 11.09.25

Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη

Ο κ. Κουτσούμπας βρέθηκε στο 13ο Γυμνάσιο -17ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και πριν τον αγιασμό ενημερώθηκε από εκπαιδευτικούς και γονείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Τσίπρας απαραίτητο κεφάλαιο για την προοδευτική Ελλάδα – Υπάρχει άλλη διαδρομή για τη χώρα
ΣΥΡΙΖΑ 11.09.25 Upd: 14:45

Φάμελλος: Ο Τσίπρας απαραίτητο κεφάλαιο για την προοδευτική Ελλάδα – Υπάρχει άλλη διαδρομή για τη χώρα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος δέχθηκε πλήθος ερωτήσεων για τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα - «Αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης», τόνισε, μεταξύ άλλων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία
Νέο σχολικό έτος 11.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Καλή σχολική χρονιά, με βαθιά επίγνωση των ελλείψεων και των δυσλειτουργιών στα σχολεία

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία»

Σύνταξη
Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ δεν θα ακούσετε εξαγγελίες αλλά ένα ριζικά νέο μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτή η χώρα

Ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο MEGA ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε υστέρημα δημοκρατίας στην χώρα μας» και εξαπέλυσε πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση
Διπλωματία 11.09.25

Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση

Εάν η Chevron δραστηριοποιηθεί και στα οικόπεδα της Λιβύης, τα οποία έχουν προκηρυχθεί νότια από την ελληνική μέση γραμμή θα προκύψει μία ντε φάκτο οριοθέτηση στο πεδίο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ψίθυροι για εθισμό στο κακόβουλο λογισμικό και ανακύκλωση… σκανδάλων σε σπιτάκια που σου λένε πάτα εδώ για να σώσεις το περιβάλλον
in Confidential 11.09.25

Ψίθυροι για εθισμό στο κακόβουλο λογισμικό και ανακύκλωση… σκανδάλων σε σπιτάκια που σου λένε πάτα εδώ για να σώσεις το περιβάλλον

Τώρα που αγοράζετε τετράδια για τα παιδάκια σας, καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ, πάρτε και ένα για τον εαυτό σας να σημειώνεται σκάνδαλα και ρεμούλες γιατί θα χάσετε τον λογαριασμό. Φιλική συμβουλή δίνω...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σχολικά λεωφορεία: Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη τη χώρα – Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις
Ελλάδα 11.09.25

Σχολικά λεωφορεία: Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη τη χώρα – Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.702 σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα - Επιπλέον αστυνομικοί διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής σε γονείς και μαθητές

Σύνταξη
Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics
Ελληνικό «τραύμα» 11.09.25

Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics

Αναφορά στο «τραύμα» που είχε προκαλέσει στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια έκανε η Κριστίν Λαγκάρντ. Και χτύπησε καμπανάκι για τον πληθωρισμό λόγω αβεβαιότητας.

Σύνταξη
Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας με τη Μοντερέι για την παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ ο οποίος θα υποβληθεί σε ιατρικά σε ενδιάμεση χώρα ώστε να προλάβει την προθεσμία των μεταγραφών.

Σύνταξη
Βουλή: Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Βουλής η απόφαση του προέδρου, Νικήτα Κακλαμάνη, για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τα σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις
Εγκλεισμός 11.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου θα καταθέσει μήνυση κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών.

Σύνταξη
Σπανούλης στα τουρκικά ΜΜΕ: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια για τον Σενγκούν – Πολύ καλή η σχέση με τον Αταμάν»
Μπάσκετ 11.09.25

Σπανούλης: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια για τον Σενγκούν - Ευχαριστώ τον Αταμάν για τα καλα λόγια»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους Τούρκους ρεπόρτερ ενόψει του ημιτελικού Ελλάδα - Τουρκία, κράτησε χαμηλούς τόνους και είπε πως θα κερδίσει η ομάδα που θα είναι πιο έτοιμη πνευματικά και τακτικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο αρχιτέκτονας του φόρου στους κροίσους προκαλεί τον Λεκορνί: Έτσι θα σώσεις τη Γαλλία
Le Monde 11.09.25

Ο αρχιτέκτονας του φόρου στους κροίσους προκαλεί τον Λεκορνί: Έτσι θα σώσεις τη Γαλλία

Με τις 500 μεγαλύτερες περιουσίες στη Γαλλία να αντιστοιχούν στο 42% του ΑΕΠ της χώρας, η δημοσιονομική σωτηρία είναι κάτι παραπάνω από εμφανές που βρίσκεται.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ποτέ δεν είχα πραγματικά την πρόθεση να αποσυρθώ» – Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις άλλαξε γνώμη
Είπα-ξείπα 11.09.25

«Ποτέ δεν είχα πραγματικά την πρόθεση να αποσυρθώ» - Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις άλλαξε γνώμη

Ο τρις βραβευμένος με Όσκαρ, Ντάνιελ Ντέι Λιούις, του οποίου η επερχόμενη ταινία Anemone είναι η πρώτη του από το 2017, λέει πως φοβόταν ότι «δεν είχε τίποτα άλλο να προσφέρει».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σλούκας στα τουρκικά ΜΜΕ: «Σέβομαι την 5ετία στη Φενέρ, αλλά το Ελλάδα – Τουρκία θα είναι μια μεγάλη μάχη»
Μπάσκετ 11.09.25

Σλούκας στα τουρκικά ΜΜΕ: «Σέβομαι την 5ετία στη Φενέρ, αλλά το Ελλάδα – Τουρκία θα είναι μια μεγάλη μάχη»

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στα τουρκικά Μέσα και τόνισε οτι το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία δεν σημαίνει κάτι παραπάνω για εκείνον επειδή φόρεσε για μια ολόκληρη πενταετία τη φανέλα της Φενέρ

Σύνταξη
Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα
Διεθνής παρουσία 11.09.25

Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα

Το ΕΚΠΑ, το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη, ιδρύει Παράρτημα στην Κύπρο, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του και εμβαθύνοντας τις ακαδημαϊκές σχέσεις των δύο χωρών.

Σύνταξη
Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»
«Bloquons Tout» 11.09.25

Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»

Πολλοί εργαζόμενοι/ες σε κορυφαία μουσεία στη Γαλλία απέργησαν, με αποτέλεσμα το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ και άλλοι χώροι πολιτισμού να κλείσουν πριν από τις διαμαρτυρίες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεντιλίμπαρ: «Πρώτα ο Πανσερραϊκός, μετά η Πάφος – Χαρούμενοι που επιστρέφει ο κόσμος»
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Πρώτα ο Πανσερραϊκός, μετά η Πάφος – Χαρούμενοι που επιστρέφει ο κόσμος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε για τις αναμετρήσεις με Πανσερραϊκό και Πάφο, αλλά και για την επιστροφή του κόσμου στο φαληρικό γήπεδο.

Σύνταξη
Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη
Ελλάδα 11.09.25

Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη

Ο 42χρονος χρησιμοποιούσε κάθε τρόπο για να εκβιάσει τα θύματά του και να τα εξαναγκάσει να συμμετέχουν στο κύκλωμα πορνείας που είχε στήσει.

Σύνταξη
Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τηρήσει λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Δεξιοί ευρωβουλευτές χτυπούσαν τα έδρανα
Κόσμος 11.09.25

Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τηρήσει λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Δεξιοί ευρωβουλευτές χτυπούσαν τα έδρανα

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα απέρριψε την Πέμπτη αίτημα δεξιών παρατάξεων για την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία
Ξεκάθαρη θέση 11.09.25

Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία

Η υπουργός Αθλητισμού στην Ισπανία, Πιλάρ Αλεγρία ζήτησε να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, υπενθυμίζοντας τι συνέβη το 2022 όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»
Κυπριακό 11.09.25

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»

Το Κοινοβούλιο καταγγέλλει «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης, αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων» και ζητά να εξεταστούν κυρώσεις από την ΕΕ

Σύνταξη
Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 11.09.25

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης

Ο κ. Παπανδρέου απαρίθμησε τις επεκτατικές και παράνομες κινήσεις του καθεστώτος Ερντογάν, το οποίο βρίσκεται πίσω από το ψευδοκράτος, σε πολλά κράτη της περιοχής

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο