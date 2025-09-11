Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ σχετικά με τα μέτρα στήριξης των πολιτών έχουν εμπεδωθεί σε μεγάλο βαθμό από την ελληνική κοινωνία. Τα τελευταία τέσσερα 24ωρα κυβερνητικά στελέχη έχουν επιδοθεί σε έναν «αγώνα» ώστε οι εξαγγελίες να φτάσουν μέχρι και τον τελευταίο πολίτη.

Στο Μαξίμου εκτιμούν ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα έχουν μια «στοχευμένη ωφέλεια για κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα» όμως μετά την εξειδίκευση των μέτρων φαίνεται πως δεν μπορούμε να μιλάμε για μια «τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση» και επ ουδενί «δίκαιη και έμπρακτη ενίσχυση των πολλών».

Αδύναμα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την αντιμετώπιση της εκτίναξης του κόστους ζωής

Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να αποτελεί το «νούμερο ένα» πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι έρευνες κοινής γνώμης για το πώς κρίνουν οι πολίτες το «πακέτο Μητσοτάκη» στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Πρώτο δείγμα αρνητικό

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών κάνει την αρχή με τη μεγάλη έρευνα που διεξήγαγε για λογαριασμό του η εταιρεία MRB στον Νομό Αττικής, αμέσως μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Τα ευρήματα της έρευνας κάθε άλλο παρά ικανοποιητικά είναι για την κυβέρνηση.

Με το δείκτη αισιοδοξίας για την ελληνική οικονομία σε ποσοστό 61,1% να δείχνει πως κινείται «αρκετά ή πολύ άσχημα» και μόνο ένα 15% να την αξιολογεί «πολύ ή αρκετά καλά» η έρευνα εξετάζει αρχικά τα σημαντικότερα προβλήματα διαβίωσης για τα νοικοκυριά.

Στην πρώτη θέση (68,4%) βρίσκεται το κόστος των ειδών πρώτης ανάγκης (εκτός από τα καύσιμα και το ηλεκτρικό) την ίδια ώρα που η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει σταθερά να απορρίπτει τα αιτήματα που εκφράζει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα.

Σχεδόν 6 στους 10 κρίνουν αρνητικά τα μέτρα

Το ύψος των εισοδημάτων, δηλαδή τα χαμηλά εισοδήματα, ακολουθούν με 47,5%, αναδεικνύοντας ένα ακόμα φλέγον ζήτημα που καλείται να αντιμετωπίσουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ακολουθούν το κόστος ενέργειας (37,6%), η αύξηση τιμών στα ενοίκια (20%) και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας προς όφελος της κοινωνίας (19,7%).

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, ως προς την αποτελεσματικότητά τους.

Μόνο ένα 28,7% τα κρίνει «πολύ θετικά (4,5%) ή αρκετά θετικά (24,2%)» όταν η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 59,8%, τα κρίνει (αρκετά αρνητικά (25,7%) ή «πολύ αρνητικά» (34,1%).

Δίνουν όμως λύσεις στα σημερινά προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών;

«Σε μικρό βαθμό» λέει το 40,8% και «καθόλου» το 40,5% ενώ μόνο ένα 12,3% απαντά «σε αρκετό βαθμό ή σε πολύ μεγάλο βαθμό».

Μπορούν να συμβάλλουν στη γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας;

«Σε μικρό βαθμό» απαντά το 39,9% και «καθόλου» το 36,9%. Μόνο ένα 14% απαντά σε «αρκετό βαθμό» και ένα ελάχιστο 1,8% που λέει «σε πολύ μεγάλο βαθμό».

Συντριπτικά αρνητικό είναι το ποσοστό των πολιτών που πιστεύει πως το «μέρισμα της ανάπτυξης» που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ δεν θα ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 73,1% λέει πως θα βοηθήσει «λίγο ή καθόλου». Μόνο το 8,9% πιστεύει «πολύ ή αρκετά».

Μείωση του ΦΠΑ

Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει σε κάθε τόνο πως δεν εξετάζει μειώσεις στους συντελεστές ΦΠΑ σε τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης κρίνοντας πως το μέτρο δεν θα φτάσει στον καταναλωτή.

Στην έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών το δείγμα έχει σαφώς διαφορετική άποψη. «Σίγουρα ναι» και «μάλλον ναι» σε μια αισθητή αποκλιμάκωση των τιμών που θα έρθει από τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης απαντά το 72,9%. «Μάλλον όχι και σίγουρα όχι» απαντά το 24,1%.

Για δύο στους τρεις πολίτες το εισόδημα στο Ν. Αττικής δεν επαρκεί ούτε για τον μήνα. Πιο συγκεκριμένα το 66% των ερωτώμενων δήλωσε ότι το εισόδημα αρκεί για 3 από τις 4 εβδομάδες του μήνα ενώ το 32,2 αρκεί για τις 15 πρώτες ημέρες του μήνα. Υπάρχει ένα 23,9% των ερωτώμενων που δηλώνουν ότι μπορούν με άνεση να ανταποκριθούν στα έξοδα του μήνα, ενώ το 7,7% έχει και την δυνατότητα αποταμίευσης.

Η διάρκεια και η ποιότητα των καλοκαιρινών διακοπών

Συμπερασματικά, η πλειοψηφία των πολιτών βλέπει την οικονομία σε στασιμότητα ή επιδείνωση· το κλίμα δυσπιστίας διαπερνά το σύνολο των κατοίκων του Νομού Αττικής, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.

Οι περικοπές δαπανών επικεντρώνονται σε ελαστικές δαπάνες όπως π.χ. διασκέδαση, ψυχαγωγία, αλλά και σε βασικές κατηγορίες όπου διατίθεται σεβαστό ποσοστό του εισοδημάτων των νοικοκυριών όπως τρόφιμα/ειδή πρώτης ανάγκης και ενέργεια καύσιμα. Σε αυτό το πλαίσιο δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστες και οι διακοπές των πολιτών. Περίπου 1 στους 2 (45%) ερωτώμενων δήλωσε ότι έχει επηρεαστεί τόσο η διάρκεια όσο και η ποιότητα των διακοπών τους.

Οι κάτοικοι του Νομού Αττικής κρίνουν αρνητικά τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός σε ποσοστό 59,8% και θετικά σε ποσοστό 28,7%.

Μόνο το 12% των πολιτών του Νομού Αττικής θεωρούν ότι τα μέτρα αντιμετωπίζουν τα σημερινά προβλήματα της καθημερινότητας σε «Πολύ Μεγάλο και Αρκετό» βαθμό.

Το 73,1% των κατοίκων του Νομού Αττικής δεν βλέπει ουσιαστική ενίσχυση των ΜμΕ από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ.

Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα συγκεντρώνει καθολική αποδοχή (72,9%), αποκαλύπτοντας την προτεραιότητα για άμεσα μέτρα στο καλάθι του νοικοκυριού.

«Μόνο κάποιες μειώσεις άμεσων φόρων δεν επαρκούν»

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δηλώνει ότι «τα ευρήματα της έρευνας δικαιώνουν τις θέσεις που εκφράσαμε μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων και ειδικά για την απουσία ουσιαστικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Τα στοιχεία, λέει, δείχνουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα. «Αυτά πρέπει να εστιάζουν στις μειώσεις των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και στις ενέργειες που απαιτούνται για την περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών αλλά και στη στήριξη των ΜμΕ» αναφέρει. «Μόνο κάποιες μειώσεις άμεσων φόρων δεν επαρκούν για να βελτιώσουν το κλίμα στην αγορά», καταλήγει.

Λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι οι πολίτες

Αρνητικά είναι η εικόνα και στη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα «Political». Στην ερώτηση «πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ», «πολύ/αρκετά» απαντά το 22% και «λίγο/καθόλου» το 77%.

Στην ερώτηση «ποιο από τα παρακάτω ζητήματα σας δυσκολεύει πιο πολύ στην καθημερινότητά σας;», το 37% απαντά «οι αγορές στο σουπερμάρκετ», το 31% «οι λογαριασμοί της ενέργειας», το 13% «η έκτακτη δαπάνη», το 12% «το ενοίκιο/κοινόχρηστα», το 4% «οι λογαριασμοί τηλεφώνου».