newspaper
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Μέτρα ΔΕΘ: Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» – «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:06

Μέτρα ΔΕΘ: Λίγα στους πολλούς από το «μέρισμα ανάπτυξης» – «Κερδισμένα» τα ψηλά στρώματα της φορολογικής κλίμακας

Αδύναμα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την αντιμετώπιση της εκτίναξης του κόστους ζωής. Το «μέρισμα ανάπτυξης» δεν φτάνει σε όλους. Συμπεριλαμβάνει πολλούς αλλά δεν βοηθά ουσιαστικά.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Spotlight

Σε ρυθμούς ΔΕΘ για τρίτο 24ωρο κινείται η επικαιρότητα. Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το Σάββατο, αποδεικνύουν πως δεν πρόκειται για μια «τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση» και επ ουδενί «δίκαιη και έμπρακτη ενίσχυση των πολλών».

«Δεν θέλω να τα ισοπεδώνω όλα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται ούτε για μεταρρύθμιση ούτε για επανάσταση. Απλώς αφορά μια στοχευμένη κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς οι εξαγγελίες θα υλοποιηθούν το 2026 και το εκλογικό 2027», σημείωσε χαρακτηριστικά, στο ΟΤ FORUM, ο φοροτεχνικός Γιώργος Κορομηλάς

Τελικά, το μέρισμα ανάπτυξης δεν ήταν για όλους. Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν και παραδείγματα

Οι πραγματικά ωφελούμενοι είναι λίγοι και βρίσκονται στην κορυφή της φορολογικής κλίμακας, της λεγόμενης μεσαίας τάξης. Το «πακέτο Μητσοτάκη» προσφέρει μειώσεις του ανώτερου συντελεστή για εισοδήματα 40.000–60.000, ενώ τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα απολαμβάνουν περιορισμένα «κέρδη».

«Νοιαζόμαστε για όλους» το σύνθημα αλλά στην πράξη τι γίνεται;

Η ακρίβεια «καταπίνει» τις φοροελαφρύνσεις

Στους ωφελούμενους από τα μέτρα λογίζονται και οι μισθωτοί με τέσσερα παιδιά και οι νέοι έως 25 ετών οι οποίοι, σε αριθμό, δεν ξεπερνούν τις 100 χιλιάδες. Για τους υπόλοιπους, οι μειώσεις φόρου, λόγω της αναπροσαρμογής των συντελεστών είναι μη ικανοποιητικές αν συνυπολογίσουμε την συνεχή αύξηση σε αρκετά βασικά αγαθά αλλά και υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια. Με την ακρίβεια να παραμένει το «νούμερο ένα» πρόβλημα των νοικοκυριών ο πρωθυπουργός, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, αναφέρθηκε αόριστα στη βούληση της κυβέρνησης να μπει ένα «φρένο», χωρίς να πείσει.

Σχολιάζοντας (OT FORUM) τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ Γιώργος Αργείτης, εστίασε στην «καρδιά» του προβλήματος που «γεννά» ανισότητες. «Θα περιμέναμε μέτρα που θα καταστούσαν το φορολογικό μας σύστημα δικαιότερο» είπε και υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει αλλαγή στη σχέση έμμεσων, άμεσων φόρων» αλλά και δεν υπήρξε καμία μέριμνα «για τη φορολογία των μερισμάτων».   

Οι νέοι συντελεστές φορολογικής κλίμακας:

Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:

  • Για τα 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 20%
  • Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ από 28% σε 26%
  • Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%

Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ 39%, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

Η μείωση του ανώτερου συντελεστή από 44% σε 39% για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ σε απόλυτα ποσά αλλάζει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα αυτής της κατηγορίας σε σχέση με τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Για παράδειγμα, ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ. Στη συγκεκριμένη εισοδηματική ομάδα το ετήσιο όφελος μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 4.800 ευρώ.

Για έναν εργαζόμενο χωρίς παιδιά με εισόδημα 20.000 ευρώ, το όφελος περιορίζεται σε περίπου 200 ευρώ. Ένας εργαζόμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ και δύο παιδιά θα έχει ετήσιο όφελος περίπου 600 ευρώ. Εργαζόμενος χωρίς παιδιά και με εισόδημα 30.000 ευρώ, «κερδίζει» γύρω στα 400 ευρώ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για οικογένειες με παιδιά:

Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περεταίρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

  • 18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
  • 16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
  • 9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:

  • 24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο
  • 22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα
  • 20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα
  • 18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
  • 16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κτλ.

Επιπλέον παρεμβάσεις για νέους:

  • Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.
  • Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.

Εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον υπουργό Οικονομιών Κυριάκο Πιερρακάκη

Τα εισοδήματα των Ελλήνων φορολογουμένων

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων 6.720.037 φορολογικών δηλώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το συνολικό εισόδημα που δήλωσαν οι φορολογούμενοι το 2024 ανήλθε στα 106,07 δισεκ. ευρώ. Το μέσο δηλωθέν εισόδημα των νοικοκυριών ανήλθε σε 15.785.

Το 46,6% των φορολογουμένων, δηλαδή 3.135.598, δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των φορολογούμενων με μηδενικό  εισόδημα στις 831.053 από 780.900 το 2023.

Εισόδημα έως 5.000 ευρώ δήλωσαν 1.117.976 φορολογούμενοι, από 5.001 έως 10.000 ευρώ 1.186.569, από 10.001 έως 20.000 ευρώ 1.953.145 από 20.001 έως 30.000 ευρώ 817.638, από 30.001 έως 50.000 ευρώ 576.317, από 50.001 έως 100.000 ευρώ 191.125, από 100.001 έως 900.000 ευρώ 44.715 και εισόδημα ενώ των 900.000 εμφάνισαν 1.499 φορολογούμενοι

  • Σε 4,1 εκατ. ανέρχονται οι άγαμοι φορολογούμενοι με συνολικό δηλωθέν εισόδημα ύψους 40.019 δισ. ευρώ.
  • 1,324 εκατ. είναι τα ζευγάρια χωρίς παιδιά με εισοδήματα 31,525 δισ. ευρώ.
  • Με 1 παιδί δηλώνουν 616.119 μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες με δηλωθέντα εισοδήματα 15,128 δισεκ. ευρώ.
  • Με 2 παιδιά δηλώνουν 536.495 φορολογούμενοι με εισοδήματα 15,834 δισεκ. ευρώ.
  • Με 3 παιδιά δηλώνουν 108.067 φορολογούμενοι με δηλωθέντα εισοδήματα 3,053 δισεκ. ευρώ.
  • Πολύτεκνοι είναι 22.542 φορολογούμενοι με εισοδήματα 514,345 εκατ. ευρώ από τους οποίους οι 17.839 δηλώνουν 4 παιδιά και συνολικά εισοδήματα 431,321 εκατ. ευρώ.

Με τα υπάρχοντα δεδομένα, το «μέρισμα της ανάπτυξης», δίνει μεν μια κάποια ανακούφιση στα δοκιμαζόμενα από την ακρίβεια νοικοκυριά αλλά αφήνει στο περιθώριο την πλειοψηφία της κοινωνίας. Περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα, τα οποία δεν ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ το χρόνο, δεν έχουν σχεδόν καμιά ουσιαστική ελάφρυνση καθώς στη συντριπτική τους πλειονότητα βρίσκονται εντός του αφορολογήτου ορίου.

Η «ραχοκοκαλιά» της κοινωνίας και της οικονομίας

Σε μια χώρα που δοκιμάστε επί μια δεκαετία από σκληρά μέτρα λιτότητα, η μεσαία τάξη στην Ελλάδα ήταν και παραμένει η «ραχοκοκαλιά» της κοινωνίας και της οικονομίας. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), η μεσαία τάξη στην Ελλάδα «είναι μικρότερη σε μέγεθος, φτωχότερη σε εισοδήματα και υπερφορολογημένη σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της ΕΕ-27».

Αναλύοντας τον οικονομικό ορισμό, η μεσαία τάξη συνδέεται, κυρίως, με το εισόδημα σε σχέση με τον μέσο ατομικό μισθό, ή το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και την Eurostat, η μεσαία τάξη δεν έχει το ίδιο μέγεθος και δύναμη σε όλες τις χώρες και γι’ αυτό σε ευρεία κλίμακα θεωρούνται τα νοικοκυριά που έχουν ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ 75% και 200% του μέσου εισοδήματος της χώρας.

Στην Ελλάδα το μέσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα το 2024 κυμαινόταν μεταξύ 11.000-12.000 ευρώ ετησίως ανά άτομο και το κατώφλι της μεσαίας τάξης ήταν περίπου τα 10.000 ευρώ, ενώ το ανώτερο όριο ήταν μεταξύ 22.000–24.000 ευρώ ανά άτομο ετησίως.

Αυτή η εισοδηματική κλίμακα για μια τετραμελή οικογένεια αντιστοιχεί σε καθαρό ετήσιο εισόδημα από 24.000 έως 60.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι, οι ενήλικες που εργάζονται αμείβονται με 2.000–5.000 ευρώ τον μήνα.

Στην Ελλάδα το μέσο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα το 2024 κυμαινόταν μεταξύ 11.000-12.000 ευρώ ετησίως

Οι «ξεχασμένοι» των… μεταρρυθμίσεων

«Τρύπιο» αποδείχθηκε το καλάθι της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Η κοινωνική τάξη με τις μεγαλύτερες απώλειες από την αρχή των μνημονίων μέχρι σήμερα, «πάγωσε» από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, μένοντας χωρίς ουσιαστική οικονομική στήριξη και θα αρκεστεί στο «μπόνους» των 250 ευρώ, εφόσον τα δικαιούνται (θα καταβληθεί θα δοθεί σε 1,3 εκ συνταξιούχους και θα μείνουν απέξω 1,1 εκ. συνταξιούχοι). Επίσης, όπως ανακοινώθηκε ότι η προσωπική διαφορά μειώνεται κατά 50% το 2026 και καταργείτε το 2027. Επιπλέον θα δοθεί και μία μικρή αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού (από τον Ιανουάριο του 2026) ύψους 2,4%.

Εμβρόντητοι έμειναν και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. H Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), μέσω του προέδρου της Σταύρου Καφούνη θεωρεί ότι στο «πακέτο» μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός «το εμπόριο δεν βρήκε τη θέση που του αξίζει». Πιο συγκεκριμένα ο κ. Καφούνης θεωρεί ότι συγκεκριμένα αιτήματα για την τεκμαρτή φορολόγηση, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, και το πλαίσιο ρυθμίσεις οφειλών και άλλα, δεν εισακούστηκαν.

Απογοητευμένοι εμφανίζονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι περίμεναν ουσιαστικές αλλαγές στα τεκμήρια.

Σφυροκόπημα στην κυβέρνηση

Με την κυβέρνηση υπό πίεση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να «αγοράζει» πολιτικό χρόνο στη Θεσσαλονίκη, σφοδρή ήταν η κριτική της αντιπολίτευσης που δεν πείστηκε από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν.

Χαρακτηριστική ήταν η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, που με έμμεσο τρόπο, σχολίασε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού κρίνοντας πως «ο μοναδικός στόχος είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία». Ο πρώην πρωθυπουργός μάλιστα προεξόφλησε ότι αυτή τη φορά η παροχολογία από την πλευρά Μητσοτάκη δεν θα πετύχει το στόχο της γιατί «καμιά εξαγγελία, και καμιά παροχή, γενναία, ή λιγότερο γενναία, δεν πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο, τη μεγάλη εικόνα. Που είναι όχι μόνο απογοητευτική, αλλά και δυσοίωνη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Σαράντη: Οι βιομηχανίες της Β. Ελλάδας νιώθουμε σαν ακτιβιστές

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Σαράντη: Οι βιομηχανίες της Β. Ελλάδας νιώθουμε σαν ακτιβιστές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΔΕΘ: Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
ΜμΕ 08.09.25

Απογοήτευση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Το «μέρισμα της ανάπτυξης» στη ΔΕΘ δεν έφτασε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Διάχυτη η απογοήτευση καθώς υπάρχει η εκτίμηση πως «η πραγματική οικονομία έμεινε ξανά στο περιθώριο».

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Αργείτης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ): Στην ψηφιακή εποχή δεν μπορούμε να μιλάμε για 13ωρο
Οικονομικές Ειδήσεις 08.09.25

Αργείτης: Επιστροφή στον 19ο αιώνα με 13ωρο - Οδηγείται το εργασιακό σύστημα στο κατώτατο όριο προστασίας

Ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, Γιώργος Αργείτης, σχολίασε, μιλώντας στο OT FORUM, τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Σύνταξη
Φορολογία: Ποιο είναι το πραγματικό όφελος από τα φορολογικά μέτρα στη ΔΕΘ – Ανίσχυρα όπλα για την ακρίβεια
Οικονομικές Ειδήσεις 08.09.25

Ποιο είναι το πραγματικό όφελος από τα φορολογικά μέτρα στη ΔΕΘ - Ανίσχυρα όπλα για την ακρίβεια

Τι αλλάζει στη φορολογία μετά τις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Ποιο το όφελος για τους πολλούς. Ανεπαρκή τα μέτρα ως όπλο για την αντιμετώπιση της εκτίναξης του κόστους ζωής.

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο
Οικονομία 08.09.25

Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη: H Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της για το καλώδιο

«Η Κύπρος θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης και εξέφρασε την ελπίδα όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πράξουν το ίδιο

Σύνταξη
Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ – Όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου του υπ. Οικονομικών
Οικονομικές Ειδήσεις 08.09.25 Upd: 11:40

Η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ – Όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου του υπ. Οικονομικών

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξειδίκευσε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ - Όσα έγιναν στη συνέντευξη Τύπου

Σύνταξη
Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Agro-in 08.09.25

Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Ξεχασμένοι» και «αποκλεισμένοι» χαρακτήρισαν στον ΟΤ οι αγρότες τον εαυτό τους μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, καθώς όπως χαρακτηριστικά λένε «ούτε ψίχουλο δεν προβλέφθηκε για τον αγροτικό κόσμο»

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ελλάδα – Κύπρος: Τρικυμία για το καλώδιο
Πρότζεκτ GSI 08.09.25

Τρικυμία για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

Η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας, με την τελευταία να δηλώνει ότι το πρόβλημα με το καλώδιο αφορά σε απλή απαίτηση τήρησης των συμφωνηθέντων

Κωστής Κωνσταντίνου
Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία
Διεθνής Οικονομία 08.09.25

Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία

Η Gen Z δεν απορρίπτει τη φιλοδοξία, αλλά την επανακαθορίζει γύρω από την κυριαρχία δεξιοτήτων, τον σκοπό και την βιώσιμη παραγωγικότητα αντί για τις παραδοσιακές ιεραρχίες.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»
Δημοσίευμα Barron’s 07.09.25

Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»

Τα έσοδα από το τεράστιο δίκτυο πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εσόδων από εξαγωγές και πάνω από το 30% των εσόδων του προϋπολογισμού της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ταύρος σκότωσε θεατή σε φεστιβάλ στην Ισπανία – Σκληρές εικόνες [βίντεο]
Τον κυνήγησε 08.09.25

Σοκ σε φεστιβάλ στην Ισπανία: Ταύρος σκότωσε θεατή - Σκληρές εικόνες

Ταύρος επιτέθηκε σε 57χρονο σε ισπανικό φεστιβάλ και τον σκότωσε - Η στιγμή που ο άνδρας τρέχει να σωθεί από το μαινόμενο ζώο σκαρφαλώνοντας σε κάγκελα, αλλά δεν καταφέρνει να αποφύγει το μοιραίο

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά
Ποδόσφαιρο 08.09.25

ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά

Ο Μαντί Καμαρά κατάφερε να βγάλει μέρος της προπόνηση του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα (8/9), την ώρα που ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε την θεραπεία του.

Σύνταξη
Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της
MeToo 08.09.25

Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της

Το περιστατικό συνέβη όταν η Άγιο Εντεμπίρι συμμετείχε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Τζούλια Ρόμπερτς και Άντριου Γκάρφιλντ, σε μια συζήτηση με αφορμή τη νέα ταινία «After the Hunt».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα
Μεσολάβηση 08.09.25

Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς ο στρατός του πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου αναζητούν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς, τους βάζουν δίπλα σε Γκάλη – Πέτροβιτς
Eurobasket 2025 08.09.25

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς τους βάζουν «δίπλα» σε Γκάλη, Πέτροβιτς (vids)

Τα ασύλληπτα νούμερα που γράφουν στην στατιστική τους Γιάννης Αντετοκούνμπο Λούκα Ντόντσιτς στο Eurobasket 2025 τους βάζουν στην ίδια λίστα με «ιερά τέρατα» του μπάσκετ, όπως οι Γκάλης και Πέτροβιτς.

Σύνταξη
Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο
ΟΗΕ 08.09.25

Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

Ο Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε την έκκλησή του για «πλήρη, άμεση και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός» ως πρώτο βήμα για μια «δίκαιη, συνολική και βιώσιμη ειρήνη»

Σύνταξη
LIVE: Κροατία – Μαυροβούνιο
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Κροατία – Μαυροβούνιο

LIVE: Κροατία – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Κροατία – Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Λευκορωσία – Σκωτία
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Λευκορωσία – Σκωτία

LIVE: Λευκορωσία – Σκωτία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λευκορωσία – Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ισραήλ – Ιταλία
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Ισραήλ – Ιταλία

LIVE: Ισραήλ – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισραήλ – Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα
«Όμορφες περιπέτειες» 08.09.25

Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα

Νωρίτερα φέτος, η μητέρα της Karin Nagano, Mari Kodama, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του ζευγαριού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανακοινώνοντας τον αρραβώνα της κόρης της με τον Βίκτωρα Δήμα.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο
Εργασιακό «τερατούργημα» 08.09.25

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο

«Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που συμμετείχε στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ για το 13ωρο

Σύνταξη
Γαλλία: Η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε – θα δώσουν οι Σοσιαλιστές «σωσίβιο» στον Μακρόν;
Βαθύ ρήγμα 08.09.25

Γαλλία: Η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε – θα δώσουν οι Σοσιαλιστές «σωσίβιο» στον Μακρόν;

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία βαθαίνει μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα φτιαχτεί κυβέρνηση με συμμετοχή των Σοσιαλιστών και των Οικολόγων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
LIVE: Ελλάδα – Δανία
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Ελλάδα – Δανία

LIVE: Ελλάδα – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ελλάδα – Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από ALPHA.

Σύνταξη
Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της Παλαιστίνης: «Φοβόμαστε να δούμε το κινητό μήπως πέθανε φίλος ή συγγενής»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της Παλαιστίνης: «Φοβόμαστε να δούμε το κινητό μήπως πέθανε φίλος ή συγγενής»

Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της εθνικής Παλαιστίνης, Ιχάμπ Αμπού Τζαχάρ, ο οποίος μίλησε για τον χειρότερο φόβο πίσω στην πατρίδα του όσο ο πόλεμος συνεχίζεται.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο