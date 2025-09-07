Τσίπρας για Μητσοτάκη: Επιστρέφει μικρό μέρος του υπερπλεονάσματος – Μοναδικός στόχος η ψηφοθηρία
Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε με έμμεσο τρόπο στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η παροχολογία και ο δημοσιονομικός μερκαντιλισμός.
- Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά
- Τι ώρα θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη της Σελήνης την Κυριακή - Γιατί το λέμε «ματωμένο φεγγάρι»
- Χάος στο Λονδίνο - Σχεδόν 900 συλλήψεις σε διαμαρτυρία για την Palestine Action
- Έφυγε από τη ζωή η φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ-ΜΠΕ Μαρία Μαρόγιαννη
Ο Αλέξης Τσίπρας, με έμμεσο τρόπο, σχολίασε τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, υπενθυμίζοντας ένα μέρος της ομιλίας του, στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit».
Εκεί ο πρώην πρωθυπουργός είχε εξηγήσει την ματαιότητα της πολιτικής παροχών της κυβέρνησης Μητσοτάκης εξηγώντας ότι στερεί σημαντικούς πόρους από την πραγματική οικονομία και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη προκειμένου να επιστρέψει ένα μικρό μόνο μέρος τους για ψηφοθηρικούς κυρίως λόγους καλύπτοντας μια εκλογική πελατεία.
Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας, στο συνέδριο του Economist
«Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ. Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο» είχε σημειώσει προ δύο ημερών.
«Εκλογική πελατεία και ψηφοθηρία»
Έσπευσε δε να προσθέσει ότι η υπεραπόδοση αυτή δεν είναι καρπός μεγάλης ανάπτυξης, αλλά υπερφορολόγησης. Εστίασε δε στην υπέρβαση των εσόδων από έμμεσους φόρους – κατεξοχήν κοινωνικά άδικοι φόροι, που επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.
«Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία» σημείωνε από το συνέδριο του Economist και τόνιζε επιπλέον: «Πρόκειται για μία πολιτική – θα την αποκαλούσα δημοσιονομικό μερκαντιλισμό – που συσσωρεύει πόρους που στερεί από τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία, ώστε να χρησιμοποιήσει μέρος τους με τη μορφή επιδομάτων και ευκαιριακών παροχών στην προσπάθεια αύξησης της εκλογικής επιρροής».
Ο Αλ. Τσίπρας μάλιστα προεξόφλησε ότι αυτή τη φορά η παροχολογία από την πλευρά Μητσοτάκη δεν θα πετύχει το στόχο της γιατί «καμιά εξαγγελία, και καμιά παροχή, γενναία, ή λιγότερο γενναία, δεν πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο, τη μεγάλη εικόνα. Που είναι όχι μόνο απογοητευτική, αλλά και δυσοίωνη».
- 89η ΔΕΘ – OT FORUM – Παπαθανάσης: Καλοδεχούμενος ο οποιοσδήποτε έλεγχος, έχουμε διαφανείς διαδικασίες
- Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός
- ΕΝΦΙΑ: Ο φόρος που ήρθε για να μείνει – Από τις έκτακτες εισφορές στη… μονιμότητα
- ΗΠΑ: Έτοιμος για τη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας ο Τραμπ
- Τουρκία – Ιταλία 2-3: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η «σκουάντρα ατζούρα»
- Υπόθεση Σήφη Βαλυράκη: Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη – Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του πρώην υπουργού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις